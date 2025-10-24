Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет ресторанных пельменей раскрыт: дело в соусе из трёх ингредиентов, которые есть у всех
Зима, от которой можно задохнуться: странную болезнь путают с обморожением — личный враг организма
Игристое по старой цене? Рынок раскрыл карты перед праздниками
Вместо Барсика и Шарика — Кокос и Груша: новая мода на имена покоряет московские приюты
Стресс исчезает, как дым: 20 минут движения — и мозг переключается на радость
Горы-призраки из прошлого Земли: Антарктида хранит то, что не подвластно времени
Настя Ивлеева в центре скандала: какой ответ Бородиной и Галич дала команда блогера
Розам объявлен холодный приговор: последний шанс на спасение — пока земля не покрылась льдом
Машина, которая не сдалась: как Lada пережила санкции и вытеснила китайские бренды

То, что клеили на колени, теперь тянут на лицо: новая мания красоты без уколов и боли

6:31
Моя семья » Красота и стиль

Обычный на вид кусочек эластичной ленты становится новым символом естественной красоты. Косметические тейпы — тренд, который объединяет медицину, уход за кожей и философию минимализма. Они обещают мягкий лифтинг без уколов, уменьшение отёков и даже поддержку при лечении акне и рубцов.

Бьюти тейпы на лице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бьюти тейпы на лице

Из физиотерапии — в бьюти-рутину

Изначально тейпы создавались для восстановления мышц и суставов. Физиотерапевты применяли их при болях в колене, спине и шее. Но сегодня эластичные полоски из хлопка с гипоаллергенным клеем завоевали новую сферу — уход за лицом.

"При тейпировании лица крайне важно, с какими тейпами вы работаете. Используйте только тейпы, специально предназначенные для косметического тейпирования и не повредят чувствительную кожу лица. CureTape Beauty — единственные, которые я готова использовать сама, потому что с ними я точно знаю, что именно наклеиваю на лицо", — объяснила эксперт по йоге для лица Марта Ондрачкова.

Главное правило — не путать обычные спортивные тейпы с косметическими. Последние должны быть гипоаллергенными, сертифицированными и иметь мягкую клеевую основу, чтобы не травмировать нежную кожу.

Как работают тейпы для лица

Тейпинг воздействует сразу в нескольких направлениях:

  • улучшает микроциркуляцию крови и лимфы;
  • мягко приподнимает кожу, снижая отёчность;
  • снимает напряжение мышц, которое часто становится причиной морщин;
  • способствует восстановлению тканей и разглаживанию рубцов.

Благодаря лёгкому натяжению тейп создаёт эффект микромассажа. Под ним активизируются обменные процессы, и кожа выглядит свежее уже после нескольких применений.

Правила безопасного применения

  • Наносите тейпы на очищенное лицо: перед процедурой уберите макияж и обезжирьте кожу.
  • Не используйте сразу после пилинга или ботокса: кожа должна быть спокойной и без раздражений.
  • Не растягивайте тейп: приклеивайте его мягко, сверху вниз — это снижает риск микротравм.
  • Начинайте с коротких сеансов: первые разы достаточно 20-30 минут, позже можно оставлять на ночь.
  • Не используйте на повреждённых участках: если кожа шелушится или воспалена, дайте ей восстановиться.

"Косметический тейп — это не пластырь от морщин, а инструмент, который помогает мышцам и коже вспомнить их естественное положение", — отметила косметолог Инга Мюллер, специалист по немедикаментозным методам лифтинга.

Что дают тейпы при регулярном применении

  • Лифтинг-эффект: подтягивают овал лица и уменьшают "второй подбородок";
  • Уменьшение отёков: особенно в области век и скул;
  • Смягчение мимических морщин и разглаживание носогубных складок;
  • Улучшение состояния кожи с акне: за счёт снятия воспалений и стимуляции кровотока;
  • Регенерация рубцов после высыпаний и микротравм.

Тейпирование особенно популярно среди тех, кто ищет альтернативу инъекциям. Оно даёт видимый результат без боли, восстановления и рисков аллергических реакций.

Как делать тейпинг дома

Для домашнего использования достаточно набора из косметических тейпов, ножниц и зеркала. Существует множество видеоруководств, где показано, как прорабатывать разные зоны: лоб, межбровье, нижнюю часть лица и шею.

Пошагово:

  • Вырежьте нужный фрагмент тейпа вдоль рулона.
  • Снимите защитную плёнку.
  • Приклейте на сухую кожу, слегка пригладив по всей длине.
  • Снимайте аккуратно, двигаясь по направлению роста кожи, чтобы не травмировать её.

Совет от экспертов: наносите тейпы вечером, когда лицо расслаблено, — это усиливает эффект и улучшает микроциркуляцию во время сна.

Плюсы и минусы косметического тейпирования

Плюсы Минусы
Натуральный способ лифтинга без инъекций Требует регулярности
Улучшает лимфоток и микроциркуляцию Неправильное использование может раздражать кожу
Подходит для всех типов кожи Не подходит при дерматологических заболеваниях
Уменьшает отёки и следы усталости Результат индивидуален и зависит от техники

FAQ

Можно ли использовать спортивный тейп вместо косметического

Нет. Он слишком плотный и может повредить кожу лица. Используйте только ленты, предназначенные для косметического применения.

Помогают ли тейпы при акне

Да, но косвенно. Улучшая кровоток и лимфоотток, тейпы снижают воспаление и ускоряют заживление, однако они не заменяют лечение у дерматолога.

Сколько раз в неделю можно делать тейпинг

Оптимально 2-3 раза, постепенно увеличивая длительность процедуры.

Подходит ли тейпирование для зрелой кожи

Да, особенно при потере упругости. Регулярное использование помогает смягчить морщины и улучшить тонус.

Мифы и правда

  • Миф: тейпы вытягивают морщины механически.
    Правда: они расслабляют мышцы, устраняя их спазм, из-за которого появляются складки.

  • Миф: тейп можно клеить на макияж.
    Правда: клей не будет держаться, а кожа не получит нужного эффекта.

  • Миф: результат заметен только после месяцев использования.
    Правда: лёгкий лифтинг и снятие отёков видны уже после первых процедур.

Три интересных факта

  • Метод тейпирования был создан японским хиропрактиком Кензо Касэ в 1970-х годах.
  • Первые косметические тейпы появились в Южной Корее — стране, задающей тон в антивозрастных технологиях.
  • Некоторые блогеры советуют клеить тейпы на ночь без перерыва — специалисты предупреждают, что кожа должна отдыхать.

Исторический контекст

  • 1973 год: Кензо Касэ разработал первый эластичный медицинский тейп для спортсменов.
  • 2000-е: метод начал использоваться в косметологии.
  • 2020-е: тейпирование вошло в список топовых домашних бьюти-процедур.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Бизнес
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Последние материалы
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Онлайн-образование — трамплин или тупик? Почему 60% выпускников дистант-курсов не ищут работу
Самый востребованный в салоне: маникюр ноября, который заменил классический красный
Опасный блеск: почему не стоит доверять чистильщикам обуви в путешествии
Секрет дорогих ресторанов раскрыт: почему их кофе всегда мягче и ароматнее домашнего
Умные автобусы против автохамов: система, которая наказывает без участия полиции
Один неверный поворот вентиля — и трубы лопнут: сантехники объяснили, как этого не допустить
Динамо против Зенита: Лещук обещает бой и историческую победу — пусть они боятся
Огурцы вырастают быстрее, чем снег сходит: способ, который спасает даже в холодную весну
В ожидании чуда: почему певица Жасмин не спешит покупать подарки внуку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.