Похудеть за 2,5 месяца: неожиданные секреты, которые кардинально изменят вашу фигуру

4:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

До новогодней ночи осталось всего 2,5 месяца, и традиционно мужчины и женщины начинают диеты, чтобы постройнеть к празднику. Но можно ли реально похудеть за такой короткий срок? Диетолог Анна Белоусова уверяет, что это вполне возможно, если придерживаться правильного подхода. Специалист дала инструкции, как достичь идеальной фигуры за 2,5 месяца, и вот что нужно учесть.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Диета

Похудеть за 2,5 месяца — реально

"Похудеть за 2,5 месяца вполне возможно", — уверяет диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.

Главное — не гнаться за цифрами на весах, а сосредоточиться на красивой подтянутой фигуре. Специалист рекомендует следовать здоровому и физиологичному подходу, сбрасывая в первый месяц около пяти килограмм, а в следующие — по два. Такой режим позволяет безопасно похудеть и привести тело в отличную форму.

"Деду Морозу не важен вес, но важна фигура, которая будет впечатлять всех вокруг", — добавила Белоусова.

Соль — враг стройной фигуры

Одно из простых правил, которое помогает привести фигуру в форму, — это свести потребление соли к минимуму. Соль способствует задержке воды в организме, что влияет на объемы тела. Исключение соли помогает избавить организм от лишней жидкости, а значит, и уменьшить объемы. Вместо соленых продуктов можно оставить себе один кусочек селедки в неделю, но без фанатизма.

Диетолог напоминает, что допустимое количество соли — это чайная ложка без горки. Если вы переживаете, что еда будет пресной, не переживайте — приправы и специи помогут разнообразить вкус.

Дробное питание — залог успеха

Чтобы похудеть без стресса для организма, Белоусова рекомендует дробное питание: завтрак, обед, ужин и два перекуса. Этот режим помогает избежать чувства голода, которое часто приводит к перееданию. В начале может быть дискомфорт, но через пару недель организм привыкнет, и вы будете чувствовать себя отлично.

Сладости и мучное — под запретом

Для достижения стройной фигуры следует исключить из рациона все традиционные сладости: конфеты, пирожные, торты и мороженое. Максимум — одна-две дольки горького шоколада до 18:00. Если же желание съесть что-то сладкое появляется после 6 вечера, то лучше заменить сладости ложечкой меда.

Овощи и фрукты — 800 граммов в день

Еще одна важная составляющая правильного питания — это овощи и фрукты. Белоусова подчеркивает, что их должно быть не менее 800 граммов в день. Они насыщают организм витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, помогая не только улучшить самочувствие, но и ускорить обмен веществ.

Белок — важен в каждый прием пищи

Для поддержания метаболизма и формирования красивой фигуры важно получать достаточно белка. Белок — это не только мясо, но и рыба, яйца, молочные продукты. Белковая пища должна быть равномерно распределена в течение дня: творог на завтрак, рыба на ужин и мясо или птица на обед, сообщает "Царьград".

Маленькие хитрости для похудения:

Ограничьте потребление соли и сахара.

Включите в рацион овощи и фрукты — не менее 800 граммов в день.

Питайтесь дробно — 3 основных приема пищи и 2 перекуса.

Старайтесь избегать сладкого и мучного.

Белок должен быть в каждом приеме пищи.

Интересные факты:

Соль может скрывать ваши усилия. Даже небольшое количество соли в пище может задерживать воду в организме, создавая иллюзию лишнего веса. Поэтому снижение соли не только поможет уменьшить объемы, но и сделает вашу фигуру более подтянутой и стройной. Овощи и фрукты — ключ к ускоренному метаболизму. Они не только помогают насытить организм витаминами, но и способствуют улучшению обмена веществ благодаря клетчатке и антиоксидантам, что в свою очередь помогает сжигать калории. Белок — главный союзник похудения. Белок помогает поддерживать мышцы, предотвращая их потерю при снижении веса. Кроме того, белковая пища ускоряет метаболизм, заставляя организм тратить больше энергии на переваривание пищи.