Самый востребованный в салоне: маникюр ноября, который заменил классический красный

В ноябре 2025 года мир маникюра встречает сезон перехода — от тёплых осенних тонов к мягкой предновогодней элегантности. Этот месяц становится временем баланса между уютом и свежестью, когда в тренде оказываются спокойные пастели, благородные нюдовые оттенки и глубокие выразительные цвета, отражающие смену настроения природы и предвкушение праздников.
Этот оттенок обещает стать главным цветом месяца. Фиолетовый символизирует силу, креативность и внутреннюю гармонию. Его глубокий тон добавляет образу уверенности и загадочности.
Сочетайте его с золотыми, серебряными или перламутровыми акцентами — получится эффектный вечерний маникюр. В повседневной версии он прекрасно работает в матовом покрытии или с минималистичными геометрическими линиями.
"Фиолетовый — это цвет личности, которая знает себе цену", — отмечают нейл-стилисты салонов Парижа и Милана.
Нежный голубой возвращается на пик популярности как символ свежести и утончённости. Он идеально подходит для тех, кто предпочитает минимализм и деликатный блеск.
Попробуйте полупрозрачное покрытие с перламутровыми частицами или лёгкий градиент от молочного к небесно-голубому. Такой вариант подходит для любой длины ногтей и смотрится особенно гармонично в холодном ноябрьском свете.
Мягкий зелёный с пастельной ноткой стал неожиданным фаворитом осенне-зимнего сезона. Он выглядит современно, но при этом остаётся естественным.
Фисташковый особенно красиво раскрывается в сочетании с золотыми акцентами или минималистичным нейл-артом, например, тонкими линиями и точечными элементами. Цвет подойдёт тем, кто хочет добавить в образ лёгкости без излишней яркости.
Pantone назвал оттенок Mocha Mousse одним из самых актуальных цветов 2025 года — и он неслучайно стал фаворитом осени. Этот насыщенный коричнево-бежевый тон напоминает ароматный кофе и прекрасно отражает атмосферу комфорта.
Мусс мокко — универсальный цвет, который подходит для любого тона кожи. Он создаёт ощущение тепла и женственности, особенно в сочетании с золотом, бронзой или перламутровыми бликами. Идеален для офиса, деловых встреч и повседневного образа.
Красный никогда не выходит из моды, но в ноябре он приобретает более глубокий, бархатный подтон. Вишнёвый оттенок добавляет ногтям роскоши и делает образ по-настоящему праздничным.
Он идеально подходит для вечеров и торжественных мероприятий, но также уместен в повседневной жизни, если выбрать короткую длину и глянцевое покрытие. Отлично смотрится в сочетании с чёрным или золотым декором.
"Сливочно-жёлтый" оттенок стал новой альтернативой привычным нюдовым цветам. Он словно впитывает последние лучи осеннего солнца и добавляет маникюру мягкости.
Этот цвет прекрасно сочетается с бежевыми, белыми и золотыми акцентами. Особенно актуален для коротких ногтей и лаконичного нейл-арта.
Матовые покрытия придают утончённость, глянцевые — блеск и выразительность, а металлические — праздничное настроение.
|Базовый цвет
|Акцент
|Идея для дизайна
|Фиолетовый
|Золото
|Геометрия или "negative space"
|Голубой
|Серебро
|Омбре или французский маникюр наоборот
|Фисташковый
|Белый
|Тонкие линии, минимализм
|Мокко
|Бронза
|Микс текстур: мат + глянец
|Вишнёвый
|Чёрный
|Глянцевые волны, градиент
|Масляный жёлтый
|Беж
|Тёплый нюд с микроблёстками
Ошибка: выбирать слишком яркий лак без учёта сезона.
Последствие: цвет выбивается из образа и выглядит неуместно.
Альтернатива: делайте ставку на приглушённые или тёплые тона.
Ошибка: забывать про уход за ногтевой пластиной.
Последствие: даже трендовый цвет не будет смотреться опрятно.
Альтернатива: используйте масла и укрепляющие покрытия.
Ошибка: повторять модный оттенок без адаптации.
Последствие: цвет "спорит" с вашей внешностью.
Альтернатива: тестируйте на одном ногте перед полным нанесением.
