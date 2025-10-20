Больше не про аккуратность: тренды маникюра 2026 обещают шок, стиль и немного безумия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Маникюр 2026 года больше не про скромный нюд и универсальный френч. Он стал частью визуальной идентичности, способом заявить о себе и буквально "надеть" искусство на кончики пальцев. Грядущие тренды сочетают глянец и металл, дерзость и лаконичность, эстетику прошлого и футуристический блеск.

Маникюр с пирсингом и шипами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маникюр с пирсингом и шипами

Эстетика будущего: что диктует 2026 год

Индустрия красоты окончательно избавилась от догмы "незаметного маникюра". На смену бежевым тонам и минимализму пришли эксперименты с формой, текстурой и даже звуком — пирсинг на ногтях звенит при каждом движении.

Разберём ключевые тренды, которые будут определять стиль рук в 2026 году.

Эмалированные ногти

Этот тренд вдохновлён керамикой премиум-класса и винтажной посудой. Покрытие напоминает глазурь: плотное, глянцевое, идеально гладкое. Цветовая палитра насыщенная и "глубокая" — кобальтовый, мшисто-зелёный, кремово-белый, графитовый.

Главная идея — эффект "выпечки" и блеска, будто ногти прошли обжиг. Матовые текстуры уступают место стеклянному глянцу.

Лучше всего смотрятся на ногтях овальной или миндалевидной формы - она усиливает ощущение утончённости.

Пирсинг и камни

В 2026 году украшения перекочевали с ушей на ногти. Кольца, цепочки и мини-серьги закрепляются прямо на пластине — аккуратно, но заметно.

Такой маникюр требует мастерства: важно рассчитать вес украшений, чтобы не повредить ноготь. Чаще пирсинг сочетают с нейтральной или тёмной базой - чёрной, молочной, бежевой.

Люксовые оттенки

После эпохи пастели и неона мода возвращается к глубоким "дорогим" цветам:

  • изумруд,
  • графит,
  • бордо,
  • тёмный шоколад,
  • серо-зелёный оливковый.

Эти оттенки ассоциируются с кожей, текстилем и вечерним светом бутиков. Они не требуют рисунков или блёсток — работают сами по себе, особенно на ухоженных руках.

Совет: делайте регулярный уход за кутикулой — на неухоженных руках тёмные лаки выглядят неряшливо.

Ногти в горошек

Принт в горох возвращается, но в новом прочтении. Это не милый ретро-мотив, а графичный акцент.

Комбинации — самые разные:

  • чёрный на бежевом,
  • белый на бордо,
  • розовый с оранжевым,
  • синий с жёлтым.

Горошек придаёт образу лёгкость и юмор, делая даже строгий костюм чуть ироничнее.

Оригинальный френч

Классический белый френч уходит в прошлое. На его месте — игра линий и цвета: двойные контуры, "улыбка" у кутикулы, асимметрия, металлические вставки, контрастные оттенки.

Главное правило — индивидуальность. Если маникюр можно описать как "обычный французский", значит, вы не попали в тренд.

Кошачий глаз

Магнитные лаки возвращаются, но в усовершенствованном виде. Теперь они создают настоящий 3D-эффект с глубиной и движением света.

Популярные оттенки:

  • сапфировый,
  • изумрудный,
  • фиолетовый,
  • чёрный с перламутром.

Современный "кошачий глаз" выглядит дорого и мистично — словно светится изнутри.

Абстракция и футуризм

Маникюр превращается в арт-объект. Геометрия, хаотичные линии, металлические вставки, космические разводы и элементы киберпанка становятся нормой.

Такой дизайн отсылает к стилю арт-деко, сюрреализма и sci-fi, напоминает картины Кандинского или кадры из фильмов о будущем. Он требует уверенности и чувства меры, но смотрится по-настоящему авангардно.

Серебряные ногти

Металлик вытесняет золото. Серебро, платина и хром — главные тона 2026 года. Они прекрасно работают в минималистичных решениях:

  • тонкая серебряная линия,
  • один акцентный ноготь,
  • переход от матового серого к глянцевому металлу.

Такой маникюр выглядит современно и сдержанно, подчёркивая качество покрытия и форму ногтя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Избыток декора перегруженный вид 1-2 акцента, остальные ногти нейтральные
Неровный глянец при "эмалированном" покрытии эффект небрежности использование верхнего слоя с UV-защитой
Пирсинг без укрепления пластины ломкость ногтя армирование и лёгкие украшения
Несовместимые фактуры (мат+металл) диссонанс сочетание в одной гамме: блеск + сатин

Три интересных факта

  • Первые эксперименты с пирсингом на ногтях начались ещё в 1990-х, но стали мейнстримом только в 2020-х благодаря K-pop и TikTok.
  • Эффект "эмали" вдохновлён керамическими покрытиями Dior и Hermès — нейл-индустрия просто подхватила идею.
  • "Кошачий глаз" используют даже в 3D-печати для создания иллюзии глубины — технологии из nail-дизайна применяются в промышленном дизайне.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
