Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергия разума: учёные раскрыли корень психических заболеваний
Между небом и водой: как один маршрут открывает всю красоту Кавказа
Думать о малине осенью — уже поздно: садовод назвал главную ошибку дачников
Поверила в его вину: Собчак объяснила, что она думает по поводу иска против Майкла Джексона
Вы чувствуете себя здоровым, но кровь может рассказать другое: как читать результаты
Невидимый хрюкающий страж: птица, которая охраняет болота — словно призрак, подающий голос из тумана
Самое сильное существо на Земле весит меньше пылинки — сила, о которой львы могут только мечтать
Страны бегут из БРИКС: Трамп сделал заявление
Соседи ахнули: клематис цвёл так, будто его поливали шампанским — вот как этого добиться

История, записанная на коже: почему растяжки — не изъян, а след жизненных изменений

Моя семья » Красота и стиль

Растяжки — одно из тех изменений кожи, которые не влияют на здоровье, но могут сильно отражаться на самооценке. Они появляются внезапно: после беременности, активного роста, тренировок или гормональных колебаний. И если убрать их полностью невозможно, то сделать почти невидимыми — вполне реально. Главное — понять, как работает кожа и почему эти тонкие линии остаются с нами надолго.

Растяжки на теле
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Растяжки на теле

Почему появляются растяжки

Растяжки (или стрии) — это микротрещины в дерме, внутреннем слое кожи. Когда кожа растягивается слишком быстро, коллагеновые и эластиновые волокна не успевают адаптироваться и «рвутся». На месте повреждения формируется рубцовая ткань, лишённая пигмента, поэтому растяжки сначала выглядят розовыми или фиолетовыми, а затем бледнеют до серебристо-белого цвета.

«Растяжки — не признак возраста или лишнего веса. Это просто естественная реакция кожи на быстрые изменения», — отмечает дерматолог Мария Савельева.

Основные причины появления стрий

  1. Беременность и период грудного вскармливания.

  2. Резкое изменение веса или быстрый рост в подростковом возрасте.

  3. Интенсивные тренировки, особенно силовые.

  4. Гормональные перестройки и заболевания эндокринной системы.

  5. Генетическая предрасположенность и тип кожи.

Таблица: как выглядят растяжки на разных стадиях

Стадия Цвет и текстура Что происходит Что можно сделать
Свежие розовые, красноватые, слегка припухшие воспаление и повреждение волокон активное увлажнение, массаж, кремы с ретинолом
Переходные сиреневые или фиолетовые, становятся тоньше замедляется воспаление, формируется рубец пилинг, кремы с кислотами, микротоковые процедуры
Зрелые белые, блестящие, чуть вдавленные завершённый рубец, нет пигмента лазер, профессиональный уход

Можно ли полностью убрать растяжки

Полностью — нет, но можно заметно сгладить и сделать почти незаметными. Современные методы позволяют уменьшить контраст цвета, выровнять рельеф и стимулировать выработку нового коллагена. Главное — начинать, пока стрии свежие. В этот период кожа ещё реагирует на активные вещества, а процессы заживления можно направить в нужное русло.

Советы шаг за шагом: как действовать дома

  1. Начните с увлажнения. Кремы и масла с витамином Е, ши, миндалём, скваланом повышают эластичность и предотвращают новые разрывы.

  2. Делайте массаж. Круговые движения стимулируют кровообращение и помогают коже быстрее обновляться.

  3. Используйте контрастный душ. Он укрепляет сосуды и улучшает тонус кожи.

  4. Добавьте пилинг. Мягкие кислоты (молочная, гликолевая) или кофейный скраб ускоряют обновление клеток.

  5. Применяйте средства с ретинолом или кислотами. Они стимулируют синтез коллагена (только вне беременности).

  6. Следите за питанием. Белок, витамины A, C и цинк — основа для восстановления волокон.

  7. Пейте достаточно воды. Гидратация изнутри помогает коже быть более упругой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наносить средства только на уже появившиеся растяжки.
    → Последствие: кожа вокруг остаётся уязвимой.
    → Альтернатива: ухаживать за всей зоной риска — живот, бёдра, грудь, ягодицы.

  • Ошибка: ожидать быстрых результатов.
    → Последствие: разочарование и отказ от ухода.
    → Альтернатива: регулярность — минимум 2–3 месяца.

  • Ошибка: использовать агрессивные скрабы.
    → Последствие: микротравмы и раздражение.
    → Альтернатива: энзимные пилинги и мягкие кислоты.

Профессиональные методы

Метод Принцип Эффект
Лазерная шлифовка разрушает старый коллаген, стимулирует новый выравнивает рельеф и цвет
Химический пилинг отшелушивает верхний слой осветляет стрии
Радиочастотный лифтинг прогревает дерму улучшает упругость
Мезотерапия вводятся витамины и аминокислоты усиливает обновление клеток

Мифы и правда

  • Миф: растяжки можно убрать кремом полностью.
    Правда: кремы улучшают текстуру, но не устраняют рубец полностью.

  • Миф: растяжки появляются только при беременности.
    Правда: они могут возникнуть и у подростков, спортсменов и мужчин.

  • Миф: если кожа хорошо увлажнена, растяжек не будет.
    Правда: увлажнение снижает риск, но не защищает от гормональных факторов.

Три интересных факта

  1. Мужчины также сталкиваются с растяжками, особенно при быстром наборе мышечной массы.

  2. Существуют «невидимые стрии» — микроповреждения, которые не видны глазу, но меняют текстуру кожи.

  3. На загорелой коже растяжки становятся заметнее, потому что рубцовая ткань не загорает.

FAQ

Можно ли предотвратить растяжки?

Полностью — нет, но регулярное увлажнение и массаж снижают риск.

Помогает ли спорт?

Да, умеренные нагрузки укрепляют кожу, но резкое увеличение объёма мышц может спровоцировать новые растяжки.

Какой крем лучше?

С маслами ши, жожоба, витаминами E и C, пептидами — они поддерживают эластичность кожи.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать Сергей Милешкин В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
В эфире повисла пауза: Гузеева бросила Сябитовой фразу, которую та не простила
В эфире повисла пауза: Гузеева бросила Сябитовой фразу, которую та не простила
Последние материалы
Три перелета по цене одного: в России молодежь скупает билеты по секретной программе
Энергия из ниоткуда: астрономы нашли древние звёзды, питаемые тьмой
Вы просыпаетесь уставшим, но причина не в нервах: помогает то, чего осенью не хватает всем
Когда листья падают — лишнее уходит: сезон, который сам помогает начать заново
Операция и установка дренажа: появилось новое фото сына блогера Лерчек после госпитализации
Когда дом становится спа: искусство замедляться и возвращать себе энергию
Вашу старую машину снимают камеры, а штрафы летят вам: что делать немедленно
Грядки можно не трогать при первых морозах: какие корнеплоды выстоят сами
Неприлично много мамонтов: как Сибирь стала эпицентром самой загадочной популяции ледникового мира
Не от котлет: Наташа Королёва призналась, что поправляется из-за того, о чём раньше молчала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.