5 способов стильно носить кардиган этой осенью: преобразите свой гардероб с трендовой вещью сезона

Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Есть вещи, которые никогда не выходят из моды. Кардиган — именно из их числа. В нем тепло, удобно и невероятно уютно, а в этом сезоне он стал еще и самым модным предметом гардероба. Мягкий, объёмный, иногда с пуговицами, иногда без них — он словно создан, чтобы пережить осеннюю прохладу с комфортом и вкусом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в зелёном кардигане на улице

Почему кардиган снова в моде

Когда-то кардиган считался просто уютной домашней вещью, но сегодня он уверенно шагает по подиумам и заполняет ленты модных блогеров. Его носят с джинсами, шелковыми юбками, даже поверх блейзеров — и в этом его особая сила.

Кардиган вернулся в центр внимания не случайно: мода устала от жестких форм и ищет мягкость. В эпоху комфорта, осознанности и "умного стиля" он стал универсальным ответом на вопрос — как выглядеть стильно и не жертвовать уютом.

"Он пушистый, удобный, его можно надеть поверх футболки, топа или даже блейзера", — отмечают стилисты.

Как выбрать идеальный фасон и цвет

Кардиганы бывают короткими и длинными, приталенными и oversize, с поясом или без. Всё зависит от того, какой эффект вы хотите создать.

• Для офиса подойдёт модель средней длины из гладкой вязки — её можно носить вместо жакета.

• Для прогулок и путешествий — объёмный кардиган с мягким плетением и крупными пуговицами.

• Для вечерних выходов — модели с жемчужными пуговицами или лёгким блеском.

Что касается цвета — лидируют нейтральные оттенки: серый, белый, молочный и, конечно, коричневый. Но не стоит бояться бордовых, пудровых или пастельных тонов — они придают образу свежесть и немного ностальгии по лету.

Советы шаг за шагом: как носить кардиган

Базовый вариант. Наденьте классический кардиган на пуговицах с белой футболкой и широкими джинсами. Добавьте балетки или мокасины. Образ для офиса. Комбинируйте кардиган с шелковой блузкой и юбкой миди. Лаконичное украшение — и готово. Вечерний вариант. Кардиган из тонкой пряжи, приталенные брюки и ботильоны. Пуговицы с блеском добавят нарядности. Поверх блейзера. Да-да, тренд сезона — надеть кардиган поверх жакета. Это сочетание часто встречается на показах и в уличной моде Парижа. Аксессуары. Минимализм — лучший союзник. Пусть центр внимания будет именно на фактуре ткани.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать слишком тонкий кардиган для холодных дней.

Последствие: он теряет форму и не согревает.

Альтернатива: кардиганы из шерсти, альпаки или кашемира средней плотности.

Ошибка: сочетать яркий кардиган с пестрыми вещами.

Последствие: образ выглядит перегруженным.

Альтернатива: оставьте один цветовой акцент и поддержите его аксессуаром.

Ошибка: застегивать все пуговицы.

Последствие: визуально утяжеляет силуэт.

Альтернатива: оставьте верх или низ расстегнутым — это придаст лёгкость.

Плюсы и минусы кардигана

Аспект Плюсы Минусы Комфорт Мягкий, тёплый, уютный Может растягиваться при неправильном уходе Универсальность Подходит под любой стиль Требует аккуратного сочетания Материал Натуральные волокна приятны к телу Шерсть может колоться Уход Легко стирать вручную Нельзя сушить на батарее Трендовость В моде уже несколько сезонов подряд Популярные модели быстро раскупают

А что если заменить блейзер?

Осенью кардиган легко становится альтернативой жакету. Он делает образ мягче, при этом не теряет элегантности. Попробуйте сочетать его с брюками-дудочками, лодочками и крупными часами — получится лаконичный и модный офисный лук.

Если выбрать модель с ремнём, можно подчеркнуть талию и визуально вытянуть силуэт. А длинный кардиган, надетый поверх платья, создаст эффект плаща, придавая образу легкости и женственности.

FAQ

С чем лучше носить кардиган осенью?

С широкими джинсами, юбками миди, кожаными брюками и ботильонами. Отлично сочетается с минималистичными аксессуарами.

Можно ли носить кардиган на работу?

Да, особенно модели нейтральных цветов без лишних деталей. Они выглядят строго, но при этом уютно.

Как ухаживать за шерстяным кардиганом?

Стирать вручную в прохладной воде, сушить горизонтально, не выкручивать. Хранить лучше сложенным, а не на вешалке.

Мифы и правда

Миф: кардиган — вещь только для домашнего стиля.

Правда: современные модели идеально вписываются в деловые и вечерние образы.

Миф: он полнит.

Правда: правильная длина и посадка визуально вытягивают силуэт.

Миф: кардиганы быстро выходят из моды.

Правда: уже несколько лет они остаются ключевым элементом базового гардероба.

3 интересных факта

Первые кардиганы появились в XIX веке и были частью военной формы британских офицеров. Название пошло от графа Кардигана, прославившегося благодаря знаменитой Балаклавской атаке. Сегодня кардиганы из кашемира — один из самых востребованных предметов люксового сегмента: их носят от Дженнифер Лопес до Кейт Миддлтон.

Кардиган — это не просто уютная вещь. Это символ современной моды, которая ценит комфорт и индивидуальность. Он заменяет жакет, согревает лучше любой куртки и позволяет выглядеть безупречно без усилий.