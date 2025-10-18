Больше не прячьте хайлайтер: используйте его правильно, и станете выглядеть на 10 лет моложе

В арсенале визажистов существует один маленький секрет, способный буквально стереть с лица несколько лет — и для этого не нужны инъекции или дорогостоящие процедуры. Речь идёт о средстве, которое наносится до консилера. Этот приём делает взгляд более открытым, кожу — сияющей, а лицо — заметно моложе.
Макияж давно перестал быть просто способом скрыть недостатки. Это инструмент самовыражения и творчества, где нет строгих правил. Тем не менее, с годами сформировались советы, которые визажисты используют снова и снова — потому что они действительно работают. Один из них связан с неожиданным применением привычного продукта.
Классическая последовательность макияжа — тональный крем, консилер, пудра. Этот порядок знаком каждой женщине. Но визажисты уверяют: если немного изменить этапы, результат может приятно удивить. Всего один дополнительный шаг — и кожа под глазами выглядит отдохнувшей, как после полноценного сна.
"Большинство из нас неправильно используют хайлайтер. Это средство не предназначено только для скул или кончика носа — его можно и нужно наносить также и под глаза", — рассказал международный ведущий визажист MAC Cosmetics Анджело Раузео.
Главная идея — нанести тонкий слой хайлайтера до консилера. Именно этот приём создаёт мягкое внутреннее сияние, которое визуально разглаживает морщинки, убирает следы усталости и делает кожу более упругой, пишет bovary.gr.
Когда сверху добавляется консилер, блеск не исчезает полностью — он остаётся приглушённым и естественным, создавая эффект "подсвеченной" кожи. Это не тот яркий глянец, что используется на скулах или носу, а деликатное свечение, будто исходящее изнутри.
Хайлайтер отражает свет, визуально выравнивая текстуру кожи.
Консилер перекрывает тёмные круги, сохраняя сияние под слоем макияжа.
В итоге лицо выглядит свежее, взгляд — открытым, а зона под глазами — гладкой.
Увлажните кожу. Нанесите крем под глаза и дайте ему впитаться. Это предотвратит скатывание макияжа.
Добавьте хайлайтер. Используйте жидкую или кремовую текстуру с лёгким свечением. Поставьте несколько точек под глаза и аккуратно растушуйте пальцем или влажным спонжем.
Поверх — консилер. Наносите его мягко, не растирая, а похлопывающими движениями.
Закрепите пудрой или фиксирующим спреем. Это поможет сохранить свежесть в течение дня.
Для стойкого результата визажисты советуют использовать Fix+ - фиксирующий спрей, который делает кожу более увлажнённой и продлевает стойкость макияжа.
Чтобы приём сработал, важно правильно подобрать средство.
|Тип кожи
|Подходит текстура хайлайтера
|Советы
|Сухая
|Кремовая или жидкая
|Можно смешать с каплей увлажняющего крема
|Нормальная
|Жидкая или пудровая
|Наносить только на центральную часть под глазами
|Жирная
|Лёгкая жидкая формула
|Избегать блесток, выбирать мелкодисперсное свечение
|Зрелая
|Тонкий жидкий хайлайтер без шиммера
|Использовать минимальное количество для естественного эффекта
Главное — избегать плотных текстур с крупными блестками. Они подчёркивают морщинки и делают кожу уставшей. Лучше выбрать сатиновый финиш с лёгким рассеянным светом.
Ошибка: наносить хайлайтер поверх консилера.
Последствие: блеск выглядит неестественно и подчёркивает текстуру кожи.
Альтернатива: наносите хайлайтер под консилер — сияние станет мягким и деликатным.
Ошибка: использовать слишком светлый оттенок.
Последствие: появляется "эффект панды".
Альтернатива: выбирайте оттенок хайлайтера, близкий к естественному тону кожи.
Ошибка: слишком плотное покрытие.
Последствие: макияж выглядит тяжёлым.
Альтернатива: лёгкие кремовые формулы, нанесённые тонким слоем.
Чтобы добиться максимального эффекта свежести, можно нанести немного хайлайтера на внутренние уголки глаз и под бровь. Эти зоны отражают свет и визуально "раскрывают" взгляд. А если завершить макияж лёгким румянцем персикового оттенка, лицо станет живым и естественным.
|Плюсы
|Минусы
|Освежает взгляд и визуально "омолаживает"
|Требует аккуратности при нанесении
|Подходит для любого типа кожи
|Не работает с плотными консилерами
|Прост в исполнении
|Нельзя использовать с блестящими хайлайтерами
|Делает кожу визуально более гладкой
|Может подчеркнуть морщины при избытке продукта
Эффект "молодой кожи" создаётся не только макияжем, но и правильным отражением света.
Визажисты называют этот приём "soft glow under eyes" — мягкое внутреннее сияние.
Многие знаменитости используют хайлайтер под консилером на съёмках, чтобы камера не "съедала" свежесть лица.
Миф: хайлайтер под глазами делает лицо блестящим.
Правда: при правильном нанесении он лишь подсвечивает кожу, не создавая жирного блеска.
Миф: этот приём подходит только молодым.
Правда: наоборот, зрелая кожа особенно выигрывает от мягкого рассеянного свечения.
Миф: консилер и хайлайтер нельзя сочетать.
Правда: вместе они создают самый естественный эффект лифтинга без пластики.
Техника "подсвечивания" кожи появилась ещё в начале 2000-х, когда визажисты на съёмках искали способ сделать актрис моложе под ярким светом софитов. Со временем этот приём вышел за пределы подиумов и стал частью повседневного макияжа. Сегодня его используют даже в минималистичных образах, потому что он делает лицо "живым" без тяжёлого контуринга.
Узнайте, от чего зависит продолжительность жизни кошек и как домашний уход способен превратить обычного питомца в долгожителя, живущего до 20 лет и дольше.