Гель-лак сияет, но цена пугает: под блестящим слоем начинается тихая катастрофа

Моя семья Красота и стиль

Красивый маникюр с гель-лаком давно стал частью современного образа. Он позволяет чувствовать себя ухоженно, экономит время на ежедневном уходе и выглядит эстетично неделями. Но у некоторых женщин есть привычка, которая способна свести все усилия мастера на нет — отгрызание покрытия. На первый взгляд безобидное действие на самом деле может обернуться серьезными последствиями для здоровья ногтей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Натуральные ухоженные ногти без покрытия

Почему это происходит

Причины у такой привычки разные. Кто-то грызет ногти с детства — из-за тревожности, стресса или скуки. Другие начинают это делать уже во взрослом возрасте, особенно когда на ногтях появляется гель-лак или акрил. Снимая покрытие зубами, человек часто не осознает, что вместе с ним повреждает и собственную ногтевую пластину.

Два типа "грызунов"

По словам эксперта, условно все, кто страдает от этой привычки, делятся на две категории.

Первая — это люди, которые грызут собственные ногти без покрытия. Да, пластина страдает, появляются заусенцы, трещины, могут быть даже ранки, но ноготь обычно продолжает расти. Если человек однажды бросит эту привычку, со временем ногти полностью восстановятся.

Вторая категория — те, кто грызет именно покрытие: гель-лак, акрил, шеллак. В этом случае страдает не только верхний слой, но и глубокие слои ногтевой пластины. Со временем она становится тоньше, мягче, теряет природную прочность и эластичность. А это уже не просто эстетическая проблема, а риск хронического повреждения ногтевого ложа.

Что происходит, когда сгрызают гель-лак

Когда человек "сдирает" покрытие зубами, вместе с ним снимаются верхние чешуйки ногтя, скрепленные коллагеновыми волокнами. Именно эти волокна придают пластине прочность и упругость. Если процесс повторяется регулярно, ноготь теряет защитный слой, становится ломким и начинает расслаиваться.

Кроме того, механическое воздействие может занести микробы и бактерии изо рта в микротрещины, вызывая воспаление и грибковые инфекции. Кожа вокруг ногтя тоже страдает — появляются трещины, воспаления, заусенцы, которые болезненно заживают.

Эта привычка действует как наждачная бумага: с каждым разом ноготь становится тоньше, а время восстановления увеличивается. К тому же, многие женщины "грызут" покрытие систематически — делают маникюр, снимают его зубами, потом снова покрывают ногти. В результате пластина не получает времени на восстановление.

Что такое матрикс и почему он важен

Матрикс — это часть ногтя, скрытая под кутикулой. Именно здесь формируется новая ткань, из которой "растут" ногти. Когда человек регулярно травмирует эту область, клетки начинают делиться неправильно. Это приводит к образованию более тонких, ломких пластин.

Если матрикс повреждается сильно, ноготь может перестать расти совсем. В этом случае никакие укрепляющие средства уже не помогут — повреждение становится необратимым.

Сравнение: натуральный ноготь и поврежденный

Показатель Натуральный здоровый ноготь Поврежденный после сгрызания покрытия Толщина пластины 0,5-0,7 мм до 0,2 мм Поверхность Гладкая, блестящая Шероховатая, тусклая Структура Плотная, упругая Слоистая, ломкая Рост 2-3 мм в месяц Замедленный, неравномерный Чувствительность Нормальная Повышенная, болезненная

Как восстановить ногти после сгрызания покрытия

Дайте ногтям отдохнуть. Минимум месяц без гель-лака или любых других искусственных материалов. Используйте масла и сыворотки. Хорошо подойдут масла жожоба, миндаля и витамина Е — они питают ноготь и смягчают кутикулу. Сделайте укрепляющий курс. Препараты с кератином и кальцием помогут вернуть плотность. Пейте витамины. Биотин, цинк, железо и коллаген ускоряют рост и укрепляют ногтевую пластину изнутри. Пользуйтесь перчатками. При работе с водой или бытовой химией — чтобы не пересушивать ногти.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Сгрызание гель-лака Повреждение пластины, воспаление Профессиональное снятие аппаратом или спиливание пилкой Частое наращивание без перерыва Истончение ногтей Делать паузы между покрытиями Игнорирование ухода Сухость, ломкость Использовать питательные масла ежедневно

А что если всё уже испорчено

Если ногти стали тонкими и болят, стоит обратиться к подологу или дерматологу. Он оценит состояние матрикса и назначит лечение. Иногда нужно полностью отказаться от декоративного покрытия на несколько месяцев.

При сильных повреждениях специалисты назначают специальные лечебные средства — укрепляющие сыворотки и биогели. Они не только защищают ноготь, но и стимулируют рост новой здоровой ткани.

Плюсы и минусы гель-лака

Плюсы Минусы Долговечность покрытия (до 3 недель) Риск истончения при неправильном снятии Глянцевый блеск и яркие оттенки Возможна аллергия на компоненты Укрепление слабых ногтей Необходим профессиональный уход Защита от механических повреждений Нельзя "сдирать" покрытие самостоятельно

Часто задаваемые вопросы

Как часто можно делать гель-лак?

Оптимально — раз в 3-4 недели. Между процедурами желательно делать перерыв хотя бы в несколько дней.

Сколько стоит профессиональное снятие покрытия?

В салонах цена колеблется от 400 до 800 рублей, в зависимости от региона и метода снятия.

Что лучше — спиливание или растворение?

Аппаратное спиливание безопаснее, если его делает профессионал. Растворение подходит для чувствительных ногтей.

Мифы и правда

Миф: гель-лак "портит" ногти.

Правда: портит не сам материал, а неправильное снятие и постоянное покрытие без отдыха.

Миф: можно аккуратно снять лак руками.

Правда: даже небольшое отслоение может повредить натуральный ноготь.

Миф: масла бесполезны для восстановления.

Правда: регулярное применение натуральных масел ускоряет восстановление и делает ногти эластичными.

3 интересных факта

У ногтей нет нервных окончаний, но при повреждении матрикса человек чувствует боль, потому что страдают ткани под ним. В среднем ногти на руках растут на 3 миллиметра в месяц, а на ногах — в два раза медленнее. Грызение ногтей в психологии считается формой снятия тревожности и может быть признаком стресса.