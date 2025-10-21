Младший в семье, характер — как у старших: новый внедорожник доказал — легенды возвращаются

Toyota вернула к жизни дух классического внедорожника, показав новую модель Land Cruiser FJ. Это компактный рамный автомобиль, который станет "входной точкой" в легендарную линейку Land Cruiser. Его премьера состоялась в Японии, а старт продаж намечен на середину 2026 года. Новинка уже вызвала ажиотаж у поклонников марки — в ней сочетаются классика, технология и узнаваемый внедорожный характер.
Land Cruiser FJ — это не просто уменьшенная копия Prado. Модель сохранила ДНК серии Land Cruiser, но получила современное оформление с элементами ретро-футуризма. Внешне автомобиль узнаваем благодаря брутальной форме кузова, выступающим аркам и массивным бамперам. Передняя часть может быть выполнена в двух вариантах: с круглыми фарами в духе классических внедорожников 70-80-х или с более современными С-образными светодиодными фарами.
Первый вариант рассчитан на поклонников оффроуда — с багажником на крыше, шноркелем и защитными накладками. Второй подойдёт тем, кто хочет подчеркнуть городской стиль, не теряя внедорожного характера.
По своим размерам новый FJ значительно меньше привычных Land Cruiser Prado или 300. Его длина всего на 114 мм больше, чем у кроссовера Toyota Corolla Cross, а колесная база — короче на 58 мм. Благодаря этому автомобиль обещает быть манёвренным и удобным в городских условиях, но при этом сохраняет рамную конструкцию и полный привод — основу настоящего "крузака".
Салон FJ практически повторяет оформление нового Prado, но выполнен в более компактных пропорциях. Угловатая передняя панель, цифровая приборка, крупный экран мультимедийной системы и блок климат-контроля с физическими кнопками создают атмосферу технологичности и функциональности. Пространство рассчитано на пять человек, а материалы отделки сочетают прочность и визуальную простоту — в духе классических внедорожников Toyota.
На старте продаж Land Cruiser FJ получит бензиновый двигатель объёмом 2,7 литра и мощностью 163 л. с. В паре с ним работает классический "автомат". Привод — постоянный полный, как и положено настоящему внедорожнику. Эта силовая установка уже знакома по Land Cruiser Prado и отличается высокой надёжностью.
О возможных гибридных или дизельных версиях пока не сообщается, но эксперты считают, что Toyota может позже добавить более экономичные моторы, ориентированные на азиатские рынки.
|Модель
|Двигатель
|Мощность
|Привод
|Длина (мм)
|Примерная дата выхода
|Land Cruiser FJ
|2.7 бензин
|163 л. с.
|полный
|~4600
|2026
|Land Cruiser Prado (250)
|2.8 дизель / гибрид
|до 330 л. с.
|полный
|4920
|2024
|Land Cruiser 300
|3.5 V6
|415 л. с.
|полный
|4985
|уже в продаже
Новинка позиционируется как доступная альтернатива старшим моделям, сохраняя при этом рамную конструкцию и внедорожный потенциал.
Тем, кто ищет надёжный рамный внедорожник для города и путешествий.
Тем, кто хочет классический Land Cruiser, но в более компактном и доступном формате.
Тем, кто ценит японское качество сборки и проверенные двигатели.
Тем, кто планирует поездки по бездорожью — благодаря шноркелю и защите днища.
Тем, кто хочет выделиться дизайном — ретро-стиль FJ явно привлечёт внимание.
Ошибка: ожидать премиального уровня комфорта, как в Land Cruiser 300.
Последствие: разочарование в простом салоне.
Альтернатива: рассматривать FJ как утилитарный внедорожник, а не люксовый SUV.
Ошибка: считать FJ "городским кроссовером".
Последствие: недооценка его возможностей.
Альтернатива: использовать автомобиль по назначению — для активного отдыха и бездорожья.
Ошибка: сравнивать FJ с электрическими кроссоверами.
Последствие: неверное восприятие концепции.
Альтернатива: видеть в нём наследника классических Land Cruiser FJ40 и Prado 90-х.
Пока Toyota не планирует продавать Land Cruiser FJ в США и Европе, но интерес российских дилеров к новинке уже очевиден. Скорее всего, автомобиль появится у нас через параллельный импорт. Для тех, кто скучает по настоящим "японцам", это будет долгожданная альтернатива.
|Плюсы
|Минусы
|Классическая рамная конструкция
|Пока только один вариант двигателя
|Полный привод и высокий клиренс
|Не будет официальных поставок в Россию
|Уникальный дизайн с ретро-мотивами
|Скромная мощность по меркам конкурентов
|Компактность и проходимость
|Простая отделка интерьера
Миф: FJ — просто уменьшенная копия Prado.
Правда: у модели своя конструкция, дизайн и рыночная ниша.
Миф: новый Land Cruiser не справится с бездорожьем.
Правда: рамная база и полный привод делают его настоящим внедорожником.
Миф: Toyota отходит от своих традиций.
Правда: FJ — прямое доказательство обратного, возвращение к корням легенды.
Новый FJ создавался на базе глобальной платформы TNGA-F — той же, что у Land Cruiser 300.
Вариант с круглыми фарами станет эксклюзивом для японского рынка.
Toyota планирует выпуск ограниченной серии FJ в честь 70-летия модели Land Cruiser.
Семейство FJ имеет богатую историю. Первые Land Cruiser FJ40 появились ещё в 1960-х и стали символом японской надёжности. Эти автомобили завоёвывали пустыни, горы и арктические трассы. В 2000-х Toyota уже пыталась возродить концепцию через модель FJ Cruiser, которая пользовалась успехом в США. Новый FJ 2026 года — это современное переосмысление той философии, но с адаптацией к реалиям XXI века.
