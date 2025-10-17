Они переживут и дождь, и снег, и тренды: шесть пар кроссовок, ради которых зима подождёт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:41
Моя семья » Красота и стиль

Холодная погода больше не повод убирать кроссовки в шкаф. Современные модели давно перестали быть исключительно летней обувью: дизайнеры превратили их в универсальный элемент гардероба, сочетающий комфорт, стиль и функциональность.
Этой осенью и зимой кроссовки официально становятся всесезонным маст-хэвом — их носят с пальто, трикотажными костюмами и даже с вечерными платьями.

Бежевые кроссовки и носки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бежевые кроссовки и носки

Шесть категорий пар, которые точно не потеряют актуальности, когда столбик термометра опустится ниже нуля.

Массивные кроссовки: баланс силы и стиля

Тренд на "тяжёлую" обувь держится уже несколько сезонов. Однако осенью 2025-го громоздкие формы 90-х трансформировались: подошва стала умеренно приподнятой, чаще клиновидной — широкая в пятке и чуть сужающаяся к носку.
Такая конструкция визуально вытягивает стопу и добавляет роста, не жертвуя удобством.

Популярные варианты — ugly sneakers с фигурной платформой и обилием деталей. Если летом они были текстильными, то теперь получили кожаную или нейлоновую основу с утеплённой подкладкой.

Совет: сочетайте такие пары с укороченными пальто, широкими брюками или платьями-свитерами — контраст объёмов делает образ современным и смелым.

Кроссовки-ботинки: зима под контролем

Промежуточное звено между спортивной обувью и зимними ботинками — утеплённые кроссовки. У них высокая посадка, усилённый носок и протекторная подошва, обеспечивающая сцепление даже на гололёде.

Внутри — флис, микрофибра или шерсть, иногда с меховой отделкой по типу teddy. Эти модели выглядят массивно, но внутри мягкие и тёплые. Отличный вариант для снежных дней, когда хочется остаться стильной, но не мёрзнуть.

Преимущества зимних кроссовок

Элемент Польза
Высокий берец защищает от влаги и холода
Протекторная подошва предотвращает скольжение
Утеплённая стелька сохраняет тепло
Водоотталкивающие материалы подходят для дождя и снега

Гибридные модели: спорт + уют

Кроссовки-слипоны и так называемые "кабриолеты" напоминают тапочки с массивной подошвой. Их выбирают те, кто ценит комфорт и лёгкость в обуви.

В холодное время года такие модели можно носить с термоносками или надевать поверх плотных гетр. Для большей защиты от холода выбирайте варианты с меховой стелькой или отделкой внутри. Идеальное сочетание — с вязаными платьями, шерстяными пальто и объёмными куртками.

Кроссовки-балетки: новый взгляд на женственность

Неожиданный тренд сезона — балетки на спортивной подошве. Они сочетают лёгкость силуэта и удобство кроссовок.
Пары с меховой отделкой или вставками из шерсти можно носить даже в холодные дни.

Сочетайте их с широкими брюками, юбками миди и плотными колготками — получится элегантно, но не банально. Это альтернатива сапогам, если хочется добавить образу лёгкости.

Кожа и нейлон: материалы, которые переживут непогоду

Выбор ткани напрямую зависит от климата. Для юга подойдут текстильные пары с плотным нейлоном и мембраной, а для средней полосы — кожа.

Кожа остаётся главным материалом сезона:

  • устойчива к влаге,
  • не теряет форму,
  • легко чистится.

Можно выбрать глянцевую, матовую или даже лаковую фактуру — все они актуальны. Замша по-прежнему в моде, но её лучше оставить для сухой погоды. Даже пропитка не спасёт от осенних ливней.

Технологичный нейлон с мембраной и уплотнённой структурой — альтернатива коже. Он лёгкий, гибкий и устойчив к влаге, особенно если дополнен вставками из термополиуретана. На зиму выбирайте модели с микрофибровой или флисовой подкладкой и утеплённой стелькой.

Цвет и декор: стиль в деталях

Этой осенью дизайнеры отказались от неоновых оттенков — на первый план вышли глубокие натуральные тона.

  • В фаворе шоколадная палитра: от молочного до почти чёрного.
  • Популярны терракотовый, бургунди, винный и кирпичный.
  • Для любителей спокойной гаммы — бежево-серые, тауповые и песочные тона.
  • Белые кроссовки всё ещё актуальны, но в межсезонье непрактичны — лучше выбрать "тёплый белый" или кремовый.

Природные оттенки — хвойный, хаки, оливковый — легко вписываются в минималистичный гардероб.

Декор

Главный принцип — минимализм.

  • Неброские логотипы,
  • рельефная подошва с протектором,
  • удлинённый язычок,
  • функциональная шнуровка.

Всё внимание сосредоточено на форме и материалах. Лишний блеск и стразы уступили место спортивной лаконичности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать кроссовки только по внешнему виду.
    Последствие: промокшие ноги и боль после носки.
    Альтернатива: обращайте внимание на стельку, подошву и подкладку.

  • Ошибка: выбирать замшу для дождливых регионов.
    Последствие: быстрая потеря формы.
    Альтернатива: кожа или мембранный нейлон.

  • Ошибка: забывать про уход.
    Последствие: снижение водоотталкивающих свойств.
    Альтернатива: регулярно обновляйте пропитку и чистите мягкой щёткой.

Плюсы всесезонных кроссовок

Преимущество Почему это важно
Универсальность подходят под любой стиль — от делового до спортивного
Практичность не боятся дождя и снега
Комфорт лёгкие, гибкие, анатомическая подошва
Стиль легко вписываются в современные тренды
Экономичность одна пара — на три сезона

Как сочетать кроссовки в холодный сезон

  • С пальто: выбирайте однотонные модели на толстой подошве — стильно и практично.
  • С пуховиком: идеально смотрятся массивные ugly sneakers.
  • С костюмом: белые или бежевые кроссовки добавят небрежной элегантности.
  • С платьем: добавьте контраст — спортивная обувь делает образ современным.

Три интересных факта

  • Первые утеплённые кроссовки Nike Air Mowabb появились ещё в 1991 году как альтернатива зимним ботинкам.
  • Современные мембранные материалы позволяют носить кроссовки при температуре до -10 °C.
  • По данным Lyst, запрос "winter sneakers" в 2025 году вырос на 65% по сравнению с прошлым сезоном.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
