Маникюр осени 2025: от этих трендов срочно нужно отказаться, чтобы не выглядеть старомодно

Мода меняется, и вместе с ней — взгляды на красоту. То, что ещё недавно считалось ультрамодным, сегодня может выглядеть устаревшим. Маникюр — не исключение. Осень 2025 приносит новую эстетику: минимализм, мягкие линии и естественные цвета. А вот несколько трендов, от которых стоит наконец попрощаться.

Фото: https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_663e85412b38817cbba861b5_6654797a7e3fa971934d1cb4/scale_1200 Маникюр Френч

Геометрические узоры больше не в центре внимания

Когда-то маникюр с чёткими линиями и треугольниками казался воплощением современности. Однако в этом году строгие формы уступают место мягкости. Прямые линии заменили плавные изгибы и абстрактные рисунки — они выглядят живее и естественнее.

Попробуйте стиль поп-арт: лёгкие волны, точки, закругленные детали и мягкие переходы цвета. Такой дизайн сохраняет динамику, но выглядит менее "жёстко" и идеально подходит для коротких ногтей.

"Геометрические ногти были популярны, но сейчас этот стиль выглядит немного старомодно", — отмечают мастера нейл-дизайна, мнение которых приводит венгерский ELLE.

Толстый французский — больше не классика

Белые кончики, отрисованные плотной полосой, — символ 2000-х. Но время идёт, и мода становится изящнее. Сегодня в тренде "бэби-френч" - тонкая, едва заметная линия на кончиках, выполненная в мягких оттенках: кремовом, молочном или пастельном.

Такой вариант выглядит естественно и подчёркивает ухоженность рук. Особенно красиво он смотрится на коротких ногтях овальной формы — именно такой маникюр всё чаще выбирают звёзды и стилисты.

Мятно-зелёный уходит, место занимает небесно-голубой

Мятный цвет несколько сезонов подряд удерживал лидерство, но теперь уступает место более сдержанным и элегантным тонам. Осенью 2025-го мода обращается к голубому, дымчато-серому и аквамариновому.

Если всё же хочется немного свежести, попробуйте смешать мяту и лазурь — получится современное, мягкое сочетание. А весной этот дуэт снова легко адаптировать под светлый гардероб.

Ярко-розовый теряет актуальность

Тренд "Барбикор" постепенно уходит, и вместе с ним — неоновые и кричащие розовые оттенки. Они слишком вызывающие и редко сочетаются с офисным дресс-кодом или осенней палитрой.

На смену им приходят молочный розовый, персиковый и пудровый. Эти тона не бросаются в глаза, но придают образу мягкость и женственность.

"Попробуйте нежно-розовые или персиковые лаки — они создают элегантный и естественный образ", — советуют эксперты.

Блёстки — только по особым случаям

Плотный глиттер и крупные блестки постепенно уходят в прошлое. Они придают ногтям тяжесть и часто выглядят дешево. Но если вам всё же хочется немного блеска, есть альтернатива — стразовые акценты, кружевной дизайн или перламутровый топ.

Блёстки теперь уместны разве что в праздничные дни: канун Нового года, корпоративы или вечерние события. А в повседневности лучше делать ставку на спокойное сияние и утончённость.

Тёмно-бордовый уступает место вишнёвому

Классический тёмно-красный всегда ассоциировался с элегантностью. Но мода диктует перемены — сейчас внимание смещается к вишнёвым и винным оттенкам.

Французский маникюр с красными кончиками — ещё один тренд, который выглядит свежо и современно. Он сохраняет характер традиционного френча, но добавляет немного дерзости.

Неоновые цвета уходят на второй план

Лето 2024 запомнилось буйством неоновых оттенков, но в новом сезоне они уже не выглядят актуально. В 2025-м предпочтение отдают глубоким и насыщенным цветам - мандариновому, сапфировому, фиолетовому.

Если вы не готовы совсем расстаться с неоном, смягчите его пастельным фоном. Например, неон на прозрачной базе или сочетание яркого кончика с бежевым тоном — это компромисс между яркостью и сдержанностью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать блёстки в повседневном маникюре.

Последствие: визуальная перегрузка, неактуальный вид.

Альтернатива: перламутровое покрытие или лак с мелким шиммером.

Ошибка: оставлять толстую белую полоску френча.

Последствие: визуально укорачивает ногти.

Альтернатива: тонкая линия и полупрозрачная база.

Ошибка: использовать слишком яркий неон осенью.

Последствие: несоответствие сезону, визуальный диссонанс.

Альтернатива: глубокие оттенки апельсина или синего.

Плюсы и минусы популярных дизайнов ногтей

Стиль Плюсы Минусы Поп-арт маникюр Игривый, выразительный Не подходит для строгого дресс-кода Бэби-френч Универсален, визуально удлиняет ногти Требует аккуратного исполнения Пудровые оттенки Подчёркивают естественность Менее заметны на коротких ногтях Вишнёвый Современная альтернатива бордо Может подчеркнуть несовершенства кожи рук Перламутр Нежное сияние, тренд 2025 Не сочетается с матовыми покрытиями

А что если вы любите эксперименты?

Если вам трудно отказаться от привычных дизайнов, не спешите менять всё сразу. Попробуйте акцентный маникюр - один ноготь с необычным рисунком или ярким цветом. Это позволит добавить изюминку, не перегружая образ.

А ещё можно поиграть с текстурами: сочетание матового и глянцевого покрытия, прозрачные вставки, геометрия в минимализме — всё это придаёт современное звучание привычным идеям.

FAQ

Можно ли делать блестящий маникюр на каждый день?

Лучше нет. Блёстки сейчас уместнее для вечеринок или праздников. Для повседневности выбирайте сияние в кремовых тонах или легкий глянец.

Какой цвет маникюра считается самым универсальным в 2025 году?

Нежно-розовый, молочный и персиковый. Эти оттенки подходят под любой стиль и всегда выглядят ухоженно.

Что заменить неон, если хочется яркости?

Тёплый оранжевый, коралловый или вишнёвый — они насыщенные, но не агрессивные.

Мифы и правда

Миф: глянцевый лак выглядит неаккуратно.

Правда: всё зависит от текстуры — современный глянец придаёт ногтям ухоженный блеск.

Миф: короткие ногти — это не модно.

Правда: короткие овальные ногти сейчас в тренде, особенно с пастельными оттенками.

Миф: модный маникюр всегда требует сложного дизайна.

Правда: минимализм снова в моде — достаточно чистой формы и аккуратного покрытия.

3 интересных факта

Первые блёстки для ногтей появились в США в 1930-х годах — их делали из измельчённой фольги. Тонкий френч придумали французские визажисты, чтобы визуально удлинить ногти актрис. Современные гели и пигменты позволяют создать более 100 оттенков розового — от жемчужного до дымчато-персикового.

Мода на маникюр стала осознаннее. Главная цель — подчеркнуть естественную красоту рук, а не привлекать внимание любой ценой. Вместо сложных форм, неона и блёсток приходят мягкие линии, прозрачность и гармония. Простота снова становится роскошью.