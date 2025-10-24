Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мурлыка не оценит заботу: что скрывается за вкусняшками, которыми мы портим питомцев
В Госдуме раскрыли условия получения выплат для студенческих семей
Еда, от которой болеют чаще всего: почему именно эти продукты в чёрном списке
Судьба подала знак: букет невесты в руках Юлии Барановской стал поводом для обсуждений в Сети
Полезные соседи для урожая мечты: как растения лечат и защищают друг друга
Зима для нижегородцев станет теплее: аэропорт Стригино открывает путь от метели к морю
Инди-коллектив Стихи на окнах подъезда №8 представит новые композиции на концерте в Мумий Тролль MusicBar
В Госдуме объяснили выдвинутое Бельгией условие конфискации замороженных активов РФ
Секрет Вселенной раскрыт: найдено место, где зарождаются чёрные дыры — космические фабрики тьмы

Вы вините маникюр, а виновато отопление: верните ногтям силу простыми действиями

5:00
Моя семья » Красота и стиль

Осень приносит не только смену погоды, но и новые заботы о теле. С понижением температуры и включением отопления кожа и ногти становятся суше, ломкими и теряют здоровый вид. Многие замечают, что руки шероховатые, кутикула трескается, а ногти начинают слоиться. Но эти сезонные проблемы вполне решаемы, если знать, как правильно ухаживать за руками и ногтями в холодное время года.

Натуральные ухоженные ногти без покрытия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натуральные ухоженные ногти без покрытия

Почему ногти ломаются осенью

Хрупкость ногтей чаще всего связана с недостатком влаги и питательных веществ. Осенью кожа теряет естественные масла, которые защищают её и ногтевую пластину от пересыхания.

"С понижением температуры многие включают центральное отопление, создавая сухую среду. Постоянное перемещение между холодным воздухом снаружи и сухим, тёплым — внутри домов и магазинов — сильно влияет на кожу и может привести к трещинам", — пояснила мастер по маникюру Джулия Диого.

Дополнительным фактором становится частое использование антисептиков и бытовой химии — они разрушают естественный защитный слой кожи, и ногти становятся ломкими.

1. Увлажнение каждый день

Первое и главное правило — ежедневный уход. Так же, как осенью мы меняем лёгкий крем для лица на более питательный, нужно позаботиться и о руках. Используйте плотные, маслянистые кремы с ши, авокадо, аргановым или миндальным маслом, витамином Е.

Перед сном нанесите несколько капель масла на кутикулу, слегка помассируйте и наденьте хлопковые перчатки на ночь. Утром руки будут мягкими, а ногти — более крепкими и блестящими.

2. Избегайте горячей воды и агрессивных средств

Горячая вода разрушает защитный слой кожи и сушит ногтевую пластину. Лучше мыть руки тёплой водой и сразу наносить крем. При уборке или мытье посуды обязательно надевайте перчатки.

Откажитесь от агрессивных чистящих средств с алкоголем и хлором — выбирайте натуральные, гипоаллергенные продукты. Это поможет сохранить влагу и предотвратить ломкость ногтей.

3. Укрепление изнутри

Не менее важно заботиться о ногтях через питание. Для их роста и прочности нужны биотин, цинк, железо, кремний и витамин D.

Добавьте в рацион рыбу, яйца, орехи, шпинат, бобовые. Если ногти сильно слоятся, можно принимать специализированные добавки — они помогают укрепить ногтевую пластину уже через несколько недель.

4. Дайте ногтям отдохнуть

Постоянное ношение геля или наращённых ногтей ослабляет их структуру. Делайте перерывы, чтобы ногти могли "подышать". В этот период используйте укрепляющие лаки с кератином и витаминами.

"Часто замечаю, что руки клиентов, особенно кутикула, становятся намного суше с приходом холодов", — отметила мастер маникюра Джулия Диого.

После такой "перезагрузки" ногти становятся более эластичными, перестают ломаться и лучше выглядят даже без покрытия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Частое использование антисептиков → сухая кожа и трещины → выбирайте антисептики с алоэ вера или глицерином.

  • Слишком частое подпиливание → истончение ногтя → делайте маникюр не чаще одного раза в неделю, используйте мягкую пилку.

  • Замачивание в горячей воде → размягчение и ломкость → замените на тёплую воду с каплей масла.

Лучшие средства для восстановления ногтей

  1. Питательное масло для кутикулы (жожоба, аргана, миндаль).

  2. Крем для рук с маслом ши и витамином Е.

  3. Укрепляющий лак с кератином.

  4. Комплекс с биотином и цинком для волос и ногтей.

Как восстановить ногти дома

Регулярность — главный секрет ухода. Даже простые шаги, выполняемые каждый день, дают результат: ногти перестают ломаться, становятся гладкими и блестящими. Не нужно дорогих процедур — достаточно уделить немного внимания.

Часто задаваемые вопросы

Как укрепить ногти без салона?
Попробуйте натуральные масла и питание, богатое белком и биотином. Результат будет заметен через 2-3 недели.

Как часто наносить крем на руки?
Каждый раз после мытья рук и обязательно перед сном. На ночь лучше выбрать жирный крем или масло.

Помогает ли гель-лак защитить ногти?
Да, если наносится правильно и не используется постоянно. Между процедурами делайте паузу для восстановления.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Экономика и бизнес
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Наука и техника
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Секретное оружие Запада: Украина — испытательный полигон для нового цифрового контроля Любовь Степушова Чтобы остаться безнаказанным, легче взорвать Северный поток, а не обокрасть Лувр Игорь Буккер ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Последние материалы
Зима для нижегородцев станет теплее: аэропорт Стригино открывает путь от метели к морю
Санкции против нефти: как США стремятся ослабить Россию и ошибаются в расчетах
Инди-коллектив Стихи на окнах подъезда №8 представит новые композиции на концерте в Мумий Тролль MusicBar
В Госдуме объяснили выдвинутое Бельгией условие конфискации замороженных активов РФ
Секрет Вселенной раскрыт: найдено место, где зарождаются чёрные дыры — космические фабрики тьмы
Секретное оружие Запада: Украина — испытательный полигон для нового цифрового контроля
Штраф за одуванчик: дачникам грозят тысячи за естественную красоту участка — новая угроза с грядки
Яркие краски без хаоса: как игра контрастов учит интерьер быть живым и спокойным одновременно
Антифриз, конденсат или паника: что на самом деле стоит за майонезом под крышкой двигателя
Вы вините маникюр, а виновато отопление: верните ногтям силу простыми действиями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.