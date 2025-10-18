Больше не прячьте хайлайтер: используйте его правильно, и станете выглядеть на 10 лет моложе

В арсенале визажистов существует один маленький секрет, способный буквально стереть с лица несколько лет — и для этого не нужны инъекции или дорогостоящие процедуры. Речь идёт о средстве, которое наносится до консилера. Этот приём делает взгляд более открытым, кожу — сияющей, а лицо — заметно моложе.

Макияж давно перестал быть просто способом скрыть недостатки. Это инструмент самовыражения и творчества, где нет строгих правил. Тем не менее, с годами сформировались советы, которые визажисты используют снова и снова — потому что они действительно работают. Один из них связан с неожиданным применением привычного продукта.

Почему привычный порядок макияжа не всегда идеален

Классическая последовательность макияжа — тональный крем, консилер, пудра. Этот порядок знаком каждой женщине. Но визажисты уверяют: если немного изменить этапы, результат может приятно удивить. Всего один дополнительный шаг — и кожа под глазами выглядит отдохнувшей, как после полноценного сна.

"Большинство из нас неправильно используют хайлайтер. Это средство не предназначено только для скул или кончика носа — его можно и нужно наносить также и под глаза", — рассказал международный ведущий визажист MAC Cosmetics Анджело Раузео.

Хайлайтер под консилером — эффект омоложения за минуту

Главная идея — нанести тонкий слой хайлайтера до консилера. Именно этот приём создаёт мягкое внутреннее сияние, которое визуально разглаживает морщинки, убирает следы усталости и делает кожу более упругой, пишет bovary.gr.

Когда сверху добавляется консилер, блеск не исчезает полностью — он остаётся приглушённым и естественным, создавая эффект "подсвеченной" кожи. Это не тот яркий глянец, что используется на скулах или носу, а деликатное свечение, будто исходящее изнутри.

Как работает приём:

Хайлайтер отражает свет, визуально выравнивая текстуру кожи. Консилер перекрывает тёмные круги, сохраняя сияние под слоем макияжа. В итоге лицо выглядит свежее, взгляд — открытым, а зона под глазами — гладкой.

Как правильно наносить

Увлажните кожу. Нанесите крем под глаза и дайте ему впитаться. Это предотвратит скатывание макияжа. Добавьте хайлайтер. Используйте жидкую или кремовую текстуру с лёгким свечением. Поставьте несколько точек под глаза и аккуратно растушуйте пальцем или влажным спонжем. Поверх — консилер. Наносите его мягко, не растирая, а похлопывающими движениями. Закрепите пудрой или фиксирующим спреем. Это поможет сохранить свежесть в течение дня.

Для стойкого результата визажисты советуют использовать Fix+ - фиксирующий спрей, который делает кожу более увлажнённой и продлевает стойкость макияжа.

Как выбрать хайлайтер

Чтобы приём сработал, важно правильно подобрать средство.

Тип кожи Подходит текстура хайлайтера Советы Сухая Кремовая или жидкая Можно смешать с каплей увлажняющего крема Нормальная Жидкая или пудровая Наносить только на центральную часть под глазами Жирная Лёгкая жидкая формула Избегать блесток, выбирать мелкодисперсное свечение Зрелая Тонкий жидкий хайлайтер без шиммера Использовать минимальное количество для естественного эффекта

Главное — избегать плотных текстур с крупными блестками. Они подчёркивают морщинки и делают кожу уставшей. Лучше выбрать сатиновый финиш с лёгким рассеянным светом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: наносить хайлайтер поверх консилера.

Последствие: блеск выглядит неестественно и подчёркивает текстуру кожи.

Альтернатива: наносите хайлайтер под консилер — сияние станет мягким и деликатным.

Ошибка: использовать слишком светлый оттенок.

Последствие: появляется "эффект панды".

Альтернатива: выбирайте оттенок хайлайтера, близкий к естественному тону кожи.

Ошибка: слишком плотное покрытие.

Последствие: макияж выглядит тяжёлым.

Альтернатива: лёгкие кремовые формулы, нанесённые тонким слоем.

А что если добавить ещё один штрих?

Чтобы добиться максимального эффекта свежести, можно нанести немного хайлайтера на внутренние уголки глаз и под бровь. Эти зоны отражают свет и визуально "раскрывают" взгляд. А если завершить макияж лёгким румянцем персикового оттенка, лицо станет живым и естественным.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы Освежает взгляд и визуально "омолаживает" Требует аккуратности при нанесении Подходит для любого типа кожи Не работает с плотными консилерами Прост в исполнении Нельзя использовать с блестящими хайлайтерами Делает кожу визуально более гладкой Может подчеркнуть морщины при избытке продукта

3 интересных факта о макияже и свете

Эффект "молодой кожи" создаётся не только макияжем, но и правильным отражением света. Визажисты называют этот приём "soft glow under eyes" — мягкое внутреннее сияние. Многие знаменитости используют хайлайтер под консилером на съёмках, чтобы камера не "съедала" свежесть лица.

Мифы и правда

Миф: хайлайтер под глазами делает лицо блестящим.

Правда: при правильном нанесении он лишь подсвечивает кожу, не создавая жирного блеска.

Миф: этот приём подходит только молодым.

Правда: наоборот, зрелая кожа особенно выигрывает от мягкого рассеянного свечения.

Миф: консилер и хайлайтер нельзя сочетать.

Правда: вместе они создают самый естественный эффект лифтинга без пластики.

Исторический контекст

Техника "подсвечивания" кожи появилась ещё в начале 2000-х, когда визажисты на съёмках искали способ сделать актрис моложе под ярким светом софитов. Со временем этот приём вышел за пределы подиумов и стал частью повседневного макияжа. Сегодня его используют даже в минималистичных образах, потому что он делает лицо "живым" без тяжёлого контуринга.