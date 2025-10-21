Младший в семье, характер — как у старших: новый внедорожник доказал — легенды возвращаются

Toyota вернула к жизни дух классического внедорожника, показав новую модель Land Cruiser FJ. Это компактный рамный автомобиль, который станет "входной точкой" в легендарную линейку Land Cruiser. Его премьера состоялась в Японии, а старт продаж намечен на середину 2026 года. Новинка уже вызвала ажиотаж у поклонников марки — в ней сочетаются классика, технология и узнаваемый внедорожный характер.

Фото: commons.wikimedia by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Land Cruiser First Edition

Новый взгляд на легенду

Land Cruiser FJ — это не просто уменьшенная копия Prado. Модель сохранила ДНК серии Land Cruiser, но получила современное оформление с элементами ретро-футуризма. Внешне автомобиль узнаваем благодаря брутальной форме кузова, выступающим аркам и массивным бамперам. Передняя часть может быть выполнена в двух вариантах: с круглыми фарами в духе классических внедорожников 70-80-х или с более современными С-образными светодиодными фарами.

Первый вариант рассчитан на поклонников оффроуда — с багажником на крыше, шноркелем и защитными накладками. Второй подойдёт тем, кто хочет подчеркнуть городской стиль, не теряя внедорожного характера.

Компактность с характером

По своим размерам новый FJ значительно меньше привычных Land Cruiser Prado или 300. Его длина всего на 114 мм больше, чем у кроссовера Toyota Corolla Cross, а колесная база — короче на 58 мм. Благодаря этому автомобиль обещает быть манёвренным и удобным в городских условиях, но при этом сохраняет рамную конструкцию и полный привод — основу настоящего "крузака".

Интерьер в духе Land Cruiser

Салон FJ практически повторяет оформление нового Prado, но выполнен в более компактных пропорциях. Угловатая передняя панель, цифровая приборка, крупный экран мультимедийной системы и блок климат-контроля с физическими кнопками создают атмосферу технологичности и функциональности. Пространство рассчитано на пять человек, а материалы отделки сочетают прочность и визуальную простоту — в духе классических внедорожников Toyota.

Под капотом — проверенная надёжность

На старте продаж Land Cruiser FJ получит бензиновый двигатель объёмом 2,7 литра и мощностью 163 л. с. В паре с ним работает классический "автомат". Привод — постоянный полный, как и положено настоящему внедорожнику. Эта силовая установка уже знакома по Land Cruiser Prado и отличается высокой надёжностью.

О возможных гибридных или дизельных версиях пока не сообщается, но эксперты считают, что Toyota может позже добавить более экономичные моторы, ориентированные на азиатские рынки.

Сравнение: Land Cruiser FJ и старшие братья

Модель Двигатель Мощность Привод Длина (мм) Примерная дата выхода Land Cruiser FJ 2.7 бензин 163 л. с. полный ~4600 2026 Land Cruiser Prado (250) 2.8 дизель / гибрид до 330 л. с. полный 4920 2024 Land Cruiser 300 3.5 V6 415 л. с. полный 4985 уже в продаже

Новинка позиционируется как доступная альтернатива старшим моделям, сохраняя при этом рамную конструкцию и внедорожный потенциал.

Советы шаг за шагом

Тем, кто ищет надёжный рамный внедорожник для города и путешествий. Тем, кто хочет классический Land Cruiser, но в более компактном и доступном формате. Тем, кто ценит японское качество сборки и проверенные двигатели. Тем, кто планирует поездки по бездорожью — благодаря шноркелю и защите днища. Тем, кто хочет выделиться дизайном — ретро-стиль FJ явно привлечёт внимание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ожидать премиального уровня комфорта, как в Land Cruiser 300.

Последствие: разочарование в простом салоне.

Альтернатива: рассматривать FJ как утилитарный внедорожник, а не люксовый SUV.

Ошибка: считать FJ "городским кроссовером".

Последствие: недооценка его возможностей.

Альтернатива: использовать автомобиль по назначению — для активного отдыха и бездорожья.

Ошибка: сравнивать FJ с электрическими кроссоверами.

Последствие: неверное восприятие концепции.

Альтернатива: видеть в нём наследника классических Land Cruiser FJ40 и Prado 90-х.

А что если…

Пока Toyota не планирует продавать Land Cruiser FJ в США и Европе, но интерес российских дилеров к новинке уже очевиден. Скорее всего, автомобиль появится у нас через параллельный импорт. Для тех, кто скучает по настоящим "японцам", это будет долгожданная альтернатива.

Плюсы и минусы Toyota Land Cruiser FJ

Плюсы Минусы Классическая рамная конструкция Пока только один вариант двигателя Полный привод и высокий клиренс Не будет официальных поставок в Россию Уникальный дизайн с ретро-мотивами Скромная мощность по меркам конкурентов Компактность и проходимость Простая отделка интерьера

Мифы и правда

Миф: FJ — просто уменьшенная копия Prado.

Правда: у модели своя конструкция, дизайн и рыночная ниша.

Миф: новый Land Cruiser не справится с бездорожьем.

Правда: рамная база и полный привод делают его настоящим внедорожником.

Миф: Toyota отходит от своих традиций.

Правда: FJ — прямое доказательство обратного, возвращение к корням легенды.

Три интересных факта

Новый FJ создавался на базе глобальной платформы TNGA-F — той же, что у Land Cruiser 300. Вариант с круглыми фарами станет эксклюзивом для японского рынка. Toyota планирует выпуск ограниченной серии FJ в честь 70-летия модели Land Cruiser.

Исторический контекст

Семейство FJ имеет богатую историю. Первые Land Cruiser FJ40 появились ещё в 1960-х и стали символом японской надёжности. Эти автомобили завоёвывали пустыни, горы и арктические трассы. В 2000-х Toyota уже пыталась возродить концепцию через модель FJ Cruiser, которая пользовалась успехом в США. Новый FJ 2026 года — это современное переосмысление той философии, но с адаптацией к реалиям XXI века.