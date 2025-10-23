Французский шик или уличный стиль? Что носят модницы Европы, когда температура падает ниже нуля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:08
Моя семья » Красота и стиль

Когда на улице становится по-настоящему холодно, именно головной убор превращается из простого аксессуара в главный элемент образа. Зимой 2025/2026 дизайнеры сделали ставку на комфорт и лаконичность, а классические формы получили обновлённое прочтение. Ниже — гид по самым модным моделям сезона, которые помогут не только согреться, но и выглядеть стильно.

Зимний образ в городе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимний образ в городе

Однотонная бини — база, которая всегда в моде

Шапка-бини остаётся фаворитом уже не первый год, но этой зимой дизайнеры предлагают отказаться от декора и принтов. Актуальны однотонные модели из плотной пряжи спокойных оттенков — графитового, шоколадного, серого, чёрного или кремового.

  • Тонкая мелкая вязка идеально подойдёт для классических пальто и тренчей.
  • Крупная пряжа создаст уютный акцент в повседневном луке.
  • Главное правило сезона — никаких вытянутых макушек: верх должен прилегать к голове, а отворот визуально сделает лицо изящнее.

Совет стилиста: сочетайте бини с объёмным шарфом в тон и пуховиком прямого кроя — получится лаконичный и современный силуэт.

Шляпа-таблетка — ретро с французским акцентом

Главный тренд осени — шляпа-таблетка, вдохновлённая эстетикой 1960-х. Её приподнятая тулья и отсутствие полей делают образ женственным и интеллигентным. Это вариант для тех, кто редко проводит много времени на улице, но хочет выглядеть эффектно.

В моде два направления

  • Минимализм: однотонные модели из плотного фетра или шерсти.
  • Акцент: леопардовые или "коровьи" принты в духе парижских модниц.

Такая шляпа особенно гармонично смотрится с пальто-кокон, короткими перчатками и крупными солнцезащитными очками.

Меховая шапка в стиле конца 1990-х

Мех снова на пике популярности. Но если раньше дизайнеры экспериментировали с цветом и фактурами, то теперь акцент сделан на естественность и короткий ворс.

Меховые шапки в ретро-стиле напоминают утеплённую версию шляпы-таблетки — они плотно облегают голову и прикрывают уши, не утяжеляя образ.

Избегайте:

  • пестрых оттенков;
  • искусственно окрашенного меха;
  • моделей с помпонами.

Предпочтение стоит отдать натуральной гамме — молочной, серо-бежевой, карамельной. Такая шапка идеально сочетается с дублёнкой, меховым воротником и замшевыми перчатками.

Балаклава — комфорт в духе аутдор

Функциональность в этом сезоне становится модным высказыванием. Балаклава, когда-то атрибут лыжников и альпинистов, теперь — часть городского стиля.

Выбирайте лаконичные модели из мягкой шерсти или кашемира без декора. В моде:

  • спортивные формы с небольшим логотипом бренда;
  • гладкая вязка без узоров;
  • нейтральные цвета — серый, хаки, бежевый.

Такой аксессуар не только защищает от ветра, но и делает образ ультрасовременным. Балаклава прекрасно смотрится с паркой, пальто-халатом или удлинённой косухой.

Шарф вместо шапки — решение для тех, кто бережёт причёску

Если шапки не вписываются в ваш стиль или портят укладку, широкий шарф, обмотанный вокруг головы, станет стильной альтернативой.

Варианты ношения:

  • как платок, завязав концы под подбородком;
  • драпировка с помощью броши;
  • накинутый поверх верхней одежды свободно и небрежно.

Главное — выбирать мягкие материалы, вроде кашемира или альпаки, и однотонные оттенки, которые легко комбинируются с пальто и пуховиками.

Тренды головных уборов сезона 2025/2026

Модель Материал Цветовая гамма Особенности
Бини Шерсть, кашемир Серый, чёрный, кремовый Мелкая вязка, отворот
Шляпа-таблетка Фетр, шерсть Бежевый, леопард, чёрный Без полей, ретро-силуэт
Меховая шапка Короткий мех Натуральные тона Ретро 1990-х
Балаклава Трикотаж, кашемир Серый, хаки, белый Минимализм, спорт-шик
Шарф-платок Кашемир, альпака Однотонные пастели Альтернатива шапке

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать яркий декор и крупные элементы.
    Последствие: образ теряет актуальность.
    Альтернатива: чистые линии, нейтральные оттенки.

  • Ошибка: не учитывать форму лица.
    Последствие: шапка искажает пропорции.
    Альтернатива: шапки с отворотом визуально вытягивают лицо, а округлые модели смягчают черты.

  • Ошибка: сочетать объёмную верхнюю одежду с громоздкой шапкой.
    Последствие: утяжелённый силуэт.
    Альтернатива: балансируйте пропорции — чем массивнее пуховик, тем аккуратнее головной убор.

Три интересных факта

  • Первые вязаные бини появились у рыбаков в Норвегии ещё в XIX веке.
  • Балаклава получила название в честь города Балаклава в Крыму, где британские солдаты носили её во время Крымской войны.
  • Миф о том, что шляпы-таблетки носят только женщины старшего возраста, не актуален — сегодня это выбор модных инфлюенсеров и стилистов.

Исторический контекст

  • В 1960-х шляпа-таблетка стала символом женственности благодаря Жаклин Кеннеди.
  • В 1990-х меховые шапки вошли в моду благодаря глянцевым журналам и культовым сериалам.
  • Когда-то считалось, что балаклава — исключительно спортивный аксессуар, но теперь она стала частью городской моды.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
