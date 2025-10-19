Кожа засыпает — чтобы проснуться новой: корейский ритуал ночного сияния работает, пока вы спите

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:29
Моя семья » Красота и стиль

Ночь — это особое время, когда кожа наконец-то может отдохнуть, восстановиться и обновиться после дневного стресса. Пока мы спим, в клетках активизируются процессы регенерации и выработки коллагена, благодаря чему утром лицо выглядит свежим и гладким. Корейские женщины превратили этот естественный механизм в настоящий ритуал красоты — K-Beauty Sleep. Его цель — не просто уход, а глубокое восстановление, которое делает кожу сияющей и упругой. Главный секрет — сочетание ночного ухода с лёгкой гимнастикой для лица, так называемой skin stretching - "растяжкой кожи".

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Как работает "ночное растяжение кожи"

Метод основан на мягких движениях и прикосновениях, которые усиливают эффект косметических средств и стимулируют микроциркуляцию. Это не массаж в привычном смысле, а скорее серия приёмов, которые помогают коже лучше впитывать активные вещества и одновременно расслабляют мышцы лица. Процедура проводится вечером, после очищения и нанесения средств ухода.

"Главное — не тянуть кожу, а помогать ей впитывать уход", — отмечает дерматолог Ким Со Ён.

Этап 1. Двойное очищение

Это обязательный шаг любого корейского ухода. Сначала используется гидрофильное масло или бальзам, который растворяет макияж, солнцезащитные фильтры и загрязнения. Затем — мягкий пенящийся гель или крем, чтобы удалить остатки и освежить кожу. Такой подход позволяет очистить поры, не нарушая естественный защитный барьер.

Чтобы не пересушить кожу, выбирайте средства с маслами жожоба, рисовыми экстрактами или аминокислотами.

Этап 2. Увлажняющий тонер

После очищения кожа готова впитывать активные вещества. На этом этапе используется увлажняющий тонер с гиалуроновой кислотой, алоэ вера или зелёным чаем. Наносить его лучше не ватным диском, а кончиками пальцев — мягко похлопывая по коже. Это стимулирует кровообращение и помогает вернуть лицу естественное сияние.

Совет от кореянок: делайте это в течение 30-40 секунд, пока тонер полностью не впитается.

Этап 3. Эссенция — сердце ритуала

Эссенция — один из самых важных шагов в K-beauty. Это легкая жидкость, богатая питательными веществами, которая проникает глубже, чем крем или сыворотка. Она усиливает увлажнение и помогает коже удерживать влагу всю ночь.

Попробуйте формулы с ферментированными экстрактами риса, улиточным муцином или ниацинамидом — они способствуют обновлению клеток и осветляют тон лица.

Этап 4. Сыворотка для ночного восстановления

После эссенции наносится сыворотка с активными ингредиентами — пептидами, ретинолом или витамином С. Этот этап направлен на решение конкретных задач: борьбу с морщинами, пигментацией или тусклым цветом лица.

Во время нанесения выполняйте лёгкие растягивающие движения:

  • от центра лица к вискам;
  • от подбородка вверх к скулам;
  • по лбу — от переносицы к вискам.

Такая "растяжка" помогает мышцам расслабиться, а коже — впитать максимум пользы.

Этап 5. Крем или ночная маска

Завершающий слой — ночной крем или sleeping pack, плотная маска, которая работает всю ночь. Она запечатывает влагу, предотвращает обезвоживание и формирует на коже тонкую защитную вуаль.

Лучше выбирать средства с керамидами, центеллой азиатской или экстрактом лотоса. Эти компоненты способствуют регенерации и успокаивают кожу.

"Ночная маска — как одеяло для лица: она удерживает всё, что вы нанесли до неё", — говорит косметолог Ли Мин Чжу.

Советы шаг за шагом

  1. Делайте ритуал минимум за час до сна, чтобы средства успели впитаться.

  2. Меняйте текстуры по сезону: летом — лёгкие, зимой — более плотные.

  3. Используйте наволочку из шёлка — она не впитывает крем и снижает трение.

  4. Не забывайте про губы и шею: им тоже нужен уход.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пропуск очищения.
    Последствие: забитые поры, тусклая кожа.
    Альтернатива: двухэтапное очищение с маслом и гелем.

  • Ошибка: нанесение слишком большого количества средств.
    Последствие: жирный блеск и закупоренные поры.
    Альтернатива: правило "меньше, но качественнее" — 3-4 слоя лёгких текстур.

  • Ошибка: сон на хлопковой наволочке.
    Последствие: потеря влаги и микротрения.
    Альтернатива: шёлковая или сатиновая наволочка.

А что если нет времени

Если вы устали и хотите упростить уход, замените весь ритуал на два шага: мягкое очищение и ночную маску. Современные корейские средства объединяют сразу несколько функций, поэтому кожа всё равно получит питание и защиту.

Плюсы и минусы K-Beauty Sleep

Плюсы Минусы
Глубокое увлажнение Требует времени и регулярности
Увеличивает упругость кожи Может быть дорогим, если использовать премиум-продукты
Расслабляет и улучшает сон Не все ингредиенты подходят чувствительной коже

FAQ

Как часто делать K-Beauty Sleep?
Достаточно 3-4 раз в неделю. В другие дни можно ограничиться базовым уходом.

Сколько стоит такой ритуал?
Всё зависит от брендов: базовый набор можно собрать за 3-5 тысяч рублей, премиум-уход — от 10 тысяч и выше.

Что лучше: ночной крем или маска?
Маска действует интенсивнее, но крем подходит для ежедневного применения.

Мифы и правда

  • Миф: корейский уход — это десятки шагов.
    Правда: достаточно 4-5, если подобрать средства по типу кожи.
  • Миф: эссенция — лишний продукт.
    Правда: именно она усиливает действие сыворотки.
  • Миф: только дорогие средства дают эффект.
    Правда: главное — регулярность и качественное очищение.

3 интересных факта

  1. Термин "beauty sleep" впервые появился в Европе XVII века.

  2. Корейские косметологи считают, что лучшее время для восстановления кожи — с 22:00 до 2:00 ночи.

  3. В Корее существует отдельный праздник красоты — День сияющей кожи, отмечаемый весной.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
