Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда гардероб становится полем битвы: Виктория Боня с юмором пережила атаку 13-летней дочери
Владельцы собак будут разочарованы: кошки продемонстрировали интеллект, которого от них не ждали
Потускневшие шины оживают на глазах: всё, что нужно, стоит копейки
Цветник мечты вдоль забора: схемы всем на зависть, которые превращают даже тень в роскошь
Осенний хит сезона: варенье из черноплодной рябины и яблок, которое согреет зимой
Ядовитая змея и не только: гиды раскроют секреты выживания в дагестанской пустыне
Астероид — не конец, а начало: в кратере обнаружили микробную жизнь спустя миллионы лет
Спина скажет спасибо: 5 упражнений, которые вернут радость движения без боли
Главный фитнес-тренд оказался сам себе врагом: вот как ледяные ванны влияют на похудение

Привыкание, которого нет: как на самом деле волосы реагируют на уход

0:09
Моя семья » Красота и стиль

Иногда кажется, что любимый шампунь перестаёт «работать»: волосы быстрее жирнеют, теряют объём, хуже укладываются. Многие объясняют это «привыканием», но на самом деле причина не в косметике, а в самой коже головы. Волосы не способны запомнить продукт — они не живые клетки. Меняются не шампуни, а наши привычки, гормональный фон, климат и даже качество воды. Чтобы волосы всегда выглядели здоровыми, важно понимать, как и зачем менять средства, а не следовать мифу о «привыкании».

Девушка моет голову
Фото: https://i.pinimg.com/originals/d2/9e/05/d29e05527fa065fa79b74c987565b30d.jpg
Девушка моет голову

Откуда взялся миф о привыкании

Представление о том, что волосы «устают» от одного и того же шампуня, появилось ещё в 1990-х, когда формулы были менее сбалансированными. Тогда очищающие компоненты быстро вызывали сухость или, наоборот, жирность кожи головы. При временной смене продукта эффект действительно улучшался — и это приняли за доказательство «привыкания». Сегодня косметика устроена иначе: современные шампуни не меняют структуру волоса и не вызывают физиологической зависимости.

«Волосы не могут привыкнуть к шампуню, но кожа головы может менять свои потребности. Поэтому важно слушать не маркетинг, а себя», — отмечает трихолог Виктория Данилова.

Что на самом деле происходит

Когда волосы теряют свежесть быстрее, чем обычно, это не «иммунитет» к шампуню, а изменение внешних условий:

  • летом активнее работают сальные железы, зимой — кожа пересушена отоплением;

  • гормональные колебания влияют на жирность кожи головы;

  • вода в разных регионах имеет различную жёсткость;

  • стиль ухода (масла, стайлинг, сухие шампуни) меняет баланс.

Любое из этих условий способно «сбить» привычный режим. Шампунь не перестаёт действовать, просто кожа начинает нуждаться в другом типе очищения или питании.

Как устроен шампунь

Шампунь — это не только моющее средство. В нём сочетаются ПАВы (поверхностно-активные вещества), кондиционирующие добавки, протеины, экстракты и ароматизаторы. Основная задача — очистить, но сделать это мягко, не разрушая липидный слой. Разные формулы решают разные задачи: очищение, баланс, восстановление, объём, питание. Именно поэтому эффект может отличаться, даже если составы похожи.

Почему иногда стоит менять шампунь

Смена средства оправдана, если:

  1. Появилось раздражение или зуд. Это может быть реакция на ароматизатор или один из компонентов.

  2. Изменилась кожа головы. После окрашивания, болезни, беременности, смены климата.

  3. Сезонный фактор. Зимой коже нужно питание, летом — лёгкость и защита от солнца.

  4. Регулярное использование стайлинга. Средства с силиконами и маслами требуют более глубокого очищения.

Если ни одно из этих условий не изменилось, шампунь можно не трогать — он всё ещё выполняет свою функцию.

Таблица: когда стоит сменить шампунь

Проблема Возможная причина Решение
Быстрая жирность повышенная активность сальных желёз мягкий шампунь для ежедневного применения
Сухость и ломкость перегрев, частое окрашивание питательный шампунь с маслами и керамидами
Тусклость жёсткая вода, накопление силиконов очищающий шампунь раз в неделю
Потеря объёма переизбыток ухаживающих добавок лёгкий шампунь без утяжелителей
Раздражение кожи индивидуальная непереносимость гипоаллергенный или безсульфатный шампунь

Советы шаг за шагом: как правильно менять средство

  1. Не меняйте всё сразу. Если хотите протестировать новый шампунь, оставьте прежний кондиционер или маску — так вы поймёте, что именно изменилось.

  2. Делайте «очищающий перерыв». Раз в 10–14 дней используйте глубоко очищающий шампунь, чтобы удалить остатки стайлинга.

  3. Следите за состоянием кожи головы. Если появились зуд или шелушение, это сигнал к смене продукта.

  4. Подбирайте шампунь по состоянию, а не по типу волос. Один и тот же человек может нуждаться в разном уходе в зависимости от сезона.

  5. Давайте время на адаптацию. Коже головы нужно 5–7 применений, чтобы привыкнуть к новой формуле.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: менять шампунь каждые две недели.
    → Последствие: кожа не успевает адаптироваться, появляется раздражение.
    → Альтернатива: использовать одно средство минимум месяц.

  • Ошибка: использовать один и тот же шампунь для всей семьи.
    → Последствие: у каждого разный pH и плотность волос, результат непредсказуем.
    → Альтернатива: подбирать индивидуально, особенно при окрашивании.

  • Ошибка: использовать очищающий шампунь каждый день.
    → Последствие: пересушивание и ломкость.
    → Альтернатива: чередовать с увлажняющим или балансирующим.

Мифы и правда

  • Миф: волосы привыкают к шампуню, и он перестаёт действовать.
    Правда: кожа и внешние условия меняются, но формула шампуня остаётся прежней.

  • Миф: лучший шампунь — тот, что пенится сильнее.
    Правда: пена не влияет на качество очищения, а лишь создаёт ощущение чистоты.

  • Миф: чем дороже шампунь, тем лучше результат.
    Правда: всё зависит от состава и соответствия конкретным потребностям волос.

FAQ

Как часто нужно менять шампунь?

При стабильном состоянии кожи — не чаще раза в сезон.

Можно ли чередовать два средства?

Да, например, базовый увлажняющий и глубоко очищающий — это даже полезно.

Как понять, что шампунь не подходит?

Если появилась сухость, зуд, тусклость или волосы быстрее жирнеют — стоит сменить формулу.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Еда и рецепты
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Еда и рецепты
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Популярное
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими

В Австралии впервые за долгие годы заметили семь детёнышей редчайшего сумчатого муравьеда. Учёные называют это важным шагом к спасению исчезающего вида.

Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Матушка-земля и благородство: почему Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя
Этот учёный предсказал будущее человечества. И оно вас ужаснет
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Последние материалы
Колени снова двигаются без боли: найдено лучшее упражнение для суставов
Мусор, который работает лучше навоза: садоводы смеются, но потом собирают рекордный урожай
Резина, которая умеет адаптироваться к погоде: спасение для тех, кто устал переобуваться
Ливень превращает дорогу в ловушку: одна ошибка за рулём ведёт к ДТП
Водонаевой выставили счёт на 1,8 миллиона за электроэнергию: что говорит телеведущая
Секретный способ оживить вчерашние сосиски: нужно всего три шага
Платёж на три части за пачку чипсов: зачем маркетплейсы играют в рассрочку без спроса
Солёная вода: правда или миф? Раскрываем все секреты напитка, который обещает похудение
Собаки видят в детях то, что скрыто от взрослых: в чём главный секрет этой связи
Такое уже было раньше: Люся Чеботина нарушила главное условие вечера Ильи Резника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.