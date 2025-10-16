Лук пошёл в атаку на плешь: бьюти-блогеры сходят с ума от неожиданного эффекта

В социальных сетях стремительно распространяется новый бьюти-тренд — использование лукового сока для ускорения роста волос. Идея выглядит странной, но, как оказалось, не лишена оснований. Разобраться в механизме действия этого домашнего средства стоит прежде, чем решаться на эксперимент.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с пепельно-серебристыми волосами

Почему снова говорят о луке

В мире красоты постоянно появляются "чудодейственные" рецепты — от розмаринового масла до шампуня с кофе. Теперь в центре внимания оказался лук. Сторонники метода утверждают, что сок этого овоща способен укрепить волосы, стимулировать рост и избавиться от перхоти.

Интерес к старинным домашним средствам растёт на фоне усталости от агрессивных косметических составов. Натуральные ингредиенты воспринимаются как более безопасная альтернатива.

Что подтверждает наука

"Луковый сок используется в качестве домашнего средства на протяжении многих лет, и есть даже некоторые научные доказательства, подтверждающие его действие", — пояснила дерматолог Мона Фоад.

В составе лука содержится сера — элемент, необходимый для синтеза кератина, белка, формирующего волосы, ногти и кожу. При нанесении на кожу головы сера укрепляет волосяные волокна, снижает ломкость и улучшает питание фолликулов.

Кроме того, лук богат антиоксидантами и флавоноидами, обладающими противовоспалительными и антисептическими свойствами. Регулярное применение сока помогает при раздражении, шелушении и перхоти, улучшает блеск и эластичность волос, но не даёт мгновенного результата.

Сравнение натуральных средств для роста волос

Средство Действие Особенности Луковый сок Укрепляет и улучшает микроциркуляцию Может раздражать чувствительную кожу Масло розмарина Стимулирует рост, придаёт блеск Подходит для сухой кожи головы Касторовое масло Утолщает и питает Трудно смывается Оливковое масло Увлажняет и смягчает Подходит для регулярного ухода

Как использовать луковый сок

Измельчить очищенную луковицу в блендере. Процедить массу через марлю, отделив сок. Добавить чайную ложку базового масла (оливкового, кокосового). Нанести на кожу головы, аккуратно массируя. Оставить на 15-20 минут, затем смыть мягким шампунем.

Для устранения запаха можно ополоснуть волосы водой с лимонным соком или несколькими каплями эфирного масла лаванды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование чистого лукового сока на чувствительной коже.

Последствие: раздражение и зуд.

Альтернатива: разбавление маслом или применение готовых масок с экстрактом лука.

Ошибка: ожидание мгновенного эффекта.

Последствие: отсутствие заметных изменений.

Альтернатива: систематическое применение 1-2 раза в неделю в течение 1-2 месяцев.

Ошибка: сочетание лукового сока с агрессивными шампунями.

Последствие: пересушивание кожи головы.

Альтернатива: использование бессульфатных средств и питательных бальзамов.

Если запах остаётся

При правильном ополаскивании специфический запах исчезает полностью. Для дополнительной свежести можно использовать сухой шампунь, ароматический спрей или ополаскиватель с эфирными маслами.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Натуральный состав Возможный запах Улучшает состояние кожи головы Может вызывать раздражение Укрепляет волосы Требует регулярности Недорогой способ ухода Не подходит при аллергии

Часто задаваемые вопросы

Как часто применять луковый сок?

Оптимальная частота — 1-2 раза в неделю.

Можно ли хранить готовый сок?

Да, не более трёх дней в холодильнике, в герметичной посуде.

Что делать при жжении или зуде?

Сразу смыть средство и заменить его на более мягкое, например, розмариновое масло или маску с алоэ вера.

Мифы и правда

Миф: лук ускоряет рост волос на сантиметры за неделю.

Правда: средство улучшает условия для роста, но не меняет скорость деления клеток.

Миф: луковый сок может заменить профессиональный уход.

Правда: средство служит дополнением, а не заменой базового ухода.

Миф: чем сильнее запах, тем выше эффективность.

Правда: запах не связан с концентрацией серы.

Интересные факты

Лук использовался в Египте как средство от облысения более 4000 лет назад. В Корее популярны шампуни с экстрактом красного лука для борьбы с перхотью. Исследования показали, что антиоксиданты лука снижают окислительный стресс фолликулов.