После 40 кожа вспоминает молодость: 4 современные технологии заставят её работать заново

2:37 Your browser does not support the audio element.

С возрастом кожа неизбежно меняется. Уже к 40 годам в организме снижается выработка коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты — веществ, отвечающих за упругость, эластичность и увлажнение кожи. В результате овал лица теряет чёткость, появляются морщины, а кожа становится суше и тусклее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уход за кожей

"Кроме того, замедляется обновление клеток, из-за чего кожа становится тусклой и более склонной к появлению пятен, особенно у людей, которые на протяжении всей жизни подвергались интенсивному воздействию солнца. Текстура кожи также становится более неровной, с расширенными порами и участками сухости", — объясняет дерматолог, член Бразильского общества дерматологии Лукас Миранда.

Эти процессы естественны, но их можно замедлить и даже частично обратить. Современная косметология располагает целым арсеналом технологий, которые помогают коже оставаться молодой дольше.

Почему кожа стареет

К 40-45 годам уровень коллагена в дерме снижается примерно на 25-30%. Этот белок является основой соединительной ткани, отвечающей за плотность и упругость кожи. Одновременно падает выработка эластина — волокон, обеспечивающих способность кожи возвращаться в исходное положение после растяжения.

Не менее важна гиалуроновая кислота, которая удерживает влагу. Её дефицит делает кожу сухой и менее гладкой. Усиливают процесс внешние факторы — ультрафиолет, стресс, недостаток сна, курение, несбалансированное питание, пишет terra.com.br.

Современные методы восстановления

Косметология предлагает решения, которые работают не на поверхности, а в глубине кожи, стимулируя естественные процессы регенерации.

"Биостимуляторы коллагена, такие как поли-L-молочная кислота и гидроксиапатит кальция, показаны для постепенного и естественного восстановления упругости и объёма кожи. Медицинские пилинги, такие как APhen Peel ® , способствуют глубокому обновлению клеток и выравниванию тона", — говорит Лукас Миранда.

Основные технологии

Микрофокусированный ультразвук (SMAS-лифтинг)

Воздействует на глубокие слои кожи, стимулируя неоколлагенез. Результат проявляется постепенно и сохраняется до полутора лет. Фракционные лазеры

Создают микроповреждения, побуждая кожу активно вырабатывать новые волокна коллагена и эластина. Подходят для устранения морщин и пигментации. Радиочастотная микроигла (RF-лифтинг)

Комбинирует прогрев тканей и микропроколы, усиливая эффект омоложения. Инъекционные методы

Ботулотоксин помогает расслабить мимические мышцы и разгладить морщины, а филлеры на основе гиалуроновой кислоты возвращают объём и чёткость контурам лица.

"Идеальный план лечения должен учитывать степень старения кожи, её тип и ожидания пациента", — добавляет специалист.

Советы шаг за шагом: уход за кожей после 40

Посетите дерматолога. Только врач определит, какие процедуры действительно нужны вашей коже. Регулярно очищайте и увлажняйте кожу. Используйте мягкие гели и кремы с гиалуроновой кислотой. Добавьте в уход ретинол и пептиды. Эти компоненты стимулируют обновление клеток. Не забывайте о солнцезащитных средствах. SPF 30 и выше обязателен круглый год. Используйте сыворотки с антиоксидантами. Витамины C и E защищают коллаген от разрушения. Следите за питанием. Белок, омега-3 и витамины группы B поддерживают кожу изнутри. Пейте достаточно воды. Обезвоживание усиливает морщины. Спите не меньше семи часов. Ночью активизируются процессы регенерации. Ограничьте алкоголь и кофеин. Они обезвоживают кожу. Соблюдайте регулярность процедур. Эффект от косметологии проявляется постепенно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: делать пилинги или инъекции без консультации.

Последствие: раздражение, ожоги, рубцы.

Альтернатива: обследование у дерматолога и индивидуальный подбор процедур.

Ошибка: полагаться только на кремы.

Последствие: незначительный эффект, особенно при выраженных морщинах.

Альтернатива: комбинация ухода и аппаратных методик.

Ошибка: игнорировать защиту от солнца.

Последствие: пигментация и ускоренное старение.

Альтернатива: ежедневный SPF и головной убор летом.

А что если попробовать домашние средства?

"Кремы с тщательно подобранными дерматологически активными ингредиентами, такими как ретиноиды, антиоксиданты, пептиды и гиалуроновая кислота, способствуют улучшению текстуры кожи, её увлажнению и сиянию. Однако их эффективность ограничена по сравнению с эстетическими процедурами и лечением. Домашние средства, помимо отсутствия научных доказательств эффективности, могут вызывать раздражение, аллергию или даже повреждение кожного барьера", — говорит Лукас Миранда.

То есть домашние маски и народные рецепты в лучшем случае не принесут пользы, а в худшем — навредят. Лучше инвестировать в профессиональный уход и грамотную профилактику.

Плюсы и минусы различных подходов

Подход Плюсы Минусы Аппаратные процедуры Быстрый и длительный результат Высокая стоимость, требуется восстановление Инъекционные методы Поддерживают объём и упругость Возможны синяки и отёки Косметический уход Удобно и безопасно Ограниченный эффект Домашние рецепты Минимальные затраты Нет доказанной эффективности, риск аллергии

FAQ

Когда стоит начинать процедуры для стимуляции коллагена?

Уже после 35-40 лет, когда появляются первые признаки снижения упругости.

Можно ли восстановить коллаген с помощью питания?

Белок, витамин C и аминокислоты действительно поддерживают его синтез, но эффект ограничен.

Сколько длится эффект от биостимуляторов?

От 12 до 24 месяцев в зависимости от препарата и особенностей кожи.

Безопасны ли лазер и RF-лифтинг?

Да, при условии, что процедуру проводит врач с сертифицированным оборудованием.

Мифы и правда

Миф: после 40 кожа уже не восстанавливается.

Правда: процессы регенерации замедляются, но с помощью стимуляторов и правильного ухода их можно активировать.

Миф: коллагеновые добавки полностью заменяют процедуры.

Правда: они лишь дополняют уход, но не восстанавливают структуру кожи самостоятельно.

Миф: ботулотоксин делает лицо "без эмоций".

Правда: при грамотном введении сохраняется естественная мимика, просто уходят морщины.

3 интересных факта о коллагене

После 25 лет организм теряет около 1% коллагена ежегодно. Гиалуроновая кислота способна удерживать воду в 1000 раз больше собственного веса. У людей, часто бывающих на солнце без SPF, коллаген разрушается в 2 раза быстрее.

Исторический контекст

Первые процедуры для стимуляции коллагена появились в косметологии в 1990-х годах. Тогда применялись агрессивные химические пилинги и лазеры. Сегодня технологии стали мягче и безопаснее: микрофокусированный ультразвук и радиочастотная терапия позволяют добиваться эффекта лифтинга без хирургического вмешательства.

Современный подход — сочетать внешние процедуры с внутренней поддержкой: правильным питанием, добавками с коллагеном и антиоксидантами, достаточным сном и отказом от вредных привычек. Именно такой комплекс даёт заметный и устойчивый результат.