Оно греет лучше пледа и выглядит дороже пальто: это платье — хит осени, и оно уже на витринах

Каждый осенне-зимний сезон приносит моду на уют и элегантность. Но если выбрать только одну вещь, способную объединить тепло, женственность и практичность, — это, без сомнений, платье-свитер. Оно одинаково уместно и в офисе, и на прогулке, и на ужине с друзьями. Главное — подобрать правильный фасон, материал и цвет.
Платье-свитер — это гибрид трикотажа и классического платья. Оно выглядит сдержанно, но при этом создаёт ощущение уюта, словно вы завернулись в любимый шарф.
Его универсальность заключается в том, что его можно носить самостоятельно или сочетать в многослойных образах — с рубашкой, водолазкой, жакетом, пальто или кожаной курткой.
"Хорошее платье-свитер — это как вторая кожа: мягкое, пластичное, но всегда держит форму", — отмечают стилисты показов Max Mara.
Главная длина сезона — макси. Она не только согревает, но и придаёт образу утончённость. Такое платье можно носить с любой обувью — от сапог и ботфортов до лоферов или даже меховых балеток.
Макси-модели особенно эффектны в сочетании с ремнём и высокими сапогами — создают вертикаль и визуально вытягивают силуэт.
Длина миди (до середины икры) остаётся универсальной: комфортная при ходьбе, подходит и для офиса, и для прогулки. Мини в этом сезоне теряет позиции — оно менее практично и не защищает от холода.
Современное платье-свитер должно быть элегантным и функциональным.
Главное правило — только натуральные или премиальные смесовые волокна. Они сохраняют форму, дышат и долго не теряют вид.
|Материал
|Преимущества
|Особенности ухода
|Кашемир
|максимально мягкий, лёгкий, сохраняет тепло
|требует деликатной стирки и хранения в сложенном виде
|Мериносовая шерсть
|не колется, "дышит", не растягивается
|сушить горизонтально
|Альпака
|плотная, устойчивая к износу, держит тепло даже во влажную погоду
|чистить сухим способом
|Смесовые ткани (шерсть + эластан)
|хорошо тянутся, не мнутся, держат форму
|подходят для ежедневной носки
Совет: выбирая изделие, обращайте внимание на плотность вязки — чем она выше, тем аккуратнее выглядит платье и дольше служит.
Хранить такие вещи стоит только сложенными, а не на вешалке: даже качественные волокна могут растянуться под собственным весом.
В сезоне 2025/2026 мода делает ставку на нейтральные оттенки, которые легко комбинировать. Это идеальная база для многослойных образов.
Тем, кто готов к смелым решениям, стилисты советуют выбрать глубокие акцентные тона: бордо, изумруд, терракоту, сине-индиго, фиолетовый или небесно-голубой.
Цвета земли, вина и ночного неба стали визуальной визиткой сезона — они тёплые, уютные и не теряют актуальности с годами.
Если раньше акцент делался на принтах, то теперь в центре внимания — фактура.
Рельефная вязка, рубчик, крупные косы или диагональные узоры заменили рисунки.
Такое решение добавляет объёма и делает даже лаконичное платье выразительным.
Дополнить образ можно длинным шарфом в тон — носить его поверх пальто или использовать как пояс.
Ошибка: выбирать слишком тонкий трикотаж.
Последствие: изделие теряет форму и быстро деформируется.
Альтернатива: плотная вязка или смесовая шерсть.
Ошибка: хранить платье на плечиках.
Последствие: растяжение ткани и потеря формы.
Альтернатива: храните свёрнутым в ящике или на полке.
Ошибка: игнорировать аксессуары.
Последствие: образ выглядит простовато.
Альтернатива: добавьте ремень, шарф или украшение в тон.
|Преимущество
|Объяснение
|Универсальность
|подходит под любой стиль и ситуацию
|Тепло и комфорт
|натуральные волокна сохраняют тепло
|Простота ухода
|не требует глажки, не мнётся
|Актуальность
|не выходит из моды уже несколько сезонов
|Возможность комбинирования
|сочетается с пальто, сапогами, жакетами
