Красная помада нервно курит в углу: осень принесла свой неожиданный оттенок

0:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осенью привычные цвета макияжа становятся теплее, насыщеннее и уютнее. Если летом преобладали светлые, карамельные или розоватые тона, то сейчас визажисты и модные бренды возвращают на пьедестал коричневую палитру. В этом сезоне главным акцентом стал оттенок терракоты — мягкий, тёплый и универсальный. Он сочетает ноты обожжённого апельсина, тоффи и приглушённой розы, подчеркивая естественную красоту и создавая ощущение уюта. Терракота словно вобрала в себя цвета осеннего заката и подходит абсолютно всем — от обладательниц светлой кожи до смуглых.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губные помады

Возвращение тёплой классики

Терракотовый оттенок — один из тех, что никогда полностью не выходит из моды. Он просто возвращается каждые несколько лет в новом прочтении. Его тепло и глубина делают макияж более выразительным, но не перегруженным. Если тёмно-коричневая помада создаёт эффект драмы, то терракота дарит лёгкость и уверенность, оставаясь естественной. Это цвет спокойствия и внутренней силы, который особенно актуален осенью, когда хочется тепла и гармонии.

Что такое терракотовая помада

Название оттенка происходит от обожжённой глины, чья красновато-коричневая текстура вдохновила художников и косметологов. Современные производители губных помад адаптировали этот тон, добавив в него мягкие розовые и оранжевые акценты. Именно это делает его универсальным — каждая женщина может подобрать свою вариацию: более карамельную, медную, кирпичную или нюдовую.

Светлая кожа — лучше выбрать терракоту с розовым подтоном.

Средняя — подойдёт карамельно-коричневый.

Тёмная — выигрышно смотрится насыщенная медная терракота.

Кому идёт этот оттенок

Тренд уже успели поддержать многие знаменитости. Зендея появилась с терракотовыми губами на показе Valentino, Лени Клум выбрала этот оттенок для образа Michael Kors, Селена Гомес сделала ставку на мягкий карамельный тон, а участница группы TWICE Момо выбрала глянцевую версию для миланского показа. Терракота прекрасно вписывается и в повседневный, и в вечерний макияж. С ней можно носить как джинсы и трикотаж, так и вечернее платье — оттенок легко адаптируется под стиль.

Почему терракота снова в моде

Мир макияжа всё чаще обращается к естественным и "земным" цветам. После доминирования глубоких шоколадных и бордовых оттенков внимание переключилось на мягкие, светло-коричневые тона. Терракота идеально попала в эту волну: она теплее мокко, мягче корицы и ближе к природным оттенкам кожи. Неудивительно, что после того как Pantone объявил "mocha mousse" цветом 2025 года, терракота стала естественным выбором для осеннего макияжа.

Этот оттенок прост в применении — достаточно нанести его на губы, и образ уже выглядит продуманным. Он не требует сложных сочетаний, подчёркивает черты лица и добавляет выразительности.

Как выбрать и наносить терракотовую помаду

Учитывайте подтон кожи. Тёплым подойдёт терракота с золотистыми и медными нотками, холодным — с розовым. Выбирайте текстуру. Матовая — для чёткого, элегантного образа; кремовая или блеск — для повседневного макияжа. Используйте карандаш. Контур в цвет помады создаёт эффект объёмных губ. Не перегружайте образ. Терракота любит минимум макияжа: немного туши и лёгкий румянец — достаточно. Попробуйте монохром. Румяна и тени в том же тоне создадут цельный и мягкий макияж.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: наносить слишком плотный слой.

Последствие: губы выглядят неестественно.

Альтернатива: растушуйте границы пальцем для эффекта лёгкости.

наносить слишком плотный слой. губы выглядят неестественно. растушуйте границы пальцем для эффекта лёгкости. Ошибка: выбор слишком холодного оттенка при тёплом подтоне кожи.

Последствие: лицо выглядит уставшим.

Альтернатива: добавьте поверх прозрачный блеск с золотистыми частицами.

выбор слишком холодного оттенка при тёплом подтоне кожи. лицо выглядит уставшим. добавьте поверх прозрачный блеск с золотистыми частицами. Ошибка: сочетание с яркими тенями.

Последствие: образ перегружен.

Альтернатива: сделайте акцент только на губах.

А что если терракота кажется слишком яркой

Для тех, кто не готов к насыщенным тонам, подойдут тинты и бальзамы с лёгким оранжево-коричневым оттенком. Они создают эффект "поцелованных губ" и позволяют постепенно привыкнуть к тренду.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Подходит любому цветотипу Может подчеркнуть сухость губ Универсален — и на день, и на вечер Требует аккуратного подбора подтона Добавляет тепла лицу Не сочетается с ярким макияжем глаз Легко наносится и выглядит естественно Иногда кажется ретро при избытке бронзера

FAQ

Как выбрать терракотовую помаду?

Определите свой подтон кожи. Тёплая кожа сочетается с золотистой терракотой, холодная — с розово-коричневой.

Сколько стоит терракотовая помада?

Цена зависит от бренда: бюджетные варианты (Maybelline, L'Oréal, NYX) стоят около 800-1500 рублей, а люксовые марки (Dior, Lancôme, Chanel) — от 4000 до 7000 рублей.

Что лучше: матовая или блеск?

Матовая подчёркивает форму губ и стойкость макияжа, блеск — добавляет свежести и мягкости.

Мифы и правда

Миф: терракота подходит только брюнеткам.

Правда: этот оттенок универсален и гармонирует с любым цветом волос.

Миф: терракота делает зубы желтее.

Правда: современные формулы содержат холодные пигменты, которые визуально осветляют улыбку.

Миф: терракотовый макияж устарел.

Правда: он вновь стал фаворитом стилистов и блогеров благодаря своей естественности.

3 интересных факта

Терракотовая палитра использовалась ещё в античном макияже. В 1990-х этот оттенок считался символом зрелой женственности. В 2025 году визажисты называют терракоту "осенней нюд-классикой".