Они переживут и дождь, и снег, и тренды: шесть пар кроссовок, ради которых зима подождёт

Холодная погода больше не повод убирать кроссовки в шкаф. Современные модели давно перестали быть исключительно летней обувью: дизайнеры превратили их в универсальный элемент гардероба, сочетающий комфорт, стиль и функциональность.
Этой осенью и зимой кроссовки официально становятся всесезонным маст-хэвом — их носят с пальто, трикотажными костюмами и даже с вечерными платьями.
Шесть категорий пар, которые точно не потеряют актуальности, когда столбик термометра опустится ниже нуля.
Тренд на "тяжёлую" обувь держится уже несколько сезонов. Однако осенью 2025-го громоздкие формы 90-х трансформировались: подошва стала умеренно приподнятой, чаще клиновидной — широкая в пятке и чуть сужающаяся к носку.
Такая конструкция визуально вытягивает стопу и добавляет роста, не жертвуя удобством.
Популярные варианты — ugly sneakers с фигурной платформой и обилием деталей. Если летом они были текстильными, то теперь получили кожаную или нейлоновую основу с утеплённой подкладкой.
Совет: сочетайте такие пары с укороченными пальто, широкими брюками или платьями-свитерами — контраст объёмов делает образ современным и смелым.
Промежуточное звено между спортивной обувью и зимними ботинками — утеплённые кроссовки. У них высокая посадка, усилённый носок и протекторная подошва, обеспечивающая сцепление даже на гололёде.
Внутри — флис, микрофибра или шерсть, иногда с меховой отделкой по типу teddy. Эти модели выглядят массивно, но внутри мягкие и тёплые. Отличный вариант для снежных дней, когда хочется остаться стильной, но не мёрзнуть.
|Элемент
|Польза
|Высокий берец
|защищает от влаги и холода
|Протекторная подошва
|предотвращает скольжение
|Утеплённая стелька
|сохраняет тепло
|Водоотталкивающие материалы
|подходят для дождя и снега
Кроссовки-слипоны и так называемые "кабриолеты" напоминают тапочки с массивной подошвой. Их выбирают те, кто ценит комфорт и лёгкость в обуви.
В холодное время года такие модели можно носить с термоносками или надевать поверх плотных гетр. Для большей защиты от холода выбирайте варианты с меховой стелькой или отделкой внутри. Идеальное сочетание — с вязаными платьями, шерстяными пальто и объёмными куртками.
Неожиданный тренд сезона — балетки на спортивной подошве. Они сочетают лёгкость силуэта и удобство кроссовок.
Пары с меховой отделкой или вставками из шерсти можно носить даже в холодные дни.
Сочетайте их с широкими брюками, юбками миди и плотными колготками — получится элегантно, но не банально. Это альтернатива сапогам, если хочется добавить образу лёгкости.
Выбор ткани напрямую зависит от климата. Для юга подойдут текстильные пары с плотным нейлоном и мембраной, а для средней полосы — кожа.
Кожа остаётся главным материалом сезона:
Можно выбрать глянцевую, матовую или даже лаковую фактуру — все они актуальны. Замша по-прежнему в моде, но её лучше оставить для сухой погоды. Даже пропитка не спасёт от осенних ливней.
Технологичный нейлон с мембраной и уплотнённой структурой — альтернатива коже. Он лёгкий, гибкий и устойчив к влаге, особенно если дополнен вставками из термополиуретана. На зиму выбирайте модели с микрофибровой или флисовой подкладкой и утеплённой стелькой.
Этой осенью дизайнеры отказались от неоновых оттенков — на первый план вышли глубокие натуральные тона.
Природные оттенки — хвойный, хаки, оливковый — легко вписываются в минималистичный гардероб.
Главный принцип — минимализм.
Всё внимание сосредоточено на форме и материалах. Лишний блеск и стразы уступили место спортивной лаконичности.
Ошибка: покупать кроссовки только по внешнему виду.
Последствие: промокшие ноги и боль после носки.
Альтернатива: обращайте внимание на стельку, подошву и подкладку.
Ошибка: выбирать замшу для дождливых регионов.
Последствие: быстрая потеря формы.
Альтернатива: кожа или мембранный нейлон.
Ошибка: забывать про уход.
Последствие: снижение водоотталкивающих свойств.
Альтернатива: регулярно обновляйте пропитку и чистите мягкой щёткой.
|Преимущество
|Почему это важно
|Универсальность
|подходят под любой стиль — от делового до спортивного
|Практичность
|не боятся дождя и снега
|Комфорт
|лёгкие, гибкие, анатомическая подошва
|Стиль
|легко вписываются в современные тренды
|Экономичность
|одна пара — на три сезона
