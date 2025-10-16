Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Под нашими ногами другой мир: что скрывает обратная сторона Земли — зеркальная карта планеты
Организм требует апгрейда: как спорт после 30 перепрошивает тело и даёт энергию
Рацион гения: 5 продуктов, которые улучшают память и концентрацию
Две щепотки и домашние пельмени превращаются в ресторанный шедевр: секрет, который знают немногие
Забота о маме или сыночка-корзиночка? Что сказала Карина Мейханаджян в шоу Иды Галич
Посадите под зиму — и в апреле уже зацветет: неприхотливый многолетник с роскошным цветением
Юрист объяснила ситуацию с внесением раненого бойца СВО в списки дезертиров
Письма от ФНС уже летят по стране: маленький долг может превратиться в большую проблему
Мотор умирает раньше срока: три привычки водителей убивают двигатель

Блеск надоел — в моде шрамы: идеальная сумка теперь выглядит так, будто прожила десятки жизней

5:05
Моя семья » Красота и стиль

Каждый модный сезон приносит неожиданные открытия, но осень 2025-го удивила особенно. На первый план вышел аксессуар, в котором сочетаются бунтарство и элегантность — сумка из потертой кожи. То, что еще недавно считалось дефектом, сегодня стало символом свободы, индивидуальности и стиля без усилий.

Девушка с винтажной кожаной сумкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с винтажной кожаной сумкой

Дизайнеры, инфлюенсеры и модные бренды в один голос утверждают: потертая кожа демонстрирует не небрежность, а уверенность в себе. Каждая царапина и складка — история, которую вещь проживает вместе с тобой.

Почему это тренд сезона

Появление потертой кожи на подиумах — закономерность. После эпохи "глянца" и стерильного минимализма мода вновь повернулась к естественности. Осенне-зимние показы 2025 года показали, что "несовершенство" — новый идеал.

В Нью-Йорке Simkhai представил модели, где сумки с потертостями сочетались с одеждой из выцветшей кожи. Miu Miu в Париже добавили к образам расслабленные силуэты, а Isabel Marant переосмыслила стиль бохо с помощью хобо-сумок свободной формы. В Милане Prada выбрала классическую эстетику, дополнив коллекцию компактными изделиями из полированной коричневой кожи.

"Каждая царапина делает сумку только красивее", — отметила дизайнер Лаура Тарафа.

Лучшие модели сезона

Тренд на состаренную кожу проявился во всех категориях — от доступных аксессуаров до люксовых брендов. Ниже — обзор ключевых моделей, покоривших подиум и улицы.

Сравнение моделей

Модель Стиль Материал Бренд
Coach Tabby 26 Классика Кожа Coach
Golden Goose Vita Кэжуал-гранж Коровья кожа Golden Goose
Michael Kors Zoe Минимализм Кожа Michael Kors
Simkhai Cleo Современный бохо Телячья кожа Simkhai
Free People Baby Emerson Бохо-шоппер Кожа Free People

Как носить сумку из потертой кожи

Секрет стиля — в контрасте. Сумка с потертостями лучше всего раскрывается рядом с "отполированными" элементами образа.

Советы шаг за шагом

  • Добавь баланс: сочетай состаренную кожу с чистыми линиями — например, пальто прямого кроя или строгим тренчем.
  • Ставь на фактуру: вельвет, замша, трикотаж — ткани, которые дружат с матовой кожей.
  • Выбирай оттенки: самые актуальные — коньячный, винный, шоколадный, графитовый.
  • Учитывай размер: маленькие сумки создают акцент, большие — придают расслабленность.
  • Не бойся несовершенства: мелкие потертости — часть шарма, а не повод для замены.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться отполировать потертости.
  • Последствие: теряется естественный вид кожи.
  • Альтернатива: используй воски или кондиционеры, созданные именно для состаренной фактуры (например, Collonil Leather Care).
  • Ошибка: сочетать сумку с блестящей обувью.
  • Последствие: образ выглядит несбалансированным.
  • Альтернатива: замшевые ботинки, грубые челси или сапоги на устойчивом каблуке.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уникальный внешний вид Требует ухода
Становится лучше с возрастом Не сочетается с лаковой обувью
Универсальна в стилях Может выглядеть слишком небрежно при избыточном декоре

Мифы и правда

Миф Правда
Потертая кожа выглядит дешево Наоборот: это символ стиля и уверенности
Такая сумка подходит только к кэжуалу Она уместна и в офисе, и на вечеринке
Состаренные аксессуары быстро выходят из моды Этот тренд цикличен и возвращается каждые 5-7 лет

FAQ

Как выбрать сумку из потертой кожи

Обрати внимание на плотность материала и качество швов. Чем толще кожа, тем эффектнее выглядит потертость.

Как ухаживать за такой сумкой

Используй кондиционер для кожи раз в месяц и храни аксессуар вдали от прямого солнца.

С чем сочетать

Потертая кожа отлично смотрится с денимом, твидом, вельветом и замшей.

Можно ли носить зимой

Да, но избегай контакта с солью и реагентами — они могут испортить текстуру.

Три интересных факта

  • Первые сумки с эффектом состаренной кожи появились в 1970-х, в эпоху гранжа и рок-культуры.
  • Современные бренды создают потертости вручную, используя технологию "dry brush" для естественного эффекта.

Исторический контекст

  • В 1990-е культовые марки вроде Diesel и Levi's ввели тренд на "винтажные" аксессуары.
  • Coach стал первым брендом, официально выпустившим линию Loved Leather, где каждая сумка уникальна по текстуре.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Наука и техника
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Авто
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Цветы как под гипнозом: вода, которая заставляет цвести без перерыва — словно второй глоток воздуха
Жёлтые камни дороже золота: фараоны знали о том, что современная наука не может объяснить
Ударные нагрузки запускают режим роста мышц за 12 минут: схема, которой пользуются сильные, но скрывают
Шестая игорная зона России: как игорная зона изменит облик Алтая
Зима уже прогревает моторы: как не попасть в число тех, у кого машина не завелась утром
Эти птички не улетают даже в мороз: чем питаются синицы зимой и как их правильно подкармливать
10 килограммов за две недели: Мария Кожевникова раскрыла секрет своего похудения
Кашкулакская пещера шепчет — и люди исчезают: что скрывает врата в преисподнюю
Тело хочет спать, а желудок устраивает вечеринку: этот ужин превращает ночь в бессонный марафон
Горный курорт Роза Хутор и Издательский дом Мещерякова выпустили новую книгу Золото штабс-капитана Рындина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.