5 способов стильно носить кардиган этой осенью: преобразите свой гардероб с трендовой вещью сезона

Есть вещи, которые никогда не выходят из моды. Кардиган — именно из их числа. В нем тепло, удобно и невероятно уютно, а в этом сезоне он стал еще и самым модным предметом гардероба. Мягкий, объёмный, иногда с пуговицами, иногда без них — он словно создан, чтобы пережить осеннюю прохладу с комфортом и вкусом.
Когда-то кардиган считался просто уютной домашней вещью, но сегодня он уверенно шагает по подиумам и заполняет ленты модных блогеров. Его носят с джинсами, шелковыми юбками, даже поверх блейзеров — и в этом его особая сила.
Кардиган вернулся в центр внимания не случайно: мода устала от жестких форм и ищет мягкость. В эпоху комфорта, осознанности и "умного стиля" он стал универсальным ответом на вопрос — как выглядеть стильно и не жертвовать уютом.
"Он пушистый, удобный, его можно надеть поверх футболки, топа или даже блейзера", — отмечают стилисты.
Кардиганы бывают короткими и длинными, приталенными и oversize, с поясом или без. Всё зависит от того, какой эффект вы хотите создать.
• Для офиса подойдёт модель средней длины из гладкой вязки — её можно носить вместо жакета.
• Для прогулок и путешествий — объёмный кардиган с мягким плетением и крупными пуговицами.
• Для вечерних выходов — модели с жемчужными пуговицами или лёгким блеском.
Что касается цвета — лидируют нейтральные оттенки: серый, белый, молочный и, конечно, коричневый. Но не стоит бояться бордовых, пудровых или пастельных тонов — они придают образу свежесть и немного ностальгии по лету.
Базовый вариант. Наденьте классический кардиган на пуговицах с белой футболкой и широкими джинсами. Добавьте балетки или мокасины.
Образ для офиса. Комбинируйте кардиган с шелковой блузкой и юбкой миди. Лаконичное украшение — и готово.
Вечерний вариант. Кардиган из тонкой пряжи, приталенные брюки и ботильоны. Пуговицы с блеском добавят нарядности.
Поверх блейзера. Да-да, тренд сезона — надеть кардиган поверх жакета. Это сочетание часто встречается на показах и в уличной моде Парижа.
Аксессуары. Минимализм — лучший союзник. Пусть центр внимания будет именно на фактуре ткани.
Ошибка: выбирать слишком тонкий кардиган для холодных дней.
Последствие: он теряет форму и не согревает.
Альтернатива: кардиганы из шерсти, альпаки или кашемира средней плотности.
Ошибка: сочетать яркий кардиган с пестрыми вещами.
Последствие: образ выглядит перегруженным.
Альтернатива: оставьте один цветовой акцент и поддержите его аксессуаром.
Ошибка: застегивать все пуговицы.
Последствие: визуально утяжеляет силуэт.
Альтернатива: оставьте верх или низ расстегнутым — это придаст лёгкость.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Комфорт
|Мягкий, тёплый, уютный
|Может растягиваться при неправильном уходе
|Универсальность
|Подходит под любой стиль
|Требует аккуратного сочетания
|Материал
|Натуральные волокна приятны к телу
|Шерсть может колоться
|Уход
|Легко стирать вручную
|Нельзя сушить на батарее
|Трендовость
|В моде уже несколько сезонов подряд
|Популярные модели быстро раскупают
Осенью кардиган легко становится альтернативой жакету. Он делает образ мягче, при этом не теряет элегантности. Попробуйте сочетать его с брюками-дудочками, лодочками и крупными часами — получится лаконичный и модный офисный лук.
Если выбрать модель с ремнём, можно подчеркнуть талию и визуально вытянуть силуэт. А длинный кардиган, надетый поверх платья, создаст эффект плаща, придавая образу легкости и женственности.
С чем лучше носить кардиган осенью?
С широкими джинсами, юбками миди, кожаными брюками и ботильонами. Отлично сочетается с минималистичными аксессуарами.
Можно ли носить кардиган на работу?
Да, особенно модели нейтральных цветов без лишних деталей. Они выглядят строго, но при этом уютно.
Как ухаживать за шерстяным кардиганом?
Стирать вручную в прохладной воде, сушить горизонтально, не выкручивать. Хранить лучше сложенным, а не на вешалке.
Миф: кардиган — вещь только для домашнего стиля.
Правда: современные модели идеально вписываются в деловые и вечерние образы.
Миф: он полнит.
Правда: правильная длина и посадка визуально вытягивают силуэт.
Миф: кардиганы быстро выходят из моды.
Правда: уже несколько лет они остаются ключевым элементом базового гардероба.
Первые кардиганы появились в XIX веке и были частью военной формы британских офицеров.
Название пошло от графа Кардигана, прославившегося благодаря знаменитой Балаклавской атаке.
Сегодня кардиганы из кашемира — один из самых востребованных предметов люксового сегмента: их носят от Дженнифер Лопес до Кейт Миддлтон.
Кардиган — это не просто уютная вещь. Это символ современной моды, которая ценит комфорт и индивидуальность. Он заменяет жакет, согревает лучше любой куртки и позволяет выглядеть безупречно без усилий.
Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?