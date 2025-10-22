Шевелюра уходит в отпуск: начинается сезон, когда расчёска узнаёт слишком много

Осень — это не только сезон ярких красок и ароматов, но и время, когда наши волосы переживают естественное обновление. Но не стоит воспринимать сезонное выпадение как тревожный сигнал — напротив, это повод позаботиться о волосах и дать им новый старт.
Сезонное выпадение волос — нормальное физиологическое явление, особенно заметное в октябре и ноябре. Летом волосы подвергаются воздействию солнца, соли, хлора и жары, что ослабляет структуру волосяных фолликулов. С наступлением прохлады организм стремится восстановить баланс, запуская процесс смены волос.
Однако если выпадение кажется чрезмерным или затягивается, это может быть признаком того, что коже головы и фолликулам не хватает питания, витаминов или отдыха.
Основная причина — гормональные колебания. Сокращение светового дня снижает выработку мелатонина и витамина D, которые напрямую влияют на состояние фолликулов. Недостаток сна, стресс и дефицит железа усиливают проблему.
Добавим сюда сезонные изменения в питании и ослабленный иммунитет — и получаем идеальную почву для временного "линяния". Но паниковать не стоит: процесс обычно длится не дольше 6-8 недель и полностью обратим.
|Причина
|Как влияет на волосы
|Что помогает
|Недостаток витамина D
|Замедляет рост, волосы становятся ломкими
|Прогулки на солнце, витаминные добавки
|Стресс
|Повышает уровень кортизола, замедляя рост волос
|Медитация, йога, релаксация
|Неправильное питание
|Ослабляет фолликулы, снижает плотность
|Белок, железо, омега-3
|Неподходящий уход
|Повреждает кутикулу, вызывает сухость
|Мягкие шампуни, маски и массаж
Обновите питание. Ешьте больше белка (яйца, рыба, орехи) и продуктов с цинком, железом и витамином C. Это "строительный материал" для новых волос.
Выберите правильный шампунь. Избегайте средств с сульфатами и силиконами. Предпочтение отдайте формулам с экстрактом розмарина, кофеина или крапивы.
Регулярно массируйте кожу головы. Два-три раза в неделю лёгкий массаж улучшает микроциркуляцию. Используйте эфирные масла лаванды или розмарина, разведённые в базовом.
Сделайте питательные маски. Смесь касторового масла, мёда и алоэ вера укрепляет корни и придаёт блеск.
Следите за уровнем стресса. Хроническое напряжение повышает кортизол, что "замораживает" рост волос.
Увлажняйте организм. Недостаток воды делает волосы ломкими. Пейте не менее 1,5-2 литров в день.
Ошибка: использование агрессивных шампуней.
Последствие: пересушивание кожи головы, ломкость.
Альтернатива: мягкие очищающие средства без сульфатов, например шампуни на основе растительных экстрактов.
Ошибка: слишком частое окрашивание.
Последствие: разрушение кератинового слоя.
Альтернатива: тонирующие средства без аммиака и регулярные маски с протеинами.
Ошибка: плотные причёски и использование горячих приборов.
Последствие: микротравмы фолликулов, выпадение.
Альтернатива: низкие хвосты, мягкие резинки, термозащита перед укладкой.
Если волосы продолжают выпадать после декабря или заметно истончились, стоит обратиться к трихологу или дерматологу. Причиной может быть анемия, нарушение функции щитовидной железы или дефицит биотина. Врач назначит анализы и подберёт курс лечения: от витаминов группы B до мезотерапии или PRP-терапии.
|Плюсы
|Минусы
|Естественное обновление фолликулов
|Может вызвать панику из-за обильности
|Возможность восстановить баланс кожи головы
|Требует времени и ухода
|Повод пересмотреть питание и режим
|Временно ухудшает внешний вид причёски
Миф: если выпадает много волос — они больше не вырастут.
Правда: рост возобновляется, когда завершается сезонная фаза обновления.
Миф: стрижка усиливает выпадение.
Правда: короткие волосы лишь кажутся гуще, но выпадение не зависит от длины.
Миф: кефирные маски предотвращают выпадение.
Правда: кисломолочные продукты не влияют на фолликулы, а при неправильном применении могут раздражать кожу головы.
Как отличить сезонное выпадение от патологического?
Если на расчёске остаётся до 100 волос в день — это норма. Большее количество на протяжении двух месяцев требует консультации врача.
Какой витаминный комплекс выбрать?
Средства с биотином, цинком, железом и витаминами A, E, C. Пример — Nutricap, Priorin, Pantovigar.
Можно ли красить волосы во время выпадения?
Да, но стоит использовать щадящие краски без аммиака и обязательно применять маски с кератином после окрашивания.
У женщин пик выпадения приходится на октябрь, а у мужчин — на начало ноября.
Волосы растут быстрее летом, чем зимой, из-за активной работы фолликулов при солнечном свете.
На голове человека в среднем около 100 000 волос, и каждый живёт около трёх лет, прежде чем уступить место новому.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.