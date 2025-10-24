Куртка из прошлого стала мечтой будущего: старый стиль, который теперь носят все

Лёгкие, практичные и невероятно элегантные — стёганые куртки вновь стали символом межсезонья. Осенью 2025 года они появляются в коллекциях всех ведущих брендов: от классических моделей Barbour до минималистичных версий COS и Toteme. Это тот случай, когда комфорт и стиль идут рука об руку, а мода делает ставку на долговечность.
Когда в 1960-х годах американский ветеран Стив Гайлас основал в Англии марку Husky, он вряд ли предполагал, что его практичные куртки для охоты станут иконой стиля. Стёганая конструкция с полиэстеровым утеплителем и нейлоновой тканью быстро завоевала популярность — особенно в Великобритании, где эти куртки носили и члены королевской семьи.
"Стёганая куртка — это редкий пример вещи, которая одинаково уместна в конюшне, в парке и на показе мод", — отмечает стилист Эмма Баркли.
С тех пор фасон превратился в модную классику, оставаясь неизменным в деталях: ромбовидная строчка, вельветовый воротник, нейтральные оттенки и удобный крой.
Сегодня дизайнеры переосмысливают традиционный силуэт. В моду вошли оверсайз-модели, двусторонние куртки и варианты без воротника. На первый план выходят фактура и архитектурный крой.
"Эта вещь не подчиняется времени. Каждый год она возвращается, просто в новом прочтении", — говорит дизайнер Анна Кравчек.
Если вы ищете вневременную модель, начните с британского стиля Barbour. Их куртки бордового или тёмно-синего цвета с коричневым вельветовым воротником — настоящая инвестиция. В Gentlemen Store они представлены в нескольких расцветках и идеально подойдут для повседневных образов.
Альтернативу в более городском стиле предлагают Massimo Dutti и Lindex: тёмно-синие и хаки модели с воротником и мягким блеском ткани. А для любителей минимализма стоит обратить внимание на Toteme - их культовая чёрная куртка без воротника стала символом сдержанного шика Скандинавии.
Тем, кто предпочитает выразительные силуэты, подойдут стёганые куртки с поясом, запахом или капюшоном.
Для поклонниц неординарных решений стоит примерить анорак Wildmoon: куртку без застёжек, надеваемую через голову, с фигурной простёжкой и мягким объёмом.
|Бренд
|Модель
|Особенности
|Barbour
|Куртка с вельветовым воротником
|Классика британского стиля
|Toteme
|Минималистичная чёрная без воротника
|Лаконичность и премиум-материалы
|& Other Stories
|Куртка с поясом
|Женственный силуэт, мягкая стёжка
|COS
|Кремовая двусторонняя модель
|Геометрическая строчка, натуральные ткани
|Wildmoon
|Оверсайз-анорак с сердечками
|Модный арт-дизайн и комфорт
Современные стилисты советуют экспериментировать: сочетайте куртку не только с джинсами, но и с длинными юбками, классическими брюками, платьями и даже офисными рубашками.
Лаконичная стёжка прекрасно контрастирует с кожаными аксессуарами и массивной обувью — челси, казаками или ботильонами.
"Главное — не бояться сочетать традицию с уличным стилем", — подчёркивает стилист Софи Мерсье.
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкие и удобные
|Не подходят для сильных морозов
|Сочетаются с любым стилем
|Требуют аккуратной чистки
|Служат годами
|Некоторые модели быстро теряют форму при неправильном уходе
Да, но только в деликатном режиме и при низкой температуре. Лучше использовать жидкое средство и избегать отжима.
Да, особенно модели без воротника или с поясом — они создают аккуратный силуэт и сочетаются с деловой одеждой.
Чёрный и хаки остаются базовыми, но бежевый и кремовый добавят свежести и подойдут ко всем оттенкам гардероба.
Миф: стёганая куртка полнит.
Правда: при правильном крое она визуально вытягивает фигуру, особенно с вертикальной строчкой.
Миф: такие куртки не греют.
Правда: современный наполнитель прекрасно удерживает тепло.
Миф: стёганка — только для спорта.
Правда: дизайнеры превратили её в элемент повседневного и офисного стиля.
Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.