Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме объяснили, кому из самозанятых будет доступен оплачиваемый больничный
Монстр из древних морей: минога пережила динозавров и до сих пор пьёт кровь своей добычи
Под ногами Акапулько — врата в прошлое: найден город, где боги играли в мяч с людьми
Осень включает режим защиты: наступает время для 10 суперпродуктов, которые поддержат иммунитет
Мотор кажется чистым, но живёт с тенью: старое масло остаётся даже после замены
Личный кодекс Дакоты Джонсон: что голливудская звезда считает красным флагом в мужчинах
Холод уже у порога: как подготовить сад, чтобы весной он ожил вновь
От сторис к полицейским показаниям: какая неприятность произошла у Ольги Бузовой
Даже дети полюбят печень, если приготовить её так: мягкая, сливочная, без запаха — тает во рту

Шевелюра уходит в отпуск: начинается сезон, когда расчёска узнаёт слишком много

Моя семья » Красота и стиль

Осень — это не только сезон ярких красок и ароматов, но и время, когда наши волосы переживают естественное обновление. Но не стоит воспринимать сезонное выпадение как тревожный сигнал — напротив, это повод позаботиться о волосах и дать им новый старт.

Выпадение волос
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Выпадение волос

Сезонное выпадение волос — нормальное физиологическое явление, особенно заметное в октябре и ноябре. Летом волосы подвергаются воздействию солнца, соли, хлора и жары, что ослабляет структуру волосяных фолликулов. С наступлением прохлады организм стремится восстановить баланс, запуская процесс смены волос.

Однако если выпадение кажется чрезмерным или затягивается, это может быть признаком того, что коже головы и фолликулам не хватает питания, витаминов или отдыха.

Почему осенью волосы выпадают чаще

Основная причина — гормональные колебания. Сокращение светового дня снижает выработку мелатонина и витамина D, которые напрямую влияют на состояние фолликулов. Недостаток сна, стресс и дефицит железа усиливают проблему.

Добавим сюда сезонные изменения в питании и ослабленный иммунитет — и получаем идеальную почву для временного "линяния". Но паниковать не стоит: процесс обычно длится не дольше 6-8 недель и полностью обратим.

Сравнение: основные причины и их последствия для волос

Причина Как влияет на волосы Что помогает
Недостаток витамина D Замедляет рост, волосы становятся ломкими Прогулки на солнце, витаминные добавки
Стресс Повышает уровень кортизола, замедляя рост волос Медитация, йога, релаксация
Неправильное питание Ослабляет фолликулы, снижает плотность Белок, железо, омега-3
Неподходящий уход Повреждает кутикулу, вызывает сухость Мягкие шампуни, маски и массаж

Советы шаг за шагом

  1. Обновите питание. Ешьте больше белка (яйца, рыба, орехи) и продуктов с цинком, железом и витамином C. Это "строительный материал" для новых волос.

  2. Выберите правильный шампунь. Избегайте средств с сульфатами и силиконами. Предпочтение отдайте формулам с экстрактом розмарина, кофеина или крапивы.

  3. Регулярно массируйте кожу головы. Два-три раза в неделю лёгкий массаж улучшает микроциркуляцию. Используйте эфирные масла лаванды или розмарина, разведённые в базовом.

  4. Сделайте питательные маски. Смесь касторового масла, мёда и алоэ вера укрепляет корни и придаёт блеск.

  5. Следите за уровнем стресса. Хроническое напряжение повышает кортизол, что "замораживает" рост волос.

  6. Увлажняйте организм. Недостаток воды делает волосы ломкими. Пейте не менее 1,5-2 литров в день.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование агрессивных шампуней.
    Последствие: пересушивание кожи головы, ломкость.
    Альтернатива: мягкие очищающие средства без сульфатов, например шампуни на основе растительных экстрактов.

  • Ошибка: слишком частое окрашивание.
    Последствие: разрушение кератинового слоя.
    Альтернатива: тонирующие средства без аммиака и регулярные маски с протеинами.

  • Ошибка: плотные причёски и использование горячих приборов.
    Последствие: микротравмы фолликулов, выпадение.
    Альтернатива: низкие хвосты, мягкие резинки, термозащита перед укладкой.

А что если выпадение не прекращается

Если волосы продолжают выпадать после декабря или заметно истончились, стоит обратиться к трихологу или дерматологу. Причиной может быть анемия, нарушение функции щитовидной железы или дефицит биотина. Врач назначит анализы и подберёт курс лечения: от витаминов группы B до мезотерапии или PRP-терапии.

Плюсы и минусы сезонного выпадения

Плюсы Минусы
Естественное обновление фолликулов Может вызвать панику из-за обильности
Возможность восстановить баланс кожи головы Требует времени и ухода
Повод пересмотреть питание и режим Временно ухудшает внешний вид причёски

Мифы и правда

  • Миф: если выпадает много волос — они больше не вырастут.
    Правда: рост возобновляется, когда завершается сезонная фаза обновления.

  • Миф: стрижка усиливает выпадение.
    Правда: короткие волосы лишь кажутся гуще, но выпадение не зависит от длины.

  • Миф: кефирные маски предотвращают выпадение.
    Правда: кисломолочные продукты не влияют на фолликулы, а при неправильном применении могут раздражать кожу головы.

FAQ

Как отличить сезонное выпадение от патологического?
Если на расчёске остаётся до 100 волос в день — это норма. Большее количество на протяжении двух месяцев требует консультации врача.

Какой витаминный комплекс выбрать?
Средства с биотином, цинком, железом и витаминами A, E, C. Пример — Nutricap, Priorin, Pantovigar.

Можно ли красить волосы во время выпадения?
Да, но стоит использовать щадящие краски без аммиака и обязательно применять маски с кератином после окрашивания.

Три интересных факта

  1. У женщин пик выпадения приходится на октябрь, а у мужчин — на начало ноября.

  2. Волосы растут быстрее летом, чем зимой, из-за активной работы фолликулов при солнечном свете.

  3. На голове человека в среднем около 100 000 волос, и каждый живёт около трёх лет, прежде чем уступить место новому.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Авто
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Военные новости
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Протесты в Гюмри: как арест мэра может изменить Армению Андрей Николаев Литиевые месторождения, ядерная энергетика и дружба с РФ: новый президент Боливии раскрывает карты Любовь Степушова Заказываете картофель фри? Вот почему рестораны вас за это обожают Игорь Буккер
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Последние материалы
Разговор длиной в 70 лет: как попугай жако учит людей дружбе, юмору и вниманию к слову
Бунтарский дух и глубокий смысл: 3 рок-песни, которые учат философски смотреть на мир
Плед на плечах — и ты икона стиля: осенняя лень превратилась в неочевидный модный приём
Живые помощники, которые не боятся холода: как полезные микробы пашут, пока вы отдыхаете
Пять шагов к здоровому сердцу: эта еда снижает давление и работает лучше, чем дорогие добавки
Щит, который спасает жизни: почему лобовое стекло важнее, чем кажется на первый взгляд
Крем-чиз своими руками за копейки: проверенный способ заменит любой сыр — без миксера и сливок
Плагиат или недоразумение? Игорь Крутой объяснил скандал с песней Ирины Аллегровой
22 октября: второе пришествие, вокруг света под водой и Карибский кризис
Меган Маркл расплакалась на публике: как принц Гарри отреагировал на эмоции герцогини
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.