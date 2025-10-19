Барьер под защитой: как восстановить кожу после зимнего стресса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:36
Моя семья » Красота и стиль

После зимы кожа будто устала — становится тусклой, чувствительной, может шелушиться и плохо реагировать даже на привычные средства. Низкие температуры, сухой воздух и перепады между улицей и помещением истончают защитный барьер. Чтобы вернуть коже комфорт и сияние, важно не просто увлажнить её, а восстановить липидный слой — ту самую тонкую плёнку, которая удерживает влагу и защищает от внешней среды.

Крем под глаза
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Крем под глаза

Что происходит с кожей зимой

Зимой кожа работает в режиме выживания. Из-за холода и сухого воздуха сальные железы вырабатывают меньше себума, а нагреватели и кондиционеры дополнительно обезвоживают. Барьерный слой истончается, роговые чешуйки накапливаются, а вода испаряется быстрее, чем восполняется. Результат — стянутость, раздражение, покраснение. Даже жирная кожа зимой может ощущать сухость и дискомфорт.

«После зимы кожа нуждается не в агрессивном обновлении, а в мягком восстановлении и укреплении её собственного барьера», — объясняет дерматолог Наталья Костина.

Почему важен барьерный слой

Барьер кожи состоит из липидов, керамидов и натурального увлажняющего фактора (NMF). Он удерживает влагу и препятствует проникновению раздражающих веществ. Когда этот слой нарушен, кожа теряет способность защищаться: появляется чувствительность, шелушение, воспаления. Задача весеннего ухода — не нагружать кожу активами, а вернуть ей устойчивость.

Как понять, что барьер повреждён

  • чувство стянутости после умывания;

  • покраснения, шелушение, зуд;

  • повышенная реакция на косметику;

  • тусклый, неровный тон;

  • ощущение «сухости изнутри».

Если вы замечаете хотя бы два признака — коже нужна перезагрузка.

Что помогает восстановить кожу после зимы

1. Мягкое очищение

Замените агрессивные гели и пенки на кремовые текстуры или масла. Поверхностно-активные вещества (ПАВы) должны быть мягкими — кокосовыми или аминокислотными. Утром можно ограничиться просто умыванием водой или мицеллярным лосьоном.

2. Увлажнение и питание

Главные ингредиенты для восстановления — керамиды, ниацинамид, сквалан, масла ши и жожоба. Они восполняют липидный слой и уменьшают трансэпидермальную потерю влаги.

3. Отказ от активов на время

Кислоты, ретиноиды и витамин C могут усиливать раздражение. Лучше дать коже «отдохнуть» 2–3 недели, оставив только базовый уход.

4. Барьерные кремы и маски

Используйте продукты с пометкой repairing, barrier support или restoring. Они создают тонкую плёнку, которая удерживает влагу и помогает восстановить микробиом.

5. SPF даже в пасмурные дни

Весеннее солнце активно, а ослабленная кожа особенно уязвима. Солнцезащита предотвращает пигментацию и преждевременное старение.

Таблица: компоненты, восстанавливающие барьер

Компонент Действие Где искать
Керамиды укрепляют липидный слой кремы и сыворотки для сухой и чувствительной кожи
Ниацинамид снижает чувствительность, выравнивает тон лёгкие сыворотки и кремы
Сквалан восстанавливает эластичность и удерживает влагу масла и кремы с питательной формулой
Пантенол заживляет и смягчает кремы и маски для восстановления
Гиалуроновая кислота удерживает воду в коже увлажняющие сыворотки
Масло ши, жожоба восполняют липиды, предотвращают шелушения ночные кремы и бальзамы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать пилинг сразу после зимы.
    → Последствие: кожа раздражается, появляются микротрещины.
    → Альтернатива: энзимный пилинг раз в неделю.

  • Ошибка: использовать кислоты, чтобы «разгладить» кожу.
    → Последствие: усугубление сухости и чувствительности.
    → Альтернатива: уход с ниацинамидом и керамидами.

  • Ошибка: наносить плотный питательный крем днём.
    → Последствие: жирный блеск и закупоренные поры.
    → Альтернатива: лёгкий увлажняющий гель утром, питательный крем — вечером.

Советы шаг за шагом: программа восстановления

  1. Очищение: утром — только вода или мягкий гель; вечером — молочко или гидрофильное масло.

  2. Тонизация: без спирта и кислот, с пантенолом или алоэ.

  3. Сыворотка: с гиалуроновой кислотой и ниацинамидом для увлажнения.

  4. Крем: с керамидами, скваланом или маслами ши.

  5. Маска 2 раза в неделю: увлажняющая или барьерная.

  6. SPF 30+ ежедневно. Даже если солнце не яркое.

Мифы и правда

  • Миф: если кожа сухая, нужно больше крема.
    Правда: важна не плотность текстуры, а баланс увлажнения и липидов.

  • Миф: барьерный крем делает кожу «ленивой».
    Правда: он помогает восстановить естественные функции, а не заменяет их.

  • Миф: увлажнение и питание — одно и то же.
    Правда: увлажнение даёт воду, питание — липиды; коже нужно и то, и другое.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
