Помада, которая меняет лицо сезона: новый фаворит макияжа готов сместить классику

Весенне-летний сезон 2026 года вновь доказал: мода и макияж идут рука об руку. На подиумах Парижа, Милана и Нью-Йорка визажисты показали, что макияж губ возвращает себе статус главного акцента образа. Несмотря на тренд на естественность, именно помада стала главным элементом, определяющим настроение и характер будущего сезона.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Глянцевые губы с контуром в стиле 90-х

Цветовая палитра весны-лета 2026

Среди десятков показов можно выделить три ключевых направления — розовый, золотой и вечный красный, а также несколько смелых экспериментов, которые превратили губы в арт-объект.

"Весна 2026 — это игра текстур и света. Помада больше не просто акцент, а способ выразить характер", — отметил визажист работавший с показами Chloé и Erdem Лукас Гранье.

Нежный розовый от Chloé и Erdem

Модели на показах Chloé дефилировали с матовыми розовыми губами, оттенёнными золотистым тоном кожи. Такой макияж создавал эффект свежести, будто после прогулки под солнцем.

У Erdem розовый стал более пудровым и нечетким по контуру — как будто слегка растёртая губная помада. Это направление идеально подходит для дневных образов и "макияжа без макияжа".

Золотой и кораллово-оранжевый от Fendi и Proenza Schouler

Fendi и Proenza Schouler сделали ставку на тёплые, сияющие оттенки — от янтарного до кораллового с золотым отливом. На загорелой коже эти цвета смотрятся эффектно и придают лицу "солнечное" настроение.

"Оранжевый с золотом — новый нюд: естественный, но с характером", — подчеркнула визажист автор макияжа для Fendi Карин Брукс.

Красный — вечная классика у Carolina Herrera и Tom Ford

Красная помада не сдала позиции. У Carolina Herrera она стала воплощением женственности в традиционном карминовом оттенке. А Tom Ford добавил блеск — ультраглянцевый лаковый финиш в золотом или малиновом цвете. Такой макияж мгновенно притягивает взгляд и идеально подходит для вечерних выходов.

"Красный — это не цвет, это настроение", — отметил визажист создававший образы для Tom Ford Мэттью Харрис.

Эксперименты от Etro и Simone Rocha

Бренд Etro представил влажный эффект в карминовом цвете — губы выглядели будто покрыты прозрачным сиропом.

А Simone Rocha пошла ещё дальше: модели вышли с надписями на губах — "Sweet" и "Dreams". Это скорее арт-жест, чем повседневная мода, но тренд на индивидуальность и самовыражение очевиден.

Как носить помаду в 2026 году

Визажисты советуют сосредоточиться не только на цвете, но и на текстуре. Сочетание матового и глянцевого покрытий создаёт многомерный эффект и помогает корректировать форму губ.

Матовые текстуры: для утончённых образов и дневного света. Идеальны в розовых и нюдовых тонах.

для утончённых образов и дневного света. Идеальны в розовых и нюдовых тонах. Металлический или золотистый блеск: для смелых, вечерних выходов.

для смелых, вечерних выходов. Лаковый финиш: главный приём сезона: глянцевый слой делает губы объёмнее.

главный приём сезона: глянцевый слой делает губы объёмнее. Нечёткий контур: актуальный способ придать мягкость макияжу.

"Главное — не бояться смешивать оттенки. Немного перламутра поверх матовой помады делает губы живыми и естественными", — поделилась визажист Сабина Леонард, работающая с Proenza Schouler.

Топ-оттенки 2026 года

Оттенок Текстура Где видели Эффект Пудрово-розовый Матовая Chloé, Erdem Нежный, естественный Кораллово-золотой Сатиновая Fendi, Proenza Schouler Солнечное сияние Карминно-красный Лаковый блеск Tom Ford, Etro Гламур, вечерний стиль Классический красный Матовый Carolina Herrera Вневременная элегантность Золотисто-перламутровый Глянцевая Tom Ford Ультрасияние и объём

Советы по нанесению

Перед макияжем нанесите бальзам или праймер для губ, чтобы смягчить кожу.

Используйте тональный карандаш для лёгкого размывания контура.

Для вечернего выхода добавьте каплю хайлайтера в центр губ — это сделает их зрительно объёмнее.

Освежить образ днём можно, слегка промокнув губы салфеткой — тренд "естественного следа помады" остаётся актуальным.

Мифы и правда

Миф: яркая помада не подходит для повседневного макияжа.

Правда: всё зависит от текстуры. Полупрозрачный финиш делает даже красный цвет уместным днём.

Миф: блеск выглядит небрежно.

Правда: современные формулы не растекаются и держатся до 8 часов.

Миф: золотой оттенок подходит только смуглой коже.

Правда: визажисты советуют комбинировать его с холодными розовыми для баланса.

2 интересных факта

Тренд на глянцевые губы впервые вернулся из 2000-х — эпохи блесков с перламутром.

В коллекциях 2026 года розовый цвет присутствовал у рекордных 60% брендов.

Исторический контекст

В 1920-х красная помада стала символом женской независимости.

красная помада стала символом женской независимости. В 1990-х появились первые суперматовые текстуры.

появились первые суперматовые текстуры. В 2020-х макияж стал смешивать уход и декоративность — формулы с маслами и цинком ухаживают за губами.