Ножницы против зимней хандры: стрижки, что вернут блеск и настроение — но не всем повезёт

Зима — время, когда волосы особенно нуждаются в заботе, но визит в салон красоты — это не только уход, а ещё и способ обновить образ. Новая стрижка способна не просто изменить внешность, но и задать настроение на весь сезон.
По словам испанского стилиста Хуан Диего Тео, которого цитирует журнал Elle España, в этом году волосы перестали быть "неподвижной массой". Теперь это живой элемент, отражающий движение, индивидуальность и эмоции. Мода на стрижки становится всё более гибкой: она подстраивается под характер и образ жизни, а не диктует жёсткие правила.
"Волосы — это не декорация, а часть нашей личности", — отметил стилист Хуан Диего Тео.
Поэтому этой зимой главными будут пять направлений — от классики до смелого эксперимента.
Каре, или боб, — вечный хит. Эту стрижку невозможно назвать устаревшей: она постоянно меняется, но сохраняет свою элегантность и простоту. Классическая длина — до линии челюсти, но современные интерпретации включают и удлинённые, и укороченные варианты.
Боб подходит почти всем, но особенно гармонично смотрится на овальных и вытянутых лицах. Его можно адаптировать под разный стиль:
Такую стрижку легко укладывать и менять: sleek-гладкость с блеском — для офиса, лёгкие волны — для вечернего выхода. Универсальность делает боб идеальным решением для занятых женщин, которым важно выглядеть ухоженно без лишних усилий.
Для тех, кто не хочет прощаться с длиной, но мечтает добавить объём и движение, подойдёт стрижка бабочка (butterfly cut). Она состоит из нескольких уровней, словно "крыльев", которые плавно обрамляют лицо и создают эффект воздушности.
Эта техника даёт волосам динамику и текстуру, а передние пряди работают как естественный хайлайт — освежают черты лица и делают взгляд мягче. Особенно эффектно butterfly cut смотрится на густых, тяжёлых волосах: слои визуально облегчают их, придавая лёгкость и подвижность.
Совет стилистов: сочетайте стрижку с лёгкой укладкой феном или брашингом, направляя пряди от лица. Так вы подчеркнёте форму и придадите волосам естественный объём.
Пикси — выбор тех, кто не боится перемен. Эта короткая стрижка символизирует свободу, энергию и уверенность в себе. Несмотря на минимальную длину, пикси даёт массу возможностей для экспериментов: можно оставить мягкие удлинённые пряди у лица или сделать более графичный вариант.
Главный плюс — удобство. Волосы быстро сушатся, укладка занимает несколько минут, а образ всегда выглядит свежим. Пикси идёт женщинам с выразительными чертами и тонкими черепными линиями — она открывает шею и акцентирует внимание на глазах.
"Короткая стрижка — это не отказ от женственности, а её новое прочтение", — считает парикмахер Хуан Диего Тео.
Mixie — это гибрид двух популярных форм: mullet и pixie. У него короткий затылок, но более длинные передние и боковые пряди. Такая комбинация создаёт эффект небрежной элегантности.
Эта стрижка универсальна: она подходит как для прямых, так и для волнистых волос. Mixie особенно хорош для тех, кто хочет попробовать короткую длину, но не готов к радикальным изменениям.
При правильной укладке mixie легко адаптируется под стиль:
Mixie добавляет характер и отлично подчёркивает индивидуальность.
Когда-то "муллет" считался смелым и даже вызывающим, но сегодня эта стрижка снова в моде — в обновлённом виде. Её отличают удлинённые пряди на затылке и короткая макушка, создающая контраст и визуальную динамику.
Современные версии мягче и женственнее, чем классические: меньше резких линий, больше плавных переходов. Mullet идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть оригинально, но без эксцентричности.
Такую стрижку выбирают звёзды, модели и креативные профессионалы — люди, которым важно подчеркнуть свой стиль. Главное правило — аккуратный переход между длинами, чтобы сохранить баланс между дерзостью и изяществом.
|Стрижка
|Длина
|Подходит для типа лица
|Стиль
|Уход
|Боб
|Средняя
|Овальное, вытянутое
|Классика, элегантность
|Минимальный
|Butterfly cut
|Длинная
|Круглое, квадратное
|Объём, движение
|Средний
|Пикси
|Короткая
|Треугольное, овальное
|Смело, женственно
|Лёгкий
|Mixie
|Короткая-средняя
|Любое
|Модерн, небрежность
|Средний
|Mullet
|Средняя-длинная
|Овальное, прямоугольное
|Ретро, индивидуальность
|Умеренный
Определите форму лица — это основа выбора стрижки.
Учтите структуру волос: тонкие требуют объёма, густые — облегчения.
Оцените свой образ жизни: если нет времени на ежедневную укладку, выбирайте лёгкие варианты вроде боба.
Не бойтесь пробовать многослойные решения — они универсальны и молодят.
Доверьтесь мастеру: профессионал адаптирует модную тенденцию под вас.
Ошибка: выбор слишком короткой стрижки без учёта формы лица.
Последствие: черты становятся резкими, образ теряет мягкость.
Альтернатива: вариант mixie — коротко, но с плавными линиями.
Ошибка: попытка сохранить длину при тонких волосах.
Последствие: причёска выглядит плоско.
Альтернатива: butterfly cut с многоуровневыми слоями.
Ошибка: частая термоукладка.
Последствие: ломкость и сухость.
Альтернатива: использовать термозащиту и несмываемые сыворотки.
Если вы не готовы к ножницам, обновите образ окрашиванием. Попробуйте лёгкие техники — balayage или bronde: они добавляют глубину и игру света, сохраняя естественность. Можно также сменить пробор, добавить чёлку-занавеску или слегка подстричь кончики для обновления формы.
|Тип стрижки
|Плюсы
|Минусы
|Боб
|Простая укладка, подходит всем
|Требует регулярной корректировки
|Butterfly cut
|Придаёт объём
|Сложнее в укладке
|Пикси
|Минимум ухода
|Не всем подходит по форме лица
|Mixie
|Современно, универсально
|Нужна укладка каждый день
|Mullet
|Яркий образ
|Требует смелости и уверенности
Как выбрать стрижку по форме лица?
Определите пропорции в зеркале: овальное лицо — универсальное, круглому подойдёт удлинённый боб, квадратному — мягкие слои.
Сколько стоит актуальная стрижка в салоне?
В среднем от 2500 до 7000 рублей в зависимости от региона и длины волос.
Что лучше — боб или butterfly cut?
Если вы любите простоту и минимум укладки, выбирайте боб. Для длинных и густых волос больше подойдёт butterfly cut.
Впервые слово bob появилось в британской прессе в 1915 году.
Butterfly cut получила популярность после TikTok-тренда 2023 года.
Mixie вошла в десятку самых востребованных стрижек в Европе в 2024 году.
