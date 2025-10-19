Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Михаил Ширвиндт встретился с Лаймой Вайкуле в Латвии: о чём они вспоминали после развода ведущего
Всего 6 дел в день — и дом будто из рекламы: феномен 6/10 покоряет интернет
Зеленского ждал холодный душ в Вашингтоне: Трамп высказал всё, что думает
Спартак в огне: кто станет следующим тренером команды после чехарды последних лет
Конфликт Аллегровой и интернет-поэта закончился миром — но не без неожиданных последствий
Готовится проще, чем пельмени, а выглядит на миллион: запечённый лосось по-новому
Солнце бьёт под капот: вот почему жара убивает аккумулятор быстрее зимы
Трамп готов к сделке: что скрывалось за кулисами переговоров с Зеленским
Ряби на ткани пространства-времени: разгадана тайна зарождения Вселенной

Сияние утекает в кран: невидимый враг в воде медленно стирает свежесть и молодость кожи

Моя семья » Красота и стиль

Вода — это первое, с чем сталкивается кожа каждое утро. Мы тщательно выбираем кремы, сыворотки и маски, но редко задумываемся о том, как именно влияет вода, которой умываемся. Между тем её кислотно-щелочной баланс может стать решающим фактором в состоянии кожи — от её мягкости и сияния до раздражений и сухости.

Девушка выполняет массаж лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет массаж лица

Почему pH так важен

Кожа человека имеет естественный кислотный баланс — от 4,5 до 5,5 pH. Этот слабокислый слой, называемый гидролипидной мантией, защищает от микробов, загрязнений и потери влаги. Когда же этот баланс нарушается — например, из-за слишком жёсткой или, наоборот, слишком кислой воды — кожа теряет свою природную защиту.

Жёсткая вода с высоким pH оставляет на поверхности тонкую известковую плёнку. Она мешает нормальному дыханию кожи и делает её тусклой. А слишком кислая среда может разрушить естественные липиды, отвечающие за эластичность и увлажнение.

Результат — сухость, раздражение, ощущение стянутости, а иногда и чрезмерная жирность, когда кожа пытается компенсировать потерю влаги повышенной выработкой себума.

Сравнение: жёсткая и мягкая вода

Показатель Жёсткая вода Мягкая (фильтрованная) вода
pH 7,5-8,5 около 7
Воздействие на кожу вызывает сухость, тусклость, зуд сохраняет естественную мягкость и баланс
Остатки на коже оставляет соли кальция и магния не оставляет осадка
Эффективность средств снижает действие очищающих и увлажняющих средств помогает продуктам работать лучше

Как восстановить баланс кожи

Чтобы минимизировать вред от воды и поддерживать здоровье кожи, стоит внедрить несколько простых шагов в ежедневный уход.

Советы шаг за шагом

  1. Используйте фильтр для воды.
    Он снижает уровень жёсткости, устраняя соли кальция и магния. Особенно полезны фильтры для душа и умывальника с угольными или керамическими картриджами.

  2. Выбирайте мягкие очищающие средства.
    Подходящие — гели и пенки с нейтральным или слегка кислым pH (4,5-5,5). Избегайте агрессивных сульфатов (SLS, SLES).

  3. Применяйте тоники для восстановления pH.
    После умывания кожа нуждается в "перезапуске". Тоник помогает вернуть естественную кислотность и подготовить её к последующему уходу.

  4. Не забывайте об увлажнении.
    Кремы с гиалуроновой кислотой, церамидами и ниацинамидом восстанавливают барьер кожи и предотвращают обезвоживание.

  5. Умывайтесь мягко.
    Не трите лицо полотенцем, промакивайте его. Контакт с грубой тканью также может повредить защитный слой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: частое умывание горячей водой.
    Последствие: обезвоженность и шелушение.
    Альтернатива: умывание прохладной или слегка тёплой водой.

  • Ошибка: использование агрессивных очищающих средств с высоким pH.
    Последствие: ощущение стянутости, раздражение, микротрещины.
    Альтернатива: мягкие пенки с кислотностью, близкой к pH кожи.

  • Ошибка: отказ от тоника.
    Последствие: кожа дольше восстанавливает баланс, повышается чувствительность.
    Альтернатива: тоники на основе термальной воды, алоэ или пантенола.

А что если вода слишком жёсткая

Если вы живёте в регионе с жёсткой водой, не обязательно менять место жительства. Есть простые решения:

  • использовать бутилированную или дистиллированную воду для финального ополаскивания лица;

  • добавлять в воду несколько капель яблочного уксуса — он помогает смягчить pH (1 чайная ложка на литр воды);

  • регулярно очищать фильтры и насадки на кранах, чтобы избежать накопления солей.

Плюсы и минусы ухода с учётом pH воды

Подход Плюсы Минусы
Использование фильтров защита от известковых солей, улучшение состояния кожи требует затрат на установку и замену картриджей
Применение pH-тоников быстрое восстановление баланса, повышение эффективности ухода нужно регулярно контролировать состав
Игнорирование pH воды экономия времени и средств риск сухости, раздражений, преждевременного старения

FAQ

Как узнать pH воды в моём доме?
Можно приобрести тест-полоски в аптеке или магазине для аквариумистов. Они покажут уровень pH в течение нескольких секунд.

Какой pH считается оптимальным для кожи лица?
От 4,5 до 5,5 — этот диапазон поддерживает здоровую микрофлору и барьерные функции кожи.

Что делать, если после умывания кожа "скрипит"?
Такой эффект указывает на разрушение защитного слоя. Используйте мягкие очищающие средства и не забывайте о тонике и увлажнении.

Мифы и Правда

  • Миф: чем чище скрипит кожа после умывания, тем лучше очищена.
    Правда: "скрип" говорит о повреждении липидного барьера.

  • Миф: фильтрованная вода не имеет значения для ухода.
    Правда: чистая и мягкая вода улучшает эффективность косметики и снижает риск раздражений.

  • Миф: тоники нужны только при жирной коже.
    Правда: тоник помогает восстановить pH любой кожи, особенно после контакта с жёсткой водой.

3 интересных факта

  1. Вода с pH 8 и выше способна изменить микробиом кожи всего за неделю.

  2. Некоторые азиатские бренды выпускают очищающие средства, адаптированные под разный уровень жёсткости воды.

  3. В Японии существует традиция финального ополаскивания лица рисовой водой — она слегка кислая и помогает восстановить баланс кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Военные новости
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Наука и техника
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Наука и техника
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Французское вино против санкций: как экспорт находит путь в Россию
Сияние утекает в кран: невидимый враг в воде медленно стирает свежесть и молодость кожи
Мари Краймбрери призналась, что хотела расстаться с Давой: что её остановило
Масло работает, но не выдерживает холода: как зима заставляет двигатель стареть вдвое быстрее
Кор превращается в командный пункт: рельеф рождается только при дисциплине и балансе
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Она ждёт не птицу — она ждёт момент: загадка кошачьего взгляда в окно
Она обошла молчанием главное: Алле Пугачёвой напомнили забытые факты прошлого
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Алое искушение на сковороде: сладость, которая превратила мясо в гастрономический шедевр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.