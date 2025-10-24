Шарф, который говорит громче пальто: модный способ показать характер этой осенью

Осенью 2025 года шарф снова становится главным акцентом образа. Это больше не просто способ защититься от холода, а настоящий инструмент самовыражения. От подиумов Милана до улиц Парижа модницы и знаменитости доказывают: именно в том, как завязан шарф, а не в его модели, заключается индивидуальность. И если раньше он был деталью, то теперь — полноценным элементом стиля.
Шарф может быть тёплым, уютным, объемным — или же лёгким и почти невесомым. Но его сила не в ткани, а в подаче. Вдохновившись образами звёзд, можно легко научиться превращать этот повседневный аксессуар в выразительный штрих любого наряда. Ниже — несколько стильных идей от знаменитостей, которые можно смело повторять этой осенью.
Ретро-жест, мгновенно добавляющий шарма. Так делает Кендалл Дженнер: тёплый коричневый шарф из шерсти от Almina Concept она повязывает под подбородком, элегантно обрамляя лицо. Это современный поклон иконам 1950-х — Грейс Келли и Одри Хепбёрн, только в актуальном исполнении. Такой приём прекрасно работает с oversize-тренчем и крупными солнцезащитными очками, создавая лаконичный, но выразительный образ.
"Немного ретро, немного загадки — и шарф превращается в главный аксессуар", — отметила стилист модных съёмок Эмили Уотсон.
На показе Miu Miu сезона весна-лето 2026 Милла Йовович продемонстрировала, что шарф, повязанный, как кефия, способен преобразить даже самый строгий лук. Бежевый аксессуар на контрасте с клетчатым пальто добавил образу лёгкости и богемного настроения. Главное — не прятать концы шарфа, а дать им свободно спадать. Так создаётся ощущение непринуждённости и уверенности, словно всё сделано "между делом", хотя результат выглядит безупречно.
Минимум движений — максимум эффекта. Дженнифер Лоуренс предпочитает броский контраст: алый шарф, перекинутый через плечо поверх светлого пальто The Row. А Лайла Мосс делает ставку на игру фактур — мягкая шерсть Loewe поверх кожаной куртки Saint Laurent. Этот приём подойдёт тем, кто не любит сложные драпировки, но хочет добавить динамику силуэту. Шарф, сложенный в форме буквы "Т" и перекинутый через плечо, создаёт естественный объём и подчёркивает пропорции фигуры.
Макси-шарфы остаются одним из главных трендов сезона. Их можно носить, как пончо, укутываясь в них целиком. Такой вариант особенно популярен у тех, кто ценит уют: кашемировые модели оттенков сливочного, серого или карамельного идеально вписываются в осенний гардероб. Их можно сочетать с пальто-халатами и сапогами-трубами, создавая расслабленный, но изысканный лук.
Простой и элегантный способ, который никогда не выходит из моды. Узкий шарф складывается пополам, и через петлю продевается один конец — приём, известный как "парижский узел". Этот вариант предпочитают многие street style-звезды: он выглядит аккуратно, подчёркивает линию шеи и подходит как для офисных образов, так и для прогулок по осеннему городу. Отлично смотрится с пальто прямого кроя и ботильонами.
|Способ
|Стиль
|Уместен где
|Эффект
|На голову
|Ретро, женственность
|Город, прогулка, вечер
|Элегантность и загадочность
|Кефия
|Бохо, артистичный
|Повседневный образ
|Свобода и уверенность
|На плечо
|Минимализм
|Офис, встреча, повседневность
|Контраст и динамика
|Плед-шарф
|Кэжуал, уют
|Путешествия, выходные
|Комфорт и мягкость
|Парижский узел
|Классика
|Универсально
|Структурность и лаконичность
Материал. Для осени подойдут шерсть, кашемир, альпака или смесовые ткани.
Цвет. Универсальные тона — серый, карамельный, оливковый, но не бойтесь ярких акцентов.
Длина. Средние и длинные модели удобнее — их можно завязать множеством способов.
Фактура. Гладкий шарф придаёт строгости, а объёмный вязаный — уюта.
Комбинации. Играйте на контрасте — шерсть и кожа, хлопок и твид, чтобы добавить глубину образу.
Ошибка: слишком короткий шарф.
Последствие: теряется пропорция и объем.
Альтернатива: выбирайте модели длиной не менее 180 см — их можно драпировать по-разному.
Ошибка: неудачное сочетание принтов.
Последствие: визуальный хаос.
Альтернатива: комбинируйте узорчатый шарф с однотонной одеждой.
Ошибка: слишком плотная драпировка.
Последствие: акцент смещается на шею, создаётся эффект громоздкости.
Альтернатива: ослабьте узел или оставьте концы шарфа свободными.
В последние сезоны всё чаще встречаются гибридные решения: свитеры и пальто с вшитыми шарфами или съёмными воротниками-хомутами. Такой формат особенно удобен в холодную погоду — не требует дополнительных аксессуаров и выглядит современно.
|Плюсы
|Минусы
|Защищает от ветра и холода
|Может утяжелить верхнюю часть образа
|Добавляет индивидуальности
|Требует правильного сочетания цветов
|Универсален — подходит всем
|Занимает место в сумке
|Доступен по цене
|Быстро теряет форму при небрежном уходе
Как выбрать качественный шарф?
Обратите внимание на состав: натуральные волокна (шерсть, кашемир, альпака) приятнее к телу и долговечнее.
Сколько стоит хороший шарф?
Средняя цена качественной модели — от 50 до 200 евро в зависимости от бренда и материала.
Что лучше: палантин или шарф?
Палантин универсальнее — им можно укутаться, как пледом, а шарф удобнее в движении и легче сочетать с верхней одеждой.
Миф: шарфы — только зимний аксессуар.
Правда: лёгкие модели из хлопка и шёлка уместны круглый год.
Миф: чем больше, тем лучше.
Правда: объёмный шарф красиво смотрится лишь при сбалансированном крое пальто.
Миф: однотонный шарф скучен.
Правда: базовые цвета создают фон, на котором выгодно выделяются другие детали.
