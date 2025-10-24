То, что клеили на колени, теперь тянут на лицо: новая мания красоты без уколов и боли

Обычный на вид кусочек эластичной ленты становится новым символом естественной красоты. Косметические тейпы — тренд, который объединяет медицину, уход за кожей и философию минимализма. Они обещают мягкий лифтинг без уколов, уменьшение отёков и даже поддержку при лечении акне и рубцов.

Из физиотерапии — в бьюти-рутину

Изначально тейпы создавались для восстановления мышц и суставов. Физиотерапевты применяли их при болях в колене, спине и шее. Но сегодня эластичные полоски из хлопка с гипоаллергенным клеем завоевали новую сферу — уход за лицом.

"При тейпировании лица крайне важно, с какими тейпами вы работаете. Используйте только тейпы, специально предназначенные для косметического тейпирования и не повредят чувствительную кожу лица. CureTape Beauty — единственные, которые я готова использовать сама, потому что с ними я точно знаю, что именно наклеиваю на лицо", — объяснила эксперт по йоге для лица Марта Ондрачкова.

Главное правило — не путать обычные спортивные тейпы с косметическими. Последние должны быть гипоаллергенными, сертифицированными и иметь мягкую клеевую основу, чтобы не травмировать нежную кожу.

Как работают тейпы для лица

Тейпинг воздействует сразу в нескольких направлениях:

улучшает микроциркуляцию крови и лимфы;

мягко приподнимает кожу, снижая отёчность;

снимает напряжение мышц, которое часто становится причиной морщин;

способствует восстановлению тканей и разглаживанию рубцов.

Благодаря лёгкому натяжению тейп создаёт эффект микромассажа. Под ним активизируются обменные процессы, и кожа выглядит свежее уже после нескольких применений.

Правила безопасного применения

Наносите тейпы на очищенное лицо: перед процедурой уберите макияж и обезжирьте кожу.

перед процедурой уберите макияж и обезжирьте кожу. Не используйте сразу после пилинга или ботокса: кожа должна быть спокойной и без раздражений.

кожа должна быть спокойной и без раздражений. Не растягивайте тейп: приклеивайте его мягко, сверху вниз — это снижает риск микротравм.

приклеивайте его мягко, сверху вниз — это снижает риск микротравм. Начинайте с коротких сеансов: первые разы достаточно 20-30 минут, позже можно оставлять на ночь.

первые разы достаточно 20-30 минут, позже можно оставлять на ночь. Не используйте на повреждённых участках: если кожа шелушится или воспалена, дайте ей восстановиться.

"Косметический тейп — это не пластырь от морщин, а инструмент, который помогает мышцам и коже вспомнить их естественное положение", — отметила косметолог Инга Мюллер, специалист по немедикаментозным методам лифтинга.

Что дают тейпы при регулярном применении

Лифтинг-эффект: подтягивают овал лица и уменьшают "второй подбородок";

подтягивают овал лица и уменьшают "второй подбородок"; Уменьшение отёков: особенно в области век и скул;

особенно в области век и скул; Смягчение мимических морщин и разглаживание носогубных складок;

и разглаживание носогубных складок; Улучшение состояния кожи с акне: за счёт снятия воспалений и стимуляции кровотока;

за счёт снятия воспалений и стимуляции кровотока; Регенерация рубцов после высыпаний и микротравм.

Тейпирование особенно популярно среди тех, кто ищет альтернативу инъекциям. Оно даёт видимый результат без боли, восстановления и рисков аллергических реакций.

Как делать тейпинг дома

Для домашнего использования достаточно набора из косметических тейпов, ножниц и зеркала. Существует множество видеоруководств, где показано, как прорабатывать разные зоны: лоб, межбровье, нижнюю часть лица и шею.

Пошагово:

Вырежьте нужный фрагмент тейпа вдоль рулона.

Снимите защитную плёнку.

Приклейте на сухую кожу, слегка пригладив по всей длине.

Снимайте аккуратно, двигаясь по направлению роста кожи, чтобы не травмировать её.

Совет от экспертов: наносите тейпы вечером, когда лицо расслаблено, — это усиливает эффект и улучшает микроциркуляцию во время сна.

Плюсы и минусы косметического тейпирования

Плюсы Минусы Натуральный способ лифтинга без инъекций Требует регулярности Улучшает лимфоток и микроциркуляцию Неправильное использование может раздражать кожу Подходит для всех типов кожи Не подходит при дерматологических заболеваниях Уменьшает отёки и следы усталости Результат индивидуален и зависит от техники

FAQ

Можно ли использовать спортивный тейп вместо косметического

Нет. Он слишком плотный и может повредить кожу лица. Используйте только ленты, предназначенные для косметического применения.

Помогают ли тейпы при акне

Да, но косвенно. Улучшая кровоток и лимфоотток, тейпы снижают воспаление и ускоряют заживление, однако они не заменяют лечение у дерматолога.

Сколько раз в неделю можно делать тейпинг

Оптимально 2-3 раза, постепенно увеличивая длительность процедуры.

Подходит ли тейпирование для зрелой кожи

Да, особенно при потере упругости. Регулярное использование помогает смягчить морщины и улучшить тонус.

Мифы и правда

Миф: тейпы вытягивают морщины механически.

Правда: они расслабляют мышцы, устраняя их спазм, из-за которого появляются складки.

Миф: тейп можно клеить на макияж.

Правда: клей не будет держаться, а кожа не получит нужного эффекта.

Миф: результат заметен только после месяцев использования.

Правда: лёгкий лифтинг и снятие отёков видны уже после первых процедур.

Три интересных факта

Метод тейпирования был создан японским хиропрактиком Кензо Касэ в 1970-х годах.

в 1970-х годах. Первые косметические тейпы появились в Южной Корее — стране, задающей тон в антивозрастных технологиях.

Некоторые блогеры советуют клеить тейпы на ночь без перерыва — специалисты предупреждают, что кожа должна отдыхать.

Исторический контекст

1973 год: Кензо Касэ разработал первый эластичный медицинский тейп для спортсменов.

Кензо Касэ разработал первый эластичный медицинский тейп для спортсменов. 2000-е: метод начал использоваться в косметологии.

метод начал использоваться в косметологии. 2020-е: тейпирование вошло в список топовых домашних бьюти-процедур.