От Клеопатры до Кардашьян: челка снова захватывает мир, и сопротивляться бесполезно

Челка снова становится главным акцентом сезона. Осенью и зимой 2025 года именно она превращается в деталь, способную полностью изменить образ — добавить свежести, сделать лицо мягче и подчеркнуть глаза. Даже простая стрижка выглядит модно, если дополнить её правильной формой челки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка со стрижкой с челкой

По словам креативного директора бренда Color Wow, стилиста Дома Сили, работающего с Ким Кардашьян и другими знаменитостями, этой осенью в тренде будут три основных варианта: прямая густая челка, короткая выше бровей и лёгкие челки-занавески.

"Сейчас в моде или очень длинные челки, почти закрывающие глаза, или, наоборот, ультракороткие, с характером", — отметил креативный директор Color Wow Дом Сили.

Челка — самый простой способ обновить причёску без кардинальных перемен. Она делает черты лица мягче, визуально омолаживает и добавляет индивидуальности.

1. Прямая челка

Плотная, густая, ровная — прямая челка снова в моде. Она закрывает брови и почти касается глаз, делая взгляд выразительным и немного загадочным. Особенно хорошо смотрится у девушек с высоким лбом — визуально балансирует пропорции, подчёркивает скулы и придаёт лицу гармонию.

Современный вариант вдохновлён модой 90-х: челку слегка приоткрывают по центру, создавая естественный объём и лёгкий акцент на глаза.

Чтобы такая челка выглядела ухоженно, достаточно нанести каплю разглаживающего крема и пройтись по ней утюжком.

2. Короткая челка выше бровей

Мини-челка, или так называемые короткие "micro" челки, — выбор для смелых. Она заканчивается чуть выше бровей и делает образ дерзким и запоминающимся. Такая форма зрительно вытягивает лицо, делает его более утончённым, подчёркивает лоб и брови.

Однако короткая челка подходит не всем. При квадратной или угловатой форме лица она может усилить жёсткость черт. Поэтому стоит подобрать оптимальную длину вместе с мастером.

Такая челка особенно эффектно смотрится с короткими стрижками — пикси или каре, а также с ярким макияжем глаз.

"Короткая челка — это не просто тренд, это способ заявить о себе", — подчеркнул Дом Сили.

3. Челка-занавеска

Самая универсальная и романтичная форма. Челка-занавеска делится на две пряди и мягко обрамляет лицо. Это идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать челку, но не готов к радикальным переменам.

Такая форма придаёт естественность и лёгкость, подходит для любого типа лица и сочетается с любыми волосами — от прямых до вьющихся, от тонких до густых.

Главное преимущество — минимальный уход. Достаточно слегка подсушить феном, используя круглую щётку, и пряди сами лягут красиво. Эта челка отлично смотрится с лёгкими локонами, а также с гладкой укладкой.

Как выбрать подходящую челку

По форме лица:

круглое лицо — подойдёт длинная челка-занавеска;

овальное — любая форма;

квадратное — лёгкая асимметричная челка.

По типу волос:

густые волосы — плотная прямая челка;

тонкие — воздушная и разреженная форма.

По образу жизни:

если нет времени на укладку — выбирайте естественные формы, которые не требуют постоянного ухода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: подстричь челку слишком коротко.

→ Последствие: неудачные пропорции, "детский" вид.

→ Альтернатива: мягкая челка-занавеска.

→ Последствие: быстро теряет свежесть, липнет к коже.

→ Альтернатива: лёгкая разреженная челка.

→ Последствие: теряет форму.

→ Альтернатива: корректировать каждые 4-6 недель.

А что если челка не подошла

Если после стрижки результат не радует — не паниковать. Можно заколоть челку ободком, заправить за уши, разделить на пробор или использовать фен и стайлер, чтобы уложить набок. Уже через пару недель пряди немного отрастут и будут ложиться естественнее.

Частые вопросы

Как понять, какая челка мне подойдёт?

Определите форму лица. Овальное — универсальное, для круглого лучше косая или длинная, для квадратного — мягкая и объёмная.

Как ухаживать за челкой?

Используйте сухой шампунь, щётку с натуральной щетиной и мини-утюжок для укладки.

Можно ли быстро отрастить челку?

Да. Делайте массаж кожи головы, наносите масла — касторовое или аргановое, и подравнивайте кончики каждые два месяца.

Мифы и правда

Миф: челка подходит только молодым.

Правда: грамотно подобранная форма украшает женщину любого возраста.

Правда: при нужной длине она наоборот вытягивает лицо.

Правда: достаточно пары минут утром с феном и щёткой.

Интересные факты

Первые челки носили ещё в Древнем Египте — их ввела в моду Клеопатра. В 1960-х челка стала символом свободы и женской уверенности. В соцсетях челка-занавеска остаётся одним из самых обсуждаемых трендов, набрав миллионы просмотров.