Когда кожа становится чувствительной: правила ухода для будущих мам

Беременность — особый период, когда кожа меняется почти каждый день. Гормоны делают её то сияющей и гладкой, то сухой, чувствительной или склонной к высыпаниям. Но именно сейчас уход важен как никогда: кожа испытывает нагрузку, растягивается, реагирует на всё — от косметики до температуры воздуха. Главное правило — бережность. Маски и масла, которые подходят будущим мамам, не должны раздражать, содержать агрессивных компонентов или проникать глубоко в кровоток.
В это время кожа становится более чувствительной из-за гормональных изменений и замедленного обмена веществ. То, что раньше подходило идеально, может внезапно вызывать раздражение или аллергию. К тому же часть компонентов обычной косметики способна проникать через кожу и влиять на организм. Поэтому уход во время беременности — это минимализм, натуральность и мягкость.
«Главное в косметике для будущих мам — безопасность. Лучше меньше активных веществ, но больше заботы и увлажнения», — подчёркивает дерматолог Екатерина Гладких.
Некоторые привычные ингредиенты во время беременности противопоказаны. К ним относятся ретиноиды (витамин A и его производные), сильные кислоты (салициловая, гликолевая в высокой концентрации), эфирные масла розмарина, шалфея, базилика и мяты. Они могут вызывать раздражение или повышать тонус матки. Зато безопасны и полезны мягкие растительные масла, натуральные экстракты и питательные маски с гиалуроновой кислотой, алоэ вера, овсом, медом, авокадо, какао и витамином Е.
|Категория
|Разрешённые компоненты
|Эффект
|Увлажнение
|гиалуроновая кислота, алоэ вера, огурец, овсяное молочко
|удерживают влагу, снимают раздражение
|Питание
|масла ши, кокоса, миндаля, жожоба, какао
|повышают эластичность кожи
|Тонус и сияние
|мёд, авокадо, тыква, йогурт
|выравнивают цвет, улучшают микроциркуляцию
|Профилактика растяжек
|масло зародышей пшеницы, аргановое, шиповника
|восстанавливают барьер кожи
Смешайте 2 ложки овсяных хлопьев, 1 ложку мёда и 1 ложку сока алоэ. Нанесите на лицо на 15 минут. Маска мягко питает и снимает воспаление.
Половину спелого авокадо разомните с ложкой йогурта и несколькими каплями масла жожоба. Кожа станет мягкой и упругой.
Отварите кусочек тыквы, разомните и добавьте чайную ложку масла ши. Эта маска придаёт коже сияние и насыщает витаминами.
Смешайте 1 ложку масла кокоса и 1 ложку какао-масла, нанесите на сухие участки (живот, бёдра, локти), укутайте тканью на 20 минут.
Масло ши — богато витаминами A и E, делает кожу более эластичной, помогает при сухости.
Миндальное масло — лёгкое, быстро впитывается, снижает риск появления растяжек.
Масло жожоба — по составу близко к кожному себуму, идеально подходит для лица и тела.
Масло какао — питает, защищает от потери влаги, имеет приятный аромат.
Масло зародышей пшеницы — стимулирует обновление клеток и улучшает тургор кожи.
Масло арганы — укрепляет барьер, подходит для чувствительной и склонной к раздражению кожи.
Ошибка: использовать антицеллюлитные масла с разогревающим эффектом.
→ Последствие: усиление притока крови и риск раздражения.
→ Альтернатива: мягкие масла с витамином Е и лёгкий массаж.
Ошибка: наносить эфирные масла в чистом виде.
→ Последствие: раздражение, аллергия.
→ Альтернатива: разбавлять 1–2 капли в столовой ложке базового масла.
Ошибка: использовать кислоты и ретиноиды «для сияния».
→ Последствие: возможное повреждение барьера и чувствительность кожи.
→ Альтернатива: энзимные пилинги и натуральные фруктовые маски.
Проверяйте состав. Избегайте продуктов с ретинолом, парабенами, синтетическими ароматизаторами.
Делайте тест перед применением. Даже натуральные масла могут вызывать аллергию.
Увлажняйте кожу ежедневно. После душа наносите масло или крем, пока кожа влажная.
Используйте маски не чаще 2 раз в неделю. Избыток активов может вызвать раздражение.
Пейте достаточно воды. Внутреннее увлажнение помогает коже быть упругой.
Не перегревайтесь. Горячие маски и обёртывания противопоказаны — они повышают давление.
Берегите зону живота и груди. Это самые чувствительные участки, требующие мягкого ухода.
Миф: все натуральные масла безопасны при беременности.
Правда: эфирные масла лаванды, шалфея, розмарина, мяты и базилика лучше исключить.
Миф: чем жирнее масло, тем лучше эффект.
Правда: коже нужно питание, но и дыхание — лёгкие масла впитываются лучше и не создают плёнку.
Миф: растяжки можно полностью предотвратить.
Правда: можно уменьшить их риск, но многое зависит от генетики и состояния кожи.
Можно ли использовать эфирные масла?
Только в минимальных количествах и после консультации с врачом. Безопаснее всего — цитрусовые, иланг-иланг и лаванда в разведённом виде.
Какие маски подходят для чувствительной кожи?
С алоэ, овсянкой, мёдом и йогуртом — они успокаивают и восстанавливают барьер.
Когда начинать профилактику растяжек?
Уже с первого триместра, чтобы кожа адаптировалась к изменениям.
