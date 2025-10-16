Осень в голове — и это комплимент: модные оттенки, которые делают лицо моложе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:50
Моя семья » Красота и стиль

Холодный сезон — лучшее время для обновления имиджа. Когда листья опадают, а дни становятся короче, естественно возникает желание добавить тепла и выразительности — и новый цвет волос может стать идеальным способом сделать это. Осень-зима 2025-2026 обещает возвращение сложных натуральных оттенков, мягких бликов и благородных контрастов.

Ухоженные волосы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ухоженные волосы

Мода на чрезмерную яркость осталась в прошлом: в этом сезоне главная роль отведена естественности, уходу и глубине цвета.

Главные направления сезона

1. Глубокий каштан

Тёмно-каштановые оттенки с винным или ореховым подтоном снова на пике. Этот цвет делает волосы визуально гуще, подчёркивает черты лица и идеально смотрится при мягком зимнем свете. Он придаёт образу мягкость и создаёт эффект ухоженных, плотных волос.

2. Молочный шоколад

Беспроигрышный вариант для шатенок. В нём сочетаются тёплые карамельные переливы и мягкий бежевый блик, благодаря чему волосы кажутся "свечением изнутри". Особенно красиво этот оттенок раскрывается на средних и длинных стрижках с лёгкой волной.

3. Холодное золото

Блондинки могут вздохнуть с облегчением — модные тенденции вернули блонду статус фаворита. Но не платиновому и не пепельному, а именно "холодно-золотому". Он выглядит естественно, но не блекло, добавляя сияние коже и глазам.

4. Медовый янтарь

Для тех, кто хочет тепла — янтарные и медовые оттенки с тонким рыжим отливом станут выбором №1. Они особенно выигрышно смотрятся на коротких и средних стрижках, а также при сочетании с мягким брондированием.

5. Тёмная карамель

Промежуточный вариант между брюнетом и шатеном. Такой цвет визуально делает волосы плотнее, при этом оставаясь деликатным. Идеален для девушек с оливковой или смуглой кожей.

Сравнение оттенков сезона

Оттенок Подходит для Эффект Поддержка цвета
Глубокий каштан Светлая, нейтральная кожа Контраст, густота Тонирующая маска каждые 2 недели
Молочный шоколад Тёплый подтон кожи Мягкость, блеск Шампунь с пигментом без сульфатов
Холодное золото Светлая кожа, голубые глаза Свечение, "дорогой" блонд Пурпурный шампунь раз в неделю
Медовый янтарь Румяная, тёплая кожа Тепло, жизнерадостность Маски с маслами и UV-защита
Тёмная карамель Смуглая, загорелая кожа Глубина, ухоженность Ламинирование раз в месяц

Советы шаг за шагом

  1. Начните с диагностики волос. Осенью волосы часто обезвожены после лета. Перед окрашиванием проведите курс восстановления — масла, кератин, сыворотки.

  2. Выберите оттенок, близкий к натуральному. Тренд — это не кардинальная смена, а тонкое усиление естественного цвета.

  3. Сделайте окрашивание в технике "dimensional color". Она создаёт многослойный эффект за счёт разных тонов — особенно красиво выглядит при дневном освещении.

  4. Используйте холодные фильтры и фиолетовые шампуни для нейтрализации желтизны у блондинок.

  5. Завершите уход глянцевым спреем или маслом - сейчас в моде здоровый блеск, а не матовость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Выбор слишком тёплого тона Лицо выглядит уставшим Холодный беж или нейтральный каштан
Частое осветление Ломкость, сухость Тонирование без аммиака, глоссинг
Отсутствие термозащиты Потеря блеска Спрей с кератином и маслами
Смешивание несочетаемых оттенков Неестественный результат Работа с колористом, подбор по палитре кожи

А что если…

…вы не хотите менять цвет радикально? Попробуйте "глоссинг" — мягкое тонирование, которое освежает цвет, делает волосы блестящими и послушными.
…волосы повреждены? Используйте тонирующие маски с керамидами и маслами ши — они не только корректируют оттенок, но и восстанавливают структуру.
…сомневаетесь между двумя цветами? Делайте окрашивание в технике "root melt" — затемнённые корни и плавный переход к светлым кончикам визуально освежают лицо.

Плюсы и минусы трендовых оттенков

Оттенок Плюсы Минусы
Глубокий каштан Эффект густоты, не требует частого обновления Может темнить черты лица
Молочный шоколад Универсален, подходит большинству Требует регулярного тонирования
Холодное золото Молодит, выглядит дорого Сложен в уходе, быстро тускнеет
Медовый янтарь Делает образ мягче Подходит не всем типам кожи
Тёмная карамель Придаёт блеск, "дорогой" эффект Не яркий при слабом освещении

FAQ

Как выбрать оттенок для себя?
Подберите цвет, ориентируясь на подтон кожи: если он тёплый — выбирайте янтарные и карамельные тона, если холодный — золото и пепельные блики.

Сколько стоит окрашивание в салоне?
В среднем от 6 000 до 18 000 рублей в зависимости от длины, техники и бренда красителя. Глоссинг — от 3 000.

Что лучше: блонд или каштан?
Каштановые оттенки менее требовательны в уходе и лучше переживают зиму, но блонд визуально освежает лицо и делает образ мягче.

Мифы и правда

Миф: осенью нельзя окрашивать волосы — они ослаблены после лета.
Правда: напротив, мягкое окрашивание с уходом помогает восстановить блеск и закрыть повреждённые кутикулы.

Миф: тёплые тона всегда "старят".
Правда: только если выбран неверный подтон. Медовый и янтарный, напротив, придают коже сияние.

Миф: холодный блонд подходит только светлокожим.
Правда: современные техники колористики позволяют адаптировать холодный блонд даже под смуглую кожу — главное, добавить мягкие тёплые пряди у лица.

3 интересных факта

  1. У брюнеток волосы толще, но блеск у блондинок сильнее благодаря отражению света.
  2. Окрашивание в холодные тона визуально делает волосы плотнее.
  3. Больше половины женщин в Европе меняют оттенок волос хотя бы раз в год — чаще всего именно осенью.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
