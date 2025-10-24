Помада, которая меняет лицо сезона: новый фаворит макияжа готов сместить классику

Весенне-летний сезон 2026 года вновь доказал: мода и макияж идут рука об руку. На подиумах Парижа, Милана и Нью-Йорка визажисты показали, что макияж губ возвращает себе статус главного акцента образа. Несмотря на тренд на естественность, именно помада стала главным элементом, определяющим настроение и характер будущего сезона.
Среди десятков показов можно выделить три ключевых направления — розовый, золотой и вечный красный, а также несколько смелых экспериментов, которые превратили губы в арт-объект.
"Весна 2026 — это игра текстур и света. Помада больше не просто акцент, а способ выразить характер", — отметил визажист работавший с показами Chloé и Erdem Лукас Гранье.
Модели на показах Chloé дефилировали с матовыми розовыми губами, оттенёнными золотистым тоном кожи. Такой макияж создавал эффект свежести, будто после прогулки под солнцем.
У Erdem розовый стал более пудровым и нечетким по контуру — как будто слегка растёртая губная помада. Это направление идеально подходит для дневных образов и "макияжа без макияжа".
Fendi и Proenza Schouler сделали ставку на тёплые, сияющие оттенки — от янтарного до кораллового с золотым отливом. На загорелой коже эти цвета смотрятся эффектно и придают лицу "солнечное" настроение.
"Оранжевый с золотом — новый нюд: естественный, но с характером", — подчеркнула визажист автор макияжа для Fendi Карин Брукс.
Красная помада не сдала позиции. У Carolina Herrera она стала воплощением женственности в традиционном карминовом оттенке. А Tom Ford добавил блеск — ультраглянцевый лаковый финиш в золотом или малиновом цвете. Такой макияж мгновенно притягивает взгляд и идеально подходит для вечерних выходов.
"Красный — это не цвет, это настроение", — отметил визажист создававший образы для Tom Ford Мэттью Харрис.
Бренд Etro представил влажный эффект в карминовом цвете — губы выглядели будто покрыты прозрачным сиропом.
А Simone Rocha пошла ещё дальше: модели вышли с надписями на губах — "Sweet" и "Dreams". Это скорее арт-жест, чем повседневная мода, но тренд на индивидуальность и самовыражение очевиден.
Визажисты советуют сосредоточиться не только на цвете, но и на текстуре. Сочетание матового и глянцевого покрытий создаёт многомерный эффект и помогает корректировать форму губ.
"Главное — не бояться смешивать оттенки. Немного перламутра поверх матовой помады делает губы живыми и естественными", — поделилась визажист Сабина Леонард, работающая с Proenza Schouler.
|Оттенок
|Текстура
|Где видели
|Эффект
|Пудрово-розовый
|Матовая
|Chloé, Erdem
|Нежный, естественный
|Кораллово-золотой
|Сатиновая
|Fendi, Proenza Schouler
|Солнечное сияние
|Карминно-красный
|Лаковый блеск
|Tom Ford, Etro
|Гламур, вечерний стиль
|Классический красный
|Матовый
|Carolina Herrera
|Вневременная элегантность
|Золотисто-перламутровый
|Глянцевая
|Tom Ford
|Ультрасияние и объём
Миф: яркая помада не подходит для повседневного макияжа.
Правда: всё зависит от текстуры. Полупрозрачный финиш делает даже красный цвет уместным днём.
Миф: блеск выглядит небрежно.
Правда: современные формулы не растекаются и держатся до 8 часов.
Миф: золотой оттенок подходит только смуглой коже.
Правда: визажисты советуют комбинировать его с холодными розовыми для баланса.
