Никакой возни с плойкой: причёски, которые собираются за 3 минуты — и выглядят как после салона

Средняя длина — идеальный баланс между удобством и возможностями для экспериментов. Этой осенью стилисты сходятся во мнении: сложные укладки уходят в прошлое, на смену им пришли естественность и лёгкость. Два главных направления сезона — утончённая элегантность и нарочитая небрежность. А значит, никаких многочасовых манипуляций с плойками и лаками — достаточно пары резинок, расчески и текстурирующего спрея.
Когда-то его носили балерины, теперь — все, кто ценит стиль без усилий. Небрежный пучок — универсальный вариант: подходит для офиса, прогулки и вечернего выхода.
Главное правило — волосы должны выглядеть живыми и ухоженными, а не спутанными. Сначала стоит позаботиться о здоровье локонов: мягкий шампунь без агрессивных ПАВ, питательная маска и несмываемый крем на концы. Если волосы секутся, лучше подстричь их заранее — выбивающиеся сухие пряди могут испортить образ.
На волнистых волосах такая укладка смотрится особенно эффектно. Если пряди прямые — используйте текстурирующую пудру или сухой шампунь для объёма у корней.
Минимализм возвращается, а вместе с ним — культ идеальной гладкости. Эта укладка, вдохновлённая эстетикой 1990-х, стала фаворитом на показах Saint Laurent, Prada и Alexander Wang.
Секрет — в чистоте линий и блеске. Центральный или боковой пробор должен быть геометрически ровным. Нанесите немного геля или матовой пасты на влажные волосы, расчешите щёткой с натуральной щетиной, приглаживая каждую прядь. Завершите укладку тугим пучком или низким хвостом.
Совет: если волосы непослушные, предварительно заплетите их в плотную косу — она поможет добиться идеально ровной текстуры.
Такая прическа особенно хороша, когда нет времени на мытьё головы — гель придаёт блеск и маскирует возможную небрежность.
|Эффект
|Что использовать
|Подходит для
|Зеркальная гладкость
|Гель сильной фиксации
|Прямые волосы
|Естественный блеск
|Крем для укладки
|Волнистые
|Матовая текстура
|Паста без блеска
|Густые и плотные
Осень 2025 года официально признана сезоном аксессуаров для волос. Заколки, ободки, ленты, крабики и шпильки перестали быть просто функциональными предметами — они стали элементом модного образа.
Стилисты советуют не бояться комбинировать: ободок с лентой, резинку с декоративной шпилькой. Главное — чтобы аксессуары сочетались с вашим стилем и не перегружали прическу.
Этот тренд пришёл с подиумов Balmain и Versace и закрепился в уличной моде. Осенью он неожиданно стал практичным решением для дождливых и ветреных дней: никакая влажность не страшна, если прическа уже выглядит "мокрой".
Для более женственного образа концы можно подвернуть внутрь и закрепить невидимками у шеи. Вечером такая укладка отлично сочетается с кожаными куртками и крупными украшениями.
|Тип волос
|Средство
|Результат
|Тонкие
|Лёгкий флюид
|Подвижная текстура
|Густые
|Гель сильной фиксации
|Чёткая форма
|Вьющиеся
|Крем-гель
|Естественные волны
Коса снова в моде — но без сложных элементов. Простая низкая коса стала символом естественности и спокойствия. Её выбирают модели и актрисы, уставшие от идеально выверенных форм.
Эта причёска идеально сочетается с шапками и капюшонами, не ломает объём и не требует фиксации лаком. А после расплетания остаются мягкие волны — так называемые призрачные локоны, о которых ниже.
Если вы не хотите ничего собирать и укладывать, выберите эффект лёгких волн — будто волосы сами уложились после сна.
Альтернатива: нанесите спрей с морской солью на влажные волосы, помните их руками от кончиков к корням — техника плоппинг — и высушите феном с диффузором.
Так вы получите модную текстуру без плоек и потери времени. Призрачные локоны особенно эффектно смотрятся под шляпой, платком или капюшоном.
Ошибка: использовать слишком много стайлинга.
Последствие: волосы теряют подвижность и выглядят жирными.
Альтернатива: наносить минимальное количество продукта, распределяя его гребнем.
Ошибка: игнорировать уход.
Последствие: никакая укладка не спасёт ломкие концы.
Альтернатива: увлажняющие маски и масла раз в неделю.
Ошибка: повторять подиумные образы буквально.
Последствие: прическа выглядит неестественно.
Альтернатива: адаптировать тренды под свой образ и структуру волос.
