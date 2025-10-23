Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крыша из ФСБ: силовики давят на журналистов URA.RU через СИЗО
Когда зелёный стал слишком дорогим: как электромобили проигрывают собственным обещаниям
Тайга проглотила троих: вот что на самом деле случилось с семьёй Усольцевых
Китай вернул себе титул: Германия отказалась от США в пользу Поднебесной
Мальдивская история Волочковой: как Басков превратил отпуск балерины в вечную легенду
Информационный апокалипсис: главная тайна информационной войны XXI века раскрыта
Маникюр осени 2025: от этих трендов срочно нужно отказаться, чтобы не выглядеть старомодно
Ни грамма текстиля: модный способ украсить стол, который меняет атмосферу кухни
Эти библиотеки впечатляют не меньше дворцов — новое направление для путешествий

5 способов стильно носить кардиган этой осенью: преобразите свой гардероб с трендовой вещью сезона

Моя семья » Красота и стиль

Есть вещи, которые никогда не выходят из моды. Кардиган — именно из их числа. В нем тепло, удобно и невероятно уютно, а в этом сезоне он стал еще и самым модным предметом гардероба. Мягкий, объёмный, иногда с пуговицами, иногда без них — он словно создан, чтобы пережить осеннюю прохладу с комфортом и вкусом.

Девушка в зелёном кардигане на улице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в зелёном кардигане на улице

Почему кардиган снова в моде

Когда-то кардиган считался просто уютной домашней вещью, но сегодня он уверенно шагает по подиумам и заполняет ленты модных блогеров. Его носят с джинсами, шелковыми юбками, даже поверх блейзеров — и в этом его особая сила.

Кардиган вернулся в центр внимания не случайно: мода устала от жестких форм и ищет мягкость. В эпоху комфорта, осознанности и "умного стиля" он стал универсальным ответом на вопрос — как выглядеть стильно и не жертвовать уютом.

"Он пушистый, удобный, его можно надеть поверх футболки, топа или даже блейзера", — отмечают стилисты.

Как выбрать идеальный фасон и цвет

Кардиганы бывают короткими и длинными, приталенными и oversize, с поясом или без. Всё зависит от того, какой эффект вы хотите создать.

• Для офиса подойдёт модель средней длины из гладкой вязки — её можно носить вместо жакета.
• Для прогулок и путешествий — объёмный кардиган с мягким плетением и крупными пуговицами.
• Для вечерних выходов — модели с жемчужными пуговицами или лёгким блеском.

Что касается цвета — лидируют нейтральные оттенки: серый, белый, молочный и, конечно, коричневый. Но не стоит бояться бордовых, пудровых или пастельных тонов — они придают образу свежесть и немного ностальгии по лету.

Советы шаг за шагом: как носить кардиган

  1. Базовый вариант. Наденьте классический кардиган на пуговицах с белой футболкой и широкими джинсами. Добавьте балетки или мокасины.

  2. Образ для офиса. Комбинируйте кардиган с шелковой блузкой и юбкой миди. Лаконичное украшение — и готово.

  3. Вечерний вариант. Кардиган из тонкой пряжи, приталенные брюки и ботильоны. Пуговицы с блеском добавят нарядности.

  4. Поверх блейзера. Да-да, тренд сезона — надеть кардиган поверх жакета. Это сочетание часто встречается на показах и в уличной моде Парижа.

  5. Аксессуары. Минимализм — лучший союзник. Пусть центр внимания будет именно на фактуре ткани.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать слишком тонкий кардиган для холодных дней.
    Последствие: он теряет форму и не согревает.
    Альтернатива: кардиганы из шерсти, альпаки или кашемира средней плотности.

  • Ошибка: сочетать яркий кардиган с пестрыми вещами.
    Последствие: образ выглядит перегруженным.
    Альтернатива: оставьте один цветовой акцент и поддержите его аксессуаром.

  • Ошибка: застегивать все пуговицы.
    Последствие: визуально утяжеляет силуэт.
    Альтернатива: оставьте верх или низ расстегнутым — это придаст лёгкость.

Плюсы и минусы кардигана

Аспект Плюсы Минусы
Комфорт Мягкий, тёплый, уютный Может растягиваться при неправильном уходе
Универсальность Подходит под любой стиль Требует аккуратного сочетания
Материал Натуральные волокна приятны к телу Шерсть может колоться
Уход Легко стирать вручную Нельзя сушить на батарее
Трендовость В моде уже несколько сезонов подряд Популярные модели быстро раскупают

А что если заменить блейзер?

Осенью кардиган легко становится альтернативой жакету. Он делает образ мягче, при этом не теряет элегантности. Попробуйте сочетать его с брюками-дудочками, лодочками и крупными часами — получится лаконичный и модный офисный лук.

Если выбрать модель с ремнём, можно подчеркнуть талию и визуально вытянуть силуэт. А длинный кардиган, надетый поверх платья, создаст эффект плаща, придавая образу легкости и женственности.

FAQ

С чем лучше носить кардиган осенью?
С широкими джинсами, юбками миди, кожаными брюками и ботильонами. Отлично сочетается с минималистичными аксессуарами.

Можно ли носить кардиган на работу?
Да, особенно модели нейтральных цветов без лишних деталей. Они выглядят строго, но при этом уютно.

Как ухаживать за шерстяным кардиганом?
Стирать вручную в прохладной воде, сушить горизонтально, не выкручивать. Хранить лучше сложенным, а не на вешалке.

Мифы и правда

Миф: кардиган — вещь только для домашнего стиля.
Правда: современные модели идеально вписываются в деловые и вечерние образы.

Миф: он полнит.
Правда: правильная длина и посадка визуально вытягивают силуэт.

Миф: кардиганы быстро выходят из моды.
Правда: уже несколько лет они остаются ключевым элементом базового гардероба.

3 интересных факта

  1. Первые кардиганы появились в XIX веке и были частью военной формы британских офицеров.

  2. Название пошло от графа Кардигана, прославившегося благодаря знаменитой Балаклавской атаке.

  3. Сегодня кардиганы из кашемира — один из самых востребованных предметов люксового сегмента: их носят от Дженнифер Лопес до Кейт Миддлтон.

Кардиган — это не просто уютная вещь. Это символ современной моды, которая ценит комфорт и индивидуальность. Он заменяет жакет, согревает лучше любой куртки и позволяет выглядеть безупречно без усилий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Бессент раскрыл страшную правду: вот что ждёт Россию в ближайшие часы
Мир. Новости мира
Бессент раскрыл страшную правду: вот что ждёт Россию в ближайшие часы
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Последние материалы
Эти библиотеки впечатляют не меньше дворцов — новое направление для путешествий
Санкции душат, но надежда жива: ВФЛА нашла способ вернуть атлетов на международные старты
Санкции США — удар под дых: что скрывают новые ограничения против России
Земля ест свои дары: исчезновение мульчи показывает, что в почве проснулась невидимая сила жизни
Трамп раскрыл главный секрет затянувшегося конфликта на Украине: кто виноват
Трастеры — короли жиросжигания: одно движение, и тело вспыхивает энергией, как мотор на старте
Чем здоровее человек, тем меньше пользы от Омега-3 — объяснение удивило даже исследователей
Автомобильная афера: семья из Коркино потеряла 7 миллионов, поверив сладкоречивым мошенникам
Отмыть ванну до блеска и не сорвать спину? Простые трюки, о которых никто не рассказывает
Hyundai Tucson: лидер среди семейных SUV 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.