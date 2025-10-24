Вы вините маникюр, а виновато отопление: верните ногтям силу простыми действиями

Осень приносит не только смену погоды, но и новые заботы о теле. С понижением температуры и включением отопления кожа и ногти становятся суше, ломкими и теряют здоровый вид. Многие замечают, что руки шероховатые, кутикула трескается, а ногти начинают слоиться. Но эти сезонные проблемы вполне решаемы, если знать, как правильно ухаживать за руками и ногтями в холодное время года.

Почему ногти ломаются осенью

Хрупкость ногтей чаще всего связана с недостатком влаги и питательных веществ. Осенью кожа теряет естественные масла, которые защищают её и ногтевую пластину от пересыхания.

"С понижением температуры многие включают центральное отопление, создавая сухую среду. Постоянное перемещение между холодным воздухом снаружи и сухим, тёплым — внутри домов и магазинов — сильно влияет на кожу и может привести к трещинам", — пояснила мастер по маникюру Джулия Диого.

Дополнительным фактором становится частое использование антисептиков и бытовой химии — они разрушают естественный защитный слой кожи, и ногти становятся ломкими.

1. Увлажнение каждый день

Первое и главное правило — ежедневный уход. Так же, как осенью мы меняем лёгкий крем для лица на более питательный, нужно позаботиться и о руках. Используйте плотные, маслянистые кремы с ши, авокадо, аргановым или миндальным маслом, витамином Е.

Перед сном нанесите несколько капель масла на кутикулу, слегка помассируйте и наденьте хлопковые перчатки на ночь. Утром руки будут мягкими, а ногти — более крепкими и блестящими.

2. Избегайте горячей воды и агрессивных средств

Горячая вода разрушает защитный слой кожи и сушит ногтевую пластину. Лучше мыть руки тёплой водой и сразу наносить крем. При уборке или мытье посуды обязательно надевайте перчатки.

Откажитесь от агрессивных чистящих средств с алкоголем и хлором — выбирайте натуральные, гипоаллергенные продукты. Это поможет сохранить влагу и предотвратить ломкость ногтей.

3. Укрепление изнутри

Не менее важно заботиться о ногтях через питание. Для их роста и прочности нужны биотин, цинк, железо, кремний и витамин D.

Добавьте в рацион рыбу, яйца, орехи, шпинат, бобовые. Если ногти сильно слоятся, можно принимать специализированные добавки — они помогают укрепить ногтевую пластину уже через несколько недель.

4. Дайте ногтям отдохнуть

Постоянное ношение геля или наращённых ногтей ослабляет их структуру. Делайте перерывы, чтобы ногти могли "подышать". В этот период используйте укрепляющие лаки с кератином и витаминами.

"Часто замечаю, что руки клиентов, особенно кутикула, становятся намного суше с приходом холодов", — отметила мастер маникюра Джулия Диого.

После такой "перезагрузки" ногти становятся более эластичными, перестают ломаться и лучше выглядят даже без покрытия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Частое использование антисептиков → сухая кожа и трещины → выбирайте антисептики с алоэ вера или глицерином.

Слишком частое подпиливание → истончение ногтя → делайте маникюр не чаще одного раза в неделю, используйте мягкую пилку.

Замачивание в горячей воде → размягчение и ломкость → замените на тёплую воду с каплей масла.

Лучшие средства для восстановления ногтей

Питательное масло для кутикулы (жожоба, аргана, миндаль). Крем для рук с маслом ши и витамином Е. Укрепляющий лак с кератином. Комплекс с биотином и цинком для волос и ногтей.

Как восстановить ногти дома

Регулярность — главный секрет ухода. Даже простые шаги, выполняемые каждый день, дают результат: ногти перестают ломаться, становятся гладкими и блестящими. Не нужно дорогих процедур — достаточно уделить немного внимания.

Часто задаваемые вопросы

Как укрепить ногти без салона?

Попробуйте натуральные масла и питание, богатое белком и биотином. Результат будет заметен через 2-3 недели.

Как часто наносить крем на руки?

Каждый раз после мытья рук и обязательно перед сном. На ночь лучше выбрать жирный крем или масло.

Помогает ли гель-лак защитить ногти?

Да, если наносится правильно и не используется постоянно. Между процедурами делайте паузу для восстановления.