Пятки просят пощады: самые частые приёмы педикюра, приводящие к воспалению стоп

7:19
Моя семья » Красота и стиль

Педикюр — это не только летний ритуал ухода, когда на ногах босоножки. Аккуратные стопы и ухоженные ногти придают уверенности и ощущение опрятности в любое время года. Делать педикюр дома можно не хуже, чем в салоне, если знать основные правила и избегать типичных ошибок, которые часто приводят к сухости, врастанию ногтей и даже микротравмам.

Педикюр
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Педикюр

Ошибка №1. Излишнее соскабливание пяточек

Многие уверены, что чем сильнее потереть пятки пемзой или жесткой пилкой, тем быстрее они станут гладкими. Но в действительности чрезмерное соскабливание травмирует кожу, вызывает раздражение и ускоряет огрубение. Кожа на пятках плотнее, чем на других участках, потому что выполняет защитную функцию. Если удалить слишком много ороговевшего слоя, организм начнет компенсировать это ускоренным утолщением. Правильный подход — использовать мягкие пилки и обрабатывать кожу регулярно, но без фанатизма. После процедуры необходимо наносить крем с увлажняющими и питательными компонентами.

Ошибка №2. Неподходящий абразив и средства

Выбор пилки и шлифовки должен зависеть от состояния кожи стоп. Для сухих и чувствительных участков подойдут мелкоабразивные пилки, а для плотной и влажной кожи — с более крупным зерном. Работать нужно без сильного нажима, плавно, в одном направлении и по сухой поверхности. Эффект достигается поэтапно: сначала грубая обработка, затем шлифовка и финальная полировка. Такой способ помогает сгладить неровности, предотвратить трещины и сохранить кожу мягкой.

Ошибка №3. Срез ногтей "под корень"

Многие женщины стараются подстричь ногти как можно короче, чтобы нога выглядела аккуратнее и помещалась в узкую обувь. Однако слишком короткий срез приводит к врастанию ногтя в кожу, воспалению и боли. Кроме того, открытая ногтевая пластина становится уязвимой для грибков и бактерий. Оптимальная длина ногтя — от 1 до 4 миллиметров свободного края. Такой ноготь защищает палец и не мешает при ношении обуви. Срез должен быть прямым, без округления углов, чтобы избежать врастания.

Ошибка №4. Грубая чистка под ногтями

Желание "вычистить всё до блеска" часто заканчивается повреждением ногтевого ложа. Использование острых предметов, таких как ножницы, пилочки или зубочистки, может вызвать микроповреждения и пустоты, в которых размножаются бактерии. Безопаснее очищать ногти мягкой щеточкой с мылом. Делать это нужно не ежедневно, а по мере необходимости, избегая слишком глубокого проникновения под ногтевую пластину.

Ошибка №5. Частое применение кремов с мочевиной

Кремы с мочевиной действительно эффективно смягчают кожу, но при чрезмерном использовании они могут повредить её естественный барьер. Мочевина действует как кератолитик — она растворяет ороговевшие клетки, но при ежедневном применении лишает кожу защиты и вызывает сухость. Такие кремы нужно наносить точечно — только на участки с натоптышами или выраженным огрубением. Для ежедневного ухода подойдут средства с маслами ши, авокадо, глицерином или алоэ вера, которые питают и восстанавливают кожу без агрессивного воздействия.

Ошибка №6. Использование бритвы

Бритва кажется быстрым решением для удаления огрубевшей кожи, но это один из самых рискованных методов. После срезания кожи лезвием часто остаются микротрещины и ранки, через которые легко проникают бактерии. К тому же бритва не устраняет проблему мозолей — кожа грубеет ещё быстрее. Безопаснее применять пилинги, мягкие кератолитические средства или делать аппаратный педикюр у специалиста.

Советы для домашнего педикюра

  1. Перед процедурой полезно сделать тёплую ванночку с морской солью или эфирным маслом — это размягчит кожу.

  2. После ванночки промокните стопы полотенцем и переходите к обработке.

  3. Не используйте металлические пилки для ногтей на ногах — лучше стеклянные или керамические.

  4. После подпиливания обработайте кутикулу маслом или ремовером.

  5. Завершите педикюр нанесением крема и наденьте хлопковые носки на ночь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком активно терли пятки → трещины и шелушение → мягкая пилка + питательный крем.

  • Срезали ногти под корень → врастание и воспаление → прямой срез с запасом длины.

  • Вычищали ногти острым предметом → микротравмы → мягкая щетка и антисептическое мыло.

  • Переборщили с кремом с мочевиной → сухость и раздражение → крем с маслами и глицерином.

  • Использовали бритву → порезы и инфекции → мягкие отшелушивающие средства.

А что если кожа стоп слишком грубая

Когда домашний уход не помогает, стоит обратиться к подологу. Специалист подберёт профессиональные средства, проведёт аппаратную обработку и даст рекомендации для поддержания эффекта. Это безопаснее, чем экспериментировать с агрессивными инструментами.

Плюсы и минусы домашнего педикюра

Плюсы Минусы
Экономия времени и средств Риск травм при неправильной технике
Возможность делать в удобное время Нет профессионального контроля
Индивидуальный подбор средств Сложность обработки труднодоступных участков

FAQ

Как часто нужно делать педикюр дома?
Раз в 2-3 недели. При повышенной сухости кожи можно корректировать уход чаще, но без интенсивной шлифовки.

Можно ли использовать пемзу каждый день?
Нет, это вызывает раздражение и утолщение кожи. Оптимально — 1-2 раза в неделю.

Какие кремы лучше подходят для стоп?
Питательные и увлажняющие с маслами ши, кокоса, миндаля, а также с глицерином или алоэ.

Мифы и правда

Миф: чем сильнее тереть пятки, тем они глаже.
Правда: чрезмерное трение приводит к обратному эффекту — кожа грубеет.

Миф: крем с мочевиной можно использовать каждый день.
Правда: постоянное применение нарушает защитный слой кожи.

Миф: короткие ногти предотвращают врастание.
Правда: наоборот, слишком короткий срез часто становится причиной воспаления.

3 интересных факта

  1. Ногти на ногах растут примерно в три раза медленнее, чем на руках.
  2. Во сне кожа стоп теряет до 20% влаги, поэтому ночной уход особенно эффективен.
  3. Кожа пяток обновляется каждые 30-40 дней, и регулярный уход помогает ускорить этот процесс.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
