Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадили и забыли — худшее, что можно сделать с саженцем: культуры, которые не прощают
Картофель, от которого не оторвать взгляд: как вырастить синее чудо на грядке
Лобовая броня крепче, чем у Т-34: мышцы кора превращают тело в живой танк стабильности
Этот учёный предсказал будущее человечества. И оно вас ужаснет
Рождена для неба — влюбилась в дорогу: почему BMW всегда идёт против правил
Когда за окном дождь, а в доме пахнет клубникой: рецепт пирога, который согревает лучше пледа
Россия открывает двери: как программа переселения помогает репатриантам обрести новую жизнь
Вытираете пол, но убиваете технику: одна привычка сокращает жизнь холодильнику на годы
Вы перестанете бояться весов: как сбросить килограммы без диет и страданий

Вечерний образ с вау эффектом: приём, который используют стилисты звёзд

6:00
Моя семья » Красота и стиль

От модных подиумов до сериалов и красных дорожек — образ с "мокрыми" прядями снова стал символом дерзости и утончённости. В этом сезоне стилисты уверенно возвращают тренд, который объединяет простоту, блеск и чуть провокационное очарование.

Девушка с вечерним макияжем и причёской
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с вечерним макияжем и причёской

Почему эффект мокрых волос снова в моде

После успеха сериала "Лето, которым я преобразилась" внимание зрителей привлекла героиня Тейлор - она выбрала гладкую, блестящую укладку для свадьбы. Этот образ разделил мнения, но стал сигналом: "мокрые" волосы снова на пике.

На подиумах Лондона и Парижа стилисты показывают, что влажная текстура — не хаос, а тщательно выстроенная эстетика. Парикмахер Анна Кофон для показа Roksanda предложила два варианта: аккуратно зачесанные назад пряди и более естественную, слегка растрёпанную версию. Оба варианта подчёркивают черты лица и создают эффект утончённого блеска.

"Этот стиль создаёт ощущение лёгкости и силы одновременно", — отметила парикмахер Анна Кофон.

Сравнение: варианты укладки

Стиль Особенности Кому подходит
Гладкий назад Строгость, акцент на лице Для вечеров и деловых событий
Свободный блеск Естественные волны Для концертов, вечеринок
Мокрые концы Легкий акцент, без эффекта полного намокания Для повседневных образов
Глянцевая текстура с пробором Симметрия и минимализм Для фотосессий и подиумов

Как создать эффект мокрых волос дома

Чтобы результат выглядел естественно, важно не переусердствовать с влагой. Волосы должны быть слегка влажными — не мокрыми.

Советы шаг за шагом

  • Подготовка: вымойте волосы мягким шампунем и аккуратно промокните полотенцем.
  • Увлажнение: нанесите несмываемый кондиционер или питательную сыворотку.
  • Фиксация: распределите гель, мусс или крем по всей длине, начиная от корней.
  • Форма: зачешите волосы назад или на пробор, используя расчёску с широкими зубьями.
  • Блеск: для сияния нанесите немного масла или крема на кончики.
  • Финал: зафиксируйте лаком сильной фиксации, чтобы укладка держалась весь вечер.

"Секрет успеха в том, чтобы волосы выглядели влажными, но не липкими", — добавил стилист из L'Oréal Paris, Мигель Коста.

Как подобрать средства по типу волос

Каждая текстура требует своего подхода — именно от этого зависит, будет ли эффект выглядеть дорого и ухоженно.

Тонкие и прямые волосы

Лёгкие гели и морская соль придадут форму без утяжеления. Главное — не наносить слишком много средства, иначе волосы потеряют подвижность.

Волнистые волосы

Используйте сыворотку или крем для контроля пушистости. Эти продукты сохраняют мягкость волн и добавляют блеск.

Вьющиеся волосы

Идеальная комбинация — крем-активатор + гель с эластичной фиксацией. Так локоны сохранят форму и гибкость, не превращаясь в жёсткие "верёвки".

Плюсы и минусы эффекта мокрых волос

Преимущества Недостатки
Простота и скорость укладки Требует точного подбора средств
Универсальность — подходит для любых мероприятий Избыток продукта создаёт жирный блеск
Сочетается с любым макияжем На тонких волосах быстро теряет форму

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком много геля.
    Последствие: волосы выглядят грязными.
    Альтернатива: распределяйте средство по ладоням и наносите постепенно.

  • Ошибка: делать укладку на сухие волосы.
    Последствие: пряди ломаются, блеск теряется.
    Альтернатива: работайте с влажной основой.

  • Ошибка: не использовать термозащиту.
    Последствие: пересушивание кончиков.
    Альтернатива: перед сушкой распылите лёгкий спрей.

А что если…

А что если совместить "мокрый эффект" с аксессуарами? Ободки, металлические заколки или тонкие ленты придают образу изысканность. А если добавить немного масла на кончики, получится мягкий "глянец без геля".

FAQ

Можно ли сделать укладку без геля

Да, для лёгкого эффекта подойдёт масло или крем для волос средней фиксации.

Сколько держится эффект

При правильной фиксации — до 6-8 часов, в зависимости от влажности воздуха.

Можно ли повторно уложить волосы на следующий день

Лучше промыть голову — остатки геля делают пряди тусклыми.

Мифы и правда

  • Миф: эффект мокрых волос подходит только прямым волосам.
    Правда: волнистые и кудрявые текстуры придают стилю особую глубину.

  • Миф: такая укладка портит волосы.
    Правда: при использовании несмываемых кондиционеров и мягких гелей она защищает от сухости.

  • Миф: это только вечерний стиль.
    Правда: лёгкий вариант подойдёт и для дневных образов с акцентом на естественность.

3 интересных факта

  • Эффект мокрых волос впервые стал модным в 1983 году благодаря показу Thierry Mugler.
  • Бейонсе и Ким Кардашьян сделали этот стиль вирусным в начале 2010-х.
  • Современные стилисты используют для фиксации не гель, а комбинацию сыворотки и лака — так пряди остаются мягкими.

Исторический контекст

  • В 1990-х эффект мокрых волос стал символом минимализма и клубной эстетики.
  • В 2000-х его сочетали с блестками и ярким макияжем.
  • Сегодня он вернулся как знак уверенности и чистоты линий в моде.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Когда за окном дождь, а в доме пахнет клубникой: рецепт пирога, который согревает лучше пледа
Россия открывает двери: как программа переселения помогает репатриантам обрести новую жизнь
Вечерний образ с вау эффектом: приём, который используют стилисты звёзд
Вытираете пол, но убиваете технику: одна привычка сокращает жизнь холодильнику на годы
Вы перестанете бояться весов: как сбросить килограммы без диет и страданий
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Популярные добавки теряют эффективность — на смену омега-3 пришёл новый защитник иммунитета
Зеркало решило всё за них: новая мистическая мелодрама Сводишь с ума переворачивает реальность
Один приём — и лук сохранится до весны: перестаньте выбрасывать деньги на ветер
Хранили шины как всегда — и остались без сцепления: ошибка, которую совершают почти все автолюбители
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.