Морщины исчезнут: дерматологи раскрыли секрет омоложения, который дарит новое поколение средств

Возраст — это не враг, а естественная часть жизни. Но современная косметология доказывает: сохранить упругость кожи и замедлить появление морщин вполне реально. Главное — подобрать правильный уход и понимать, как работают активные компоненты. Новое поколение средств с гиалуроновой кислотой и ретинолом помогает коже выглядеть свежей, плотной и сияющей — без уколов и процедур.
Со временем кожа теряет влагу и коллаген — волокна, отвечающие за упругость. Замедляется обновление клеток, ослабевает барьерная функция. Первые "паутинки" на лбу и вокруг глаз — это сигнал: коже не хватает поддержки. Решение — включить в уход вещества, которые работают с причиной старения, а не с её последствиями.
"Ретинол — "золотой стандарт" в борьбе со старением: он стимулирует выработку коллагена, обновляет клетки и уменьшает морщины, складки и пигментацию", — пояснил врач-дерматолог.
Ретинол (форма витамина A) ускоряет клеточное обновление и буквально "учит" кожу работать заново. Он разглаживает рельеф, выравнивает тон и делает поры менее заметными. Подходит для вечернего ухода и прекрасно сочетается с гиалуроновой кислотой — вместе они усиливают эффект друг друга.
"Гиалуроновая кислота удерживает воду в 1000 раз больше своего веса. Она обеспечивает увлажнение, упругость и сияние кожи", — отметили специалисты.
Гиалуроновая кислота наполняет кожу влагой изнутри, разглаживает мелкие морщинки и создаёт эффект "свежего лица". Она укрепляет эпидермальный барьер и делает кожу устойчивее к стрессу и сухому воздуху.
Любой антивозрастной уход начинается с качественной сыворотки. Она проникает глубже крема и подготавливает кожу к последующим средствам.
Эпидермальный филлер Liftactiv HA от Vichy - пример современного продукта с высокой концентрацией гиалуроновой кислоты. Он заполняет первые морщины, увлажняет и делает кожу визуально более плотной. Эффект заметен уже после нескольких применений.
Первые морщины часто возникают из-за ультрафиолета, стресса и обезвоживания. Поэтому дневной уход должен не только питать, но и защищать.
Liftactiv Hyaluronic Specialist HA помогает повысить упругость кожи, выровнять тон и вернуть сияние. Лёгкая версия подходит для нормальной и комбинированной кожи, не перегружая её в течение дня.
Во время сна кожа активнее обновляется, поэтому ночной уход особенно важен.
Liftactiv Hyaluronic Specialist HA Night работает как стимулятор естественного восстановления кожи. Он уменьшает морщины и повышает эластичность. После 30 лет его можно чередовать с кремом на основе ретинола - так кожа получает двойную поддержку: обновление и увлажнение.
Кожа вокруг глаз — самая тонкая и первая реагирует на усталость.
Liftactiv Hyaluronic Specialist HA Eye Care разглаживает мелкие морщинки, осветляет тёмные круги и придаёт коже сияние. Его формула создана для ежедневного применения — мягкая, но эффективная.
Ошибка: использовать ретинол и кислоты одновременно.
Последствие: раздражение и шелушение.
Альтернатива: чередуйте средства — ретинол вечером, кислоты утром.
Ошибка: пропускать увлажнение после ретинола.
Последствие: сухость и стянутость кожи.
Альтернатива: наносите крем с гиалуроновой кислотой через 10 минут после ретинола.
Ошибка: начинать уход с сильных концентраций.
Последствие: воспаление и покраснение.
Альтернатива: вводите активы постепенно, 2-3 раза в неделю.
Если кожа склонна к раздражениям, начните с мягких форм ретинола — ретинильпальмитата или бакучиола. Они действуют бережно, но дают схожий эффект при длительном применении.
Для дополнительного комфорта можно добавить в уход успокаивающие средства с пантенолом, алоэ или церамидами.
|Компонент
|Действие
|Время применения
|Результат
|Гиалуроновая кислота
|Увлажнение, упругость
|Утро и вечер
|Мгновенное сияние, гладкость
|Ретинол
|Стимуляция обновления клеток
|Вечер
|Уменьшение морщин, улучшение текстуры
|В паре
|Синергия: обновление + увлажнение
|Комбинированный уход
|Омоложение и защита кожи
Миф: ретинол истончает кожу.
Правда: наоборот, при правильном применении он утолщает дерму и делает её плотнее.
Миф: гиалуроновая кислота вызывает отёки.
Правда: при адекватной дозировке она лишь удерживает влагу в коже, не создавая припухлости.
Миф: антивозрастной уход нужен только после 40 лет.
Правда: профилактику стоит начинать уже после 25, когда снижается выработка коллагена.
|Плюсы
|Минусы
|Заметное уменьшение морщин
|Возможна чувствительность при старте
|Повышение упругости и плотности кожи
|Нужна защита от солнца
|Улучшение тона и сияния
|Требует регулярности
|Глубокое увлажнение и комфорт
|Не подходит при активных воспалениях
Гиалуроновая кислота присутствует в каждом организме, но после 30 лет её синтез снижается почти на 20%.
Ретинол впервые применили в дерматологии ещё в 1970-х — как средство против акне.
Современные формулы комбинируют ретинол с успокаивающими веществами, чтобы снизить раздражение и повысить переносимость.
Первые средства с ретинолом появились в 80-х и произвели революцию в косметологии. Их называли "молекулами вечной молодости". Позже к ним добавили гиалуроновую кислоту — естественный увлажнитель кожи, открытый в 1930-х годах. Сегодня сочетание этих компонентов признано одной из самых эффективных пар в антивозрастном уходе.
Современные продукты вроде линии Vichy Liftactiv HA объединяют эти технологии, предлагая коже не просто уход, а полноценную "гимнастику молодости" — обновление, упругость и сияние без агрессивных вмешательств.
Узнайте, от чего зависит продолжительность жизни кошек и как домашний уход способен превратить обычного питомца в долгожителя, живущего до 20 лет и дольше.