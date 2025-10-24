Очищение прошло успешно? 5 роковых ошибок, которые сведут на нет все усилия косметолога

2:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После профессиональной чистки кожа становится заметно свежее, чище и ровнее. Но этот эффект сохраняется лишь при правильном домашнем уходе. Многие женщины совершают ошибки в первые же дни — используют кислоты, активно трут кожу или наносят макияж. А ведь именно этот период особенно важен для восстановления.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с сухой кожей у зеркала

"Чтобы результат от чистки сохранялся как можно дольше, нужно правильно ухаживать за кожей после нее. На несколько дней из своего привычного ухода необходимо исключить кислоты и ретиноиды, оставив только увлажнение", — заявила бьюти-технолог и косметолог сети салонов "Абрикосик" Анна Нечаева.

Почему коже нужен отдых после чистки

Во время процедуры косметолог очищает поры, удаляет сальные пробки и ороговевшие клетки. Кожа после этого становится более восприимчивой и чувствительной. Любое активное воздействие — кислоты, скрабы, ретиноиды — может вызвать раздражение, шелушение или воспаление. Поэтому первые 3-5 дней после чистки следует соблюдать "режим щадящего ухода".

Нечаева подчёркивает, что в этот период кожа активно восстанавливается, и ей требуется только одно — увлажнение и защита.

Как выглядит правильный уход по дням

День после процедуры Что делать Что исключить 1-2 день Использовать мягкий гель для умывания, наносить увлажняющую сыворотку и крем Любые кислоты, ретиноиды, скрабы 3-4 день Добавить тоник с увлажняющими компонентами, обязательно наносить SPF Макияж, посещение сауны и бани 5-7 день Вернуться к лёгкому уходу, можно добавить питательную маску Механическое воздействие, жёсткие полотенца

"После аппаратных процедур обязательно нужно использовать солнцезащитные средства и по мере необходимости обрабатывать травмированные зоны водным раствором хлоргексидина", — напомнила эксперт.

SPF — обязательный элемент ухода

После чистки кожа особенно уязвима перед ультрафиолетом. Даже короткая прогулка без защиты может закончиться пигментными пятнами. Поэтому дерматологи советуют использовать крем с SPF не ниже 30, даже если на улице пасмурно.

Лучше всего выбирать лёгкие флюиды или эмульсии с матирующим эффектом — они не забивают поры и не создают жирного блеска, пишет Газета.Ru.

Увлажнение — главное правило

Нечаева рекомендует собирать кожное сало ватным диском, смоченным в увлажняющем тонике. Это помогает сохранять поры чистыми и при этом не пересушивать кожу.

"Может показаться, что кожа стала сильнее жирниться, но на самом деле себум просто легче выходит, потому что сальные пробки удалены", — пояснила технолог.

Для увлажнения подойдут сыворотки с гиалуроновой кислотой, алоэ вера и пантенолом. Они помогают снизить покраснение и ускоряют заживление.

Как проходит комбинированная чистка

Нечаева подчеркнула, что наиболее безопасной и эффективной считается комбинированная чистка.

"Протокол такой: подготавливающий пилинг, ручная чистка без использования железных инструментов, запечатывающий пилинг. Таким образом специалист решает сразу несколько проблем: сужает поры, избавляет от постакне и пигментации, уменьшает жирность, стимулирует выработку коллагена", — рассказала эксперт.

Такой подход минимизирует травмы, но требует строгого соблюдения правил восстановления после процедуры.

Советы шаг за шагом: как ухаживать за кожей после чистки

Умывайтесь утром и вечером тёплой водой, используя мягкую пенку без спирта. Используйте тоник с увлажняющими компонентами — розовой водой, гиалуроновой кислотой, аллантоином. Наносите лёгкий крем или сыворотку - утром и вечером. Соблюдайте SPF-защиту каждый день. Не трите лицо полотенцем - промакивайте мягкой салфеткой. Не используйте декоративную косметику минимум 48 часов. Избегайте тепловых процедур (сауна, баня, горячая ванна).

Такие простые шаги помогут сохранить чистоту пор и предотвратить воспаления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать кислоты на следующий день после чистки.

Последствие: раздражение, покраснение, жжение.

Альтернатива: увлажняющий тоник и крем.

Ошибка: наносить тональный крем сразу после процедуры.

Последствие: закупорка пор, появление прыщей.

Альтернатива: подождать 2-3 дня, затем использовать лёгкий ВВ-крем.

Ошибка: активно массировать лицо или умываться горячей водой.

Последствие: повреждение капилляров и раздражение кожи.

Альтернатива: прохладная вода и лёгкие прикосновения.

А что если кожа жирная и блестит?

Многие замечают, что спустя сутки после чистки кожа будто "жирнеет". На самом деле это нормальный процесс. После удаления пробок сальные железы начинают работать свободнее. Чтобы не усугубить блеск, можно промакивать кожу салфетками или использовать лёгкий матирующий крем.

"Себум просто легче выходит, потому что сальные пробки удалены", — напомнила Нечаева.

Через несколько дней выработка кожного сала стабилизируется, и лицо приобретает естественный матовый вид.

Чередование активов: как правильно вводить кислоты и ретиноиды

Тем, кто активно использует средства с кислотами и ретиноидами, Нечаева советует придерживаться схемы вечерного ухода.

"В первый день можно использовать подходящее средство с кислотами — они помогают избавиться от жирности и пигментации. На следующий день заменяете его средством с ретиноидами. И на третий день даем коже отдохнуть — увлажняем и питаем ее", — поделилась технолог.

Такой подход снижает риск раздражений и позволяет коже постепенно адаптироваться.

Влияние питания и воды

Красивая кожа невозможна без внутреннего баланса. По словам Нечаевой, питание играет ключевую роль.

"Не забывайте питаться сбалансированно, исключив продукты, провоцирующие воспаления и задерживающие жидкость в организме — соленья, сладкое, мучное", — отметила она.

Также важно пить достаточно воды. Обычная чистая вода улучшает гидратацию сосудов, способствует выведению токсинов и делает кожу более упругой.

"Вода растворяет токсины и выводит их естественным путем через почки и кожу", — добавила косметолог.

Плюсы и минусы комбинированной чистки

Параметр Плюсы Минусы Эффект Очищает поры, выравнивает тон кожи Требует восстановления 3-5 дней Безопасность Без железных инструментов Возможна лёгкая чувствительность Результат Меньше постакне и жирного блеска Нельзя использовать активы сразу

Мифы и правда

Миф: после чистки нельзя умываться два дня.

Правда: умываться можно уже через 8-10 часов, но только мягкими средствами без спирта.

Миф: если кожа жирная, чистку нужно делать еженедельно.

Правда: слишком частые процедуры травмируют кожу. Оптимально — 1 раз в 4-6 недель.

Миф: декоративная косметика скрывает следы после чистки.

Правда: тональные средства только забивают поры и вызывают воспаления.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать правильный крем после чистки?

Выбирайте лёгкие формулы с гиалуроновой кислотой, церамидами или пантенолом. Избегайте масел и силиконов.

Можно ли делать чистку дома?

Нет. Самостоятельное выдавливание и использование кислот без контроля специалиста часто заканчиваются шрамами и воспалением.

Как понять, что кожа восстановилась?

Признаки восстановления — ровный тон, отсутствие шелушения и дискомфорта. Обычно это занимает 5-7 дней.

3 интересных факта

После чистки кожа быстрее усваивает активные ингредиенты — это лучшее время для увлажняющих сывороток. Кожа обновляется примерно каждые 28 дней, поэтому профессиональную чистку стоит делать не чаще раза в месяц. Хлоргексидин помогает предотвратить воспаления, но использовать его нужно точечно, а не вместо тоника.