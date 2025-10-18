Мешковатый крой, лёгкость и дерзость: новый корейский тренд делает фигуру ещё привлекательнее

Плотно облегающие джинсы, которые долгое время считались универсальным стандартом повседневного стиля, уходят на второй план. На смену им приходит новое поколение денима — свободное, лёгкое, расслабленное. Эта тенденция, родившаяся в Южной Корее, уже завоёвывает подиумы и улицы европейских столиц.
Корейские дизайнеры предложили совершенно иной взгляд на джинсы — не как на одежду, подчёркивающую фигуру, а как на инструмент свободы и самовыражения. Вдохновением стали культурные коды страны — от традиционного ханбока до эстетики K-pop и уличного хип-хопа.
"Южная Корея задаёт новый стандарт комфорта в моде", — отметили в студии Fuga Studios.
Главная идея тренда — полное избавление от ограничений. Новые джинсы не стесняют движений, не требуют идеальных пропорций и выглядят стильно при любой комплекции. В корейской культуре это называют "революцией комфорта": одежда должна подстраиваться под человека, а не наоборот.
Дизайнеры добились этого за счёт свободных линий кроя, мягких тканей и точных пропорций. Деним остаётся прочным, но приобретает гибкость — благодаря добавлению лайкры и новой обработке хлопковых волокон.
В Сеуле такие модели носят повсюду: с жакетами, кроп-топами, пальто-тренчами и даже с кроссовками на платформе. Уличный стиль теперь строится вокруг идеи "легкости без потери характера".
|Модель
|Особенности
|Как носить
|Эффект
|Широкие джинсы (Wide Leg)
|Свободные от бедра до низа, визуально вытягивают силуэт
|С кроп-топом или коротким жакетом
|Добавляют рост и создают элегантный силуэт
|Мешковатые бойфренды (Baggy Fit)
|Мягкая посадка, расслабленный стиль
|С облегающими футболками или пиджаками
|Контраст формы делает образ гармоничным
|Высокая талия (High Waist)
|Фиксирует линию талии, подходит всем типам фигур
|С заправленными рубашками или трикотажем
|Подчеркивает пропорции и делает талию визуально тоньше
Эти фасоны легко комбинируются с любыми базовыми вещами. Они не требуют строгих правил — наоборот, поощряют игру с пропорциями.
Ошибка: выбрать слишком плотный деним.
Последствие: материал теряет воздушность и создаёт ощущение тяжести.
Альтернатива: мягкий хлопок с эластаном или переработанный деним с лёгким стрейчем.
Ошибка: комбинировать объёмный низ с оверсайз-верхом без акцентов.
Последствие: образ становится громоздким и теряет форму.
Альтернатива: уравновесить пропорции облегающим или коротким верхом.
Ошибка: подбирать слишком короткие модели.
Последствие: ноги кажутся короче, а силуэт — "обрубленным".
Альтернатива: классическая длина с лёгким касанием обуви.
Корейский подход к одежде выходит за рамки трендов. В нём отражено стремление к принятию собственного тела и отказу от устаревших стандартов. Свободные джинсы — это не просто комфорт, а символ уверенности и внутреннего спокойствия.
"Для молодых людей в Сеуле джинсы стали способом показать индивидуальность", — пояснили в IstyleWise.
Эта идея перекликается с принципами бодипозитива и самоидентификации, которые становятся основой моды будущего.
Популярность свободных фасонов во многом связана с музыкальной сценой. K-pop-артисты — от NewJeans до NCT U - активно продвигают новый образ свободы. В клипе "Baggy Jeans" участники группы демонстрируют те самые модели, превращая джинсы в метафору независимости.
Южнокорейская уличная культура всегда черпала вдохновение из разных эпох: традиционные мотивы сочетаются с западной поп-культурой, что создаёт узнаваемый стиль. Так родился визуальный код K-street fashion, где комфорт и самовыражение слились в одно целое.
|Плюсы
|Минусы
|максимальный комфорт и воздухопроницаемость
|требует внимательного подбора верха
|подходит для всех типов фигур
|при неправильной длине может "утяжелять" силуэт
|универсален — от офиса до прогулок
|не всегда уместен в строгом дресс-коде
|подчёркивает индивидуальность
|нуждается в правильной обуви
|создаёт современный и уверенный образ
|требует знания баланса пропорций
Широкие модели подойдут высоким, а мешковатые бойфренды — тем, кто предпочитает расслабленный стиль. Для миниатюрных девушек оптимальны прямые джинсы с высокой талией.
Цены варьируются от 9 000 до 18 000 рублей. Коллаборации с K-pop-брендами могут стоить дороже.
Кроссовки на платформе, лоферы или ботильоны с устойчивым каблуком — всё, что добавляет устойчивости и визуальной высоты.
Да, если сочетать их с минималистичным верхом — белой рубашкой или жакетом-блейзером.
Миф: свободные джинсы визуально полнят.
Правда: при правильно подобранной талии и длине они, наоборот, удлиняют ноги.
Миф: тренд подходит только молодым.
Правда: этот фасон универсален и прекрасно смотрится на любом возрасте.
Миф: мешковатые джинсы нельзя сочетать с классикой.
Правда: в Сеуле их носят даже с пальто и строгими рубашками — контраст только усиливает стиль.
В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?