Окрашивание по науке: как определить свой цветотип и не ошибиться с оттенком

6:46
Моя семья » Красота и стиль

Выбор оттенка для окрашивания — дело не только вкуса, но и знания нюансов. Неверно подобранный цвет способен изменить черты лица, сделать кожу тусклой и добавить возраст. Чтобы избежать ошибок, важно учитывать не только тренды, но и природные особенности внешности. О том, как найти свой идеальный тон и не пожалеть о переменах.

Осенняя прогулка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Осенняя прогулка

Как понять, какой цвет тебе подходит

Подбор оттенка — это не просто выбор по картинке в каталоге. Сначала нужно определить структуру и состояние волос, ведь не каждый тон можно получить без вреда для них. Например, тонкие или пористые волосы хуже удерживают пигмент, а осветление может сделать их ломкими.

Чтобы окрашивание выглядело гармонично, специалисты советуют начать с анализа внешности: тона кожи, цвета глаз и естественного оттенка локонов. Всё это помогает определить цветотип — основу правильного выбора.

Таблица "Сравнение цветотипов и оттенков"

Цветотип Кожа Глаза Рекомендованные оттенки волос
Зима Светлая или оливковая с холодным подтоном Яркие: голубые, серые, карие Платиновый, чёрный, холодный каштан, пепельный блонд
Весна Персиковая, тёплая Голубые, зелёные, светло-карие Золотистый блонд, мёд, тёплый русый, карамель
Лето Светлая, розоватая Серо-голубые, серо-зелёные Пепельный, серебристый, светло-каштановый
Осень Золотистая, бронзовая Карие, зелёные, с золотыми вкраплениями Медь, шоколад, каштан, рыжевато-коричневые тона

Советы шаг за шагом: как подобрать идеальный оттенок

  1. Определи свой цветотип. Посмотри на тон кожи и цвет глаз. Тёплым типам подходят золотистые и рыжеватые оттенки, холодным — пепельные и серебристые.

  2. Учитывай естественный цвет волос. Радикальная смена может потребовать многократного осветления, что травмирует пряди.

  3. Подбери уход заранее. Для окрашенных волос понадобятся шампуни без сульфатов, питательные маски и тонирующие бальзамы.

  4. Согласуй оттенок с образом жизни. Если график плотный и нет времени на частые визиты к мастеру, выбирай естественные тона, не требующие постоянной коррекции.

  5. Проконсультируйся с колористом. Он поможет рассчитать, как поведёт себя пигмент и как добиться нужного результата с минимальными рисками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Выбор холодного тона при тёплом типе кожи Лицо выглядит уставшим Оттенки с золотистым или карамельным подтоном
Слишком частое осветление Ломкость, потеря блеска Щадящее мелкое мелирование, блондирование без аммиака
Игнорирование ухода Тусклость и быстрое вымывание цвета Профессиональные маски и термозащита при укладке
Окрашивание в домашних условиях без теста Неравномерный оттенок Предварительная консультация и тест-прядь

А что если хочется экспериментов

Если душа просит перемен, но страшно кардинально меняться, попробуй временные решения. Тонирующие муссы, спреи и краски без аммиака легко смываются и позволяют "примерить" новый образ.

Для смелых подойдут техники омбре, балаяж или air touch — они добавляют глубину и визуальный объём, сохраняя естественность. Если хочется чего-то необычного, попробуй модные акценты — пастельные пряди или окрашенные кончики.

Таблица "Плюсы и минусы окрашивания"

Плюсы Минусы
Возможность изменить имидж и подчеркнуть индивидуальность Необходимость регулярного ухода
Визуальное омоложение, коррекция черт лица Риск повреждения волос при осветлении
Повышение уверенности в себе Требует времени и финансовых затрат
Маскировка седины Возможна аллергическая реакция на пигменты

FAQ: частые вопросы об окрашивании

Как выбрать стойкую краску?
Смотри на маркировку: стойкие крем-краски содержат аммиак и держатся до 6-8 недель. Если волосы тонкие, выбирай щадящие безаммиачные средства.

Как часто можно окрашивать волосы?
Оптимально — раз в 6-8 недель. Частое окрашивание ослабляет структуру, поэтому важно давать волосам отдых и подпитывать их масками с кератином или аргановым маслом.

Что делать, если цвет получился слишком тёмным?
Используй шампунь глубокой очистки или мягкий смывочный состав на основе масел. Избегай агрессивных средств — они сушат волосы.

Можно ли окрашивать волосы во время беременности?
Да, но стоит выбирать безаммиачные краски и проводить процедуру в хорошо проветриваемом помещении.

Мифы и правда о окрашивании

  • Миф: чем дольше держишь краску, тем ярче результат.
    Правда: после рекомендованного времени пигмент перестаёт работать, а волосы просто пересушиваются.

  • Миф: натуральные красители безвредны.
    Правда: хна и басма могут вызвать аллергию и изменить структуру волос, делая их пористыми.

  • Миф: частое окрашивание приводит к выпадению.
    Правда: выпадение связано не с краской, а с общим состоянием организма и уходом за кожей головы.

3 интересных факта

  • Факт 1. Первые стойкие краски появились в начале XX века благодаря химикам L'Oréal.
  • Факт 2. В Древнем Египте женщины окрашивали волосы смесью из хны и индиго.
  • Факт 3. Частое окрашивание ускоряет рост волос — это миф, научных подтверждений нет.

Исторический контекст

  • 1907 год — французский химик Эжен Шюллер создал первую безопасную краску для волос, став основателем L'Oréal.
  • 1960-е годы — массовое появление домашних красок, которые позволили женщинам самостоятельно менять имидж.

Советы напоследок

Перед тем как решиться на окрашивание, сфотографируй себя при дневном и искусственном освещении — это поможет увидеть, как разные тона влияют на выражение лица. А после процедуры не забывай про уход: термозащита, сыворотка с маслами и фильтры SPF сохранят блеск и насыщенность цвета дольше.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
