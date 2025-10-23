Маникюр осени 2025: от этих трендов срочно нужно отказаться, чтобы не выглядеть старомодно

Мода меняется, и вместе с ней — взгляды на красоту. То, что ещё недавно считалось ультрамодным, сегодня может выглядеть устаревшим. Маникюр — не исключение. Осень 2025 приносит новую эстетику: минимализм, мягкие линии и естественные цвета. А вот несколько трендов, от которых стоит наконец попрощаться.
Когда-то маникюр с чёткими линиями и треугольниками казался воплощением современности. Однако в этом году строгие формы уступают место мягкости. Прямые линии заменили плавные изгибы и абстрактные рисунки — они выглядят живее и естественнее.
Попробуйте стиль поп-арт: лёгкие волны, точки, закругленные детали и мягкие переходы цвета. Такой дизайн сохраняет динамику, но выглядит менее "жёстко" и идеально подходит для коротких ногтей.
"Геометрические ногти были популярны, но сейчас этот стиль выглядит немного старомодно", — отмечают мастера нейл-дизайна, мнение которых приводит венгерский ELLE.
Белые кончики, отрисованные плотной полосой, — символ 2000-х. Но время идёт, и мода становится изящнее. Сегодня в тренде "бэби-френч" - тонкая, едва заметная линия на кончиках, выполненная в мягких оттенках: кремовом, молочном или пастельном.
Такой вариант выглядит естественно и подчёркивает ухоженность рук. Особенно красиво он смотрится на коротких ногтях овальной формы — именно такой маникюр всё чаще выбирают звёзды и стилисты.
Мятный цвет несколько сезонов подряд удерживал лидерство, но теперь уступает место более сдержанным и элегантным тонам. Осенью 2025-го мода обращается к голубому, дымчато-серому и аквамариновому.
Если всё же хочется немного свежести, попробуйте смешать мяту и лазурь — получится современное, мягкое сочетание. А весной этот дуэт снова легко адаптировать под светлый гардероб.
Тренд "Барбикор" постепенно уходит, и вместе с ним — неоновые и кричащие розовые оттенки. Они слишком вызывающие и редко сочетаются с офисным дресс-кодом или осенней палитрой.
На смену им приходят молочный розовый, персиковый и пудровый. Эти тона не бросаются в глаза, но придают образу мягкость и женственность.
"Попробуйте нежно-розовые или персиковые лаки — они создают элегантный и естественный образ", — советуют эксперты.
Плотный глиттер и крупные блестки постепенно уходят в прошлое. Они придают ногтям тяжесть и часто выглядят дешево. Но если вам всё же хочется немного блеска, есть альтернатива — стразовые акценты, кружевной дизайн или перламутровый топ.
Блёстки теперь уместны разве что в праздничные дни: канун Нового года, корпоративы или вечерние события. А в повседневности лучше делать ставку на спокойное сияние и утончённость.
Классический тёмно-красный всегда ассоциировался с элегантностью. Но мода диктует перемены — сейчас внимание смещается к вишнёвым и винным оттенкам.
Французский маникюр с красными кончиками — ещё один тренд, который выглядит свежо и современно. Он сохраняет характер традиционного френча, но добавляет немного дерзости.
Лето 2024 запомнилось буйством неоновых оттенков, но в новом сезоне они уже не выглядят актуально. В 2025-м предпочтение отдают глубоким и насыщенным цветам - мандариновому, сапфировому, фиолетовому.
Если вы не готовы совсем расстаться с неоном, смягчите его пастельным фоном. Например, неон на прозрачной базе или сочетание яркого кончика с бежевым тоном — это компромисс между яркостью и сдержанностью.
Ошибка: использовать блёстки в повседневном маникюре.
Последствие: визуальная перегрузка, неактуальный вид.
Альтернатива: перламутровое покрытие или лак с мелким шиммером.
Ошибка: оставлять толстую белую полоску френча.
Последствие: визуально укорачивает ногти.
Альтернатива: тонкая линия и полупрозрачная база.
Ошибка: использовать слишком яркий неон осенью.
Последствие: несоответствие сезону, визуальный диссонанс.
Альтернатива: глубокие оттенки апельсина или синего.
|Стиль
|Плюсы
|Минусы
|Поп-арт маникюр
|Игривый, выразительный
|Не подходит для строгого дресс-кода
|Бэби-френч
|Универсален, визуально удлиняет ногти
|Требует аккуратного исполнения
|Пудровые оттенки
|Подчёркивают естественность
|Менее заметны на коротких ногтях
|Вишнёвый
|Современная альтернатива бордо
|Может подчеркнуть несовершенства кожи рук
|Перламутр
|Нежное сияние, тренд 2025
|Не сочетается с матовыми покрытиями
Если вам трудно отказаться от привычных дизайнов, не спешите менять всё сразу. Попробуйте акцентный маникюр - один ноготь с необычным рисунком или ярким цветом. Это позволит добавить изюминку, не перегружая образ.
А ещё можно поиграть с текстурами: сочетание матового и глянцевого покрытия, прозрачные вставки, геометрия в минимализме — всё это придаёт современное звучание привычным идеям.
Можно ли делать блестящий маникюр на каждый день?
Лучше нет. Блёстки сейчас уместнее для вечеринок или праздников. Для повседневности выбирайте сияние в кремовых тонах или легкий глянец.
Какой цвет маникюра считается самым универсальным в 2025 году?
Нежно-розовый, молочный и персиковый. Эти оттенки подходят под любой стиль и всегда выглядят ухоженно.
Что заменить неон, если хочется яркости?
Тёплый оранжевый, коралловый или вишнёвый — они насыщенные, но не агрессивные.
Миф: глянцевый лак выглядит неаккуратно.
Правда: всё зависит от текстуры — современный глянец придаёт ногтям ухоженный блеск.
Миф: короткие ногти — это не модно.
Правда: короткие овальные ногти сейчас в тренде, особенно с пастельными оттенками.
Миф: модный маникюр всегда требует сложного дизайна.
Правда: минимализм снова в моде — достаточно чистой формы и аккуратного покрытия.
Первые блёстки для ногтей появились в США в 1930-х годах — их делали из измельчённой фольги.
Тонкий френч придумали французские визажисты, чтобы визуально удлинить ногти актрис.
Современные гели и пигменты позволяют создать более 100 оттенков розового — от жемчужного до дымчато-персикового.
Мода на маникюр стала осознаннее. Главная цель — подчеркнуть естественную красоту рук, а не привлекать внимание любой ценой. Вместо сложных форм, неона и блёсток приходят мягкие линии, прозрачность и гармония. Простота снова становится роскошью.
