Лук пошёл в атаку на плешь: бьюти-блогеры сходят с ума от неожиданного эффекта

В социальных сетях стремительно распространяется новый бьюти-тренд — использование лукового сока для ускорения роста волос. Идея выглядит странной, но, как оказалось, не лишена оснований. Разобраться в механизме действия этого домашнего средства стоит прежде, чем решаться на эксперимент.
В мире красоты постоянно появляются "чудодейственные" рецепты — от розмаринового масла до шампуня с кофе. Теперь в центре внимания оказался лук. Сторонники метода утверждают, что сок этого овоща способен укрепить волосы, стимулировать рост и избавиться от перхоти.
Интерес к старинным домашним средствам растёт на фоне усталости от агрессивных косметических составов. Натуральные ингредиенты воспринимаются как более безопасная альтернатива.
"Луковый сок используется в качестве домашнего средства на протяжении многих лет, и есть даже некоторые научные доказательства, подтверждающие его действие", — пояснила дерматолог Мона Фоад.
В составе лука содержится сера — элемент, необходимый для синтеза кератина, белка, формирующего волосы, ногти и кожу. При нанесении на кожу головы сера укрепляет волосяные волокна, снижает ломкость и улучшает питание фолликулов.
Кроме того, лук богат антиоксидантами и флавоноидами, обладающими противовоспалительными и антисептическими свойствами. Регулярное применение сока помогает при раздражении, шелушении и перхоти, улучшает блеск и эластичность волос, но не даёт мгновенного результата.
|Средство
|Действие
|Особенности
|Луковый сок
|Укрепляет и улучшает микроциркуляцию
|Может раздражать чувствительную кожу
|Масло розмарина
|Стимулирует рост, придаёт блеск
|Подходит для сухой кожи головы
|Касторовое масло
|Утолщает и питает
|Трудно смывается
|Оливковое масло
|Увлажняет и смягчает
|Подходит для регулярного ухода
Измельчить очищенную луковицу в блендере.
Процедить массу через марлю, отделив сок.
Добавить чайную ложку базового масла (оливкового, кокосового).
Нанести на кожу головы, аккуратно массируя.
Оставить на 15-20 минут, затем смыть мягким шампунем.
Для устранения запаха можно ополоснуть волосы водой с лимонным соком или несколькими каплями эфирного масла лаванды.
Ошибка: использование чистого лукового сока на чувствительной коже.
Последствие: раздражение и зуд.
Альтернатива: разбавление маслом или применение готовых масок с экстрактом лука.
Ошибка: ожидание мгновенного эффекта.
Последствие: отсутствие заметных изменений.
Альтернатива: систематическое применение 1-2 раза в неделю в течение 1-2 месяцев.
Ошибка: сочетание лукового сока с агрессивными шампунями.
Последствие: пересушивание кожи головы.
Альтернатива: использование бессульфатных средств и питательных бальзамов.
При правильном ополаскивании специфический запах исчезает полностью. Для дополнительной свежести можно использовать сухой шампунь, ароматический спрей или ополаскиватель с эфирными маслами.
|Плюсы
|Минусы
|Натуральный состав
|Возможный запах
|Улучшает состояние кожи головы
|Может вызывать раздражение
|Укрепляет волосы
|Требует регулярности
|Недорогой способ ухода
|Не подходит при аллергии
Как часто применять луковый сок?
Оптимальная частота — 1-2 раза в неделю.
Можно ли хранить готовый сок?
Да, не более трёх дней в холодильнике, в герметичной посуде.
Что делать при жжении или зуде?
Сразу смыть средство и заменить его на более мягкое, например, розмариновое масло или маску с алоэ вера.
Миф: лук ускоряет рост волос на сантиметры за неделю.
Правда: средство улучшает условия для роста, но не меняет скорость деления клеток.
Миф: луковый сок может заменить профессиональный уход.
Правда: средство служит дополнением, а не заменой базового ухода.
Миф: чем сильнее запах, тем выше эффективность.
Правда: запах не связан с концентрацией серы.
