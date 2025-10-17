Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Океан под Сибирью: следы древнего моря нашли под чащей леса — представления о прошлом перевернулись
Тихая угроза на тарелке: какие полезные продукты могут способствовать образованию тромбов
Сосед посмеётся сегодня, а через три недели будет завидовать: вот как ускорить компост
Кемпер вместо квартиры: как быть свободным туристом и зачем всё больше россиян используют автодома
Масло с привкусом прошлого: почему ни одна замена не бывает по-настоящему полной
Шокирующее поведение мужа: почему Дана Борисова заявила о пассивном сексуальном насилии
Фитнес нового поколения: Body Sculpt лепит фигуру без насилия и скучных подходов
Секрет идеальных вафель — не в сахаре: этот неожиданный ингредиент делает их гурманским блюдом
Чистота — дело грязное: как укротить налёт под ободком, не превращаясь в химика

Оно греет лучше пледа и выглядит дороже пальто: это платье — хит осени, и оно уже на витринах

0:49
Моя семья » Красота и стиль

Каждый осенне-зимний сезон приносит моду на уют и элегантность. Но если выбрать только одну вещь, способную объединить тепло, женственность и практичность, — это, без сомнений, платье-свитер. Оно одинаково уместно и в офисе, и на прогулке, и на ужине с друзьями. Главное — подобрать правильный фасон, материал и цвет.

Кашемировое платье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кашемировое платье

Почему платье-свитер — идеальная вещь сезона

Платье-свитер — это гибрид трикотажа и классического платья. Оно выглядит сдержанно, но при этом создаёт ощущение уюта, словно вы завернулись в любимый шарф.

Его универсальность заключается в том, что его можно носить самостоятельно или сочетать в многослойных образах — с рубашкой, водолазкой, жакетом, пальто или кожаной курткой.

"Хорошее платье-свитер — это как вторая кожа: мягкое, пластичное, но всегда держит форму", — отмечают стилисты показов Max Mara.

Актуальная длина: от миди до макси

Макси — тренд № 1

Главная длина сезона — макси. Она не только согревает, но и придаёт образу утончённость. Такое платье можно носить с любой обувью — от сапог и ботфортов до лоферов или даже меховых балеток.

Макси-модели особенно эффектны в сочетании с ремнём и высокими сапогами — создают вертикаль и визуально вытягивают силуэт.

Миди — для повседневного ритма

Длина миди (до середины икры) остаётся универсальной: комфортная при ходьбе, подходит и для офиса, и для прогулки. Мини в этом сезоне теряет позиции — оно менее практично и не защищает от холода.

Фасон и детали кроя

Современное платье-свитер должно быть элегантным и функциональным.

  • Силуэт: прямой или слегка прилегающий по фигуре.
    Добиться мягкой посадки помогают вытачки или лёгкая драпировка в районе талии.
  • Оверсайз теряет популярность: слишком объёмные модели утяжеляют силуэт.
  • Горловина: лучше выбирать круглую или с воротником-стойкой — высоким или средним. Вырез "лодочка" или квадратная горловина выглядят менее выигрышно.
  • Рукава: прямые или с лёгким объёмом.
  • Боковые разрезы: практичная деталь, которая обеспечивает свободу движений и добавляет динамику.

Материалы: уют в каждой петле

Главное правило — только натуральные или премиальные смесовые волокна. Они сохраняют форму, дышат и долго не теряют вид.

Популярные материалы сезона

Материал Преимущества Особенности ухода
Кашемир максимально мягкий, лёгкий, сохраняет тепло требует деликатной стирки и хранения в сложенном виде
Мериносовая шерсть не колется, "дышит", не растягивается сушить горизонтально
Альпака плотная, устойчивая к износу, держит тепло даже во влажную погоду чистить сухим способом
Смесовые ткани (шерсть + эластан) хорошо тянутся, не мнутся, держат форму подходят для ежедневной носки

Совет: выбирая изделие, обращайте внимание на плотность вязки — чем она выше, тем аккуратнее выглядит платье и дольше служит.

Хранить такие вещи стоит только сложенными, а не на вешалке: даже качественные волокна могут растянуться под собственным весом.

Цветовая палитра: от нейтральной классики до насыщенных акцентов

В сезоне 2025/2026 мода делает ставку на нейтральные оттенки, которые легко комбинировать. Это идеальная база для многослойных образов.

Топ-7 базовых оттенков

  • серый меланж
  • бежевый и сливочный
  • песочный
  • карамельный
  • шоколадный
  • чёрный
  • графитовый

Тем, кто готов к смелым решениям, стилисты советуют выбрать глубокие акцентные тона: бордо, изумруд, терракоту, сине-индиго, фиолетовый или небесно-голубой.

Цвета земли, вина и ночного неба стали визуальной визиткой сезона — они тёплые, уютные и не теряют актуальности с годами.

Текстура и декор

Если раньше акцент делался на принтах, то теперь в центре внимания — фактура.
Рельефная вязка, рубчик, крупные косы или диагональные узоры заменили рисунки.
Такое решение добавляет объёма и делает даже лаконичное платье выразительным.

Минимализм — главный принцип

  • Небольшие пуговицы на манжетах или подоле;
  • Аккуратная вышивка в тон;
  • Декоративная брошь или ремень как акцент.

Дополнить образ можно длинным шарфом в тон — носить его поверх пальто или использовать как пояс.

Как носить платье-свитер

  • С сапогами до колена: идеальный вариант для макси-длины. Добавьте ремень, чтобы подчеркнуть талию.
  • С грубыми ботинками: для городского кэжуала. Образ сбалансирует пальто-халат или тренч.
  • С лоферами и гетрами: уютный повседневный стиль.
  • С кожаным жакетом: контраст фактур придаст образу современный акцент.
  • С пуховиком оверсайз: для холодных дней без потери женственности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать слишком тонкий трикотаж.
    Последствие: изделие теряет форму и быстро деформируется.
    Альтернатива: плотная вязка или смесовая шерсть.

  • Ошибка: хранить платье на плечиках.
    Последствие: растяжение ткани и потеря формы.
    Альтернатива: храните свёрнутым в ящике или на полке.

  • Ошибка: игнорировать аксессуары.
    Последствие: образ выглядит простовато.
    Альтернатива: добавьте ремень, шарф или украшение в тон.

Плюсы платья-свитера

Преимущество Объяснение
Универсальность подходит под любой стиль и ситуацию
Тепло и комфорт натуральные волокна сохраняют тепло
Простота ухода не требует глажки, не мнётся
Актуальность не выходит из моды уже несколько сезонов
Возможность комбинирования сочетается с пальто, сапогами, жакетами

Три интересных факта

  • Первые платья-свитеры появились в 1920-х годах как одежда для гольфа, а в 1970-е вошли в повседневную моду.
  • Мериносовая шерсть в трикотажных платьях может удерживать тепло даже при -10 °C.
  • В 2025 году поисковые запросы "knit dress outfit" выросли на 80 % по данным Pinterest.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
С виду — утка, на деле — монстр: как природа создала хищника, который пугает даже рыбаков
Домашние животные
С виду — утка, на деле — монстр: как природа создала хищника, который пугает даже рыбаков
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Шторм на четырёх лапах: древний кавказский хищник не оставлял жертвам шансов Игорь Буккер Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Последние материалы
Тихая угроза на тарелке: какие полезные продукты могут способствовать образованию тромбов
Сосед посмеётся сегодня, а через три недели будет завидовать: вот как ускорить компост
Кемпер вместо квартиры: как быть свободным туристом и зачем всё больше россиян используют автодома
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Масло с привкусом прошлого: почему ни одна замена не бывает по-настоящему полной
Шокирующее поведение мужа: почему Дана Борисова заявила о пассивном сексуальном насилии
Фитнес нового поколения: Body Sculpt лепит фигуру без насилия и скучных подходов
Шторм на четырёх лапах: древний кавказский хищник не оставлял жертвам шансов
Секрет идеальных вафель — не в сахаре: этот неожиданный ингредиент делает их гурманским блюдом
Чистота — дело грязное: как укротить налёт под ободком, не превращаясь в химика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.