Лень как стиль жизни: как носить самый комфортный летний тренд этой осенью

Осенью 2025 года бельевой стиль не собирается уступать место более строгим трендам. Пижамные брюки — символ расслабленного шика и комфорта — уверенно переходят из летних гардеробов в осенние. В эпоху lazy luxury они становятся не просто данью моде, а формой самовыражения: комфортно, стильно и без лишнего пафоса.

Почему пижамные брюки остаются в тренде

Изначально этот элемент пришёл из домашней одежды, но мода давно стерла границы между "домом" и "улицей". В 2025 году пижамные брюки окончательно закрепились в уличных образах, сочетаясь с трикотажем, пальто и массивной обувью. Осенью дизайнеры предлагают адаптировать их под новые погодные реалии — с плотными тканями, многослойностью и мягкой цветовой палитрой.

Какие модели актуальны осенью

Осенью на смену тонкому шёлку и вискозе приходят хлопковые и фланелевые варианты. Они мягкие, плотные и держат форму. В моде — светлые и пастельные оттенки, а также классическая полоска и клетка. Такие брюки хорошо смотрятся в оверсайз-крое и с завышенной талией, создавая расслабленный, но аккуратный силуэт.

Популярные принты:

неброская вертикальная полоска;

крупная клетка;

монохромные пастельные тона (молочный, лавандовый, голубой).

Как носить пижамные брюки в октябре

С объемным трикотажем

Самая простая и универсальная формула — пижамные брюки + свитер оверсайз. Объёмный верх создаёт баланс со свободным низом, формируя комфортный и визуально вытянутый силуэт. Дополните образ шерстяными носками и лоферами — получится уютный городской вариант на каждый день.

Многослойность для прохлады

Многослойность — спасение для осенней погоды и главный инструмент стилизации. Наденьте базовую футболку или лонгслив, сверху — кардиган, рубашку или жакет. Если температура падает, добавьте жилет или куртку. Такая комбинация не только сохраняет тепло, но и создаёт глубину образа.

Пример: хлопковые брюки в клетку + белый лонгслив + бежевый кардиган + пальто из шерсти.

С тренчем или пальто

Для тех, кто любит экспериментировать, идеален укороченный тренч или пальто средней длины. Под низ — однотонный лонгслив или джемпер, а обувь может быть разной: от грубых ботинок и челси до ботильонов или классических кедов. Контраст тканей создаёт элегантный, но расслабленный образ.

В деловом стиле

Кто сказал, что пижамные брюки нельзя вписать в офисный дресс-код? Выберите модель без яркого принта, наденьте белую рубашку и структурный жакет. Лодочки или лоферы сделают комплект утончённым, а мягкая посадка брюк добавит комфорта. Это отличный вариант для креативных офисов и smart casual.

В расслабленном спортивном стиле

Если хочется максимального уюта — сочетайте пижамные брюки с худи, свитшотами или спортивными куртками. Особенно эффектно смотрятся светлые оттенки: молочный, серый, голубой, лавандовый. При желании добавьте контраст — принтованные брюки и однотонный верх.

Ошибка Последствие Альтернатива Слишком лёгкая ткань выглядит неуместно в осеннем образе выбирайте плотный хлопок или фланель Комбинация без структуры образ теряет форму добавьте жакет или пальто Слишком домашняя обувь эффект "пижамы" выбирайте лоферы, ботильоны или челси Сложные принты с кружевом перегрузка образа акцент на одном элементе — либо фактура, либо узор

Аксессуары, которые работают

Чтобы пижамные брюки выглядели как элемент продуманного образа, добавьте контрастные детали:

крупные золотые серьги или кольца;

очки в геометричной оправе;

объёмная кожаная сумка;

шарф или косынка на талию.

Такие акценты делают образ цельным и подчёркивают баланс между расслабленностью и стилем.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Комфорт и свобода движения требуют аккуратной стилизации Универсальность (день и вечер) не сочетаются с жёсткими тканями Возможность многослойности могут выглядеть небрежно без аксессуаров

Мифы и правда

Правда: при правильной стилизации они становятся частью городского гардероба.

Правда: строгий жакет и каблуки придают им деловой акцент.

Правда: пастель и клетка визуально освежают и создают мягкий акцент в образе.

Три интересных факта

Пижамный стиль появился в Европе ещё в XIX веке, когда восточные халаты вошли в моду среди аристократов.

Coco Chanel первой вывела пижамный костюм "в свет" — в 1920-е он стал символом женской свободы.

В 2020-е годы тренд на "домашний комфорт" усилился из-за пандемии, закрепив пижамные брюки в повседневной моде.