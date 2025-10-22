Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Задержание и обыск: что связывает Александра Васильева и бриллианты из Лувра
Маленькие враги, большой урон: простая стратегия, которая спасает весь урожай
ИИ обманул миллионы: Channel 4 раскрыл личность ведущего – мир телепросмотра уже не будет прежним
20-метровые гиганты, блуждающие по планете: шторм, который не утих даже после смерти
Кошачий взлёт после лотка: что на самом деле стоит за странным ритуалом питомца
Вторичный рынок тонет в обмане: как узнать, что под капотом — следы наводнения
Неожиданное признание Юрия Лозы: как певец намекнул на непростые отношения с сыном
Особняк из сериала Наследники заморожен в руинах: почему власти Лос-Анджелеса идут на жёсткие меры
Дом превратился в паучий отель: время выселять восьминогих постояльцев и вернуть уют

Никакой возни с плойкой: причёски, которые собираются за 3 минуты — и выглядят как после салона

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Средняя длина — идеальный баланс между удобством и возможностями для экспериментов. Этой осенью стилисты сходятся во мнении: сложные укладки уходят в прошлое, на смену им пришли естественность и лёгкость. Два главных направления сезона — утончённая элегантность и нарочитая небрежность. А значит, никаких многочасовых манипуляций с плойками и лаками — достаточно пары резинок, расчески и текстурирующего спрея.

Женщина в тренче с хвостом и золотыми аксессуарами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в тренче с хвостом и золотыми аксессуарами

Тренд 1. Небрежный пучок — идеально несовершенный

Когда-то его носили балерины, теперь — все, кто ценит стиль без усилий. Небрежный пучок — универсальный вариант: подходит для офиса, прогулки и вечернего выхода.

Главное правило — волосы должны выглядеть живыми и ухоженными, а не спутанными. Сначала стоит позаботиться о здоровье локонов: мягкий шампунь без агрессивных ПАВ, питательная маска и несмываемый крем на концы. Если волосы секутся, лучше подстричь их заранее — выбивающиеся сухие пряди могут испортить образ.

Чтобы сделать пучок:

  • Соберите волосы в хвост на затылке или макушке.
  • Скрутите в жгут и сверните "улиткой".
  • Зафиксируйте резинкой и несколькими невидимками.
  • Осторожно вытяните пару прядей у лица, добавив легкой небрежности.

На волнистых волосах такая укладка смотрится особенно эффектно. Если пряди прямые — используйте текстурирующую пудру или сухой шампунь для объёма у корней.

Тренд 2. Гладкая укладка с пробором

Минимализм возвращается, а вместе с ним — культ идеальной гладкости. Эта укладка, вдохновлённая эстетикой 1990-х, стала фаворитом на показах Saint Laurent, Prada и Alexander Wang.

Секрет — в чистоте линий и блеске. Центральный или боковой пробор должен быть геометрически ровным. Нанесите немного геля или матовой пасты на влажные волосы, расчешите щёткой с натуральной щетиной, приглаживая каждую прядь. Завершите укладку тугим пучком или низким хвостом.

Совет: если волосы непослушные, предварительно заплетите их в плотную косу — она поможет добиться идеально ровной текстуры.

Такая прическа особенно хороша, когда нет времени на мытьё головы — гель придаёт блеск и маскирует возможную небрежность.

Эффект Что использовать Подходит для
Зеркальная гладкость Гель сильной фиксации Прямые волосы
Естественный блеск Крем для укладки Волнистые
Матовая текстура Паста без блеска Густые и плотные

Тренд 3. Прически с аксессуарами

Осень 2025 года официально признана сезоном аксессуаров для волос. Заколки, ободки, ленты, крабики и шпильки перестали быть просто функциональными предметами — они стали элементом модного образа.

  • Ленты добавляют романтичности. Особенно красиво они смотрятся, если вплетены в косу или завязаны на кончике пучка.
  • Крабики помогают быстро собрать волосы и выглядят актуально даже с базовой рубашкой.
  • Ободки - главный аксессуар осени. Выбирайте широкие, бархатные или кожаные.
  • Заколки с жемчугом или стразами подойдут к вечерним нарядам.

Стилисты советуют не бояться комбинировать: ободок с лентой, резинку с декоративной шпилькой. Главное — чтобы аксессуары сочетались с вашим стилем и не перегружали прическу.

Тренд 4. Эффект мокрых волос

Этот тренд пришёл с подиумов Balmain и Versace и закрепился в уличной моде. Осенью он неожиданно стал практичным решением для дождливых и ветреных дней: никакая влажность не страшна, если прическа уже выглядит "мокрой".

Чтобы создать эффект:

  • Нанесите на корни пудру для объёма.
  • Распределите по длине гель средней фиксации, избегая прикорневой зоны.
  • Зачешите волосы назад или придайте форму мягкими волнами.

Для более женственного образа концы можно подвернуть внутрь и закрепить невидимками у шеи. Вечером такая укладка отлично сочетается с кожаными куртками и крупными украшениями.

Тип волос Средство Результат
Тонкие Лёгкий флюид Подвижная текстура
Густые Гель сильной фиксации Чёткая форма
Вьющиеся Крем-гель Естественные волны

Тренд 5. Низкая коса

Коса снова в моде — но без сложных элементов. Простая низкая коса стала символом естественности и спокойствия. Её выбирают модели и актрисы, уставшие от идеально выверенных форм.

Чтобы создать актуальную версию:

  • Сделайте прямой пробор.
  • Соберите волосы в затылочной зоне и заплетите классическую косу или "рыбий хвост".
  • Легко распушите пряди, придавая воздушность.
  • Кончик завяжите бархатной лентой или лентой в цвет пальто.

Эта причёска идеально сочетается с шапками и капюшонами, не ломает объём и не требует фиксации лаком. А после расплетания остаются мягкие волны — так называемые призрачные локоны, о которых ниже.

Тренд 6. Призрачные локоны — минимум усилий, максимум шика

Если вы не хотите ничего собирать и укладывать, выберите эффект лёгких волн — будто волосы сами уложились после сна.

Как их сделать:

  • Вечером заплетите одну-две косы или накрутите волосы на шелковый шарф.
  • Утром аккуратно расплетите и нанесите на корни спрей для объёма.
  • Зафиксируйте результат лёгким маслом для блеска.

Альтернатива: нанесите спрей с морской солью на влажные волосы, помните их руками от кончиков к корням — техника плоппинг — и высушите феном с диффузором.

Так вы получите модную текстуру без плоек и потери времени. Призрачные локоны особенно эффектно смотрятся под шляпой, платком или капюшоном.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком много стайлинга.
    Последствие: волосы теряют подвижность и выглядят жирными.
    Альтернатива: наносить минимальное количество продукта, распределяя его гребнем.

  • Ошибка: игнорировать уход.
    Последствие: никакая укладка не спасёт ломкие концы.
    Альтернатива: увлажняющие маски и масла раз в неделю.

  • Ошибка: повторять подиумные образы буквально.
    Последствие: прическа выглядит неестественно.
    Альтернатива: адаптировать тренды под свой образ и структуру волос.

Мифы и правда

  • Миф: модные укладки требуют много времени.
    Правда: большинство трендов сезона рассчитаны на 5-10 минут.
  • Миф: средняя длина — "ни то ни сё".
    Правда: именно на средней длине видны все современные техники укладки.
  • Миф: осенью волосы нужно прятать под шапку.
    Правда: правильная стайлинг-косметика защитит их от холода и влаги.

Три интересных факта

  • На показах Dior и Chanel осенью 2025 модели впервые вышли с пучками, собранными… без зеркала — в духе "реальной жизни".
  • Гель для эффекта мокрых волос стал заменять лак: он не склеивает и придаёт блеск.
  • Модные аксессуары сезона — бархатные банты и миниатюрные металлические крабики, вдохновлённые 2000-ми.

Исторический контекст

  • В 1970-х культ естественности породил моду на лёгкие волны и мягкие линии — нынешние тренды отсылают именно к этому десятилетию.
  • В 1990-х "гладкие волосы с пробором" стали символом женственности и силы — тренд вновь актуален в 2025-м.
  • Мода на минималистичные прически выросла из философии "slow beauty": меньше инструментов, больше заботы о здоровье волос.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Домашние животные
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Последние материалы
Задержание и обыск: что связывает Александра Васильева и бриллианты из Лувра
Маленькие враги, большой урон: простая стратегия, которая спасает весь урожай
ИИ обманул миллионы: Channel 4 раскрыл личность ведущего – мир телепросмотра уже не будет прежним
20-метровые гиганты, блуждающие по планете: шторм, который не утих даже после смерти
Кошачий взлёт после лотка: что на самом деле стоит за странным ритуалом питомца
Вторичный рынок тонет в обмане: как узнать, что под капотом — следы наводнения
Никакой возни с плойкой: причёски, которые собираются за 3 минуты — и выглядят как после салона
Неожиданное признание Юрия Лозы: как певец намекнул на непростые отношения с сыном
Особняк из сериала Наследники заморожен в руинах: почему власти Лос-Анджелеса идут на жёсткие меры
Дом превратился в паучий отель: время выселять восьминогих постояльцев и вернуть уют
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.