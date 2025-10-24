Красная помада нервно курит в углу: осень принесла свой неожиданный оттенок

Осенью привычные цвета макияжа становятся теплее, насыщеннее и уютнее. Если летом преобладали светлые, карамельные или розоватые тона, то сейчас визажисты и модные бренды возвращают на пьедестал коричневую палитру. В этом сезоне главным акцентом стал оттенок терракоты — мягкий, тёплый и универсальный. Он сочетает ноты обожжённого апельсина, тоффи и приглушённой розы, подчеркивая естественную красоту и создавая ощущение уюта. Терракота словно вобрала в себя цвета осеннего заката и подходит абсолютно всем — от обладательниц светлой кожи до смуглых.
Терракотовый оттенок — один из тех, что никогда полностью не выходит из моды. Он просто возвращается каждые несколько лет в новом прочтении. Его тепло и глубина делают макияж более выразительным, но не перегруженным. Если тёмно-коричневая помада создаёт эффект драмы, то терракота дарит лёгкость и уверенность, оставаясь естественной. Это цвет спокойствия и внутренней силы, который особенно актуален осенью, когда хочется тепла и гармонии.
Название оттенка происходит от обожжённой глины, чья красновато-коричневая текстура вдохновила художников и косметологов. Современные производители губных помад адаптировали этот тон, добавив в него мягкие розовые и оранжевые акценты. Именно это делает его универсальным — каждая женщина может подобрать свою вариацию: более карамельную, медную, кирпичную или нюдовую.
Тренд уже успели поддержать многие знаменитости. Зендея появилась с терракотовыми губами на показе Valentino, Лени Клум выбрала этот оттенок для образа Michael Kors, Селена Гомес сделала ставку на мягкий карамельный тон, а участница группы TWICE Момо выбрала глянцевую версию для миланского показа. Терракота прекрасно вписывается и в повседневный, и в вечерний макияж. С ней можно носить как джинсы и трикотаж, так и вечернее платье — оттенок легко адаптируется под стиль.
Мир макияжа всё чаще обращается к естественным и "земным" цветам. После доминирования глубоких шоколадных и бордовых оттенков внимание переключилось на мягкие, светло-коричневые тона. Терракота идеально попала в эту волну: она теплее мокко, мягче корицы и ближе к природным оттенкам кожи. Неудивительно, что после того как Pantone объявил "mocha mousse" цветом 2025 года, терракота стала естественным выбором для осеннего макияжа.
Этот оттенок прост в применении — достаточно нанести его на губы, и образ уже выглядит продуманным. Он не требует сложных сочетаний, подчёркивает черты лица и добавляет выразительности.
Учитывайте подтон кожи. Тёплым подойдёт терракота с золотистыми и медными нотками, холодным — с розовым.
Выбирайте текстуру. Матовая — для чёткого, элегантного образа; кремовая или блеск — для повседневного макияжа.
Используйте карандаш. Контур в цвет помады создаёт эффект объёмных губ.
Не перегружайте образ. Терракота любит минимум макияжа: немного туши и лёгкий румянец — достаточно.
Попробуйте монохром. Румяна и тени в том же тоне создадут цельный и мягкий макияж.
Для тех, кто не готов к насыщенным тонам, подойдут тинты и бальзамы с лёгким оранжево-коричневым оттенком. Они создают эффект "поцелованных губ" и позволяют постепенно привыкнуть к тренду.
|Плюсы
|Минусы
|Подходит любому цветотипу
|Может подчеркнуть сухость губ
|Универсален — и на день, и на вечер
|Требует аккуратного подбора подтона
|Добавляет тепла лицу
|Не сочетается с ярким макияжем глаз
|Легко наносится и выглядит естественно
|Иногда кажется ретро при избытке бронзера
Как выбрать терракотовую помаду?
Определите свой подтон кожи. Тёплая кожа сочетается с золотистой терракотой, холодная — с розово-коричневой.
Сколько стоит терракотовая помада?
Цена зависит от бренда: бюджетные варианты (Maybelline, L'Oréal, NYX) стоят около 800-1500 рублей, а люксовые марки (Dior, Lancôme, Chanel) — от 4000 до 7000 рублей.
Что лучше: матовая или блеск?
Матовая подчёркивает форму губ и стойкость макияжа, блеск — добавляет свежести и мягкости.
Миф: терракота подходит только брюнеткам.
Правда: этот оттенок универсален и гармонирует с любым цветом волос.
Миф: терракота делает зубы желтее.
Правда: современные формулы содержат холодные пигменты, которые визуально осветляют улыбку.
Миф: терракотовый макияж устарел.
Правда: он вновь стал фаворитом стилистов и блогеров благодаря своей естественности.
