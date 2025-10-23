Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ни грамма текстиля: модный способ украсить стол, который меняет атмосферу кухни
Эти библиотеки впечатляют не меньше дворцов — новое направление для путешествий
Санкции душат, но надежда жива: ВФЛА нашла способ вернуть атлетов на международные старты
Санкции США — удар под дых: что скрывают новые ограничения против России
Земля ест свои дары: исчезновение мульчи показывает, что в почве проснулась невидимая сила жизни
Трамп раскрыл главный секрет затянувшегося конфликта на Украине: кто виноват
Трастеры — короли жиросжигания: одно движение, и тело вспыхивает энергией, как мотор на старте
Чем здоровее человек, тем меньше пользы от Омега-3 — объяснение удивило даже исследователей
Автомобильная афера: семья из Коркино потеряла 7 миллионов, поверив сладкоречивым мошенникам

Маникюр осени 2025: от этих трендов срочно нужно отказаться, чтобы не выглядеть старомодно

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Мода меняется, и вместе с ней — взгляды на красоту. То, что ещё недавно считалось ультрамодным, сегодня может выглядеть устаревшим. Маникюр — не исключение. Осень 2025 приносит новую эстетику: минимализм, мягкие линии и естественные цвета. А вот несколько трендов, от которых стоит наконец попрощаться.

Маникюр Френч
Фото: https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_663e85412b38817cbba861b5_6654797a7e3fa971934d1cb4/scale_1200
Маникюр Френч

Геометрические узоры больше не в центре внимания

Когда-то маникюр с чёткими линиями и треугольниками казался воплощением современности. Однако в этом году строгие формы уступают место мягкости. Прямые линии заменили плавные изгибы и абстрактные рисунки — они выглядят живее и естественнее.

Попробуйте стиль поп-арт: лёгкие волны, точки, закругленные детали и мягкие переходы цвета. Такой дизайн сохраняет динамику, но выглядит менее "жёстко" и идеально подходит для коротких ногтей.

"Геометрические ногти были популярны, но сейчас этот стиль выглядит немного старомодно", — отмечают мастера нейл-дизайна, мнение которых приводит венгерский ELLE.

Толстый французский — больше не классика

Белые кончики, отрисованные плотной полосой, — символ 2000-х. Но время идёт, и мода становится изящнее. Сегодня в тренде "бэби-френч" - тонкая, едва заметная линия на кончиках, выполненная в мягких оттенках: кремовом, молочном или пастельном.

Такой вариант выглядит естественно и подчёркивает ухоженность рук. Особенно красиво он смотрится на коротких ногтях овальной формы — именно такой маникюр всё чаще выбирают звёзды и стилисты.

Мятно-зелёный уходит, место занимает небесно-голубой

Мятный цвет несколько сезонов подряд удерживал лидерство, но теперь уступает место более сдержанным и элегантным тонам. Осенью 2025-го мода обращается к голубому, дымчато-серому и аквамариновому.

Если всё же хочется немного свежести, попробуйте смешать мяту и лазурь — получится современное, мягкое сочетание. А весной этот дуэт снова легко адаптировать под светлый гардероб.

Ярко-розовый теряет актуальность

Тренд "Барбикор" постепенно уходит, и вместе с ним — неоновые и кричащие розовые оттенки. Они слишком вызывающие и редко сочетаются с офисным дресс-кодом или осенней палитрой.

На смену им приходят молочный розовый, персиковый и пудровый. Эти тона не бросаются в глаза, но придают образу мягкость и женственность.

"Попробуйте нежно-розовые или персиковые лаки — они создают элегантный и естественный образ", — советуют эксперты.

Блёстки — только по особым случаям

Плотный глиттер и крупные блестки постепенно уходят в прошлое. Они придают ногтям тяжесть и часто выглядят дешево. Но если вам всё же хочется немного блеска, есть альтернатива — стразовые акценты, кружевной дизайн или перламутровый топ.

Блёстки теперь уместны разве что в праздничные дни: канун Нового года, корпоративы или вечерние события. А в повседневности лучше делать ставку на спокойное сияние и утончённость.

Тёмно-бордовый уступает место вишнёвому

Классический тёмно-красный всегда ассоциировался с элегантностью. Но мода диктует перемены — сейчас внимание смещается к вишнёвым и винным оттенкам.

Французский маникюр с красными кончиками — ещё один тренд, который выглядит свежо и современно. Он сохраняет характер традиционного френча, но добавляет немного дерзости.

Неоновые цвета уходят на второй план

Лето 2024 запомнилось буйством неоновых оттенков, но в новом сезоне они уже не выглядят актуально. В 2025-м предпочтение отдают глубоким и насыщенным цветам - мандариновому, сапфировому, фиолетовому.

Если вы не готовы совсем расстаться с неоном, смягчите его пастельным фоном. Например, неон на прозрачной базе или сочетание яркого кончика с бежевым тоном — это компромисс между яркостью и сдержанностью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать блёстки в повседневном маникюре.
    Последствие: визуальная перегрузка, неактуальный вид.
    Альтернатива: перламутровое покрытие или лак с мелким шиммером.

  • Ошибка: оставлять толстую белую полоску френча.
    Последствие: визуально укорачивает ногти.
    Альтернатива: тонкая линия и полупрозрачная база.

  • Ошибка: использовать слишком яркий неон осенью.
    Последствие: несоответствие сезону, визуальный диссонанс.
    Альтернатива: глубокие оттенки апельсина или синего.

Плюсы и минусы популярных дизайнов ногтей

Стиль Плюсы Минусы
Поп-арт маникюр Игривый, выразительный Не подходит для строгого дресс-кода
Бэби-френч Универсален, визуально удлиняет ногти Требует аккуратного исполнения
Пудровые оттенки Подчёркивают естественность Менее заметны на коротких ногтях
Вишнёвый Современная альтернатива бордо Может подчеркнуть несовершенства кожи рук
Перламутр Нежное сияние, тренд 2025 Не сочетается с матовыми покрытиями

А что если вы любите эксперименты?

Если вам трудно отказаться от привычных дизайнов, не спешите менять всё сразу. Попробуйте акцентный маникюр - один ноготь с необычным рисунком или ярким цветом. Это позволит добавить изюминку, не перегружая образ.

А ещё можно поиграть с текстурами: сочетание матового и глянцевого покрытия, прозрачные вставки, геометрия в минимализме — всё это придаёт современное звучание привычным идеям.

FAQ

Можно ли делать блестящий маникюр на каждый день?
Лучше нет. Блёстки сейчас уместнее для вечеринок или праздников. Для повседневности выбирайте сияние в кремовых тонах или легкий глянец.

Какой цвет маникюра считается самым универсальным в 2025 году?
Нежно-розовый, молочный и персиковый. Эти оттенки подходят под любой стиль и всегда выглядят ухоженно.

Что заменить неон, если хочется яркости?
Тёплый оранжевый, коралловый или вишнёвый — они насыщенные, но не агрессивные.

Мифы и правда

Миф: глянцевый лак выглядит неаккуратно.
Правда: всё зависит от текстуры — современный глянец придаёт ногтям ухоженный блеск.

Миф: короткие ногти — это не модно.
Правда: короткие овальные ногти сейчас в тренде, особенно с пастельными оттенками.

Миф: модный маникюр всегда требует сложного дизайна.
Правда: минимализм снова в моде — достаточно чистой формы и аккуратного покрытия.

3 интересных факта

  1. Первые блёстки для ногтей появились в США в 1930-х годах — их делали из измельчённой фольги.

  2. Тонкий френч придумали французские визажисты, чтобы визуально удлинить ногти актрис.

  3. Современные гели и пигменты позволяют создать более 100 оттенков розового — от жемчужного до дымчато-персикового.

Мода на маникюр стала осознаннее. Главная цель — подчеркнуть естественную красоту рук, а не привлекать внимание любой ценой. Вместо сложных форм, неона и блёсток приходят мягкие линии, прозрачность и гармония. Простота снова становится роскошью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Наука и техника
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Газ
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Последние материалы
Эти библиотеки впечатляют не меньше дворцов — новое направление для путешествий
Санкции душат, но надежда жива: ВФЛА нашла способ вернуть атлетов на международные старты
Санкции США — удар под дых: что скрывают новые ограничения против России
Земля ест свои дары: исчезновение мульчи показывает, что в почве проснулась невидимая сила жизни
Трамп раскрыл главный секрет затянувшегося конфликта на Украине: кто виноват
Трастеры — короли жиросжигания: одно движение, и тело вспыхивает энергией, как мотор на старте
Чем здоровее человек, тем меньше пользы от Омега-3 — объяснение удивило даже исследователей
Автомобильная афера: семья из Коркино потеряла 7 миллионов, поверив сладкоречивым мошенникам
Отмыть ванну до блеска и не сорвать спину? Простые трюки, о которых никто не рассказывает
Hyundai Tucson: лидер среди семейных SUV 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.