От Клеопатры до Кардашьян: челка снова захватывает мир, и сопротивляться бесполезно

Челка снова становится главным акцентом сезона. Осенью и зимой 2025 года именно она превращается в деталь, способную полностью изменить образ — добавить свежести, сделать лицо мягче и подчеркнуть глаза. Даже простая стрижка выглядит модно, если дополнить её правильной формой челки.
По словам креативного директора бренда Color Wow, стилиста Дома Сили, работающего с Ким Кардашьян и другими знаменитостями, этой осенью в тренде будут три основных варианта: прямая густая челка, короткая выше бровей и лёгкие челки-занавески.
"Сейчас в моде или очень длинные челки, почти закрывающие глаза, или, наоборот, ультракороткие, с характером", — отметил креативный директор Color Wow Дом Сили.
Челка — самый простой способ обновить причёску без кардинальных перемен. Она делает черты лица мягче, визуально омолаживает и добавляет индивидуальности.
Плотная, густая, ровная — прямая челка снова в моде. Она закрывает брови и почти касается глаз, делая взгляд выразительным и немного загадочным. Особенно хорошо смотрится у девушек с высоким лбом — визуально балансирует пропорции, подчёркивает скулы и придаёт лицу гармонию.
Современный вариант вдохновлён модой 90-х: челку слегка приоткрывают по центру, создавая естественный объём и лёгкий акцент на глаза.
Чтобы такая челка выглядела ухоженно, достаточно нанести каплю разглаживающего крема и пройтись по ней утюжком.
Мини-челка, или так называемые короткие "micro" челки, — выбор для смелых. Она заканчивается чуть выше бровей и делает образ дерзким и запоминающимся. Такая форма зрительно вытягивает лицо, делает его более утончённым, подчёркивает лоб и брови.
Однако короткая челка подходит не всем. При квадратной или угловатой форме лица она может усилить жёсткость черт. Поэтому стоит подобрать оптимальную длину вместе с мастером.
Такая челка особенно эффектно смотрится с короткими стрижками — пикси или каре, а также с ярким макияжем глаз.
"Короткая челка — это не просто тренд, это способ заявить о себе", — подчеркнул Дом Сили.
Самая универсальная и романтичная форма. Челка-занавеска делится на две пряди и мягко обрамляет лицо. Это идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать челку, но не готов к радикальным переменам.
Такая форма придаёт естественность и лёгкость, подходит для любого типа лица и сочетается с любыми волосами — от прямых до вьющихся, от тонких до густых.
Главное преимущество — минимальный уход. Достаточно слегка подсушить феном, используя круглую щётку, и пряди сами лягут красиво. Эта челка отлично смотрится с лёгкими локонами, а также с гладкой укладкой.
По форме лица:
круглое лицо — подойдёт длинная челка-занавеска;
овальное — любая форма;
квадратное — лёгкая асимметричная челка.
По типу волос:
густые волосы — плотная прямая челка;
По образу жизни:
Если после стрижки результат не радует — не паниковать. Можно заколоть челку ободком, заправить за уши, разделить на пробор или использовать фен и стайлер, чтобы уложить набок. Уже через пару недель пряди немного отрастут и будут ложиться естественнее.
Как понять, какая челка мне подойдёт?
Определите форму лица. Овальное — универсальное, для круглого лучше косая или длинная, для квадратного — мягкая и объёмная.
Как ухаживать за челкой?
Используйте сухой шампунь, щётку с натуральной щетиной и мини-утюжок для укладки.
Можно ли быстро отрастить челку?
Да. Делайте массаж кожи головы, наносите масла — касторовое или аргановое, и подравнивайте кончики каждые два месяца.
Первые челки носили ещё в Древнем Египте — их ввела в моду Клеопатра.
В 1960-х челка стала символом свободы и женской уверенности.
В соцсетях челка-занавеска остаётся одним из самых обсуждаемых трендов, набрав миллионы просмотров.
