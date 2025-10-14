Выходит за рамки красоты: скрытые опасности гель-лака, о которых не предупреждают

Маникюрные салоны на центральных улицах стали такими привычными, что порой кажется, что их больше, чем банков. Несмотря на растущие цены на маникюр, интерес к долговечному и стойкому покрытию ногтей только увеличивается. Однако за этим гламурным фасадом скрываются серьезные вопросы о безопасности. С каждым годом все больше клиентов и профессионалов задаются вопросом: существует ли действительно безопасный способ сделать маникюр?

Гель-лак и его скрытые опасности

Гель-лак, акриловые покрытия, сияющие пудры и эффект "кошачьего глаза" — всё это стало настоящим трендом в маникюре. Такой маникюр, который может оставаться на ногтях несколько недель без сколов и повреждений, оказался настоящим спасением для многих. Однако с каждым годом появляются новые опасности, связанные с химическими веществами, которые используются в составе гель-лаков и других маникюрных продуктов.

Запрет на TPO

Недавно Европейский союз принял решение запретить использование вещества TPO (триметилбензоилдифенилфосфиноксид), который служит фотоинициатором в составе гель-лаков. Это химическое вещество запускает процесс отверждения лака под воздействием ультрафиолетового излучения. Запрет на TPO был введен после того, как исследования на животных показали, что оно может нанести вред фертильности и развитию плода. В Великобритании также ожидается, что в следующем году последуют аналогичные меры.

Проблемы с Hema

Другим опасным компонентом, который стал причиной ограничений, является Hema (геметилметакрилат). Он используется в составе большинства гель-лаков и может вызывать аллергические реакции, такие как покраснение, зуд, припухлости и даже волдыри. Особенно часто аллергия проявляется у людей с чувствительной кожей. В 2021 году использование Hema было ограничено после того, как количество случаев аллергий резко возросло.

Аллергия на маникюр: симптомы и последствия

Если зайти в соцсети и найти хэштег #gelallergy, можно увидеть множество историй людей, столкнувшихся с аллергической реакцией на гель-лак. Как утверждает доктор Шари Липнер, дерматолог и специалист по ногтям в пресвитерианской больнице Нью-Йорка, аллергия на гель-лак может проявляться по-разному. Это могут быть сыпь, зуд, волдыри и кровотечения. Эти симптомы довольно болезненные и требуют медицинского вмешательства.

Но есть и более серьезные последствия. Как только организм развивает аллергию на один акрилат (например, Hema), существует риск перекрестной аллергии на другие химические вещества. Это означает, что у человека могут возникнуть проблемы с такими вещами, как зубные пломбы, медицинские клеи, инсулиновые помпы, а также с косметическими средствами, которые содержат акрилаты, такие как наращивание ресниц или волос.

Опасности для работников маникюрных салонов

Особую группу риска составляют не только клиенты, но и работники маникюрных салонов. Они ежедневно подвергаются воздействию химических веществ, содержащихся в гель-лаках. Например, фотоинициаторы, используемые для отверждения лака, могут попасть в воздух и вдыхаться. Исследования показали, что в маникюрных салонах уровень содержания этих веществ в пыли в 100 раз выше, чем в обычных помещениях, а на руках мастеров — в 200 раз выше, чем у обычных людей.

Что еще более опасно, это так называемый коктейльный эффект. Это значит, что одновременное воздействие нескольких химических веществ может быть более опасным, чем воздействие каждого из них по отдельности. Это подтверждают исследования, проведенные в китайских салонах красоты.

Как снизить риски: безопасные альтернативы

Несмотря на запрет на TPO и ограничение на использование Hema, маникюр по-прежнему может быть безопасным, если соблюдать правильные меры предосторожности. Важно выбирать салоны, которые соблюдают строгие стандарты безопасности и используют проверенные материалы.

Альтернативы TPO и Hema уже начали разрабатывать исследовательские организации и производители косметики. Многие компании представляют продукты, которые не содержат этих опасных химических веществ. Кроме того, на рынке появляются новые гель-лаки, которые используют более безопасные компоненты, не уступающие по стойкости и качеству.

Также стоит обратить внимание на вентиляцию в салонах. Хорошая вентиляция помогает снизить концентрацию химических веществ в воздухе, обеспечивая защиту как для клиентов, так и для работников. Важно, чтобы мастера маникюра имели надлежащую квалификацию и прошли обучение по безопасному использованию химических веществ.