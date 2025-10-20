Магия ткани против апельсиновой корки: как на самом деле работает антицеллюлитное бельё

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антицеллюлитные шорты и колготки обещают чудеса — гладкую кожу без массажей и салонов. Интернет пестрит рекламой "умных" тканей, которые будто бы способны убрать целлюлит просто при ношении. Но можно ли действительно распрощаться с "апельсиновой коркой", надев колготки за 30 евро, или это очередной маркетинговый миф?

Девушка на кровати
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на кровати

"Микромассаж ткани стимулирует лимфоток сильнее, чем простые поддерживающие колготки", — отметил ангиолог, флеболог и врач-косметолог Жан-Марк Шардонно.

Как устроено антицеллюлитное бельё

Современные антицеллюлитные шорты, колготки и леггинсы производят из косметического текстиля. Это не просто плотная ткань: её структура продумана до мелочей.
Главные особенности таких изделий:

Рельефное плетение и компрессионные зоны. Они создают эффект микромассажа, усиливая кровоток и лимфодренаж.
Капсулы с активными веществами. В микрогранулах содержатся кофеин, экстракты морских водорослей, масла ши, сафлора и другие увлажняющие компоненты. При трении о кожу они высвобождаются, питая и слегка тонизируя поверхность.
Ограниченный срок действия. После примерно 30 стирок микрокапсулы теряют активность, и ткань остаётся только как компрессионная.

Некоторые модели работают исключительно за счёт текстурированной поверхности без косметических добавок, создавая мягкий массажный эффект, пишет santemagazine.fr.

Визуальный эффект есть, но недолговечный

Ношение таких изделий действительно может временно улучшить внешний вид кожи. Микромассаж способствует выведению лишней жидкости и уменьшению отёков, из-за которых кожа кажется бугристой.
В исследовании 2023 года, опубликованном в Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, отмечалось снижение выраженности целлюлита у 18 женщин после четырёх недель ежедневного использования.

Однако, как подчеркнул доктор Шардонно, результат быстро исчезает после прекращения ношения.

"Как только прекращаешь его носить, отёки и целлюлит, как правило, быстро возвращаются", — добавил флеболог.

Измеримый, но минимальный результат

В среднем окружность бёдер уменьшается менее чем на 1,5 см — и то при условии ношения не менее восьми часов в день в течение трёх недель. Причём такие данные поступают в основном от производителей.
Учёные отмечают: в этих исследованиях отсутствует контрольная группа, а значит, нельзя исключить, что изменения связаны с физической активностью или питанием.

Когда антицеллюлитные шорты не помогут

Если целлюлит фиброзный и существует давно, никакие "чудо-леггинсы" не спасут. При этом типе проблемы коллагеновые волокна становятся плотными и сдавливают жировые клетки.

"Массажного эффекта недостаточно, чтобы разбить эти волокна. В таких случаях необходимо использовать аппараты или ручной массаж с пальпаторным валиком", — объяснила специалист по антивозрастным технологиям Валери Ледюк.

По её словам, одежда с микромассажем может быть полезна в случае поверхностного целлюлита — особенно у стройных женщин, где кожа теряет тонус, но не имеет выраженных жировых бугорков.

Сравнение: бельё против крема

Средство Принцип действия Эффект Недостатки
Антицеллюлитный крем Массаж при нанесении, активные компоненты (кофеин, ретинол) Улучшает микроциркуляцию, питает кожу Требует регулярного использования
Шорты и леггинсы Механическое давление и диффузия веществ через ткань Временное улучшение рельефа, лёгкий дренаж Эффект проходит после прекращения ношения
Совмещение обоих способов Крем + шорты Усиленное кровообращение и увлажнение Результат сохраняется только при системности

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: носить антицеллюлитные шорты, ожидая мгновенного похудения.
    Последствие: разочарование — жир не "сгорает" без движения.
    Альтернатива: использовать их как дополнение к спорту и уходу за кожей.

  • Ошибка: спать в моделирующем белье.
    Последствие: нарушение кровообращения и перегрев кожи.
    Альтернатива: надевать днём во время активности — прогулки, уборки, фитнеса.

  • Ошибка: игнорировать уход за кожей.
    Последствие: потеря эластичности, сухость.
    Альтернатива: использовать антицеллюлитный крем с массажем утром и вечером.

Как повысить эффективность

"Физическая активность повышает температуру кожи, улучшая кровообращение и проникновение активных ингредиентов", — уточнила доктор Ледюк.

Максимальный эффект от антицеллюлитных колготок достигается при движении. Ходьба, лёгкая тренировка или даже активная уборка активизируют лимфоток. А вот сидеть в них весь день или спать бессмысленно — циркуляция при этом почти не усиливается.

Исследование 2024 года с участием 18 женщин показало: у тех, кто носил пропитанные маслами и экстрактами водорослей леггинсы во время упражнений на беговой дорожке, кожа становилась более увлажнённой, а "апельсиновая корка" — менее заметной.

Что выбрать: шорты или леггинсы?

Выбор зависит от зоны проблемы:

  • Если целлюлит сосредоточен на ягодицах и верхней части бёдер, подойдут шорты — они незаметны под одеждой и комфортны летом.

  • Если неровности заметны на коленях или икроножных мышцах, лучше выбрать длинные леггинсы.

    "Они также, вероятно, лучше всего подходят для борьбы с целлюлитом, который тесно связан с отёками", — отметила доктор Ледюк.

Плюсы и минусы антицеллюлитных леггинсов и шортов

Плюсы Минусы
Визуально подтягивают кожу и силуэт Эффект временный
Улучшают лимфодренаж и циркуляцию Не воздействуют на глубокий целлюлит
Можно сочетать с кремом или спортом Активные вещества быстро теряют силу
Комфортны для повседневного ношения Требуют системности и движения

FAQ

Помогают ли антицеллюлитные леггинсы избавиться от жира?
Нет. Они не влияют на количество жировых клеток, только временно улучшают внешний вид кожи.

Можно ли носить их весь день?
Да, но с перерывами. Лучше использовать днём при активности и снимать ночью.

Как ухаживать за тканью с микрокапсулами?
Стирать при 30°C, не использовать отбеливатель и сушилку, чтобы сохранить свойства до 30 циклов стирки.

Стоят ли они своих денег?
Да, если воспринимать их как дополнение к уходу, а не замену спорту или массажу.

Мифы и правда

Миф: антицеллюлитные шорты "сжигают" жир.
Правда: они не разрушают жировые клетки, а лишь временно уменьшают отёк.

Миф: чем дольше носишь, тем лучше эффект.
Правда: кожа должна отдыхать, а длительная компрессия без движения бесполезна.

Миф: эти изделия заменяют массаж и крем.
Правда: максимальный результат достигается только в комплексе.

Интересные факты

• Первые антицеллюлитные колготки появились в Италии в 1990-х годах.
• Современные модели используют волокна с ионами меди и турмалина, усиливающими микроциркуляцию.
• В Японии существует одежда, стимулирующая кожу с помощью инфракрасного излучения, но её эффект также ограничен.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
