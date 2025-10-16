Блеск надоел — в моде шрамы: идеальная сумка теперь выглядит так, будто прожила десятки жизней

Каждый модный сезон приносит неожиданные открытия, но осень 2025-го удивила особенно. На первый план вышел аксессуар, в котором сочетаются бунтарство и элегантность — сумка из потертой кожи. То, что еще недавно считалось дефектом, сегодня стало символом свободы, индивидуальности и стиля без усилий.
Дизайнеры, инфлюенсеры и модные бренды в один голос утверждают: потертая кожа демонстрирует не небрежность, а уверенность в себе. Каждая царапина и складка — история, которую вещь проживает вместе с тобой.
Появление потертой кожи на подиумах — закономерность. После эпохи "глянца" и стерильного минимализма мода вновь повернулась к естественности. Осенне-зимние показы 2025 года показали, что "несовершенство" — новый идеал.
В Нью-Йорке Simkhai представил модели, где сумки с потертостями сочетались с одеждой из выцветшей кожи. Miu Miu в Париже добавили к образам расслабленные силуэты, а Isabel Marant переосмыслила стиль бохо с помощью хобо-сумок свободной формы. В Милане Prada выбрала классическую эстетику, дополнив коллекцию компактными изделиями из полированной коричневой кожи.
"Каждая царапина делает сумку только красивее", — отметила дизайнер Лаура Тарафа.
Тренд на состаренную кожу проявился во всех категориях — от доступных аксессуаров до люксовых брендов. Ниже — обзор ключевых моделей, покоривших подиум и улицы.
|Модель
|Стиль
|Материал
|Бренд
|Coach Tabby 26
|Классика
|Кожа
|Coach
|Golden Goose Vita
|Кэжуал-гранж
|Коровья кожа
|Golden Goose
|Michael Kors Zoe
|Минимализм
|Кожа
|Michael Kors
|Simkhai Cleo
|Современный бохо
|Телячья кожа
|Simkhai
|Free People Baby Emerson
|Бохо-шоппер
|Кожа
|Free People
Секрет стиля — в контрасте. Сумка с потертостями лучше всего раскрывается рядом с "отполированными" элементами образа.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальный внешний вид
|Требует ухода
|Становится лучше с возрастом
|Не сочетается с лаковой обувью
|Универсальна в стилях
|Может выглядеть слишком небрежно при избыточном декоре
|Миф
|Правда
|Потертая кожа выглядит дешево
|Наоборот: это символ стиля и уверенности
|Такая сумка подходит только к кэжуалу
|Она уместна и в офисе, и на вечеринке
|Состаренные аксессуары быстро выходят из моды
|Этот тренд цикличен и возвращается каждые 5-7 лет
Обрати внимание на плотность материала и качество швов. Чем толще кожа, тем эффектнее выглядит потертость.
Используй кондиционер для кожи раз в месяц и храни аксессуар вдали от прямого солнца.
Потертая кожа отлично смотрится с денимом, твидом, вельветом и замшей.
Да, но избегай контакта с солью и реагентами — они могут испортить текстуру.
