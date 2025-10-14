Омоложение и защита: мощные компоненты, преобразующие вашу кожу этой осенью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Осень — это сезон, когда кожа начинает активно реагировать на изменения внешней среды. Ветры, перепады температур и сухой воздух в помещениях могут привести к быстрой потере влаги и утрате липидной защиты. Особенно заметны эти изменения на коже лица, которая становится тусклой, стянутой, а мелкие морщины становятся более выраженными. Помимо этого, кожа может стать более чувствительной, а воспаления — более частыми. Чтобы сохранить здоровье и молодость кожи, осень — это как раз время для того, чтобы скорректировать свой уход и сделать его более интенсивным, но не перегрузить дерму.

Женщина наносит увлажняющий бальзам на лицо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина наносит увлажняющий бальзам на лицо

Косметолог Лиана Давыдова поделилась рекомендациями, как правильно собирать осенний уход, чтобы не только восстановить кожу, но и поддержать её защитные функции. Главное правило — не переборщить с уходом, а сделать его грамотным, где защита и восстановление будут сочетаться с омолаживающими компонентами.

Основы осеннего ухода: защита, восстановление и увлажнение

Уход за кожей осенью должен быть направлен на восстановление барьерных функций эпидермиса, увлажнение и защиту от внешних факторов. Важно подобрать правильные средства, чтобы поддержать кожу в условиях перепадов температур и сухого воздуха.

1. База осеннего ухода: увлажнение и защита

Первым шагом к восстановлению здорового состояния кожи является создание увлажняющего барьера, который не позволит дерме терять влагу. Косметолог рекомендует начинать с мягкого гидрофильного молочка для очищения кожи в вечернее время и неагрессивного геля для утреннего умывания.

Молочко или гидрофильное средство мягко очищает кожу, не нарушая её защитный барьер. Для увлажнения идеально подойдут компоненты, такие как гиалуроновая кислота, глицерин и бетаин, которые работают на различных уровнях эпидермиса, обеспечивая длительное увлажнение. Это обеспечит достаточную гидратацию и сделает кожу мягкой и упругой.

Закрепить увлажняющий эффект можно кремами с керамидами, холестерином и свободными жирными кислотами. Эти ингредиенты восстанавливают и укрепляют защитный барьер кожи, помогая сохранить влагу в глубоких слоях дермы.

2. Активные компоненты для улучшения состояния кожи

Задача осенней рутины — это не только восстановление и увлажнение, но и омоложение кожи. В это время года особенно актуальны активные компоненты, такие как ретиноиды, витамин С и кислоты.

  • Ретиноиды остаются золотым стандартом в борьбе с возрастными изменениями. Ретинол 0.2-0.5% или более активные ретиноиды (например, адапален или ретиналь) должны использоваться вечером два-три раза в неделю, постепенно увеличивая частоту. Эти компоненты способствуют обновлению клеток, ускоряют метаболизм в коже и помогают выровнять её текстуру.

Однако важно помнить, что ретиноиды могут вызывать раздражение, особенно при первом применении. Чтобы минимизировать вероятность этого, можно использовать метод "сэндвич" — ретиноид наносится поверх увлажняющего крема.

  • Витамин С - мощный антиоксидант, который помогает защитить кожу от воздействия свободных радикалов, которые появляются при воздействии внешних факторов, таких как солнечные лучи и загрязнение воздуха. Витамин С также способствует выравниванию тона кожи, придает ей сияние и помогает бороться с гиперпигментацией.

  • Кислоты (например, PHA или миндальная кислота) используются для обновления кожи. Эти кислоты имеют мягкое воздействие на кожу, не вызывая сильного шелушения. Применяйте их один раз в неделю, чтобы стимулировать обновление клеток и улучшить текстуру кожи. Более агрессивные кислоты, такие как гликолевая и салициловая, стоит использовать точечно и в дни, когда не применяются ретиноиды.

3. Правильное питание и увлажнение кожи

Кроме использования косметических средств, важно не забывать про питание кожи. Включение в уход пептидов, таких как медь и матрикины, а также бакучиол, позволяет ускорить процессы восстановления и омоложения. Эти компоненты работают как буфер в те дни, когда кожа отдыхает от ретиноидов, при этом они поддерживают процесс омоложения и улучшают упругость кожи.

  • Бакучиол - растительный аналог ретиноида, который не вызывает раздражения и может использоваться ежедневно. Он способствует выработке коллагена, улучшает текстуру кожи и уменьшает видимость морщин, делая кожу более упругой и гладкой.

4. Применение увлажняющих и питательных средств

Для сухой кожи особенно важны увлажняющие компоненты, такие как мочевина (5-10%), которая помогает удерживать влагу и восстанавливать барьерные функции. Для сухой и обезвоженной кожи можно использовать кремы с маслами (например, масла семян), скваланом и керамидами. Эти компоненты глубоко питают и восстанавливают кожу, защищая её от внешних воздействий.

Как собирать уход в зависимости от типа кожи

Уход за кожей должен быть индивидуализирован в зависимости от её типа. Лиана Давыдова рекомендует следующие подходы для разных типов кожи:

  • Для сухой и тонкой кожи ключевыми компонентами должны быть керамиды, сквалан и масла семян. Ретиноиды следует разводить с кремом (метод сэндвич) и использовать их с минимальной частотой. Таким образом, можно минимизировать риск раздражения и обеспечить коже комфортное увлажнение.

  • Для комбинированной кожи подойдут легкие гели и кремы средней плотности. Важно использовать ниацинамид и цинк утром для контроля жирности и воспалений, а вечером — ретиноиды или PHA для обновления кожи. Не стоит использовать спиртовые средства, лучше выбирать кремниевые блендеры, которые не сушат кожу, но обеспечивают баланс.

  • Для чувствительной кожи или с розацеа нужно подходить очень аккуратно. В этом случае стоит использовать антиоксиданты, азелаиновую кислоту (10-15%) через день, и ретиноиды — только в форме ретинола пальмитата или вообще избегать их, пока барьер кожи не стабилизируется.

Профессиональные процедуры осенью

Осень — это идеальное время для проведения щадящих пилингов и других процедур, направленных на восстановление и улучшение текстуры кожи. Среди наиболее эффективных процедур осенью можно выделить:

  • Пилинги с PHA (поли-гидроксикислоты) или миндальной кислотой, которые имеют мягкое воздействие на кожу и помогают избавиться от омертвевших клеток, не вызывая интенсивного шелушения. Эти процедуры подходят для осени, когда кожа не так подвержена солнечным лучам, и можно безопасно проводить обновление кожи.

  • Неаблятивные лазеры - эффективная процедура для улучшения цвета лица, упругости и текстуры кожи. Она не требует длительного восстановления и прекрасно подходит для осени.

  • Биоревитализация и микротоковый лифтинг - эффективные процедуры для улучшения состояния кожи, которые помогают восстановить её упругость и эластичность, уменьшая проявления возрастных изменений.

Правила ухода после профессиональных процедур

После проведения процедур важно соблюдать минималистичный уход в течение первых 48-72 часов. Это значит:

  • Отсутствие интенсивных тренировок и саун, чтобы не перегружать кожу.

  • Физическая защита от солнца и ветра, особенно если после процедур использовались активные кислоты или лазеры.

Для восстановления после процедур можно использовать средства с увлажняющими компонентами, пептидами и антиоксидантами. Главное — соблюдать все рекомендации врача и не перегружать кожу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
