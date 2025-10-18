Смена света, смена текстур: почему коже нужен разный уход в разное время года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кожа живёт по своим законам — и один из них — сезонность. Весной и осенью, когда температура, влажность и свет резко меняются, кожа словно перестраивает внутренний ритм. То, что работало летом или зимой, вдруг перестаёт давать результат: появляются сухость, тусклость, чувствительность. Эти переходные периоды — время «настройки» ухода, когда коже особенно нужна поддержка, мягкое обновление и защита от стрессов окружающей среды.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему кожа чувствует смену сезонов

Кожа — живая система, реагирующая на любые изменения климата. Весной после холодов замедленные обменные процессы начинают активироваться, сосуды «просыпаются», а эпидермис требует обновления. Осенью наоборот — кожа теряет влагу после лета, истончённого солнцем барьера, и нуждается в восстановлении.

«Сезонный стресс кожи — это нормальная реакция на смену света, влажности и температуры. Главное — не бороться с ним, а помочь адаптироваться», — отмечает дерматолог Мария Орлова.

Весной: пробуждение и мягкое обновление

После зимы кожа чаще всего обезвожена, тусклая и чувствительная. Центры терморегуляции ещё не перестроились, поэтому сосуды реагируют на малейшие перепады температуры. В этот период важно восстановить баланс — мягко удалить ороговевшие клетки и вернуть влагу.

Что делать весной:

  • Перейти на лёгкие текстуры — гели, флюиды, сыворотки с гиалуроновой кислотой.

  • Добавить антиоксиданты (витамины C и E, экстракт зелёного чая) — они нейтрализуют последствия зимнего стресса.

  • Использовать мягкие энзимные пилинги — без кислот высокой концентрации.

  • Начать солнцезащиту: весеннее солнце активизирует пигментацию даже в пасмурные дни.

Весенний уход должен быть как перезапуск: лёгкий, увлажняющий, с акцентом на восстановление барьера и сияние.

Осенью: восстановление и питание

После лета кожа истончена ультрафиолетом и обезвожена из-за жары и кондиционеров. Барьер ослаблен, и влага испаряется быстрее. Осенью уход становится плотнее и питательнее: кожа должна «накопить ресурс» перед холодами.

Что делать осенью:

  • Ввести средства с керамидами, маслами, ниацинамидом.

  • Увеличить ночное питание: кремы с липидами, скваланом, витаминами A и F.

  • Делать курс процедур восстановления — маски, сыворотки с пептидами, массаж.

  • Плавно подготовить кожу к холодам — уменьшить частоту пилингов, добавить защитные кремы.

Таблица: сезонные потребности кожи

Параметр Весна Осень
Главная цель обновление, увлажнение восстановление, питание
Текстура средств лёгкая, водная плотная, кремовая
Активные компоненты витамин C, гиалуроновая кислота, ферменты керамиды, масла, пептиды
Процедуры мягкий пилинг, детокс-маски восстанавливающие маски, массаж
Ошибка агрессивные кислоты лёгкий уход без защиты барьера
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
