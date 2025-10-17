Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Этот немецкий город обходят стороной — а зря: он красивее Парижа и дешевле Берлина
Мышцы растут не от боли — вот почему ваши тренировки перестали работать
Разговор Путина и Трампа поставил под вопрос планы Киева: что изменилось за два часа
Мажем, пшикаем, а толку ноль: дезодорант не спасает, если не знать одной хитрости
Один род — четыре яда: природа создала химию, способную обмануть даже антидот
Машину убивают не аварии, а рутина: эти привычки разъедают её изнутри, как коррозия
Европа давит, Трамп наблюдает: Зеленский оказался между двух огней
Осень — время для тайной подкормки: что добавить в землю, чтобы весной всё зацвело

Под одеждой — невидимая ловушка: любимый бюстгальтер способен разрушить здоровье медленно и точно

0:14
Моя семья » Красота и стиль

Бюстгальтер — это не просто аксессуар, который подчеркивает фигуру. При правильном подборе он становится важным элементом женского здоровья. Многие женщины воспринимают нижнее бельё исключительно как часть гардероба, но врачи напоминают: комфорт и правильная поддержка играют ключевую роль в профилактике проблем с грудью. Об этом рассказала врач-акушер-гинеколог Ирина Рыбина.

Девушка в кружевном бра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в кружевном бра

"Бюстгальтер должен быть не только красивым, но и удобным", — отметила врач-акушер-гинеколог Ирина Рыбина.

Как выбрать бюстгальтер правильно

Выбор бюстгальтера — это не просто вопрос стиля. От того, насколько грамотно подобрана модель, зависит кровообращение, лимфоток и даже осанка. Вот основные правила, которые стоит учитывать при покупке.

  1. Хорошая поддержка. Особенно это важно для спортивных моделей. При активных движениях грудь должна быть зафиксирована, но не сдавлена. Недостаточная поддержка приводит к растяжению тканей, а избыточная — к застою крови.

  2. Идеальная посадка. Бюстгальтер должен точно повторять форму груди, не создавая пустот и не впиваясь в кожу. При примерке обратите внимание, чтобы спинка не поднималась вверх, а чашки не морщились.

  3. Мягкие косточки. Если модель с косточками, убедитесь, что они не жёсткие и не давят на тело. Некачественные вставки могут натирать и даже травмировать кожу.

  4. Отсутствие дискомфорта. Слишком тесное бельё нарушает циркуляцию крови и лимфы, что может вызвать отёчность и болезненность. Удобный бюстгальтер не ощущается на теле.

  5. Правильные лямки. Узкие бретели давят на плечи и оставляют следы, особенно при большом размере груди. Для пышных форм лучше подойдут модели с широкими лямками, которые распределяют нагрузку равномерно.

  6. Качественные материалы. Для ежедневного ношения выбирайте хлопковые или смесовые ткани с содержанием натуральных волокон не менее 70%. Они дышат, не вызывают раздражения и приятны к телу.

Сравнение

Параметр Неподходящий бюстгальтер Правильно подобранный
Посадка Давит, оставляет следы Повторяет форму груди
Материал Синтетика, не пропускает воздух Мягкий хлопок, микрофибра
Лямки Узкие, режут плечи Широкие, регулируемые
Косточки Жёсткие, впиваются Гибкие, мягко фиксируют
Комфорт Дискомфорт и усталость Лёгкость и поддержка

Как ухаживать за бельём

Чтобы бюстгальтер служил дольше и сохранял форму, стоит соблюдать простые правила ухода.

  • Стирайте его вручную в тёплой воде с мягким средством.
  • Не выкручивайте ткань — лишнюю влагу лучше промокнуть полотенцем.
  • Сушите горизонтально, вдали от батареи и прямых солнечных лучей
  • Раз в полгода обновляйте коллекцию: даже самая качественная модель со временем теряет эластичность.

Что будет, если носить неправильный бюстгальтер

Ошибки при выборе могут привести к неприятным последствиям.
Ошибка: слишком тесная модель.
Последствие: нарушение кровообращения, боль и чувство тяжести.
Альтернатива: беспружинные модели из эластичных тканей, например бралетты или мягкие топы.

Ошибка: неправильный размер чашки.
Последствие: смещение груди, раздражение кожи.
Альтернатива: подбор белья с профессиональной примеркой — многие бренды предлагают услугу бра-фиттинга.

Ошибка: некачественная ткань.
Последствие: потливость, раздражения и аллергия.
Альтернатива: модели из органического хлопка или бамбукового волокна.

А что если не носить бюстгальтер вовсе

Вопреки популярным мифам, отказ от бюстгальтера не вредит здоровью. Если грудь небольшая и нет интенсивной физической нагрузки, можно позволить себе "свободу". Это естественно и безопасно — важно лишь, чтобы женщина чувствовала себя комфортно.

"Позволять себе свободу можно и нужно, если это удобно и не мешает повседневным делам", — пояснила Ирина Рыбина.

При этом при занятиях спортом, активной работе или беременности бюстгальтер остаётся необходимостью. В этих ситуациях он защищает связки Купера — структуры, удерживающие форму груди, сообщает сайт aif.ru

Плюсы и минусы ношения бюстгальтера

Ношение бюстгальтера Преимущества Недостатки
Ежедневное Поддержка, формирование силуэта, профилактика растяжений Возможен дискомфорт при длительном ношении
Без бюстгальтера Свобода, естественное положение груди Недостаточная поддержка при активных движениях

Мифы и правда

Миф 1. Чем плотнее бюстгальтер, тем лучше поддержка.
Правда: чрезмерное сжатие мешает нормальному кровотоку и лимфотоку.

Миф 2. От капусты растёт грудь.
Правда: это заблуждение. Размер груди определяется генетикой и гормональным фоном.

Миф 3. Спать в бюстгальтере полезно.
Правда: наоборот, ночью кожа и мышцы должны отдыхать. Лучше снимать бельё перед сном.

Часто задаваемые вопросы

Как подобрать размер бюстгальтера?
Снимите мерки под грудью и по самой выступающей точке груди. Разница в сантиметрах определяет размер чашки.

Можно ли стирать бюстгальтер в машине?
Да, но только в мешке для стирки и в режиме "деликатная стирка" без отжима.

Что лучше для спорта — обычный или спортивный лиф?
Только спортивный бюстгальтер. Он снижает колебания груди до 70% и защищает связки от растяжения.

3 интересных факта

  1. Первые прототипы бюстгальтера появились ещё в Древней Греции — женщины обвязывали грудь полосами ткани.

  2. Современное название "bra" закрепилось в начале XX века, после изобретения Мэри Фелпс Джейкоб.

  3. В среднем женщина имеет 6-8 бюстгальтеров, но регулярно носит только 2-3 из них.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Южная Азия
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Еда и рецепты
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Ратификация соглашения с Венесуэлой: Кремль готовит сюрприз для США Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Последние материалы
Мажем, пшикаем, а толку ноль: дезодорант не спасает, если не знать одной хитрости
Один род — четыре яда: природа создала химию, способную обмануть даже антидот
Машину убивают не аварии, а рутина: эти привычки разъедают её изнутри, как коррозия
Европа давит, Трамп наблюдает: Зеленский оказался между двух огней
Осень — время для тайной подкормки: что добавить в землю, чтобы весной всё зацвело
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Орден для Русского Радио: как первая радиостанция получила государственную награду в юбилейный год
Тарелка вместо психолога: какие продукты восстанавливают внутренний баланс
Дебют Уизерспун в литературе: как рождался триллер о хирурге, написанный с Кобеном
Он говорит с тобой, когда никто не может помочь: кто такой третий человек и зачем он приходит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.