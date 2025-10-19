Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые машины стоят миллионы, а старые — снова в моде: вторичка пережила всех и не думает сдавать
Этот человек ненормальный: экс-солист Белого орла рассказал, почему боится смотреть по сторонам
Загадки Севера зовут: арктическая Югра манит путешественников
От холода к солнцу и обратно: сезонная перезагрузка для кожи
Секрет уюта, о котором молчат дизайнеры: растения, которые спасают самую скучную кухню
Хитрость, которая обернётся бедой: почему приучать кошку к унитазу — плохая идея
Рынок недвижимости в ожидании перемен: когда и на сколько вырастут цены на жильё
Если встреча с инопланетянами состоится: определены правила для общения с внеземным разумом
Paulig воскресает: кофейный гигант подал 5 заявок в России — что это значит

Масло против крема: две стороны увлажнения и как понять, что нужно именно вам

0:08
Моя семья » Красота и стиль

Выбор между маслом и кремом кажется делом вкуса, но на самом деле это вопрос физиологии. Одному типу кожи нужен плотный защитный слой, другому — лёгкая вуаль, которая дышит. Масло и крем решают похожие задачи — увлажнение, питание, восстановление барьера, — но делают это по-разному. Чтобы текстура действительно работала, важно понимать, как она взаимодействует с кожей, а не ориентироваться только на ощущения.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Почему выбор текстуры так важен

Кожа — не просто поверхность. Это орган с активным обменом веществ, способный выделять и удерживать влагу. Масла укрепляют липидный слой и предотвращают испарение воды, а кремы создают баланс между влагой и жирами, помогая коже сохранять эластичность. Но если текстура выбрана неправильно, кожа реагирует: становится жирной, шелушится или теряет тонус.

«Подходящая текстура — это не про комфорт в момент нанесения, а про то, как кожа чувствует себя спустя несколько часов», — отмечает косметолог Анна Сафонова.

Как работают масло и крем

Масло — это концентрат липидов, близких по составу к кожному себуму. Оно не увлажняет само по себе, но помогает удерживать влагу внутри, создавая защитную плёнку. Масла особенно полезны для сухой и зрелой кожи, а также в условиях холода и ветра.

Крем — это эмульсия, в которой сочетаются вода и масла. Он одновременно питает и увлажняет, поскольку поставляет влагу и помогает её «запереть» под поверхностью. Крем подходит большинству типов кожи и может быть адаптирован под любые задачи — от матирования до лифтинга.

Таблица: сравнение масла и крема

Параметр Масло Крем
Основное действие питание, защита увлажнение и баланс
Для какого типа кожи сухая, зрелая, чувствительная нормальная, комбинированная, склонная к жирности
Время применения вечер, холодный сезон утро, тёплый климат
Эффект смягчение, сияние комфорт, эластичность
Особенности не содержит воды, плотная текстура содержит воду и масла, быстрее впитывается
Риски может закупоривать поры может пересушивать при избытке спиртов

Когда лучше использовать масло

  • В холодное время года. Масло создаёт плёнку, защищающую от ветра и перепадов температуры.

  • После процедур. После пилингов и активных сывороток масло помогает восстановить барьер.

  • Для массажа. Оно улучшает скольжение и усиливает микроциркуляцию.

  • На ночь. За время сна кожа усваивает липиды и становится плотнее.

Важно: наносить масло нужно на слегка влажную кожу — тогда оно удерживает влагу, а не блокирует её.

Когда выбирать крем

  • Для дневного ухода. Крем легче распределяется и не оставляет блеска.

  • В жарком климате. Он помогает поддерживать водный баланс без перегрузки.

  • Под макияж. Крем быстрее впитывается и не мешает стойкости тона.

  • Для комбинированной кожи. Крем позволяет регулировать себум, не вызывая сухости.

Если кожа тусклая, выбирайте крем с гиалуроновой кислотой и пантенолом. Если уставшая — с антиоксидантами и витаминами C или E.

Советы шаг за шагом: как подобрать текстуру под себя

  1. Определите тип кожи. Сухая нуждается в жирах, жирная — в лёгких эмульсиях.

  2. Оцените условия. Влажность, отопление и климат влияют на выбор не меньше, чем состав.

  3. Тестируйте текстуры. Попробуйте нанести крем на одну половину лица, а масло — на другую. Через 2–3 часа сравните ощущения.

  4. Следите за реакцией. Если кожа стянута — не хватает влаги, если блестит — избыток липидов.

  5. Не смешивайте без необходимости. Масло поверх крема можно наносить только на сухую кожу, и то не каждый день.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наносить масло на сухую кожу.
    → Последствие: блокировка влаги, шелушение.
    → Альтернатива: наносите масло на влажное лицо или поверх сыворотки.

  • Ошибка: использовать плотный крем при жаркой погоде.
    → Последствие: забитые поры, блеск.
    → Альтернатива: переход на лёгкий флюид или гель.

  • Ошибка: заменять крем маслом постоянно.
    → Последствие: нарушение водного баланса.
    → Альтернатива: чередование — масло 2–3 раза в неделю, крем ежедневно.

Комбинированный уход: формула баланса

Лучший результат часто даёт сочетание двух текстур. Крем обеспечивает увлажнение, масло — защиту. Например, утром можно использовать лёгкий крем с SPF, а вечером — масло с антиоксидантами. Для сухой кожи работает схема «сыворотка + масло», для жирной — «сыворотка + крем». Главное — не дублировать функции: кожа не нуждается в многослойности, ей важен баланс воды и липидов.

Мифы и правда

  • Миф: масло «закупоривает» кожу.
    Правда: натуральные масла с мелкой молекулой (жожоба, сквалан, макадамия) впитываются и не создают плёнки.

  • Миф: крем всегда легче масла.
    Правда: бывают плотные кремы с высоким содержанием восков и лёгкие сухие масла.

  • Миф: масло подходит только сухой коже.
    Правда: правильные масла регулируют себум и полезны даже при жирной коже (например, виноградной косточки).

FAQ

Можно ли смешивать масло и крем?

Да, но в ладонях и только перед нанесением — каплю масла добавляют в порцию крема для усиления питания.

Какое масло не забивает поры?

Сквалан, жожоба, шиповник, виноградная косточка. Они лёгкие и некомедогенны.

Как понять, что крем не подходит?

Если кожа становится липкой, блестящей или появляются прыщи — текстура слишком плотная.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Домашние животные
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Ни запаха, ни порванных тапок: идеальные собаки для квартиры без хаоса
Домашние животные
Ни запаха, ни порванных тапок: идеальные собаки для квартиры без хаоса
Популярное
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими

В Австралии впервые за долгие годы заметили семь детёнышей редчайшего сумчатого муравьеда. Учёные называют это важным шагом к спасению исчезающего вида.

Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Матушка-земля и благородство: почему Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя
Этот учёный предсказал будущее человечества. И оно вас ужаснет
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Последние материалы
Хитрость, которая обернётся бедой: почему приучать кошку к унитазу — плохая идея
Рынок недвижимости в ожидании перемен: когда и на сколько вырастут цены на жильё
Если встреча с инопланетянами состоится: определены правила для общения с внеземным разумом
Paulig воскресает: кофейный гигант подал 5 заявок в России — что это значит
Свитер уменьшился вдвое после стирки? Верните его к жизни: 5 шагов к прежней форме
Ваши кроссовки могут мешать тренировкам, а не помогать: ошибки при выборе спортивной обуви
Корни сгниют за неделю: о чём все забывают при пересадке цветов в кашпо без отверстий
Цветник вверх ногами: дачный трюк, который решает проблему маленького участка
Пушистый террор на кухне: почему кошка игнорирует запреты и считает стол своей территорией
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.