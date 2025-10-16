Наклоните голову — и забудьте про слабые корни: секрет, который не покажут в рекламе шампуня

Мытьё головы кажется самым простым делом на свете. Включаем воду, берём шампунь, вспениваем и смываем — привычный ритуал, о котором редко задумываются. Но, как оказалось, именно в этом простом действии скрыт один из важнейших секретов здоровых и густых волос. По словам парикмахера и бьюти-эксперта Марики в видео, которое стало вирусным, всё дело не в шампуне, а в том, как вы моете голову.
"Разница огромная!" — утверждает парикмахер Марика, комментируя вопрос о том, влияет ли положение головы на качество мытья.
И действительно, специалисты по трихологии подтверждают: техника мытья напрямую влияет на микроциркуляцию, питание фолликулов и даже объём у корней.
Когда вы моете волосы, стоя под душем, вода течёт сверху вниз и прижимает пряди к коже головы. Это удобно, но не идеально: шампунь распределяется неравномерно, часть корней остаётся недомытой, а концы, наоборот, пересушиваются.
Мытьё вниз головой активирует кровоток за счёт лёгкого наклона шеи, улучшает доступ кислорода к коже головы и помогает удалить себум — природный жир, который часто становится причиной тусклости и выпадения волос. Кроме того, шампунь распределяется более равномерно, достигая даже труднодоступных зон — затылка и висков.
Результат? Волосы становятся более чистыми, лёгкими и воздушными. А объём появляется естественным образом, без стайлинга.
Бьюти-эксперт делится простым, но эффективным способом, который стоит попробовать уже сегодня.
Марика отмечает, что при таком способе "волосы при расчесывании теряют в два раза меньше".
Когда вода стекает сверху, волосы буквально "прижимаются" к голове. Это мешает проникновению шампуня в прикорневую зону, и результат — недомытость у корней и сухие концы. Вдобавок лишний вес воды утяжеляет пряди, лишая их объёма.
Если кожа головы не очищена полностью, сальные железы начинают работать активнее. Уже через день волосы выглядят жирными, а причёска теряет форму. Особенно сильно это ощущают обладательницы тонких или окрашенных волос.
Ошибка: мыть волосы в вертикальном положении.
Последствие: недостаточный объём и неравномерное очищение.
Альтернатива: наклоняйте голову вперёд или мойте волосы в раковине — эффект будет заметен после первого раза.
Ошибка: использовать слишком много шампуня.
Последствие: волосы становятся тяжелыми и быстро жирнятся.
Альтернатива: промывайте дважды небольшим количеством средства.
Ошибка: тереть волосы полотенцем.
Последствие: ломкость и секущиеся концы.
Альтернатива: промокните мягким полотенцем или используйте микрофибру.
|Метод
|Преимущества
|Недостатки
|Для кого подходит
|Под душем (вертикально)
|Удобно, быстро
|Потеря объёма, неравномерное очищение
|Короткие волосы, густые пряди
|Вниз головой
|Больше объёма, стимуляция роста
|Требует привычки, неудобно при длинных волосах
|Тонкие, ослабленные волосы
|В раковине
|Контроль над направлением воды
|Неудобно для длинных волос
|Окрашенные или ломкие волосы
Да, если нет проблем с шеей или спиной. Главное — избегать резких наклонов.
Выбирайте мягкие формулы без сульфатов. Для тонких волос — шампуни с кератином и биотином, для жирных — с цинком или мятой.
Используйте кондиционер, расчёсывайте только влажные пряди с помощью гребня с редкими зубьями.
После мытья ополосните волосы прохладной водой — это закроет кутикулу и придаст сияние.
|Миф
|Правда
|Мыть голову вниз вредно для шеи
|Если не делать резких движений, это безопасно
|Для чистоты нужно много шампуня
|Достаточно 1-2 нажатий, главное — правильная техника
|Частое мытьё портит волосы
|Современные мягкие шампуни позволяют мыть голову хоть каждый день
