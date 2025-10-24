Куртка из прошлого стала мечтой будущего: старый стиль, который теперь носят все

Лёгкие, практичные и невероятно элегантные — стёганые куртки вновь стали символом межсезонья. Осенью 2025 года они появляются в коллекциях всех ведущих брендов: от классических моделей Barbour до минималистичных версий COS и Toteme. Это тот случай, когда комфорт и стиль идут рука об руку, а мода делает ставку на долговечность.

От охотничьей экипировки до подиума

Когда в 1960-х годах американский ветеран Стив Гайлас основал в Англии марку Husky, он вряд ли предполагал, что его практичные куртки для охоты станут иконой стиля. Стёганая конструкция с полиэстеровым утеплителем и нейлоновой тканью быстро завоевала популярность — особенно в Великобритании, где эти куртки носили и члены королевской семьи.

"Стёганая куртка — это редкий пример вещи, которая одинаково уместна в конюшне, в парке и на показе мод", — отмечает стилист Эмма Баркли.

С тех пор фасон превратился в модную классику, оставаясь неизменным в деталях: ромбовидная строчка, вельветовый воротник, нейтральные оттенки и удобный крой.

Современные тенденции

Сегодня дизайнеры переосмысливают традиционный силуэт. В моду вошли оверсайз-модели, двусторонние куртки и варианты без воротника. На первый план выходят фактура и архитектурный крой.

Ромбовидная стёжка остаётся самой популярной: она удерживает наполнитель на месте и создаёт визуально стройный силуэт.

В этом сезоне в тренде кремовые, хаки и винные оттенки, а также тёплые терракотовые и охристые тона.

Для смелых — стёжка в форме волн или сердечек, как у бренда Wildmoon.

"Эта вещь не подчиняется времени. Каждый год она возвращается, просто в новом прочтении", — говорит дизайнер Анна Кравчек.

Классика, проверенная временем

Если вы ищете вневременную модель, начните с британского стиля Barbour. Их куртки бордового или тёмно-синего цвета с коричневым вельветовым воротником — настоящая инвестиция. В Gentlemen Store они представлены в нескольких расцветках и идеально подойдут для повседневных образов.

Альтернативу в более городском стиле предлагают Massimo Dutti и Lindex: тёмно-синие и хаки модели с воротником и мягким блеском ткани. А для любителей минимализма стоит обратить внимание на Toteme - их культовая чёрная куртка без воротника стала символом сдержанного шика Скандинавии.

Куртка, которая подчёркивает индивидуальность

Тем, кто предпочитает выразительные силуэты, подойдут стёганые куртки с поясом, запахом или капюшоном.

У бренда & Other Stories можно найти модели с акцентом на талии — они создают женственный силуэт и отлично смотрятся с сапогами и узкими брюками.

Reserved предлагает спортивные версии с капюшоном в оттенках фиолетового и шоколадного.

В Marks & Spencer - куртки с кулиской, которые можно подстроить под фигуру.

Для поклонниц неординарных решений стоит примерить анорак Wildmoon: куртку без застёжек, надеваемую через голову, с фигурной простёжкой и мягким объёмом.

Как выбрать идеальную стёганую куртку

Определите назначение: для города подойдут укороченные варианты с лаконичным дизайном, для прогулок — удлинённые или парки.

Бестселлеры осени 2025

Бренд Модель Особенности Barbour Куртка с вельветовым воротником Классика британского стиля Toteme Минималистичная чёрная без воротника Лаконичность и премиум-материалы & Other Stories Куртка с поясом Женственный силуэт, мягкая стёжка COS Кремовая двусторонняя модель Геометрическая строчка, натуральные ткани Wildmoon Оверсайз-анорак с сердечками Модный арт-дизайн и комфорт

А что если носить стёганую куртку не по правилам

Современные стилисты советуют экспериментировать: сочетайте куртку не только с джинсами, но и с длинными юбками, классическими брюками, платьями и даже офисными рубашками.

Лаконичная стёжка прекрасно контрастирует с кожаными аксессуарами и массивной обувью — челси, казаками или ботильонами.

"Главное — не бояться сочетать традицию с уличным стилем", — подчёркивает стилист Софи Мерсье.

Плюсы и минусы стёганых курток

Плюсы Минусы Лёгкие и удобные Не подходят для сильных морозов Сочетаются с любым стилем Требуют аккуратной чистки Служат годами Некоторые модели быстро теряют форму при неправильном уходе

FAQ

Можно ли стирать стёганую куртку в машине

Да, но только в деликатном режиме и при низкой температуре. Лучше использовать жидкое средство и избегать отжима.

Подходит ли стёганая куртка для офиса

Да, особенно модели без воротника или с поясом — они создают аккуратный силуэт и сочетаются с деловой одеждой.

Как выбрать универсальный цвет

Чёрный и хаки остаются базовыми, но бежевый и кремовый добавят свежести и подойдут ко всем оттенкам гардероба.

Мифы и правда

Миф: стёганая куртка полнит.

Правда: при правильном крое она визуально вытягивает фигуру, особенно с вертикальной строчкой.

Миф: такие куртки не греют.

Правда: современный наполнитель прекрасно удерживает тепло.

Миф: стёганка — только для спорта.

Правда: дизайнеры превратили её в элемент повседневного и офисного стиля.

Три интересных факта

Первая стёганая куртка появилась в Англии как охотничья форма.

Бренд Barbour поставляет свои куртки британской королевской семье с 1974 года.

Расхожее мнение, что стёжка — изобретение XX века: на самом деле подобная техника использовалась ещё в средневековой Европе.

Исторический контекст

1960-е: создание бренда Husky и первых лёгких моделей.

создание бренда Husky и первых лёгких моделей. 1980-е: культ Barbour и распространение курток по всей Европе.

культ Barbour и распространение курток по всей Европе. 2020-е: возвращение стёжки в моду как символа устойчивого стиля и комфорта.