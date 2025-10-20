Лень как стиль жизни: как носить самый комфортный летний тренд этой осенью

Осенью 2025 года бельевой стиль не собирается уступать место более строгим трендам. Пижамные брюки — символ расслабленного шика и комфорта — уверенно переходят из летних гардеробов в осенние. В эпоху lazy luxury они становятся не просто данью моде, а формой самовыражения: комфортно, стильно и без лишнего пафоса.
Изначально этот элемент пришёл из домашней одежды, но мода давно стерла границы между "домом" и "улицей". В 2025 году пижамные брюки окончательно закрепились в уличных образах, сочетаясь с трикотажем, пальто и массивной обувью. Осенью дизайнеры предлагают адаптировать их под новые погодные реалии — с плотными тканями, многослойностью и мягкой цветовой палитрой.
Осенью на смену тонкому шёлку и вискозе приходят хлопковые и фланелевые варианты. Они мягкие, плотные и держат форму. В моде — светлые и пастельные оттенки, а также классическая полоска и клетка. Такие брюки хорошо смотрятся в оверсайз-крое и с завышенной талией, создавая расслабленный, но аккуратный силуэт.
Популярные принты:
Самая простая и универсальная формула — пижамные брюки + свитер оверсайз. Объёмный верх создаёт баланс со свободным низом, формируя комфортный и визуально вытянутый силуэт. Дополните образ шерстяными носками и лоферами — получится уютный городской вариант на каждый день.
Многослойность — спасение для осенней погоды и главный инструмент стилизации. Наденьте базовую футболку или лонгслив, сверху — кардиган, рубашку или жакет. Если температура падает, добавьте жилет или куртку. Такая комбинация не только сохраняет тепло, но и создаёт глубину образа.
Пример: хлопковые брюки в клетку + белый лонгслив + бежевый кардиган + пальто из шерсти.
Для тех, кто любит экспериментировать, идеален укороченный тренч или пальто средней длины. Под низ — однотонный лонгслив или джемпер, а обувь может быть разной: от грубых ботинок и челси до ботильонов или классических кедов. Контраст тканей создаёт элегантный, но расслабленный образ.
Кто сказал, что пижамные брюки нельзя вписать в офисный дресс-код? Выберите модель без яркого принта, наденьте белую рубашку и структурный жакет. Лодочки или лоферы сделают комплект утончённым, а мягкая посадка брюк добавит комфорта. Это отличный вариант для креативных офисов и smart casual.
Если хочется максимального уюта — сочетайте пижамные брюки с худи, свитшотами или спортивными куртками. Особенно эффектно смотрятся светлые оттенки: молочный, серый, голубой, лавандовый. При желании добавьте контраст — принтованные брюки и однотонный верх.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Слишком лёгкая ткань
|выглядит неуместно в осеннем образе
|выбирайте плотный хлопок или фланель
|Комбинация без структуры
|образ теряет форму
|добавьте жакет или пальто
|Слишком домашняя обувь
|эффект "пижамы"
|выбирайте лоферы, ботильоны или челси
|Сложные принты с кружевом
|перегрузка образа
|акцент на одном элементе — либо фактура, либо узор
Чтобы пижамные брюки выглядели как элемент продуманного образа, добавьте контрастные детали:
Такие акценты делают образ цельным и подчёркивают баланс между расслабленностью и стилем.
|Плюсы
|Минусы
|Комфорт и свобода движения
|требуют аккуратной стилизации
|Универсальность (день и вечер)
|не сочетаются с жёсткими тканями
|Возможность многослойности
|могут выглядеть небрежно без аксессуаров
В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.