Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как дефицит железа крадет вашу выносливость: эти симптомы не стоит игнорировать
Архив, пахнущий ромом: из глубины музея достали рыбу, изменившую представление о жизни в океане
Неужели придётся отказаться от любимого стейка? Химики о том, что мы готовим каждый день
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Вслед за мужем: почему супруга Геннадия Хазанова продала всё своё российское имущество
Праздник со слезами на глазах? Ценники на новогодние блюда вырастут
Шокирующие цифры алиментов: сколько Бритни Спирс платила своему экс-супругу
Цветок, который поворачивается за солнцем: он покоряет даже самых ленивых садоводов
Двигатель, который работает на обмане — и тратит меньше топлива, чем все остальные

Парикмахеры против лака и утюжков: мода больше не терпит фальши — вот что пришло взамен

Моя семья » Красота и стиль

В 2026 году индустрия красоты делает уверенный шаг к подлинности и естественности. Новая философия ухода за волосами основана на уважении к природной текстуре, минимализме и свободе от избыточной химии. Главная идея — меньше усилий, больше правды и больше связи с собой. Волосы становятся не просто элементом внешности, а отражением образа жизни и внутреннего комфорта.

Девушка в коричневом пальто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в коричневом пальто

Волосы без перегрузки

Современный подход к красоте волос строится вокруг естественности. Мастера отмечают, что женщины всё чаще выбирают стрижки, которые не требуют сложной укладки и сохраняют форму по мере отрастания. В моде живые, подвижные волосы, не застывшие под слоем лака и не выжженные утюжками.

"Сегодня многие понимают, что им не нужно менять волосы, чтобы чувствовать себя красивыми. В тренде — показать себя такими, какие вы есть: естественными, лёгкими и полными движения", — отметила парикмахер Рафаэла Де Ла Ластра.

Новые формы и линии

На первый план выходят стрижки, которые подчёркивают природную структуру волос. Популярность набирают soft shag и collarbone lob - мягкие, многослойные формы, создающие объём и не требующие частого обновления. Они подходят как прямым, так и волнистым волосам, позволяя им "жить своей жизнью".

Мягкая челка, не имеющая строгих линий, становится важным акцентом. Она плавно переходит в основную длину, придавая образу лёгкость и движение. Для тех, кто предпочитает короткие формы, возвращаются современные варианты пикси - текстурированные, выразительные, но при этом практичные и женственные.

Окрашивание: естественные оттенки и мягкие переходы

Мода на вычурные цвета уходит в прошлое. В 2026 году востребованы натуральные и долговечные оттенки — liquid brunette, карамель, бронд. Они создают глубину и блеск, не требуя постоянной коррекции.

"Люди хотят цвета, который выглядит естественно и не обязывает каждые три недели бежать в салон. Затемнённые корни позволяют растягивать время между визитами, сохраняя аккуратный и благородный вид", — пояснила Рафаэла Де Ла Ластра.

Уход за волосами: пошаговые рекомендации

  1. Ограничение термического воздействия. Старайтесь реже использовать утюжки и плойки. Сушка феном в прохладном режиме с диффузором бережно сохранит структуру волос.

  2. Поддержка естественной формы. Используйте лёгкие муссы, кремы для волнистых волос или спреи с эффектом морской соли.

  3. Грамотное увлажнение. Средства с маслами ши, арганы или жожоба питают волосы, не утяжеляя их.

  4. Щадящее очищение. Предпочтительнее бессульфатные шампуни и кондиционеры, сохраняющие природную защиту волос.

  5. Регулярное обновление кончиков. Подравнивание раз в два месяца помогает сохранить форму и здоровье прядей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ежедневное использование горячих инструментов.
    Последствие: ломкость и потеря блеска.
    Альтернатива: защита термоспреем и умеренная укладка с диффузором.

  • Ошибка: частое окрашивание.
    Последствие: сухость и тусклый оттенок.
    Альтернатива: щадящее тонирование и уходовые маски с пигментом.

  • Ошибка: чрезмерное нанесение масел.
    Последствие: жирность у корней и потеря объёма.
    Альтернатива: лёгкие несмываемые сыворотки на влажные волосы.

А если волосы вьются

Кудри и волны — это не недостаток, а достоинство, которое становится символом естественной красоты. Для ухода за ними подойдут кремы и лосьоны для завитков с протеинами и растительными экстрактами. Сушку лучше завершать микрофибровым полотенцем или естественным способом, чтобы не разрушать структуру локонов.

Сравнение ухода за разными типами волос

Характеристика Гладкие волосы Волнистые и кудрявые волосы
Средство для укладки Мусс или масло Крем для локонов или гель
Метод сушки Диффузор или естественная сушка Полотенце из микрофибры и холодный воздух
Оптимальная стрижка Боб, лоб, шэг Каскад, шэг, лестница
Частота подравнивания Каждые 6-8 недель Каждые 8-10 недель

Преимущества и недостатки естественного подхода

Преимущества Недостатки
Меньше повреждений и расходов Требуется время для привыкания к естественной текстуре
Простота ухода Не каждый тип волос одинаково послушен
Возможность реже посещать салон Менее выразительный цвет без тонирования
Экологичность — меньше химии Нужен индивидуальный подбор средств

Часто задаваемые вопросы

Как подобрать стрижку под форму лица?
Для овального лица подойдут удлинённые лобы, для круглого — каскадные формы, а для треугольного — мягкие челки и плавные линии.

Сколько стоит окрашивание в технике liquid brunette?
Средняя цена в салонах — от 6 до 10 тысяч рублей, в зависимости от длины и сложности процедуры.

Что выбрать — мусс или крем для укладки?
Мусс придаёт объём и подходит для прямых волос, а крем помогает контролировать и увлажнять кудрявые пряди.

Мифы и правда о натуральных волосах

  • Миф: естественные волосы выглядят неухоженно.
    Правда: при правильном уходе текстура выглядит ухоженно и современно.

  • Миф: без термоукладки волосы невозможно уложить.
    Правда: современные стрижки сохраняют форму даже без фена.

  • Миф: натуральные оттенки скучны.
    Правда: мягкие тона, такие как карамель или бронд, создают глубину и сияние без агрессивного окрашивания.

Три любопытных факта

  1. Термин liquid brunette появился в социальных сетях и быстро стал синонимом блестящего натурального оттенка.
  2. Стрижка soft shag вернулась из 1970-х годов, но теперь имеет более лёгкое и женственное исполнение.
  3. Продажи средств для естественной текстуры волос выросли на 40% по сравнению с прошлым годом.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента
Мировое наследие
Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Еда и рецепты
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Праздник со слезами на глазах? Ценники на новогодние блюда вырастут
Шокирующие цифры алиментов: сколько Бритни Спирс платила своему экс-супругу
Цветок, который поворачивается за солнцем: он покоряет даже самых ленивых садоводов
Двигатель, который работает на обмане — и тратит меньше топлива, чем все остальные
Перевод названия, ставший мифом: как летучие мыши получили имя, которое им не подходит
Меньше запретов — больше смысла: как гарвардская тарелка навсегда победила культ диет
История любви из детского сада: как Антонио Бандерас отпраздновал свадьбу дочери Стеллы
Интригующий прогноз: на сколько подорожает вторичка
Забытый продукт заиграет новыми красками: гречка преобразится
В Иркутске прошёл Отчётный круг одноименного казачьего войска
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.