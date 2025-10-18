Кожа живёт по своим законам — и один из них — сезонность. Весной и осенью, когда температура, влажность и свет резко меняются, кожа словно перестраивает внутренний ритм. То, что работало летом или зимой, вдруг перестаёт давать результат: появляются сухость, тусклость, чувствительность. Эти переходные периоды — время «настройки» ухода, когда коже особенно нужна поддержка, мягкое обновление и защита от стрессов окружающей среды.
Кожа — живая система, реагирующая на любые изменения климата. Весной после холодов замедленные обменные процессы начинают активироваться, сосуды «просыпаются», а эпидермис требует обновления. Осенью наоборот — кожа теряет влагу после лета, истончённого солнцем барьера, и нуждается в восстановлении.
«Сезонный стресс кожи — это нормальная реакция на смену света, влажности и температуры. Главное — не бороться с ним, а помочь адаптироваться», — отмечает дерматолог Мария Орлова.
После зимы кожа чаще всего обезвожена, тусклая и чувствительная. Центры терморегуляции ещё не перестроились, поэтому сосуды реагируют на малейшие перепады температуры. В этот период важно восстановить баланс — мягко удалить ороговевшие клетки и вернуть влагу.
Что делать весной:
Перейти на лёгкие текстуры — гели, флюиды, сыворотки с гиалуроновой кислотой.
Добавить антиоксиданты (витамины C и E, экстракт зелёного чая) — они нейтрализуют последствия зимнего стресса.
Использовать мягкие энзимные пилинги — без кислот высокой концентрации.
Начать солнцезащиту: весеннее солнце активизирует пигментацию даже в пасмурные дни.
Весенний уход должен быть как перезапуск: лёгкий, увлажняющий, с акцентом на восстановление барьера и сияние.
После лета кожа истончена ультрафиолетом и обезвожена из-за жары и кондиционеров. Барьер ослаблен, и влага испаряется быстрее. Осенью уход становится плотнее и питательнее: кожа должна «накопить ресурс» перед холодами.
Что делать осенью:
Ввести средства с керамидами, маслами, ниацинамидом.
Увеличить ночное питание: кремы с липидами, скваланом, витаминами A и F.
Делать курс процедур восстановления — маски, сыворотки с пептидами, массаж.
Плавно подготовить кожу к холодам — уменьшить частоту пилингов, добавить защитные кремы.
|Параметр
|Весна
|Осень
|Главная цель
|обновление, увлажнение
|восстановление, питание
|Текстура средств
|лёгкая, водная
|плотная, кремовая
|Активные компоненты
|витамин C, гиалуроновая кислота, ферменты
|керамиды, масла, пептиды
|Процедуры
|мягкий пилинг, детокс-маски
|восстанавливающие маски, массаж
|Ошибка
|агрессивные кислоты
|лёгкий уход без защиты барьера
Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как Алла Пугачёва выстраивала систему власти на эстраде, защищая свой трон от возможных конкурентов.