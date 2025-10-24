Взорвите осень 2025: эти куртки и пальто изменят ваш стиль навсегда — откройте для себя тренды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Осенний период — время, когда верхняя одежда выходит на первый план. В этом сезоне 2025 года сочетание функциональности и элегантности проявляется во множестве трендов. От бомберов до укороченных тренчкотов — осенние куртки и пальто не только защищают от холода, но и становятся важным элементом стиля. Давайте разберем, какие модели будут наиболее актуальны и на что стоит обратить внимание при выборе идеальной куртки на осень.

Девушка в стеганой куртке с кофе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в стеганой куртке с кофе

Что будет в моде этой осенью

С приходом холодов верхняя одежда становится неотъемлемой частью нашего образа. В 2025 году осень обещает быть яркой в плане модных решений. Кожаные куртки, замшевые модели и тренчкоты остаются актуальными, но с новыми деталями, которые придают им свежий взгляд. Все больше внимания уделяется фактуре ткани, а также необычным деталям, которые делают эти вещи уникальными.

Бомберы: новинка с изюминкой

Бомбер уже несколько сезонов подряд не выходит из моды, но в этом году его версия претерпела изменения. Ожидается, что в 2025 году популярность обретут бомберы с элементами из замши, а также oversize модели с контрастными вставками. Это сочетание спортивного стиля и городской элегантности отлично вписывается в повседневный гардероб.

"Бомберы — это универсальный элемент гардероба, который можно носить не только с джинсами, но и с более строгими брюками", — отмечает стилист Анастасия Чернова.

Бомбер легко сочетать с джинсами или классическими брюками, создавая стильный и удобный образ. Чтобы добавить изюминку в этот тренд, можно выбрать модель с яркими контрастными деталями или необычным дизайном.

Замшевые куртки: элегантность и мягкость

Замша — это тренд, который всегда ассоциируется с уютом и элегантностью. В 2025 году замшевые куртки становятся одним из самых популярных выборов для осени. Этот материал не только выглядит дорого, но и дарит ощущение тепла и уюта. Замшевые куртки, особенно в классических цветах, таких как коричневый, песочный или темно-зеленый, идеально подходят для ежедневных выходов.

Стилист Екатерина Рогова говорит, что замшевые куртки становятся особенно актуальными благодаря своей универсальности. Их можно носить как с джинсами, так и с более элегантными нарядами, например, с юбками или платьями. В сочетании с аксессуарами, такими как кожаные сумки или шарфы, можно создать стильный и сбалансированный образ.

Укороченные тренчкоты: классика с новой подачей

Этот тренд в очередной раз доказывает, что классика никогда не выходит из моды. Тренчкоты в новом сезоне становятся укороченными, что придает им более динамичный и молодежный вид. Такие куртки прекрасно сочетаются с широкими брюками или даже с юбками, добавляя образу стильный и утонченный вид.

Укороченный тренчкот идеально подходит для тех, кто предпочитает сочетание элегантности и практичности. Он не только защищает от осенней прохлады, но и подчеркивает фигуру, при этом не перегружая образ.

Как выбрать идеальную куртку на осень

Выбирая осеннюю куртку, важно учитывать не только внешний вид, но и материал, из которого она изготовлена. Практичность и стиль должны идти рука об руку.

1. Оцените свой гардероб: если в вашем арсенале уже есть несколько базовых вещей, например, кожаная куртка или тренчкот, можно смело выбирать что-то более смелое, например, бомбер или замшевую куртку.

2. Подберите подходящий стиль: для тех, кто предпочитает элегантность, отличным вариантом станет замшевая куртка. Если же вам близка спортивная или уличная мода, стоит обратить внимание на бомбер.

3. Выбирайте универсальные цвета: для осени 2025 года в тренде остаются нейтральные оттенки, такие как черный, песочный, синий и серый. Эти цвета легко сочетать с другими элементами гардероба, а также они подходят для большинства типов внешности.

Как создать стильный осенний образ

Осень — это время, когда можно сочетать уютные и стильные вещи. Для создания осеннего образа важно уделить внимание не только куртке, но и остальным элементам гардероба. Подберите куртку, которая будет сочетаться с вашими основными вещами.

Что можно носить с куртками осени 2025

  • Джинсы. Кожаная или замшевая куртка отлично выглядит в сочетании с джинсами, создавая стильный и удобный образ.

  • Широкие брюки. Укороченные тренчкоты или бомберы хорошо сочетаются с брюками с высокой талией и широкими штанинами.

  • Платья и юбки. Для создания женственного и элегантного образа выбирайте комбинирование курток с платьями или юбками. Это добавит образу мягкости и женственности.

Советы по уходу за осенними куртками

Чтобы куртка служила долго и не теряла своего внешнего вида, нужно правильно за ней ухаживать. Для кожаных и замшевых изделий рекомендуется использовать специальные средства по уходу, которые предотвращают трещины и потерю цвета. Важно также чистить такие вещи вовремя и избегать попадания воды, особенно если речь идет о замше.

Кроме того, для курток из более плотных материалов, таких как тренчкоты, рекомендуется использовать водоотталкивающие средства, чтобы защитить ткань от дождя и грязи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
