Больше не про аккуратность: тренды маникюра 2026 обещают шок, стиль и немного безумия

Маникюр 2026 года больше не про скромный нюд и универсальный френч. Он стал частью визуальной идентичности, способом заявить о себе и буквально "надеть" искусство на кончики пальцев. Грядущие тренды сочетают глянец и металл, дерзость и лаконичность, эстетику прошлого и футуристический блеск.
Индустрия красоты окончательно избавилась от догмы "незаметного маникюра". На смену бежевым тонам и минимализму пришли эксперименты с формой, текстурой и даже звуком — пирсинг на ногтях звенит при каждом движении.
Разберём ключевые тренды, которые будут определять стиль рук в 2026 году.
Этот тренд вдохновлён керамикой премиум-класса и винтажной посудой. Покрытие напоминает глазурь: плотное, глянцевое, идеально гладкое. Цветовая палитра насыщенная и "глубокая" — кобальтовый, мшисто-зелёный, кремово-белый, графитовый.
Главная идея — эффект "выпечки" и блеска, будто ногти прошли обжиг. Матовые текстуры уступают место стеклянному глянцу.
Лучше всего смотрятся на ногтях овальной или миндалевидной формы - она усиливает ощущение утончённости.
В 2026 году украшения перекочевали с ушей на ногти. Кольца, цепочки и мини-серьги закрепляются прямо на пластине — аккуратно, но заметно.
Такой маникюр требует мастерства: важно рассчитать вес украшений, чтобы не повредить ноготь. Чаще пирсинг сочетают с нейтральной или тёмной базой - чёрной, молочной, бежевой.
После эпохи пастели и неона мода возвращается к глубоким "дорогим" цветам:
Эти оттенки ассоциируются с кожей, текстилем и вечерним светом бутиков. Они не требуют рисунков или блёсток — работают сами по себе, особенно на ухоженных руках.
Совет: делайте регулярный уход за кутикулой — на неухоженных руках тёмные лаки выглядят неряшливо.
Принт в горох возвращается, но в новом прочтении. Это не милый ретро-мотив, а графичный акцент.
Комбинации — самые разные:
Горошек придаёт образу лёгкость и юмор, делая даже строгий костюм чуть ироничнее.
Классический белый френч уходит в прошлое. На его месте — игра линий и цвета: двойные контуры, "улыбка" у кутикулы, асимметрия, металлические вставки, контрастные оттенки.
Главное правило — индивидуальность. Если маникюр можно описать как "обычный французский", значит, вы не попали в тренд.
Магнитные лаки возвращаются, но в усовершенствованном виде. Теперь они создают настоящий 3D-эффект с глубиной и движением света.
Популярные оттенки:
Современный "кошачий глаз" выглядит дорого и мистично — словно светится изнутри.
Маникюр превращается в арт-объект. Геометрия, хаотичные линии, металлические вставки, космические разводы и элементы киберпанка становятся нормой.
Такой дизайн отсылает к стилю арт-деко, сюрреализма и sci-fi, напоминает картины Кандинского или кадры из фильмов о будущем. Он требует уверенности и чувства меры, но смотрится по-настоящему авангардно.
Металлик вытесняет золото. Серебро, платина и хром — главные тона 2026 года. Они прекрасно работают в минималистичных решениях:
Такой маникюр выглядит современно и сдержанно, подчёркивая качество покрытия и форму ногтя.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Избыток декора
|перегруженный вид
|1-2 акцента, остальные ногти нейтральные
|Неровный глянец при "эмалированном" покрытии
|эффект небрежности
|использование верхнего слоя с UV-защитой
|Пирсинг без укрепления пластины
|ломкость ногтя
|армирование и лёгкие украшения
|Несовместимые фактуры (мат+металл)
|диссонанс
|сочетание в одной гамме: блеск + сатин
