Шарф, который говорит громче пальто: модный способ показать характер этой осенью

7:42
Моя семья » Красота и стиль

Осенью 2025 года шарф снова становится главным акцентом образа. Это больше не просто способ защититься от холода, а настоящий инструмент самовыражения. От подиумов Милана до улиц Парижа модницы и знаменитости доказывают: именно в том, как завязан шарф, а не в его модели, заключается индивидуальность. И если раньше он был деталью, то теперь — полноценным элементом стиля.

Осенний образ с шарфом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенний образ с шарфом

Как носить шарф и палантин: вдохновляющие идеи

Шарф может быть тёплым, уютным, объемным — или же лёгким и почти невесомым. Но его сила не в ткани, а в подаче. Вдохновившись образами звёзд, можно легко научиться превращать этот повседневный аксессуар в выразительный штрих любого наряда. Ниже — несколько стильных идей от знаменитостей, которые можно смело повторять этой осенью.

Вариант 1. На голову, как платок

Ретро-жест, мгновенно добавляющий шарма. Так делает Кендалл Дженнер: тёплый коричневый шарф из шерсти от Almina Concept она повязывает под подбородком, элегантно обрамляя лицо. Это современный поклон иконам 1950-х — Грейс Келли и Одри Хепбёрн, только в актуальном исполнении. Такой приём прекрасно работает с oversize-тренчем и крупными солнцезащитными очками, создавая лаконичный, но выразительный образ.

"Немного ретро, немного загадки — и шарф превращается в главный аксессуар", — отметила стилист модных съёмок Эмили Уотсон.

Вариант 2. В стиле кефии

На показе Miu Miu сезона весна-лето 2026 Милла Йовович продемонстрировала, что шарф, повязанный, как кефия, способен преобразить даже самый строгий лук. Бежевый аксессуар на контрасте с клетчатым пальто добавил образу лёгкости и богемного настроения. Главное — не прятать концы шарфа, а дать им свободно спадать. Так создаётся ощущение непринуждённости и уверенности, словно всё сделано "между делом", хотя результат выглядит безупречно.

Вариант 3. На одно плечо

Минимум движений — максимум эффекта. Дженнифер Лоуренс предпочитает броский контраст: алый шарф, перекинутый через плечо поверх светлого пальто The Row. А Лайла Мосс делает ставку на игру фактур — мягкая шерсть Loewe поверх кожаной куртки Saint Laurent. Этот приём подойдёт тем, кто не любит сложные драпировки, но хочет добавить динамику силуэту. Шарф, сложенный в форме буквы "Т" и перекинутый через плечо, создаёт естественный объём и подчёркивает пропорции фигуры.

Вариант 4. Объёмный шарф-плед

Макси-шарфы остаются одним из главных трендов сезона. Их можно носить, как пончо, укутываясь в них целиком. Такой вариант особенно популярен у тех, кто ценит уют: кашемировые модели оттенков сливочного, серого или карамельного идеально вписываются в осенний гардероб. Их можно сочетать с пальто-халатами и сапогами-трубами, создавая расслабленный, но изысканный лук.

Вариант 5. Узел "по-французски"

Простой и элегантный способ, который никогда не выходит из моды. Узкий шарф складывается пополам, и через петлю продевается один конец — приём, известный как "парижский узел". Этот вариант предпочитают многие street style-звезды: он выглядит аккуратно, подчёркивает линию шеи и подходит как для офисных образов, так и для прогулок по осеннему городу. Отлично смотрится с пальто прямого кроя и ботильонами.

Сравнение популярных способов ношения шарфа

Способ Стиль Уместен где Эффект
На голову Ретро, женственность Город, прогулка, вечер Элегантность и загадочность
Кефия Бохо, артистичный Повседневный образ Свобода и уверенность
На плечо Минимализм Офис, встреча, повседневность Контраст и динамика
Плед-шарф Кэжуал, уют Путешествия, выходные Комфорт и мягкость
Парижский узел Классика Универсально Структурность и лаконичность

Советы шаг за шагом: как выбрать идеальный шарф

  1. Материал. Для осени подойдут шерсть, кашемир, альпака или смесовые ткани.

  2. Цвет. Универсальные тона — серый, карамельный, оливковый, но не бойтесь ярких акцентов.

  3. Длина. Средние и длинные модели удобнее — их можно завязать множеством способов.

  4. Фактура. Гладкий шарф придаёт строгости, а объёмный вязаный — уюта.

  5. Комбинации. Играйте на контрасте — шерсть и кожа, хлопок и твид, чтобы добавить глубину образу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком короткий шарф.
    Последствие: теряется пропорция и объем.
    Альтернатива: выбирайте модели длиной не менее 180 см — их можно драпировать по-разному.

  • Ошибка: неудачное сочетание принтов.
    Последствие: визуальный хаос.
    Альтернатива: комбинируйте узорчатый шарф с однотонной одеждой.

  • Ошибка: слишком плотная драпировка.
    Последствие: акцент смещается на шею, создаётся эффект громоздкости.
    Альтернатива: ослабьте узел или оставьте концы шарфа свободными.

А что если… вместо шарфа — капюшон

В последние сезоны всё чаще встречаются гибридные решения: свитеры и пальто с вшитыми шарфами или съёмными воротниками-хомутами. Такой формат особенно удобен в холодную погоду — не требует дополнительных аксессуаров и выглядит современно.

Плюсы и минусы шарфа как аксессуара

Плюсы Минусы
Защищает от ветра и холода Может утяжелить верхнюю часть образа
Добавляет индивидуальности Требует правильного сочетания цветов
Универсален — подходит всем Занимает место в сумке
Доступен по цене Быстро теряет форму при небрежном уходе

FAQ

Как выбрать качественный шарф?
Обратите внимание на состав: натуральные волокна (шерсть, кашемир, альпака) приятнее к телу и долговечнее.

Сколько стоит хороший шарф?
Средняя цена качественной модели — от 50 до 200 евро в зависимости от бренда и материала.

Что лучше: палантин или шарф?
Палантин универсальнее — им можно укутаться, как пледом, а шарф удобнее в движении и легче сочетать с верхней одеждой.

Мифы и правда

  • Миф: шарфы — только зимний аксессуар.
    Правда: лёгкие модели из хлопка и шёлка уместны круглый год.

  • Миф: чем больше, тем лучше.
    Правда: объёмный шарф красиво смотрится лишь при сбалансированном крое пальто.

  • Миф: однотонный шарф скучен.
    Правда: базовые цвета создают фон, на котором выгодно выделяются другие детали.

3 интересных факта

  1. Первый шарф как элемент моды появился в Древнем Риме — мужчины носили его для обозначения статуса.
  2. В XIX веке кашемировые шали из Индии считались признаком роскоши.
  3. Современные бренды, такие как Acne Studios или Burberry, выпускают шарфы, которые ежегодно становятся предметом коллекционирования.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
