Умывание — основа красоты: 7 грубых ошибок, которые крадут вашу молодость

Уход за кожей начинается не с крема и не с маски, а с банального умывания. Этот, казалось бы, простой ритуал определяет, насколько кожа будет чистой, сияющей и устойчивой к старению. Однако, как выясняется, большинство людей совершают ошибки именно на этом этапе.
"При недостаточном очищении на коже остаются остатки себума, декоративной косметики, загрязнения и продукты окисления, которые стимулируют активность свободных радикалов", — пояснила врач-косметолог "СМ-Косметология" Ирина Троицкая.
По словам специалиста, свободные радикалы нарушают обменные процессы в клетках, из-за чего кожа теряет упругость, становится тусклой, появляются морщины. Со временем недостаток очищения приводит и к воспалениям — закупориваются поры, активизируются бактерии, а цвет лица становится неровным.
Многие считают, что достаточно просто умыться водой. Но этого недостаточно: водопроводная вода не удаляет жирорастворимые загрязнения и косметику, а иногда даже сушит кожу из-за повышенной жесткости и содержания хлора. Поэтому важно использовать специальные очищающие средства, подходящие типу кожи.
С другой стороны, чрезмерное очищение — не менее вредно.
"Слишком частое умывание или применение продуктов с жесткими поверхностно-активными веществами разрушает липидный барьер", — подчеркнула Троицкая.
Этот барьер удерживает влагу и защищает от бактерий и раздражителей. Когда он повреждён, кожа теряет влагу, становится чувствительной и быстрее стареет, поясняет Газета.Ru.
|Метод очищения
|Преимущества
|Недостатки
|Умывание водой
|Быстро, удобно
|Не удаляет косметику, сушит кожу
|Мицеллярная вода
|Подходит для снятия макияжа, не требует смывания
|Может оставлять пленку, раздражать чувствительную кожу
|Гель для умывания
|Эффективно очищает поры
|При ежедневном применении без крема сушит
|Масло для очищения
|Растворяет макияж, ухаживает за кожей
|Не всем подходит, требует тщательного смывания
|Пенка с нейтральным pH
|Мягко очищает, не нарушает баланс
|Эффект слабее при сильных загрязнениях
Снимите макияж. Используйте мицеллярную воду, гидрофильное масло или молочко.
Нанесите средство для умывания. Мягкие гели и пенки с pH около 5,5 помогут очистить кожу, не повреждая липидный барьер.
Смойте теплой водой. Холодная сужает поры, но не удаляет загрязнения, а горячая пересушивает.
Промокните кожу. Не трите полотенцем — это травмирует и растягивает кожу. Используйте мягкую ткань.
Завершите тоником. Он восстанавливает баланс pH и подготавливает кожу к нанесению крема.
Нанесите крем. Увлажняющий или питательный — в зависимости от времени суток и потребностей кожи.
Использование агрессивных скрабов каждый день.
Умывание мылом с высоким уровнем щелочи.
Пропуск тонизирования после очищения.
Применение спиртосодержащих средств.
Отсутствие увлажнения после умывания.
Жесткий гель с сульфатами → обезвоживание и шелушение → мягкий гель без SLS, с аминокислотами.
Умывание горячей водой → раздражение, покраснение → вода комнатной температуры.
Отказ от крема после умывания → чувство стянутости → крем с гиалуроновой кислотой или церамидами.
Если кожа потеряла влагу, не спешите менять все средства сразу. Начните с восстановления барьера: выбирайте умывалки без ПАВ, используйте термальную воду и кремы с липидами. Утром можно ограничиться умыванием тоником или мицеллярной водой, а вечером проводить полноценное очищение.
|Средство
|Плюсы
|Минусы
|Мицеллярная вода
|Быстро, удобно, подходит для снятия макияжа
|Может вызвать сухость при частом применении
|Очищающее молочко
|Питает и смягчает кожу
|Не подходит жирной коже
|Гидрофильное масло
|Идеально удаляет макияж
|Требует дополнительного очищения
|Пенка для умывания
|Удобна, мягкая, не раздражает
|Иногда не справляется с водостойкой косметикой
Как выбрать средство для умывания?
Ориентируйтесь на тип кожи. Сухой — подойдут кремовые текстуры, жирной — гели и пенки, чувствительной — продукты без ароматизаторов и спирта.
Можно ли использовать одно и то же средство утром и вечером?
Да, если оно достаточно мягкое. Но вечером можно добавить этап демакияжа — например, гидрофильное масло.
Что делать, если после умывания кожа стянутая?
Это сигнал, что средство слишком агрессивное. Замените его на продукт с нейтральным pH и добавьте увлажняющий крем или сыворотку.
Нужно ли умываться после мицеллярной воды?
Да, если средство содержит поверхностно-активные вещества — они могут раздражать кожу при длительном контакте.
Миф: жирную кожу нужно очищать как можно чаще.
Правда: чрезмерное умывание стимулирует выработку кожного сала и усиливает жирность.
Миф: если кожа не выглядит грязной, можно не умываться.
Правда: загрязнения и себум не всегда видны, но они разрушают барьер и ускоряют старение.
Миф: дорогие средства лучше очищают.
Правда: важнее состав и pH, чем цена.
Недосып отражается на коже не меньше, чем неправильный уход. Во сне активизируется обновление клеток, поэтому регулярный отдых — часть антивозрастной программы. При дефиците сна кожа тускнеет, а мелкие морщины становятся заметнее. Помогает вечерний ритуал: мягкое очищение, питательный крем и отказ от гаджетов перед сном.
На лице человека в среднем 20 тысяч пор — и каждая нуждается в очищении.
Женщины, регулярно очищающие кожу дважды в день, выглядят на 5-7 лет моложе, чем их сверстницы, пренебрегающие этим этапом.
Липидный барьер кожи восстанавливается в течение 6-8 часов после повреждения — при условии правильного ухода.
Первое средство для очищения лица появилось еще в Древнем Египте — смесь молока, меда и глины использовали для омоложения. В античные времена римлянки умывались розовой водой, а японские гейши — порошком рисовых отрубей. Современные очищающие средства с нейтральным pH — результат десятилетий дерматологических исследований, которые позволили совместить эффективность и бережность.
Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?