Эффект стекла и фарфора — новый корейский тренд, делающий кожу идеальной без макияжа

Гладкая, сияющая и увлажнённая кожа, словно подсвеченная изнутри, — это не фотошоп и не магия. Такой эффект, известный как "стеклянная кожа", стал символом корейского ухода и вдохновил женщин по всему миру. Корейские бренды и TikTok-блогеры превратили этот тренд в культ ежедневного ухода, а дерматологи подтверждают: добиться результата реально, если знать секретные шаги и ингредиенты.
"Стеклянная кожа — это кожа настолько здоровая, увлажнённая и гладкая, что она кажется почти прозрачной", — пояснила косметолог Шарлотта Чо, соосновательница брендов Then I Met You и Soko Glam.
Главная идея — не просто скрывать несовершенства, а восстанавливать баланс и защитный барьер кожи. Это достигается благодаря постоянному питанию и мягкому очищению, а также правильной последовательности ухода.
Корейская система ухода известна своей тщательностью: восемь этапов, натуральные ингредиенты и философия "здоровье кожи прежде всего".
|Компонент
|Действие
|Для какого типа кожи
|AHA/BHA-кислоты
|Отшелушивают, ускоряют обновление клеток
|Жирная, комбинированная
|Гиалуроновая кислота
|Увлажняет, придаёт упругость
|Сухая, чувствительная
|Керамиды
|Укрепляют барьер, предотвращают сухость
|Для всех типов
|Муцин улитки
|Восстанавливает, успокаивает воспаления
|Зрелая, раздражённая
|Экстракт риса
|Осветляет, выравнивает тон
|Тусклая, пигментированная
Эти ингредиенты стали основой корейской формулы красоты. Они не просто ухаживают за кожей, а работают на клеточном уровне, укрепляя естественные защитные механизмы.
Первый этап — очищение маслом, которое растворяет макияж и жир. Второй — мягкое пенящееся средство для удаления остатков загрязнений.
Проводится 1-2 раза в неделю. Кислотные средства на основе AHA или BHA убирают ороговевшие клетки и улучшают микрорельеф кожи.
Он не только завершает очищение, но и восстанавливает pH-баланс, подготавливая кожу к последующим этапам.
Лёгкая текстура глубоко увлажняет, ускоряет регенерацию клеток и усиливает действие сывороток.
Выбирайте по потребностям: витамин C — против пигментации, ниацинамид — для сужения пор, пептиды — для упругости.
Заключает уход, фиксируя влагу. Ключевое правило: чем тоньше текстура предыдущих средств, тем раньше она наносится.
Главный секрет кореянок. SPF — круглый год, даже в пасмурные дни. Он защищает от фотостарения и воспалений.
Используйте тканевые или кремовые маски 1-2 раза в неделю для усиленного увлажнения и сияния.
"Регулярность — ваш лучший косметолог. Без неё даже дорогие средства не дадут эффекта", — добавила дерматолог Рамона Пейджер, помощник редактора по красоте.
Ошибка: агрессивное очищение.
Последствие: пересушивает кожу и нарушает барьер.
Альтернатива: мягкие масла и пенки без сульфатов.
Ошибка: пропуск увлажнения.
Последствие: тусклая, обезвоженная кожа.
Альтернатива: наносите гиалуроновую сыворотку сразу после тоника.
Ошибка: использование кислот без SPF.
Последствие: раздражение и пигментация.
Альтернатива: ежедневный крем с SPF 30+.
Можно сократить систему до трёх базовых этапов: очищение, увлажнение и защита. Даже минимальный уход даст эффект, если продукты подобраны грамотно. Главное — не нарушать последовательность и не смешивать активы без консультации.
|Плюсы
|Минусы
|Комплексный подход
|Требует регулярности
|Натуральные формулы
|Может быть дорогим
|Подходит для любого типа кожи
|Необходим тщательный подбор средств
|Реальный эффект сияния
|Первые результаты через 2-3 недели
При ежедневном уходе — через 2-3 недели кожа становится мягче и ровнее.
Да, если они содержат те же активы — гиалурон, керамиды, кислоты.
Да, особенно при сочетании с антиоксидантами и пептидами.
