Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сливки, пенка и запечённая нежность: манная каша, которая перестала быть скучной
Джереми Стронг в восторге от сценария Социальной сети 2: что в нём такого особенного
Ипотечный манёвр: россияне используют аренду для сокращения срока кредита
Когда чужие руки пишут от имени любви: странный поворот истории Джигана и Самойловой
Прикус оказался виновником гайморита: как ротовое дыхание подрывает иммунитет
Подкормка по-деревенски: старый способ, который делает сливу щедрой и сладкой
Замок, который будто вырос из скалы: место под Веной, где оживает Средневековье
Морщины недовольства выдают вас с головой: простые шаги, чтобы вернуть спокойное лицо
4 минуты до формы мечты: всего одно упражнение — а результат как после часа фитнеса

Главное табу перед фитнесом: косметика, после которой кожа задыхается

5:50
Моя семья » Красота и стиль

Косметика для спортзала — это не про отдельную полку с баночками, а про понимание, как кожа ведет себя во время физической нагрузки. Пот, тепло, трение одежды и резкие перепады температуры — всё это влияет на её состояние. Чтобы сохранить чистоту, тонус и свежесть кожи, важно знать, какие средства стоит использовать до, во время и после тренировки, а от чего лучше отказаться.

Уход за кожей после тренировки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уход за кожей после тренировки

Почему спорт — стресс для кожи

Во время тренировки тело активно работает:

  • сосуды расширяются,

  • усиливается потоотделение,

  • повышается температура,

  • ускоряются обменные процессы.

Кожа в этот момент — орган терморегуляции. Через пот выводятся соли, токсины и продукты метаболизма. Если на лице в это время есть плотный крем, макияж или SPF с окклюзивной текстурой, то все эти процессы нарушаются. Возникает парниковый эффект: пот и себум не испаряются, а смешиваются с косметикой, закупоривая поры.

Результат — раздражения, прыщи и ощущение "грязной кожи", даже если вы только что умылись.

Что не стоит наносить перед фитнесом

Плотный увлажняющий крем или жирные текстуры

Крем создаёт плёнку, мешающую коже "дышать". Особенно опасно это в жарких залах — кожа перегревается, а пот не выходит.

Тональные средства и BB-кремы

Во время активного потоотделения макияж неизбежно "плывет", смешивается с потом и пылью. Это прямой путь к воспалениям и чёрным точкам.

Масла и окклюзивные сыворотки

Они усиливают перегрев и создают лишнюю нагрузку на кожу.

Что коже действительно нужно до тренировки

Мягкое очищение

Перед занятием умойтесь гелем или пенкой без сульфатов. Задача — убрать излишки себума и загрязнения, не пересушивая кожу.

Легкий тоник или спрей с pH 5.5

Он восстановит баланс и освежит лицо, особенно если тренировка проходит утром.

Легкий SPF (если тренируетесь при дневном свете)

Даже в зале ультрафиолет проникает через окна, поэтому используйте нежирный солнцезащитный крем с легкой текстурой, который быстро впитывается и не создаёт пленки.

Совет: если чувствуете сухость, нанесите вместо крема увлажняющий флюид или эмульсию на водной основе.

Уход за кожей после тренировки

После фитнеса кожа нуждается в восстановлении. Пот, бактерии и соли, оставшиеся на поверхности, должны быть тщательно, но мягко удалены.

Шаг 1. Очищение

  • Используйте гель или пенку без SLS, с экстрактом зелёного чая, ромашки или салициловой кислотой (если склонны к воспалениям).

  • Просто умыться водой недостаточно: пот содержит жирорастворимые соединения, которые не смываются без очищающего средства.

Шаг 2. Восстановление

  • Протри лицо увлажняющим тоником — он снимет раздражение и подготовит кожу к уходу.

  • Нанеси сыворотку с антиоксидантами (витамин C, ниацинамид, ресвератрол). Они нейтрализуют действие свободных радикалов, которые активно образуются во время физической нагрузки.

Шаг 3. Увлажнение

  • Заверши уход лёгким кремом или гелем с гиалуроновой кислотой и пантенолом — они удерживают влагу, снимают покраснение и ускоряют восстановление.

Не забывай про тело и волосы

Уход за телом

Кожа спины, груди и плеч испытывает трение от одежды и активное потоотделение — это частая причина воспалений.

  • После занятий обязательно прими душ.

  • Используй гели с цинком или мягкими кислотами (например, салициловой) — они предотвращают высыпания.

Уход за волосами

Во время тренировки кожа головы тоже активно потеет.

  • Если тренировки ежедневные, не мой голову шампунем каждый раз — это пересушивает кожу.

  • Промывай волосы водой или используй мягкий шампунь через тренировку.

  • Раз в неделю применяй шампунь глубокого очищения, чтобы удалить остатки пота и себума.

Совет: если используешь головную повязку или резинку, стирай её после каждой тренировки — в ней скапливаются бактерии.

Минимум косметики — максимум пользы

Вот как может выглядеть простая, но эффективная "косметичка для спортзала":

Этап Средство Зачем
До тренировки Мицеллярная вода или мягкий гель Очистить лицо
До тренировки Лёгкий тоник / спрей Освежить кожу
До тренировки SPF-флюид (по необходимости) Защита от УФ
После тренировки Гель для умывания Удалить пот и загрязнения
После тренировки Сыворотка с антиоксидантами Восстановить кожу
После тренировки Лёгкий крем / гель с гиалуроновой кислотой Увлажнение

Три золотых правила красоты в спортзале

  1. "Чистая кожа — счастливая кожа". Макияж и плотные кремы в зале — враги чистоты.

  2. Не переусердствуй с уходом. Перед тренировкой коже нужна свобода, после — питание.

  3. Гигиена — часть ухода. Полотенце, повязка, коврик и наушники должны быть чистыми.

Кожа — это такой же участник твоей тренировки, как мышцы и сердце. Чтобы она оставалась здоровой, важно не перегружать её лишней косметикой, а помочь восстановиться после нагрузки.
Главный принцип ухода во время спорта — минимум средств, максимум гигиены и восстановления.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Наука и техника
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
4 минуты до формы мечты: всего одно упражнение — а результат как после часа фитнеса
Селена Гомес нанесла ответный удар: вот что певица сказала о бренде Хейли Бибер
Мясо, сыр и кабачки в одном слое: запеканка, которая превращает ужин в праздник
Подстаканники устали от грязи и монет: одно простое решение перевернуло уборку
Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами
Кит, который потерял корону: кого теперь называют самым тяжёлым существом планеты
Витамины против токсинов: чем на самом деле опасен домашний борщ
Изабелла Росселлини о гневе Скорсезе: как ярость помогала режиссёру снимать шедевры
Открытие в медицине: секретная часть ДНК, вызывающая болезни, побеждена
США рискуют повторить 2019 год: шатдаун грозит миллионам американцев пустыми холодильниками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.