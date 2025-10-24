То, что клеили на колени, теперь тянут на лицо: новая мания красоты без уколов и боли

Обычный на вид кусочек эластичной ленты становится новым символом естественной красоты. Косметические тейпы — тренд, который объединяет медицину, уход за кожей и философию минимализма. Они обещают мягкий лифтинг без уколов, уменьшение отёков и даже поддержку при лечении акне и рубцов.
Изначально тейпы создавались для восстановления мышц и суставов. Физиотерапевты применяли их при болях в колене, спине и шее. Но сегодня эластичные полоски из хлопка с гипоаллергенным клеем завоевали новую сферу — уход за лицом.
"При тейпировании лица крайне важно, с какими тейпами вы работаете. Используйте только тейпы, специально предназначенные для косметического тейпирования и не повредят чувствительную кожу лица. CureTape Beauty — единственные, которые я готова использовать сама, потому что с ними я точно знаю, что именно наклеиваю на лицо", — объяснила эксперт по йоге для лица Марта Ондрачкова.
Главное правило — не путать обычные спортивные тейпы с косметическими. Последние должны быть гипоаллергенными, сертифицированными и иметь мягкую клеевую основу, чтобы не травмировать нежную кожу.
Тейпинг воздействует сразу в нескольких направлениях:
Благодаря лёгкому натяжению тейп создаёт эффект микромассажа. Под ним активизируются обменные процессы, и кожа выглядит свежее уже после нескольких применений.
"Косметический тейп — это не пластырь от морщин, а инструмент, который помогает мышцам и коже вспомнить их естественное положение", — отметила косметолог Инга Мюллер, специалист по немедикаментозным методам лифтинга.
Тейпирование особенно популярно среди тех, кто ищет альтернативу инъекциям. Оно даёт видимый результат без боли, восстановления и рисков аллергических реакций.
Для домашнего использования достаточно набора из косметических тейпов, ножниц и зеркала. Существует множество видеоруководств, где показано, как прорабатывать разные зоны: лоб, межбровье, нижнюю часть лица и шею.
Совет от экспертов: наносите тейпы вечером, когда лицо расслаблено, — это усиливает эффект и улучшает микроциркуляцию во время сна.
|Плюсы
|Минусы
|Натуральный способ лифтинга без инъекций
|Требует регулярности
|Улучшает лимфоток и микроциркуляцию
|Неправильное использование может раздражать кожу
|Подходит для всех типов кожи
|Не подходит при дерматологических заболеваниях
|Уменьшает отёки и следы усталости
|Результат индивидуален и зависит от техники
Нет. Он слишком плотный и может повредить кожу лица. Используйте только ленты, предназначенные для косметического применения.
Да, но косвенно. Улучшая кровоток и лимфоотток, тейпы снижают воспаление и ускоряют заживление, однако они не заменяют лечение у дерматолога.
Оптимально 2-3 раза, постепенно увеличивая длительность процедуры.
Да, особенно при потере упругости. Регулярное использование помогает смягчить морщины и улучшить тонус.
Миф: тейпы вытягивают морщины механически.
Правда: они расслабляют мышцы, устраняя их спазм, из-за которого появляются складки.
Миф: тейп можно клеить на макияж.
Правда: клей не будет держаться, а кожа не получит нужного эффекта.
Миф: результат заметен только после месяцев использования.
Правда: лёгкий лифтинг и снятие отёков видны уже после первых процедур.
