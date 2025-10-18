Мешковатый крой, лёгкость и дерзость: новый корейский тренд делает фигуру ещё привлекательнее

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Плотно облегающие джинсы, которые долгое время считались универсальным стандартом повседневного стиля, уходят на второй план. На смену им приходит новое поколение денима — свободное, лёгкое, расслабленное. Эта тенденция, родившаяся в Южной Корее, уже завоёвывает подиумы и улицы европейских столиц.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в широких джинсах

Корейские дизайнеры предложили совершенно иной взгляд на джинсы — не как на одежду, подчёркивающую фигуру, а как на инструмент свободы и самовыражения. Вдохновением стали культурные коды страны — от традиционного ханбока до эстетики K-pop и уличного хип-хопа.

"Южная Корея задаёт новый стандарт комфорта в моде", — отметили в студии Fuga Studios.

Комфорт как философия

Главная идея тренда — полное избавление от ограничений. Новые джинсы не стесняют движений, не требуют идеальных пропорций и выглядят стильно при любой комплекции. В корейской культуре это называют "революцией комфорта": одежда должна подстраиваться под человека, а не наоборот.

Дизайнеры добились этого за счёт свободных линий кроя, мягких тканей и точных пропорций. Деним остаётся прочным, но приобретает гибкость — благодаря добавлению лайкры и новой обработке хлопковых волокон.

В Сеуле такие модели носят повсюду: с жакетами, кроп-топами, пальто-тренчами и даже с кроссовками на платформе. Уличный стиль теперь строится вокруг идеи "легкости без потери характера".

Основные модели нового сезона

Модель Особенности Как носить Эффект Широкие джинсы (Wide Leg) Свободные от бедра до низа, визуально вытягивают силуэт С кроп-топом или коротким жакетом Добавляют рост и создают элегантный силуэт Мешковатые бойфренды (Baggy Fit) Мягкая посадка, расслабленный стиль С облегающими футболками или пиджаками Контраст формы делает образ гармоничным Высокая талия (High Waist) Фиксирует линию талии, подходит всем типам фигур С заправленными рубашками или трикотажем Подчеркивает пропорции и делает талию визуально тоньше

Эти фасоны легко комбинируются с любыми базовыми вещами. Они не требуют строгих правил — наоборот, поощряют игру с пропорциями.

Советы шаг за шагом: как адаптировать корейский деним

Начните с правильной длины: джинсы должны касаться обуви, но не собираться в складки.

джинсы должны касаться обуви, но не собираться в складки. Добавьте контрастный верх: объёмные брюки уравновешиваются приталенными рубашками или топами-бандо.

объёмные брюки уравновешиваются приталенными рубашками или топами-бандо. Выберите обувь на платформе: такая пара подчеркнёт длину ног и добавит корейской "стрит"-эстетики.

такая пара подчеркнёт длину ног и добавит корейской "стрит"-эстетики. Используйте аксессуары: мини-сумки и ремни-цепочки помогут сделать образ более структурным.

мини-сумки и ремни-цепочки помогут сделать образ более структурным. Сохраняйте простоту: главная ценность тренда — естественность, поэтому избегайте чрезмерного декора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать слишком плотный деним.

Последствие: материал теряет воздушность и создаёт ощущение тяжести.

Альтернатива: мягкий хлопок с эластаном или переработанный деним с лёгким стрейчем.

Ошибка: комбинировать объёмный низ с оверсайз-верхом без акцентов.

Последствие: образ становится громоздким и теряет форму.

Альтернатива: уравновесить пропорции облегающим или коротким верхом.

Ошибка: подбирать слишком короткие модели.

Последствие: ноги кажутся короче, а силуэт — "обрубленным".

Альтернатива: классическая длина с лёгким касанием обуви.

А что если это больше, чем просто мода

Корейский подход к одежде выходит за рамки трендов. В нём отражено стремление к принятию собственного тела и отказу от устаревших стандартов. Свободные джинсы — это не просто комфорт, а символ уверенности и внутреннего спокойствия.

"Для молодых людей в Сеуле джинсы стали способом показать индивидуальность", — пояснили в IstyleWise.

Эта идея перекликается с принципами бодипозитива и самоидентификации, которые становятся основой моды будущего.

Культурный смысл

Популярность свободных фасонов во многом связана с музыкальной сценой. K-pop-артисты — от NewJeans до NCT U - активно продвигают новый образ свободы. В клипе "Baggy Jeans" участники группы демонстрируют те самые модели, превращая джинсы в метафору независимости.

Южнокорейская уличная культура всегда черпала вдохновение из разных эпох: традиционные мотивы сочетаются с западной поп-культурой, что создаёт узнаваемый стиль. Так родился визуальный код K-street fashion, где комфорт и самовыражение слились в одно целое.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы максимальный комфорт и воздухопроницаемость требует внимательного подбора верха подходит для всех типов фигур при неправильной длине может "утяжелять" силуэт универсален — от офиса до прогулок не всегда уместен в строгом дресс-коде подчёркивает индивидуальность нуждается в правильной обуви создаёт современный и уверенный образ требует знания баланса пропорций

FAQ

Как выбрать правильный фасон по типу фигуры

Широкие модели подойдут высоким, а мешковатые бойфренды — тем, кто предпочитает расслабленный стиль. Для миниатюрных девушек оптимальны прямые джинсы с высокой талией.

Сколько стоят корейские джинсы среднего сегмента

Цены варьируются от 9 000 до 18 000 рублей. Коллаборации с K-pop-брендами могут стоить дороже.

Какая обувь лучше всего подходит

Кроссовки на платформе, лоферы или ботильоны с устойчивым каблуком — всё, что добавляет устойчивости и визуальной высоты.

Можно ли носить такие джинсы на работу

Да, если сочетать их с минималистичным верхом — белой рубашкой или жакетом-блейзером.

Мифы и правда

Миф: свободные джинсы визуально полнят.

Правда: при правильно подобранной талии и длине они, наоборот, удлиняют ноги.

Миф: тренд подходит только молодым.

Правда: этот фасон универсален и прекрасно смотрится на любом возрасте.

Миф: мешковатые джинсы нельзя сочетать с классикой.

Правда: в Сеуле их носят даже с пальто и строгими рубашками — контраст только усиливает стиль.

2 интересных факта

Первые джинсы свободного кроя появились в Корее в конце 1990-х под влиянием американского хип-хопа.

В 2023 году корейские дизайнеры вывели деним на Неделю моды в Сеуле, где он стал символом "мягкой силы" моды.

Исторический контекст

В 1950-х джинсы были символом бунта и независимости в США.

джинсы были символом бунта и независимости в США. В 1980-е их сделали элементом городской культуры благодаря хип-хопу.

их сделали элементом городской культуры благодаря хип-хопу. В 2020-е Южная Корея перезапустила тренд, объединив западный деним и восточную философию свободы.